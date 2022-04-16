İkinci El Telefon Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler (2022)

Fiyatların bir hayli uçtuğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla yeni bir telefon almak sizin için aşırı derecede masraflı olabilir. Piyasada ikinci el bir sürü telefon var ve uygun bir fiyata edinmek istiyorsanız müşterilerine kucak açıyor. İşte ikinci telefon alırken dikkat etmeniz gerekenler…

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Fiyata Dikkat Edin

İkinci el telefon alırken dikkat etmeniz gerekenler konusunda en önemlisi cihazın fiyatıdır. İkinci el cep telefonunu satın almadan önce geniş çaplı bir şekilde araştırma yapmalısınız. Bunu en kolay yapabileceğiniz yer ise güvenilir internet siteleridir. Buradan cihazın özelliklerini, hasar geçmişini rahatlıkla görebilir ve diğerleriyle karşılaştırabilirsiniz. Piyasa değerinin çok altında kalan cihazları tercih etmemelisiniz.

Güvenilir Kanalları Tercih Edin

İkinci el telefon almak konusundaki en büyük endişe karşı tarafa ne kadar güvenilebileceği konusudur. Güvenli bir şekilde ikinci el telefon almak için bildiğiniz ya da; daha önce yapılmış bir alışveriş konusundaki yorumları okuyabileceğiniz kanalları tercih etmelisiniz. Eskiden yüz yüze yapılan alışveriş ne kadar güvenli gelse de; artık teknoloji çağındayız ve dijital ortamda daha kapsamlı bir güvence alabiliyoruz. Bu nedenle uzmanlar ikinci el telefon alırken fiziksel mağazalardan çok internet sitelerini kullanmanızı öneriyor.

Aksesuarların Tam Olmasına Dikkat Edin

İkinci el telefon alırken dikkat etmeniz gerekenler konusunda önemli unsurlardan biri de aksesuarlarının tam olmasıdır. Güvenli internet sitelerinden ikinci el telefon aldığınızda; cihaz size uzmanlar tarafından sıfırlanmış bir şekilde gelir. Aynı zamanda aksesuarlarıyla birlikte bir şekilde size ulaşır. Ancak başka kanallardan ikinci el telefon alışverişi yaptıysanız size gelen kulaklık ve şarj cihazının orijinal olduğundan emin olun.

IMEI Kaydını Sistemden Kontrol Edin

IMEI kaydına bakmak ikinci el telefon alırken dikkat etmeniz gerekenler arasında önemli bir yer tutar. E-devletten kolayca yapacağınız IMEI kaydı kontrolü telefonun yasal yollarla ülkeye girip girmediğini anlamanıza yardımcı olur. Aldığınız ikinci el telefonun kaydının sistemde bulunmaması cihazın kaçak olarak ülkeye getirildiğini gösterir. Ayrıca cep telefonunun sistemde geçici bir kaydı varsa karşı taraftan cihazın belgelerini isteyin. Eğer size bunları veremiyorsa muhtemelen yine illegal bir durum söz konusudur.

2. El Satış Sözleşmesi Kontrolünü Yapın

Çok önemli bir diğer husus ise telefonu satın alacağız yer ile aranızda 2. el telefon satış sözleşmesi imzalamanız. Bu sözleşme olumsuz bir duruma karşın sizi yasal olarak güvence altına alır. Fakat bu belge uzman bir kişi tarafından internetten bulacağınız bir sözleşme olıursa resmi açıdan daha sağlıklı olur.

Dokunmatiği Test Edin

Cep telefonlarının tuşlarının gittikçe azalması hatta tamamen kullanım dışı kalması sebebiyle ekranın dokunmatik sistemi daha da önem kazandı. Bu nedenle 2. el telefon elinize geçtiği ilk anda ekranını ve dokunmatiğini test etmelisiniz. İkinci el telefonlar güvenli internet sitelerinden fiziksel olarak sıfırlanmış bir şekilde gelir ama cihazı diğer kanallardan edindiyseniz ekran üzerinde çatlak olup olmadığına bakın. Ufak bir çatlak daha sonra büyük bir kırığa dönüşüp size büyük masraflar çıkarır.

Kamera ve Mikrofon Kontrolü Yapın

Alacağımız cep telefonu modelini çoğu zaman görüntü kalitesine göre belirlediğimiz için kamera kontrolü oldukça önemlidir. Bunu yapabilmek için ikinci el telefon size ulaştığı an fiziksel yapısına baktıktan sonra kamera işlevini deneyin. Önce kamerayı açıp birkaç fotoğraf ve video çekin, daha sonra bunlara bakarak görüntü kalitesini ve lensleri test edin. Fotoğrafı yakınlaştırıp uzaklaştırarak ekranda ölü piksel veya sensörde bir sorun olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Portre ya da flaşlı modda fotoğraflar çekmeyi deneyerek cihazın kamera kalitesi konusunda daha kapsamlı bir fikre sahip olabilirsiniz.

Pilini Test Edin

Özellikle iPhone alacaksanız kesinlikle ayarlardan pil sağlığını kontrol edip, pil testi yapın.

Android tarafında da çeşitli pil testi uygulamaları var. Bunun kısa süreli testini yapabilirsiniz. Ayrıca yüzde 10 düşüş süresinden de pilin durumu ile ilgili tahminlerde bulunabilirsiniz.

Genel Temizlik Kontrolü Yapın

Diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise telefonun genel temizliği. Bu kişisel bir görüş olmakla birlikte telefon ne kadar temiz ise o kadar daha iyidir. Herhangi bir çizik veya vuruk bulundurması halinde fiyatta hem düşüş yaşanır hem de sizin gözünüze de o telefon hoş gelmeyebilir. Ekran ve arka kapağında herhangi bir çizik olduğunu kontrol etmek isterseniz güneş ışığını direk telefona yönlendirerek ya da herhangi bir telefonun flaş ışığı yardımıyla bakabilirsiniz.