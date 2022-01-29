En İyi Fortnite Silahları

Fortnite gibi uzun süredir devam eden bir battle royale oyunu; her sezon yeni bir bölüm bir yana, yeni bir meta geliştiriyor. Epic Games oyunu tamamen yeniledi ve bu en çok yepyeni silah ve eşya havuzunda kendini belli etti. Bu yazımızda en iyi Fortnite silahlarını bir araya getiriyoruz.

1- MK-Seven

MK-Seven, konu bir saldırı tüfeği olduğunda, oyuncuların tonozlu SCAR’a en yakın silahıdır. Bu orta ve uzun menzilli silah, biraz daha uzaktaki rakipleri vurmaya yardımcı olan kırmızı nokta görüşüne sahip harika bir yakınlaştırmaya sahiptir. Ateşleme şekli açısından Stinger SMG’den farklı olmayan MK-Seven, 2,8 saniyede yeniden yüklenen, 35 mag boyutuna ve Seven’in teknolojisi sayesinde 225 DPS’ye sahip bir AR’dir.

2- Auto Shotgun

Auto Shotgun’ın iyi bir hızı var, oldukça iyi bir hasar veriyor ancak şarjörünüzü boşalttıktan sonra yeniden yüklemesi için biraz zamana ihtiyacı olduğunu unutmayın. Şu anda Fortnite’daki iki av tüfeği seçeneğinden biri ve hız göz önünde bulundurularak inşa edildiği göz önüne alındığında, savaş inşa etmeyi sevenler için zirveye çıkıyor.

3- Hunter Bolt-Action Sniper Rifle

Keskin nişancılar söz konusu olduğunda, Fortnite Chapter 3 Sezon 1’de yalnızca bir seçeneğiniz var ve bu da Hunter Bolt-Action. Tam kalkanları olmadığı sürece bir rakibi tek atışta öldüren ağır bir silah. Klipsinizdeki üç mermi ile, rakiplerinizi yere sermek ve bitirmek için birkaç deneme yapmanız yeterli olacaktır.

4- Stinger SMG

2,25 saniyelik yeniden yükleme süresi; 30’luk bir mag boyutu ve 264’lük bir DPS’si ile bu SMG; rakibinizi orta menzile yakın mesafede alt etmek için olağanüstü bir silahtır. Bu silah, yapıları yıkmanız ve rakiplerinize nasıl savunma yapacaklarını bulmaya çalışırken ruhları yok eden atışlar yapmanız gerektiğinde, bir inşa savaşında kullanabileceğiniz bir silahtır.

5- Sidearm Pistol

1,26 saniyelik yeniden yükleme süresine sahip bu silah tabancasının aynı zamanda 15 mermilik bir şarjörle 209,25 DPS’ye kadar çıkabildiği göz önüne alındığında gücü göz ardı edilmemelidir. Bu silahı edindiğinizde neden en iyi silahlar arasında yer aldığını anlayacaksınız.

6- Flare Gun

Bu silah, haritanın etrafında toplayabileceğiniz ateşböcekleri gibi ateşi getiriyor ve bu harika bir özellik. Flare Gun aynı zamanda, Shakedown efektinde olduğu gibi, rakiplerinizin üzerinden ateş edildiğinde onları işaretler. Bu silah, hasar istatistiklerinden daha çok kullanışlılıkla ilgilidir.

7- Dragon’s Breath Sniper

Dragon’s Breath Sniper’dan tek atış; hedeflerinize yüksek miktarda hasar verebilir ve onları ateşe verebilir. Bu uzun menzilli tüfekle kamp kurabilirsiniz ve düşmanlarınızı uzaktan alt edebilirsiniz.

8- Sideways Minigun

Bu Sideways silahı, sizinle bir avlanma arasında duran tüm düşman yapılarını parçalamaya yetecek kadar cephaneye sahiptir. 7 atış hızı ve 4.75 yeniden yükleme süresi ile mermi başına 21 hasar verir. Silah, onu savaşta daha uygun hale getiren bir bonus avantajıyla birlikte gelir. Isındığında atış hızı artar, böylece rakiplerinize çok daha hızlı mermi sıkabilirsiniz.

9- Rocket Launcher

Bu patlayıcı silah, aynı anda birden fazla rakibe tonlarca hasar vermek için kullanılabilir. Hasarını geniş bir alana yayan tek, yavaş bir roket fırlatır; tek dezavantajı yeniden yükleme hızının uzun olmasıdır.

10- Rail Gun

Bu IO teknoloji silahı, sert yüzeylerden doğrudan ateş edebilir; bu da onu uzun menzilli savaş durumları için çok etkili bir silah haline getirir. Uzaktan büyük hasar vermek için kullanabilirsiniz. En büyük dezavantajı, rakiplerinizin tam konumunuzu izlemesini kolaylaştıran görünür hedefleme ışınıdır. Bu nedenle, onlara nişan aldığınız hedef noktalardan önce ateş etmek için hızlı olmanız gerekir.

11- Sideways Rifle

Bu Sideways silahı, uzun mesafeli dövüşü tercih eden oyuncular için idealdir. Bu silahın Epic versiyonu, 3,5 atış hızı ve 2,66 yeniden yükleme süresi ile 32 hasar verebilir. Ek olarak silahın, sıcakken düşmanlara ekstra hasar verebileceği bir bonus avantajı vardır.

12- Striker Pump Shotgun

Striker Shotgunla aynı zamanda bir SMG taşımadığınız sürece; maalesef bu silahı kullanırken herhangi bir kurtarma seçeneği olmaz. Striker Shotgun’ın mermi yayılımı daha sıkı olduğundan kullanıcı, aşağıda olan yerleri hedeflediğinde daha iyi çalışır. Saniyede 50-60 hasar (DPS) aralığına göre Chapter 3’teki tartışmasız en iyi av tüfeği seçeneğidir.

13- Ranger Assault Rifle

Bu tüfek, yavaş ateşleyen bir ağır saldırı tüfeğidir. Yavaş ateşleme yeteneklerini telafi etmek için artırılmış DPS’ye sahiptir ve oyuncuların kritik bir hasarla; 37’ye kadar hasar vermesine izin verir. Bu silahın rakip saldırı tüfeği seçeneği gibi bir kapsamı yok ama küçük bir nişan alma görüşü var. Yavaş ateş etmesi nedeniyle yakın mesafeli; yüksek basınçlı anlar için pek tercih edilecek bir silah değildir.

14- Clinger

Bu küçük fünye silahları hala uzak veya yakın mesafeden ölümcül silahlar olduklarını kanıtlıyor; ve birden fazla düşmanı ortadan kaldırabiliyor. Bazen patlayıcılar, özellikle düşmanlar birden fazlaysa onları alt etmenin en iyi yoludur. Oyuncular, Clinger’ın herhangi bir yüzey ve orta gözaltı yarıçapına yapışma kabiliyeti ile; ne kadar güçlü olduğunu yeniden keşfediyorlar.

15- Heavy Shotgun

Bu ağır av tüfeği, Auto gibi bir pompadan biraz daha hızlı ateş eder ancak Striker gibi daha fazla hasar verir. Bu silahın modelini, oyuncuların görmeye alışık olduğu modelinden biraz değiştirdiler. Hasar, eskiden olduğu gibi şimdi de ortalama 30 hasara kadar zarar verebiliyor.