En İyi Meditasyon Uygulamaları

Bugün sizlere en iyi meditasyon uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. Meditasyon, Uzak Doğu kültürü ve bilhassa da Budizm’le özdeşleştirilmesine rağmen, aslında pek çok dinin ve inanışın temel ritüelini oluşturuyor. Taoizm ve Zen öğretilerinde de tıpkı Budizm gibi “Nirvana’ya ulaşma” amacını taşıyan bu uygulama, Tasavvufta ise “tefekkür yoluyla iç huzura erme, her şeyden sıyrılıp hiçliğe ulaşma, öz varlığa erişme ve ‘bir’ olma” anlamlarına geliyor. Meditatif uygulamalar aynı zamanda, “ruhsal arınma veya tek varlıkla bütünleşme” gibi düşüncelerle Hristiyanlık ve Musevilik’te de önemli bir yer tutuyor.

En iyi meditasyon uygulamaları;

Goddess

Goddess, meditasyona başlamak isteyenlerin mutlaka keşfetmesi gereken harika bir uygulama. Her açıdan kadınlara ithaf eden bu uygulama bir well-being ve kadın güçlendirme uygulaması. Son derece kapsamlı olan Goddees, İsviçreli psikiyatr olan analitik psikolojinin kurucusu Prof. Dr. Carl Gustav Jung’un arketiplerini baz alıyor. Uygulama bu arketiplerle kullanıcılarının kişilik özelliklerine göre içerisinde uyku ve stres meditasyonları, nefes çalışmaları, olumlamalar gibi well-being rutinlerini barındıran bir dönüşüm yolculuğu sunuyor. Sadece kadınlara özel olan içeriklerinde ise kadın sağlığına yönelik pek çok ipucu bulunuyor. Goddess, rahim ve göğüs masajı, kişisel bakım ve hatta hamile kadınlar için özel pratikler barındırıyor. Kadının içindeki Feminen ve Maskülen enerjilerin dengelenmesini sağlayan ve bu şekilde hayatın zorluklarıyla baş edebilen bireyler yaratmayı taahhüt eden uygulama bir çok farklı psikolojik ve spirituel methodları bir araya getiriyor.

Simple Habit

Meditasyon uygulamaları listemize özellikle çalışan ve az vakti olan kişiler için çok faydalı olacak Simple Habit ile başlayalım. Simple Habit, en iyi psikologlar, terapistler ve akıl sağlığı uzmanları tarafından önerilen güzel bir uygulama. Uygulama, sağlıklı yaşam ve uyku terapisi seansları, dünyaca ünlü uzmanların tavsiyeleri, günlük motivasyon, rehberli uyku seansları ve koçluk gibi çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Sabahları 5 dakika veya işe giderken 20 dakika civarı uygulamayı kullanarak stresinizi azaltabilir ve uyku düzeninizi düzeltebilirsiniz.

Meditopia

Meditasyon uygulamaları listemizde yer alan Meditopia, onlarca meditasyon uygulaması arasından öne çıkıyor. 9 farklı dilde 1000’den fazla meditasyon seçeneği sunan uygulama, ilişkiler, beklentiler, kabullenme, yalnızlık, beden algısı, cinsellik, hayat amacı, yetersizlik hissi gibi hayatın içindeki deneyimlerin tümünü ele alarak kalıcı bir tedavi sunmasa da, yara bandı görevi görüyor.

MindFi



Meditasyon uygulamaları listemizde yer alan MindFi, Play Store ve App Store’da bulunan bir uygulama. MindFi, ruh halinize veya günün saatine göre yüzlerce meditasyon öneren akıllı bir koçtur. Kısa süreli ve ruh halinize göre meditasyonlardan farkındalık ve odak kazanmanızı sağlayacak çeşitli seçenekler sunar. Ayrıca içinde gözlerinizi kapatıp dinleyebileceğiniz kurslar vardır.

Buddhify

Hem Play Store hem de App Store’da bulunan Buddhify, meditasyon uygulamaları listemizde kendine yer buluyor. Hayat stresinin azaltılmasında ve uyku düzeninin ayarlanmasında etkili olan uygulama, çalışanlar ve kısıtlı vakti olanlar için çok uygun. Uygulama içinde vaktinize ve ihtiyacınıza göre seçim yapabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz süre aralığındaki meditasyon seanslarını seçebilirsiniz.

Calm

Uyku, meditasyon ve gevşeme için bir numara seçilen Calm, üzerinizdeki stresten kurtulmanıza ve iyi bir uyku düzenine sahip olmanıza yardımcı oluyor. Calm, meditasyon müzikleri ile rahatlamanızı ve daha kolay odaklanmanızı sağlıyor. Ayrıca içinde meditasyon becerilerinizi geliştirmeniz için video dersler bulunuyor.

Patika

Meditasyon uygulamaları listemizde yer alan Patika, Türkçe desteği olan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Patika uygulaması amacını “Yaşamına biraz sakinlik, biraz mutluluk katmak ve bolca kendini hatırlatmak.” açıklaması ile anlatıyor. Uygulamanın içinde günlük pratiklerden klasik ve mini meditasyonlara kadar birçok alternatif bulunuyor. Stres, uyku ve odaklanma ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, bu meditasyon uygulaması sizin için oldukça faydalı olacaktır.

Headspace

Meditasyon uygulamaları listemizde bulunan Headspace, hayatınızdan stresi çıkarmanıza ve uyku düzeninizi ayarlamanıza yardımcı oluyor. Uygulama, birinci sınıf uzmanlar tarafından meditasyon ve farkındalık rehberliği sunuyor. Bu sayede hayatınızdaki stresi ve kaygıyı yönetmenize yardımcı oluyor.

Insight Timer

Meditasyon uygulamaları listemizde yer alan Insight Timer, dünyanın en iyi farkındalık ve meditasyon uzmanlarının bulunduğu bir uygulama. Ücretsiz bir uygulama olan Insight Timer’ın içinde 600’den fazla program bulunuyor. Ayrıca her gün 80 tane yeni ve ücretsiz meditasyon ekleniyor.

MyLife Meditation

Meditasyon uygulamaları listemizde yer alan MyLife Meditation, eski adıyla Stop. Breathe. Think olarak biliniyor. Ödül alan ve uzmanlar tarafından tavsiye edilen uygulama, duygularınızı kontrol etmenizi ve kısa sürede rahatlamanızı sağlıyor. Ayrıca içinde her türlü ruh haline uygun olan meditasyonlar bulunuyor.

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