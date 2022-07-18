En İyi Elektrikli Otomobiller

Günümüzde, çok sayıda sürücü özel bir araçla ulaşım sağlar. Akaryakıt kullanarak çalışan otomobiller çevreye saldıkları gazlar ile atmosfere zarar verir. Son yıllarda, teknolojinin de gelişmesi ve günlük hayata daha fazla dahil olması ile birlikte akaryakıt kullanarak çalışan; içten yanmalı motorlar sayesinde hareket eden araçların yerini elektrik enerjisi ile çalışan otomobiller aldı.

Son yılların en çevreci ve avantajlı buluşlarından birisi olan elektrikli araçlar, en temel anlatımıyla, akaryakıt yerine elektrik enerjisini kullanarak çalışan arabalardır. Bu arabalar, çalıştıkları sırada, atmosfere herhangi bir gaz salınımı yapmazlar. Aynı zamanda elektrikli araba standart içten yanmalı motora sahip araçlardan çok daha az gürültü oluşturur. Elektrikli araç akaryakıt ile çalışan otomobillere göre enerji bakımından çok daha ekonomiktir.

Jaguar i-Pace

Klasikleşmiş Jaguar tasarımını modern teknolojilerle birleştiren bu model, en uzun menzilli elektrikli araba listesinde üst sıralarda yer alır. 400 km sürüş menzili sunan bu elektrikli suv modeli, 656 litrelik bagaj hacmi sayesinde, aileler için konforlu ve verimli bir yolculuk deneyimi sunar.

Kia Soul EV

64 kWh boyutundaki piliyle 450 kilometre sürüş menzili sunan bu model, otomatik vites kutusu ile öne çıkar. 0-100 km/ saat hızına 11.2 saniye içerisinde çıkan Kia Soul EV, son yıllarda popülaritesi ve kullanıcı sayısı gittikçe artan ve en ucuz elektrikli araba modelleri arasında yer alır.

Nissan Leaf

“En Çok Satan Elektrikli Otomobil” ödülüne layık görülen, en iyi elektrikli araba olarak nitelendirilen Nissan Leaf, tek şarja 378 km sürüş menzili sunar. 435 litre bagaj hacmi ile öne çıkan bu elektrikli otomobilin bataryası, 8.5 saatte tam şarj olur. 40 kwh büyüklüğünde elektrikli motoru, bu aracın 7.9 saniye içerisinde 0-100 km/s hızlanabilir.

Hyundai Kona Electric

Ülkemizde iki farklı batarya ve motor seçeneği ile satışa sunulmuş bu elektrikli otomobil modeli, 305 km mesafesinde sürüş menziline sahip. 4 saat 20 dakika içerisinde bataryası tam şarj olan Hyundai Kona Electric, fiyat performans bakımından en uygun elektrikli otomobil modelleri arasında yer alır.

Hyundai Ioniq Electric

100 km menzil elde edebilmeniz için, sadece beş dakika şarj etmeniz gereken Hyundai Ioniq Electric; tam dolu bataryası ile 470-480 km arası menzil sunar. 0-100 km/s hızına sadece 5,2 saniyede çıkan bu model, en iyi elektrikli otomobil modellerindendir.

BMW i3

5 koltuk kullanıldığında 260 lt, 2 koltuk kullanıldığında ise 1100 lt bagaj hacmi sunan BMW i3, 0-100 km/s hızına 7.2 saniye içerisinde ulaşır. Sadece 45 dakika içerisinde bataryayı yüzde 80 seviyesine kadar doldurabilmenizi sağlayan bu model, teknolojik ve konforlu özellikleri ile öne çıkar.

Tesla Model X

0’dan 100 km/s hızına sadece 5.2 saniyede çıkan Tesla Model X, son yıllarda popülaritesini gittikçe artıran elektrikli araçlardan. Tam dolu bataryası ile 542 km sürüş menzili sunan Tesla Model X, kendi kategorisinde, rakiplerine nazaran oldukça gelişmiş özellikleri ile öne çıkar.

Porsche Taycan

Porsche Taycan, elektrikli otomobiller arasında en güçlü ve lüks seçenekler arasında bulunuyor. Bu model, 93.4 kWh pil paketiyle tam olarak 450 km’ye kadar menzil mesafesi sunmaktadır. Ayrıca 0’dan 100 km/s hıza sadece 3,2 saniyede çıkabilmektedir. Aynı zamanda, araç 800-volt şarj sistemiyle donatılmıştır. Ve 270 kW güçte sadece 22 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabilmektedir.

Renault Zoe

80 kW elektrikli motoru ve 52 kwh’lik bataryası ile yola çıkan 2021 Renault Zoe, 395 kilometreye kadar menzil mesafesi sunuyor. Ayrıca aracı kullanırken Mod B özelliğini aktif hale getirerek fren sırasında araç, kendi kendini şarj ediyor. Yeni Renault Zoe, en fazla 135 km hıza ulaşabiliyor. Ve 0’dan 100 km hıza 11,4 saniyede çıkabilmektedir. %100 elektrikli olan bu model, aynı zamanda bünyesinde %100 geri dönüştürülmüş malzemeler de bulunduruyor.

Mini Cooper SE

Model, 184 beygir ve 270 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Ayrıca gecikme veya vites değiştirme ile uğraşmadan 0’dan 100 km/sa hıza 7,5 saniyede ulaşmaktır. Ve maksimum hızı 150 km/s ‘dir. Aracın tam dolu batarya ile sürüş menzili 232 kilometredir. 50 kW hızlı şarj desteği ile batarya yüzde 80’e 35 dakikada ulaşıyor.

Volvo XC40

Bu araç elektrikli motoruyla beraber 408 beygir gücüne sahiptir. Tork değeri ise 660 Nm seviyesinde. Güçlü motoru sayesinde 4.9 saniye içerisinde 100 km hıza ulaşabiliyor. Aynı zamanda maksimum hız seviyesi 180 km. Ayrıca 40 dakikalık şarj ile araç %80’e kadar şarj olabiliyor. %100 dolu şarj ile 418 km kadar yol gidebiliyor.