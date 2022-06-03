En İyi Ekran Kartları 2022

Bu yılın en iyi ekran kartlarını merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Kullandığınız bilgisayarı her yönüyle etkileyen bu ekran kartları sizler için iyi bir seçim olabilir. Eğer yeni bir bilgisayar almaya niyetiniz varsa bu ekran kartlarını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Mevcut bilgisayarınız için de iyi bir tane edinebileceğinizi söylemekte fayda var. Nitekim ekran kartları aşırı ısınmadan, yüksek çözünürlüğe kadar her türlü sorunu bir kenara atmakta. Tek eksisi ise fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. İşte en iyi ekran kartları…

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Asus GeForce RTX 3090

Asus RTX 3090, şık tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Listedeki en güçlü ekran kartı olan 3090, geniş bağlantı seçenekleriyle birden fazla ekranı kendine bağlayabiliyor. 24 GB hafıza kartıyla dikkat çeken ürün, tüm oyunları en yüksek ayarda açabiliyor.

Nvidia GeForce RTX 3090

Nvidia’nın Ampere mimarisine göre tasarlanan bu ekran kartı; SLI’dan daha kullanışlı olan NVLink desteğine sahip tek GeForce Ampere mimarisine sahip ekran kartıdır. Ve bu sayede sadece oyunlarda değil her türlü profesyonel uygulamalar için de çok kullanışlıdır. 24 GB’lık GDDR6X’lik ekran kartı birçok içerik için gayet büyük bir yardımcıdır.

Nvidia GeForce RTX 3080

RTX 3080, ödün vermek istemeyen 4K oyuncular için en uygunudur. Fiyatın yaklaşık yarısında piyasaya sürülürken RTX 2080 Ti’yi önemli bir farkla geride bırakıyor. Assassin’s Creed Odyssey gibi başlıklarda 4K oyun için saniyede 60 karenin üzerinde tutabilir. Ve en zorlu oyunlarda bile sorunsuz bir oyun deneyimi sunar.

Nvidia GeForce RTX 3070

Bu son model, 1,730 MHz boost saatiyle iyi bir klipte çalışabilen 5,888 CUDA çekirdeği sunuyor. Işın izleme performansı, RT çekirdekleri sayesinde sizi oyunlarınıza tamamen sokacaktır. Ayrıca 8GB GDDR6 içerir, böylece oyun dokuları ve çerçeve arabelleği için yeterli belleğe sahip olursunuz. Amacınız buysa bu kart biraz 4K yapabilir, ancak 1440p’de maksimuma çıkmak için en uygun olanıdır.

Palit RTX 3080 GamingPro

RTX 3080, DLSS teknolojisiyle adından söz ettiriyor. Bu sayede oyun içi görüntü kalitesiyle FPS değerini doğru orantılı arttıran ürün, OC desteğiyle rakiplerini geride bırakıyor. Güç tüketimi sebebiyle eleştiri alan ekran kartı, bizce en iyilerden biri.

MSI GeForce RTX 3070 Gaming X Trio

MSI RTX 3070, GDDR6X bellek tipiyle satışa sunuluyor. Bu sayede çıkan en son güncellemeleri rahatlıkla alan ürün, RGB aydınlatmasıyla tamperli kasalarda estetik bir görüntü oluşturuyor. Ayrıca 10 GB hafıza kartı bulunan kart, piyasadaki tüm oyunları rahatlıkla oynatabiliyor.

AMD Radeon RX 6800

AMD Radeon RX 6800’ün 250 watt güce ihtiyacı vardır, bu da güç kaynağınızı daha güçlü bir şeye yükseltmeye gerek kalmadan mevcut bilgisayarlara girmenizi sağlar. Ayrıca, 3 fanlı soğutucu sistemli yeni tasarımı onu daha sessiz ve şık hale getiriyor. Bu arada sadece 1440p’de oyun oynuyor olsanız bile, RX 6800’ün 16GB GDDR6 belleği, çerçeveleriniz için sağlam bir tampon görevi görecek ve ekstra yüksek çözünürlüklü dokulara ev sahipliği yapacaktır.

AMD Radeon RX 6600 XT

AMD Radeon RX 6600 XT büyük bir şey değil ancak GPU seçeneklerinin çok pahalı olduğu bir zamanda, bu pek önemli değil. Ortalama beş oyun kıyaslamasında RX6600 XT, RTX 3060’a göre 1080p’de yaklaşık% 11’lik bir iyileşme sağladı. Ayrıca kıyaslamalarda ortalama 117.6 fps oldu ve bu da onu yüksek yenileme hızı göstergesine sahip 1080p oyuncular için ideal bir seçenek haline getirdi. Şu anda satın alınabilecek en iyi 1080p ekran kartlarından biridir.

Nvidia Quadro RTX 5000

Oyun oynamak size göre değilse, Nvidia’nın Quadro kartları yaratıcı yazılım çalıştırmak için GeForce serisinden daha iyi bir seçim olabilir. Ayrıca 8GB Quadro RTX 4000 daha uygun fiyatlı bir seçim olsa da, 16GB Quadro RTX 5000 çok daha fazla iş görür ve bu da onu ciddi performans için almak isteyen zorlu kullanıcılar için daha iyi bir seçenek haline getiriyor.

Asus GeForce ROG-STRIX-RTX3060-O12G

Nvidia ekran kartları arasında bulunan GeForce ROG Strix RTX3060,192 bit değerinde satışa sunuluyor. Bu arada 3000 serisinin ilk kartı olan 3060, Asus’un ROG Strix serisiyle birleşerek harikalar yaratıyor. Tasarım anlamında beğenilen cihaz, 12 GB hafızasıyla yüksek performans gösteriyor.