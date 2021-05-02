En İyi Dram Filmleri 2021

Karantina sürecini sıkılmadan geçirmek isteyen ve bir türlü ne izleyeceğimi bulamıyorum diyenler için dram filmlerini derledik ve sizler için liste oluşturduk! Zamanla liste güncellenecek ve yeni filmler eklenecek, takipte kalın! İyi seyirler.

1. Hugo



Brain Selznick’in sihir temalı çocuk romanından uyarlanan olan film, Paris tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan ve saatlerden sorumlu olan kimsesiz bir çocuğun, bir gün saati tamir etmeye teşebbüs etmesiyle yaşadığı gizemli macerayı konu ediyor.

2. La vita è bella / Hayat Güzeldir



Guido ve ailesi Yahudi oldukları için toplama kampına götürülür. Guido, çocuğu korkmasın diye her şeyin bir oyun ve burda kalarak puan topladıklarını sonunda da yeterli puanı alırlarsa oyuncak bir tankı olacağını söyler. Kampta çocukların kalmasına izin vermedikleri için sessiz kalarak saklanmasını tembih eder ve sonuna kadar her şey oyunmuş gibi davranır.

3. Marriage Story / Bir Evlilik Hikayesi



Tiyatro yönetmeni Charlie ve eşi Nicole’in ilişkileri günden güne kötüye gider. İletişim sorunu yaşayan çiftin ilişkisi, Nicole’un aldatıldığını öğrenmesiyle bitme noktasına gelir. New York’ta geçen filmde boşanma sürecindeki bir çiftin yaşadıklarını beyaz perdeye taşınıyor.

4. I am Sam / Benim Adım Sam



Başroldeki Sam Dawson’ın (Sean Penn) zeka seviyesi 7 yaşındaki bir çocuk kadardır. Kızı 7 yaşına geldiğinde hükümet yetkilileri çocuğa Sam’in bakmayacağını söyleyerek elinden alır. Kızını geri almak isteyen baba son çare olarak avukat Rita Harrison’dan yardım ister. Sonuna kadar mücadele eden baba sevginin her şeyin üstesinden geleceğine inancı tamdır ve bunu kanıtlamak için çabalar.

5. Seven Pounds (Yedi Yaşam)



Ben Thomas(Will Smith), geçmişindeki bazı hatalardan dolayı suçluluk duyan, intiharı düşünecek kadar depresif bir insandır. Kafasında devamlı intihar düşüncesinin dolaştığı Ben, hayatına giren tamamen yabancı 7 kişi vesilesiyle kefaretini ödeme şansını yakalayacak; bu sırada kalp hastalığı olan Emily’de (Rosario Dawson) aşkı bulacaktır.

6. Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek)



Frankie Dunn ringlerde yaşadığı yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de temel kabul ettiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır ve bir gün Maggie Fitzgerald spor salonuna gelir. Ona ders vermeyeceğini defalarca söylese de Maggie gerçekten ders almak istediğini kanıtlar.

7. 12 Years A Slave (12 Yıllık Esaret)



Solomon Northup’ın 1853 yılında yazdığı ve kendi hikayesini anlattığı romanından uyarlanan filmde Northup, ABD’nin kuzeyinde yaşayan özgür bir insan, tanınmış bir keman virtüözüyken kaçırılarak köle yapılması ve geçirdiği kölelik yılları anlatılmaktadır. Film, En İyi Film dalında Oscar Ödülü kazandı.

8. Hungry Hearts / Aç Kalpler



Judge ve Mina kısa süren bir flört döneminden sonra evlenirler. 1 yıl sonra çocukları olur. Başta her şey iyi gitse de Mina her geçen gün biraz daha takıntılı hale gelir. Doktorların verdiği ilaçları kullanmaz, Judge’un yardım çabalarına karşı kayıtsız kalır. Mina günden güne zayıflarken bebeğin de sağlığı bozulmaya başlar. Çift zor bir dönemden geçmektedir.

9. Kış Uykusu



2014 Türk yapımı bir filmdir. Film aynı zamanda Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan ikinci film olma özelliğini taşımaktadır. Film, sorumluluk alamayan Aydın (Haluk Bilginer), bu durumdan sürekli şikayet eden Necla (Demet Akbağ) ve bu ikisi arasındaki döngüyü kırmaya yönelik bir şeyler yapmaya çalışan tek kişi olan Nihal’in (Melisa Sözen) hikayesini dürüstçe ve zekice seyirciye anlatmıştır.

10. Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo’s Nest)



McMurphy, deli numarası yaparak kendisini ‘kaçıklar’ olarak nitelediği adamların yanına aldırır. Ve hemen ardından, onun bulaşıcı düzensizlik sevdası yeni geldiği yerdeki uyuşturucu rutinle karşı karşıya gelir. McMurphy Dünya Kupası maçları oynanırken, yeni arkadaşlarının yatıştırıcı ilaçlara boğulmuş bir şekilde ortalıkta bornozlarla dolaşmasına dayanamaz. Ken Kesey’in en çok satanlar listesindeki romanından uyarlanan Guguk Kuşu, 1975’te beş ana Akademi Ödülü’nü kazandı.

11. Siyah (Black)



Kör ve sağır doğan bir kızın bir öğretmen sayesinde hayata nasıl tutunduğunu ve nasıl yaşam mücadelesi verip kazandığını, sonunda da öğretmeni aynı duruma düşünce ona nasıl usanmadan öğretmenlik yaptığını konu almaktadır.

12. Uçurtmayı Vurmasınlar



Annesinin hapis cezası yüzünden hapishanede büyümek zorunda kalan Barış, bütün mahkumların neşe kaynağıdır. Siyasi mahkumlardan biri olan İnci ile arasındaki yakınlık diğer bütün mahkumlarla olandan çok daha farklıdır. Küçük Barış ile İnci arasında gelişen bu sevgi dolu dostluk, hapishane duvarlarını bile delen koskoca bir dünya yaratmalarını sağlayacaktır.

13. Nyfes / Gelinler



ABD, Yunanstan, Fransa ortak yapımı olan filmde, Yunanistan’dan ABD’ye daha önce hiç görmedikleri insanlarla evlendirilmeye götürülen gelinlerin dramı anlatılıyor. 14 Ekim 2005 tarihinde gösterime giren Gelinler filmi En İyi Yardımcı Film Akademi ödülüne layık görüldü.

14. The Color of Paradise (Cennetin Rengi)



Tahran’ın körler okulunda okuyan Mohammad babasının onu yaz tatili için okuldan almasını beklemektedir. Babası uzun bir bekleyiş sonunda gelmiştir ve onu köye kız kardeşlerinin yanına götürür.Doğa aşığı olan ve köy, aile özlemi duyan bu çocuktan babası kör olduğu için utanmaktadır. Babası yeniden evlenmek için evleneceği kadına Mohammed’den bahsetmez. Etkileyici ve duygusal olan bu film, aslında kim kör sorusunu akıllara getiriyor. Film Uruguay, Montreal, San Diego dahil olmak üzere birçok festivalde ödül kazanmıştır.

15. Rain Man (Yağmur Adam)



Bir ithal araba satıcısı olan Charlie, başkalarının düşüncelerine saygı duymayan bencil ve fırlama bir şehir çocuğudur. Babasının öldüğünü haber alan Charlie, cenazesine gittiğinde, babasının 49 model bir Buick Roadmaster hariç tüm mirasını bir vakfa bıraktığını öğrenir. Kendi hakkı olduğunu düşündüğü bu paradan bir pay alabilmek için bu vakfı ziyaret eden Charlie, buranın özürlülerle ilgilenen bir kurum olduğunu öğrenir.

16. Hachi: A Dog’s Tale (Hachiko: Bir Kopegin Hikayesi)



Profesör Parker Wilson (Richard Gere) tren istasyonunda terk edilmiş bir köpek bulur. Köpeğin bir sahibi yoktur. Profesör, Hachiko adlı bu şirin köpeği koruması altına alır ve evine götürür. Zaman içinde ikili arasında benzersiz bir dostluk kurulur.

17. The Colour Purple (Mor Yıllar)



1900’lu yılların başlarında,güneyli bir siyahi kız olan Celie, önce babası tarafından hamile bırakılır, ardından yıllar boyunca efendisi olarak göreceği adama evlenmek üzere satılır. Kocasından gördüğü şiddete rağmen tek avuntusu kız kardeşi Nettie’ye yazdığı mektuplardır. Oysa kocası Nettie’nin cevaplarının ona ulaşmasına engel olmaktadır. Cellie sonunda kuru gürültüye papuç bırakmayan,güçlü,dobra bir kadın olan Sofia ile tanışacak ve ondan çok şey öğrenecektir.

18. The Reader (Okuyucu)



2.Dünya Savaşı bitmiştir. Yaralarını sarmaya çalışan Almanya’da Michael adlı genç çocuk tesadüfen tanıştığı, kendisinden yaşça büyük Hanna Schmitz’e aşık olmuştur. Michael’ın bu isteği karşılıksız kalmaz. Gizlilik çerçevesinde yürütülen bu ilişki, Schmitz’in bir anda, ortadan kaybolmasıyla biter. Aradan 8 yıl geçmiştir. Michael çalışkan bir avukat olmuştur. Nazi suçlularının yargılandığı mahkemelerde yolu bir kez daha Hanna ile kesişecektir.

19. Changeling (Sahtekar)



Clint Eastwood’un yaşanmış bir olaydan yola çıkarak beyaz perdeye yansıttığı dram ve aynı zamanda korku türündeki film, 1928 yılının Los Angeles’ında geçiyor. Changeling kelime manası ile “bebekken başkası ile değişmiş çocuk, perilerin değiştirdiği çocuk” anlamına geliyor. Bebeği kaçırıldıktan sonra çocuğuna kavuşan annenin , geri gelen çocuğun kendisinin ki olmadığını farketmesi ile olaylar başlıyor ve gelişiyor.

20. Cinderella Man



‘Cinderella Man’ lakabıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock’un gerçek yaşam öyküsüne dayanan film, Braddock ve ailesinin ABD’deki Büyük Ekonomik Kriz yıllarında yaşadığı sıkıntılı yılları ve verdikleri büyük yaşam mücadelesi. Yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin hüküm sürdüğü bir dönemde James Braddock, ailesini açlığa mahkum etmemek için dövüşmek zorundadır.

Ayrıca bkz: Film İndirme Siteleri