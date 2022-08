En İyi Fiyat Performans Telefonları 2022

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber akıllı telefon insanların hayatında önemli bir role sahip oldu. Özellikle hemen hemen her işlemi akıllı telefonlar üzerinden kolaylıkla halledebiliyoruz. Her bütçeye her kesime hitap eden akıllı telefon mevcut. Bugünkü yazımızda sizlere en iyi fiyat performans telefonları hakkında bilgi vereceğiz.

Pandemi sonrası dünyada yaşanan ekonomik durumlardan dolayı akıllı telefon fiyatları bir hayli pahalandı. Özellikle ülkemizdeki kur dalgalanmaları ve vergileri işin içine kattığımız zaman, akıllı telefon fiyatlarını tavan yaptı. Listemizde yer alan akıllı telefonlar fiyat performans olarak 20022 yılında en çok işinize yarayacak olan akıllı telefonlardır.

Listemize geçmeden önce şunu hatırlatmakta fayda var, listede yer alan akıllı telefonlar genel özellikler olarak ve Cepkolik ailesine göre listelendi. Listede yer almayan ve yine fiyat performans telefonu olan cihazlarda yer alıyor. Bu akıllı telefonları seçerken, kendi ihtiyaçlarınıza göre belirlemelisiniz.

Fiyat performans akıllı telefonları 2022 listesi şu şekilde;

Samsung Galaxy A32

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Casper VIA X20

Oppo Reno 4 Lite

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy A32

Gelişmiş kamera sistemi ile beraber harika fotoğraflar çekmenize olanak sağlayan Samsung Galaxy A32, uzun bir ömrü ile de en çok tercih edilen fiyat performans akıllı telefonları arasında yer alıyor. Teknik özelliklerine bakılacak olursa da, hem çekirdek sayısı hem de modları sayesinde oyunlarda ve işlerde sizlere muhteşem bir deneyim sağlıyor.

Ekran: 6.4 inç Super AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 6 GB

Batarya: 5000 mAh, 15W hızlı şarj

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Teknoloji devlerinden olan Xiomi’nin en çok tercih edilen fiyat performans akıllı telefonu olan Xiaomi Redmi Note 9 Pro, hem şık dizaynı hem de özellikleri bakımından listemizde yerini aldı.

Ekran: 6.67 inç IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 6 GB

Batarya: 5020 mAh, 30W hızlı şarj

Casper VIA X20

Son yıllarda akıllı telefonlara ciddi önem veren Casper, VIA X20 modeli ile beraber fiyat performans listesindeki yerini alıyor. Harika bir kamera sistemi ile donatılan Casper VIA X20, teknik özellikleri ile de dikkatleri üstüne topluyor. İçerisinde yer alan birçok uygulama sayesinde kullanım deneyiminizi maksimum seviyeye çıkarıyor.

Ekran: 6.53 inç IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P70

RAM: 6 GB

Batarya: 4510 mAh, 18W hızlı şarj

Oppo Reno 4 Lite

Günümüzün en çok yükselişe geçen akıllı telefon markası olan Oppo, fiyat performans ürünlerde de kendisine yer buluyor. Özellikle kullanım süresi ve kameraları ile dikkat çekiyor. Bununla beraber Oppo, hemen hemen her segment akıllı telefonlarında uygun fiyatlarla kullanıcıları karşılıyor.

Ekran: 6.43 inç Super AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio P95

RAM: 8 GB

Batarya: 4000 mAh

Samsung Galaxy M52 5G

Teknoloji devi Samsung’un fiyat performans ürünü olan Galaxy M52 5G modeli, listede yer alan en iyi fiyat performans ürünlerinden biridir. Qualcomm Snapdragon 750G yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile desteklenen Samsung Galaxy M52, her anlamıyla kullanıcılarına muhteşem özellikler vaat ediyor.

Ekran: 6.7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

RAM: 8 GB

Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj

