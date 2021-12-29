En İyi Fitness Uygulamaları

Bugün sizlere en iyi fitness uygulamaları önerisinde bulunacağız.

Fitness, İngilizce’den dilimize direkt geçen bir kelimedir. Fitness’ın anlamı; sağlık, sağlıklı yaşam, fit, formda ve zinde olmaktır. TDK’ya göre fitness, sağlıklı yaşam demektir. Artan fiziksel çaba sırasında vücudun solunan oksijeni kas dokusuna dağıtma yeteneği olarak da tanımlanır.

Türkiye’de fitness kelimesi, daha çok spor salonlarında ekipman kullanılarak yapılan egzersizler olarak algılanır. Formda ve zinde kalma durumu, zorunlu olarak yoğun kas büyümesi gerektirmez. Sağlıklı ve fit bir yaşam sürme anlamını taşıyan fitness, birçok bileşen çerçevesinde vücuda yararlar sağlar.

Sizler için hazırladığımız en iyi fitness uygulamaları;

7 Dakika

Basit ve sade tasarımı ile öne çıkan 7 Dakika uygulaması, spor yapmakla çok arası olmayanların bile rahatlıkla kullanabileceği bir uygulama. Uygulama, size günde 7 dakikalık egzersiz videoları önererek zinde kalmanızı sağlıyor. Böylece en kısa sürede en etkili sonuçları almaya başlıyorsunuz.

Hareketlerden, dinlenme aralarına kadar birçok ayarını özelleştirebileceğiniz 7 Dakika uygulaması hem iOS hem de Android ile çalışıyor.

Runtastic

Koşmak; forma girmek ve zinde kalmak için tercih edilebilecek en iyi yollardan birisi. Genellikle çoğu akıllı telefonda adım sayar vb. özellikler bulunuyor. Fakat Runtastic, hedef koymanız, koşu performanslarınızı izlemeniz, kalori miktarınızı ölçmeniz gibi birçok imkanı size sunan oldukça işlevsel bir uygulama.

Girdiğiniz fiziksel bilgilerinize ve koşacağınız alana göre size eşlik eden uygulama hem Google Play Store hem de App Store aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Down Dog

Birden fazla egzersiz türü için farklı uygulamalar bulunduran Down Dog, en sevdiğimiz spor uygulamalarından birkaçının da geliştiricisi.

Down Dog tarafından geliştirilen yoga, HIIT, meditasyon gibi egzersiz türlerine ait uygulamaları çok seveceğinize eminiz. Ayrıca, pandemi nedeniyle tüm uygulamalar sağlık çalışanları, öğrenciler ve akademisyenlere ücretsiz olarak sunuluyor.

App Store ve Google Play Store’da bulunan ücretsiz uygulamaları indirerek konuyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sworkit

Sworkit; kardiyo, fitness, yoga, esneme vb. birçok kategoriye sahip kişiselleştirilebilen bir egzersiz uygulaması. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulamanın bu kadar tercih edilmesinin bir sebebi de vücudunuzun istediğiniz bölgesine yönelik çalışma programları sunması. Sworkit’te ayrıca ne kadar antrenman yapmak istediğinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz.

Genellikle ekipmansız egzersizleri destekleyen uygulama evde spor yapmak için oldukça kullanışlı. Sworkit, App Store ve Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Freeletics

Size rekabet ortamı sunan Freeletics, puanlar toplayıp hedeflere ulaşarak motive olmanızı sağlayan bir egzersiz uygulaması. Yaptığınız antrenmanda ne kadar kalori yaktığınızı hesaplayabildiğiniz bu uygulama egzersiz uygulamaları listemizde öne çıkanlardan. Kişiselleştirilebilen antrenmanlar ve beslenme listeleri yanında herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan sadece vücut ağırlığınızla yapabileceğiniz hareketler sayesinde evde zinde kalmanız oldukça kolay.

App Store ve Play Store’dan ücretsiz olarak indirilen uygulamanın ücret karşılığında ulaşabileceğiniz ek özellikleri de bulunuyor.

Fitwell

İlk çıktığında sadece iOS ile çalışan fakat şu an Play Store’dan da indirilebilen Fitwell, Türk girişimciler tarafından oluşturulmuş bir egzersiz uygulaması. Fitwell, sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da egzersiz uygulamaları arasında iyi bir sıralamada.

Uygulama sayesinde beslenme alışkanlıkları tarzı günlük rutinlerinizi düzene sokabileceğiniz gibi size özel egzersizler ile fit de kalabilirsiniz.

Adidas Training

Adidas Training, kullananların kesinlikle olumlu geri dönüşler yaptığı Runtastic tarafından üretilmiş etkili bir egzersiz uygulaması. İlk üye olduğunuzda sizden kilo, boy, egzersiz rutini gibi bilgiler alan uygulama size özel bir egzersiz planı oluşturuyor. Ekrandaki eğitici videolar ile antrenmanı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olabiliyorsunuz. Öğünler ile ilgili haftalık bilgiler, kullanışlı kullanıcı ara yüzü ve anlaşılır eğlenceli egzersiz hareketleri Adidas Training uygulamasını rakipleri arasında öne çıkarıyor.

Uygulamaya App Store ve Google Play Store üzerinden ulaşılabiliyor.

JEFIT

Özellikle vücut geliştirme ve güç antrenmanları için harika bir uygulama olan JEFIT de en iyi spor ve egzersiz uygulamaları listemizdeki yerini alıyor. Üstelik sadece uygulama üzerinden değil web üzerinden de JEFIT’e erişim sağlamak mümkün.

Uzmanlar tarafından açıklanan 1.300’ün üzerindeki egzersiz ile özel programlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca, bu egzersizler sonucundaki hedefinizi belirtebilir ve verilerinizi takip edebilirsiniz. Başlangıç seviyesinden özel programlara kadar farklı egzersiz türlerine sahip JEFIT, piyasadaki en iyi uygulamalardan birisi.

Ekipmanlı ya da ekipmansız, spor yapma uygulaması arıyorsanız JEFIT kesinlikle listenizde olmalı. Üstelik ücretsiz bir versiyonu da bulunuyor.

Ayrıca bkz: En İyi Meditasyon Uygulamaları