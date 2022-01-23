En İyi Laptop Soğutucuları 2022

Birçok anlamda işimize yarayan dizüstü bilgisayarlar, aşırı ısınabiliyor. Özellikle oyun oynarken aşırı ısınan laptoplara özel soğutucular da var. Bu yazımızda laptopunuzun aşırı ısınmasını engelleyecek en iyi laptop soğutucularını listeliyoruz.

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1- Cooler Master Notepal XL

Cooler Master tek bir büyük 230 mm fan kullanır ve etkileyici bir şekilde sessizce çalışır. Bir fan hızı denetleyicisine sahiptir ve dizüstü bilgisayarınızdan “optimum hava akışını” sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu arada gerçekten de dakikada 89,8 fit küp olarak derecelendirilen etkileyici miktarda havayı değiştirir; çok etkili bir soğutma seviyesine sahiptir.

2- Thermaltake Massive 20 RGB

Ağır bir dizüstü bilgisayar için uygun bir soğutma pedine ihtiyacınız varsa; o zaman bu Thermaltake ürünü adından da anlaşılacağı gibi büyük bir dizüstü bilgisayarla başa çıkabilir. Soğutma için 200 mm’lik bir fanı var ve; üç farklı yükseklik ayar vaat eder (13 derecelik bir açıya kadar). Büyük fan, daha büyük dizüstü bilgisayarlar için verimli soğutma sağlar; ayrıca çeşitli farklı modlarla pedin kenarlarında RGB aydınlatma elde edersiniz.

3- Enermax TwisterOdio 16

Enermax TwisterOdio, yalnızca 16 inç boyutuna kadar olan dizüstü bilgisayarlarla başa çıkabilir. Ancak yerleşik bir çift ‘DreamBass’ 2W hoparlörüne sahip. Bu ped oldukça kalındır; bu hoparlör (pedin arkasındaki silindirde bulunur) nedeniyle doğal olarak gelişen bir duru. Ancak şaşırtıcı derecede hafiftir ve ses kalitesinin yanı sıra sağlam soğutma sağlar.

4- Targus Chill Mat

Chill Mat, 4 bağlantı noktalı bir USB hub’ına sahiptir. Ve bir çift fan aracılığıyla soğutma sağlar. Etkileyici bir şekilde ince olan ve dört farklı yükseklik seviyesi arasında; ayarlanabilen iyi yapılandırılmış bir cihazdır. Birkaç USB bağlantı noktasına sahip dizüstü bilgisayarları olanlar için bu; iki cephede de yararlı bir çözüm olabilir.

5- Tree New Bee Cooling Pad

Dizüstü bilgisayar soğutması için çok uygun fiyatlı bir çözüm istiyorsanız bu ürün size göre. Tree New Bee’nin ürünü, hızları ayarlanabilen; dört adet 110 mm’lik fanla çalışır (hızı düşürdükçe mavi LED ışıklar azalır; dilerseniz fanlardan ikisini de kapatabilirsiniz). Bu cihaz uygun fiyatlı, oldukça sessiz ve iyi miktarda soğutma sağlar. Üstelik daha ergonomik bir yazma açısı için; arkadaki bir çift bacak üzerine kaldırılabilir.

6- Klim Ultimate

Bu dizüstü bilgisayar soğutma pedi; cihazın tüm çevresini saran kapsamlı RGB ışık şeridi ile gösterişli olacak şekilde yapılmıştır. Yedi farklı rengi destekler ve beş farklı aydınlatma efektine sahiptir. Klim Ultimate, bol miktarda hava akışı sağlarken 750 RPM’de sessiz çalışabilen; 200 mm’lik bir fan ile dizüstü oyun bilgisayarınızın soğutma ihtiyaçları için hazır hale gelir.

7- TopMate C5

TopMate C5 dizüstü bilgisayar soğutucusu; merkezde 140 mm’lik bir fanın içine yerleştirilmiştir ve onu dört adet 70 mm’lik fanla çevreler. Hepsi aynı anda çalışan beş fanın kombinasyonu; termalleri kontrol altında tutmaya yardımcı olmak için dizüstü bilgisayarınızın tabanından bir ton soğuk hava gönderir. Stand, ihtiyaçlarınıza uygun çeşitli soğutma modlarını destekler; bu nedenle sessizliği tercih edebileceğiniz zamanlarda beş fanın tümünün maksimum hızda çalışmasına gerek kalmaz.

8- Klim Wind

Klim Wind, dizüstü bilgisayarınıza bir ton hava verecek şekilde üretilmiştir. Ve bunu düşük bir fiyat karşılığında yapar. 1.200 RPM’ye kadar çalışan ve dizüstü bilgisayarınızın her köşesinden bol miktarda hava iten dört adet 120 mm fana sahiptir. Bu fanlar, havanın gerçekten akabilmesi için basit bir ızgara ile kapatılmıştır. Stand, dizüstü bilgisayarınızın kaymasını önlemek için de iki tutucuya sahiptir.

9- Havit RGB

Bu soğutma pedi, 17 inç’e kadar dizüstü bilgisayarları destekleyerek daha büyük olan oyun bilgisayarları için güçlü bir uyum sağlar. Tabanında bir RGB ışık şeridi vardır. RGB ışık şeridini mevcut tüm renklerinden geçecek şekilde ayarlayabilir; veya efektleriyle açık kalması için bir renk seçebilirsiniz.

10- TeckNet N8

Bir soğutma pedine mümkün olduğunca az harcama yapmak istiyorsanız, TeckNet’in ucuz ama gayet iyi ürününe göz atmalısınız. N8, iyi bir soğutma seviyesi sağlayan 118 mm’lik üçlü bir soğutma fanına sahiptir. Ayrıca cihazın son derece ince ve kompakt bir tasarımı vardır. Kaldırmak için uzatılabilen bir çift ayağı ve ek bir cihazı takmak için bir USB bağlantı noktası vardır.

11- Cooler Master Notepal X-Slim

Yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz bir soğutma pedi istiyorsanız X-Slim tam size göre. En ince noktasında sadece 27,5 mm’dir ve 700 gr ağırlığındadır. Ayrıca 17 inç boyutuna kadar dizüstü bilgisayarlarla başa çıkar ve 160 mm’lik tek fan; her şeyi fısıltı kadar sessiz tutarken mükemmel hava akışı sunar. X-Slim, her şeyi taşınır olduğu kadar düzenli tutmak için şık kablo yönetim olanaklarından da yararlanır.

12- Deepcool N65

Deepcool N65, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda cihazınızdaki ısı dağılımını artırmak için çift 140 mm’lik fanlara sahiptir. Her iki fan da nispeten sessiz kalır ve 1000 RPM hızla çalışır. Partiküllerin sisteminize veya sinüslerinize üflenmemesini sağlamak için uygun bir toz filtresi de vardır. Deepcool’un şık soğutucusu ayrıca ayarlanır bir eğim içerir ve bu eğim sadece havanın dolaşımına yardımcı olmakla kalmaz; aynı zamanda dizüstü bilgisayarınızı kullanırken konfor ve destek sağlar.

13- Klim Cool

Klim Cool, herhangi bir ısı birikimini “vakumlamak” için güçlü bir alternatiftir. Boyutu nedeniyle, bu soğutucuya 200 mm’lik bir fan sıkıştırmak söz konusu değil. Bunun yerine KLIM Cool, 3500 rpm’ye kadar daha küçük ve daha hızlı fanlar kullanır. Dahili sıcaklık sensörleri ayrıca fanın hızını otomatikleştirerek; hafif işler için daha yavaş bir rpm’ye izin verir.

14- Trust GXT 1125 Quno

Bu USB ile çalışan stand, üst plakasına yerleşmiş beş fan kullanarak dizüstü bilgisayarınızın sıcaklığını düşürür. Fanlar dakikada 800 kez döner ve kullanım sırasında cihaz mavi renkte yanarken stand beş görüntüleme açısı seçeneği sunar. Ve son kademesi dizüstü bilgisayarınızın ekranını önemli ölçüde yükseltiyor.

15- Hagabis Cooler Balls

Hagabis Soğutucu Toplar, dizüstü bilgisayarınızı bu listedeki soğutma pedleri ile aynı seviyede soğutmayacak olsa da onları hemen hemen her yere götürebilir ve bir dizi başka teknoloji ürününe hava akışı sağlamak için kullanabilirsiniz. İki küçük ayak 4 x 4 x 2 cm ölçülerindedir ve dizüstü bilgisayarınızın arka iki köşesinin altına oturur, ekranı sekiz derecelik bir açıya yükseltir ve cihazın alt kısmındaki hava sirkülasyonunu artırır.