Net olmayan bir fotoğraf kötü görünmenin yanısıra hiç de profesyonel durmayacaktır. Neyse ki teknoloji çağındayız ve eski fotoğrafları bile düzenleyebileceğiniz birçok uygulama bulunuyor. Fotoğraflarınızı dilediğiniz şekilde netleyebileceğiniz en iyi uygulamaları sizler için derledik. İşte en iyi fotoğraf netleştirme uygulamaları…

En İyi Android Fotoğraf Düzenleme Uygulamaları Daha fazla uygulamaya ihtiyaç duyanlara… Hemen Oku

Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları Listesi

Enhance Photo Quality Pixlr Remini MintAI AirBrush Adobe Lightroom Werble EnhanceFox Denoise It AI Photo Enhance Vividit Photo Enhancer Snapseed PicsArt Pixelup Deep Image AI YouCam Enhance Fotor PicWish VSCO Fotogenic

En İyi Fotoğraf Netleştirme Uygulamaları 2023

Enhance Photo Quality

Enhance Photo Quality, tüm fotoğraf severlerin seveceği oldukça net bir işlevselliğe sahiptir. Burada, akıllı telefonunuzun kamerasıyla çekilen fotoğrafların ve videoların kalitesini artıracak ve özçekimlerinizi düzenleyeceksiniz. Enhance Photo Quality, kaliteyi artırmanın yanı sıra çeşitli efektler ekleyerek fotoğrafınızın izleme zevkini artırmanızı sağlar. Uygulamada çeşitli fotoğraf efektleri, holografi, vinyetler ve daha fazlası mevcuttur. Fotoğraf kalitesindeki ana gelişme, doygunluğun yanı sıra değişen parlaklık ve kontrast seviyeleridir. Uygulama, fotoğrafın gerçekçi ve etkileyici görünmesi için bunları ayarlar. Ayrıca uygulamada fotoğrafları tamamen tek bir renk şemasına sokabilir, böylece daha sonra tek bir yerde veya kolajda kullanabilirsiniz.

Pixlr

Özçekimlerin ve kaliteli fotoğrafların hayranları, Pixlr uygulamasına kesinlikle aşinadır. Pixlr resminizi daha güzel, net ve canlı hale getirmenizi sağlayan ücretsiz ve kullanışlı bir fotoğraf düzenleyicidir. Ancak orijinal resim düşündüğünüz kadar harika olmayabilir, bu yüzden şimdi bunu düzeltebilirsiniz. İster fotoğrafçılıkta yeni olun ister profesyonel olun, Pixlr size ihtiyacınız olan araçları verecek veya yenilerini önerecektir. Uygulamada netliği, renk dengesini iyileştirerek ve gölgeleri ayarlayarak fotoğrafınızın kalitesini artırabilirsiniz. Otomatik kusur düzeltme işlevleri, süreci tüm yeni başlayanlar için çok daha kolay hale getirir.

Remini

Remini uygulaması, fotoğraflarınızı gerçek zamanlı olarak geliştirebilir. Tam da bunu yapmak için tasarlanmıştır – uygulamaya yüklediğiniz tüm fotoğraflar ve videolar, yüksek kalite ve netlik görmeniz için işlenecektir. Bu tür şaşırtıcı özellikler, Remini’yi gerçekten benzersiz kılar çünkü eski fotoğrafları daha net olanlara dönüştürebilir, özçekimlerinizi ve fotoğrafları değiştirebilirsiniz. Cihazınızdan daha önce kullandığınız eski fotoğrafları ve videoları da aktarabilirsiniz; bunlar iyileştirilebilir ve üzerinde yeniden çalışılabilir. Remini, çizimleri, ayrıntılı fotoğrafları, portreleri ve çok daha fazlasını net bir şekilde elde etmenizi sağlayan Yapay Zeka (AI) teknolojisi ile fotoğraflarınızı işler.

MintAI

MintAI yaratıcı işlevleri yerine getiren özel bir sistem teknolojisinin yardımıyla geliştirilen bir uygulamadır. Fotoğrafları işlemek ve profesyonellerin imkanlarından yararlanmak için sadece telefonunuzun ya da tabletinizin yanınızda olması yeterli. Eski kalitesini kaybetmiş fotoğraflarınız varsa, mevcut cihazlarda çekilmemiş fotoğraflarınız veya arama motorlarında veya sosyal ağlarda bulunan herhangi bir fotoğrafınız varsa, MintAI kullanılarak ve tek tıklamayla kolayca geri yüklenebilir. Kısa bir süre önce çekilmiş, ancak ışıkta bulanıklaşmış fotoğraflar bile harekete geçebilir. Bu uygulamanın en önemli avantajı profesyonellik gerektirmeyen basitleştirilmiş bir rötuş işlemidir.

AirBrush

AirBrush başka bir popüler fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. AirBrush’ta fotoğraf işlemenin bir sonucu olarak, profesyonel bir kamerayla yapılan çekimle bile kıyaslanamayacak kadar mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. AirBrush’ta sunulan tüm araçlar oldukça basit ve anlaşılırdır. Fark ettiğiniz herhangi bir kusur, silgi aracıyla kolayca giderilebilir. AirBrush’ta sunulan profesyonel fotoğraf efektleri, fotoğraflarınızı gerçekten daha iyi hale getirir; örneğin, bir vinyet ekleyebilir, gereksiz bulanıklığı kaldırabilir veya tam tersine, derinlik için biraz arka plan bulanıklığı ekleyebilirsiniz.

Adobe Lightroom

Adobe Lightroom, kullanıcılara fotoğraflarını iyileştirmeleri, düzenlemeleri ve geliştirmeleri için pek çok seçenek sunan Adobe’nin başka bir güçlü uygulamasıdır. Mükemmel, güzel fotoğraf çalışmaları oluşturabilir, kendi fotoğraf düzenleme becerilerinizi geliştirebilir ve hazır şablonları düzenleme için uygulayabilirsiniz. Bu özellikle kalitenin iyileştirilmesi için geçerlidir. Adobe Lightroom, yalnızca resmin kendisini geliştirmenize değil, aynı zamanda bunları kendiniz nasıl düzenleyeceğinizi öğrenmenize de olanak tanır. Uygulama, size farklı araçlarla nasıl çalışılacağını öğretecek, güzel eserler yaratmanın adım adım sürecini gösterecek ve ayrıca temel becerileri ve işleme ayrıntılarını öğretecek birkaç etkileşimli öğretici içerir.

Werble

Werble ile fotoğrafınızın stilini değiştirin. Bu uygulama, fotoğrafa sanat ve özel efektler eklerken görüntünüze rötuş yapmanızı sağlar. Werble, sosyal medya varlığınızı öne çıkarmak için durağan görüntülere sihirli hareketler uygulayarak ve birden çok hareketli efekti bir araya getirerek fotoğraflarınızı hayata geçirmenizi sağlayan bir fotoğraf ve video animatörüdür. Werble, Instagram, Facebook veya Twitter’daki sosyal medya gönderilerinize uygulamak için 1000’den fazla efektle birlikte gelir.

EnhanceFox

EnhanceFox, fotoğraflarınızın kalitesini gerçek zamanlı olarak iyileştirmek için harika bir araçtır. Beklediğiniz sonucu hemen görürsünüz – fotoğraflarınızın bulanıklığı azalır, netliği, boyutu ve kalitesi artar. EnhanceFox bu konuda gerçek yardımcınız olacaktır çünkü bu şekilde sadece yeni resimleri düzenlemekle kalmaz, aynı zamanda kamerası kötü olan veya aydınlatması zayıf olan cihazlarda yapılmış eski dosyalarla da başa çıkabilirsiniz. Diğer birçok hizmette olduğu gibi EnhanceFox da tüm kurgulamayı yapay zeka teknolojisi ile yapıyor. Bu efektlerin uygulama rahatlığının ve kolaylığının keyfine varacaksınız çünkü bu uygulama sayesinde bir profesyonelin yardımına ihtiyacınız kalmayacak.

Denoise It

Kameranızın sürekli olarak bir resmi çok fazla bulanıklaştırdığını veya kalitesini tamamen bozduğunu fark ettiniz mi? Durum buysa, Denoise uygulamasına ihtiyacınız var. Denoise, fotoğraflarınızdaki gürültüyü, küçük pürüzleri veya bulanık öğeleri ortadan kaldırmakta harikadır. Denoise, basit, düşük kaliteli bir fotoğrafı güzel bir görüntüye dönüştürmek için sinir ağlarını, yapay zekayı ve diğer gelişmiş araçları kullanır. Ayrıntılı ayarlamalarla uğraşmanıza bile gerek kalmayacak – çözüm, kelimenin tam anlamıyla ekranda birkaç dokunuşta bulunuyor.

AI Photo Enhance

AI Photo Enhance fotoğraf kalitesini artırmak için güzel bir uygulamadır. Sıradan insan resimleri veya özçekimlerle çalışmak gerekir, bu nedenle vurgu bir kişinin yüzünü geliştirmeye yöneliktir. Bu nedenle, arkadaşlarınızla paylaştığınız bir fotoğrafta korkunç göründüğünüzü düşünüyorsanız, bu uygulama size yardımcı olacaktır. Bir fotoğraf seçip düzeltmesini onaylamanız yeterlidir. Uygulama, resimlerdeki her türlü gürültüyü kaldırır ve resmin keskinliğini artırır. Kullanıcılar görüntüdeki renklerin, kontrastın ve ışığın kalitesini de düzeltebilir. İşlem sadece 30 saniyede gerçekleşir ve bu çok büyük bir artıdır.

Vividit Photo Enhancer

Vividit Photo Enhancer, fotoğrafları geliştirmek, keskinleştirmek ve kontrast için popüler bir uygulamadır. Bu uygulama, fotoğrafları keskinleştirme, renk düzeltme, arka planı bulanıklaştırma, siyah beyaz fotoğrafları renklendirme, çizgi film özçekimleri, portre anime ve çok daha fazlası gibi birçok işlevle donatılmıştır. O uygulama 3 gün ücretsiz kullanılabiliyor ki bu çok büyük bir dezavantaj. Sonuçta, bir aylık veya yıllık bir abonelik satın almanız gerekiyor. VividitPhoto Enhancer uygulamasının birçok özelliğini kullanmak için premium abonelik gerekir.

Snapseed

Snapseed, Google tarafından geliştirilen güçlü bir düzenleme uygulamasıdır. Kullanıcılara, resimlerinin profesyonel ve yaratıcı görünmesine yardımcı olacak bir dizi fotoğraf düzenleme aracı sağlar. Snapseed ile kullanıcılar, resimlerinin parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilir, filtreler ekleyebilir, fotoğrafları kırpabilir ve döndürebilir, çerçeveler uygulayabilir, bir görüntünün bazı kısımlarını keskinleştirebilir veya bulanıklaştırabilir ve daha fazlasını yapabilir. Bu ücretsiz görüntü kalitesi geliştirme uygulaması, hızlı rötuşlar için kullanımı kolay birkaç önceden ayarlanmış görünüm de içerir. Ayrıca Snapseed, her açıdan çekilen fotoğrafların düzgün bir şekilde düzenlenebilmesini sağlamak için hem yatay hem de dikey yönlendirme modlarını destekler.

PicsArt

PicsArt, en popüler ve kullanıcı dostu görüntü geliştirme uygulamalarından biridir. Bu uygulama, yalnızca birkaç tıklamayla fotoğraflarınızı güzelleştirmenize olanak tanır. PicsArt uygulamasıyla, herkes renklerde ince ayar yaparak fotoğrafları geliştirebilir. Parlaklık ayarı, kontrast geliştirme, doygunluk iyileştirme mevcuttur. Ayarlamak istediğinizi tıklamanız yeterlidir. Ayrıca, gözlerinizi aydınlatmak ve yüzünüzü veya diğer yüz detaylarınızı beyazlatmak peşindeyseniz, deneyebilirsiniz.

Pixelup

Pixelup, eski görüntüleri geri yüklemek için tasarlanmıştır. Siyah beyaz fotoğrafları renklendirebilir, bulanık görüntüleri iyileştirebilir ve eski fotoğraflardaki kusurları giderebilirsiniz. Ek olarak, yüz ayrıntılarını iyileştirme özelliği vardır ve uygulama, fiziksel fotoğrafları dijitalleştirmek için tamamen işlevsel bir tarayıcı ile birlikte gelir. Pixelup ayrıca doğrudan Instagram, TikTok, Snapchat veya Facebook’a yüklemek için tek dokunuşla fotoğrafları canlandırmanıza ve video ve fotoğrafları paylaşmanıza olanak tanır. Haftalık veya yıllık olmak üzere iki abonelik seçeneği sunar.

Deep Image AI

Deep Image AI, görüntülerinizin doğal kalitesini artırmak için bir algoritma kullanabilen tek görüntü iyileştirme hizmetlerinden biridir. Görüntünün kendisini yükselterek, kaliteyi düşürmeden boyutu artırabilir. Bir görüntünün grenli veya gürültülü olmadan daha büyük olmasına ihtiyacınız varsa, Deep Image harika bir seçenektir. Deep Image, görüntüleri yeniden boyutlandırmaya ve yükseltmeye odaklanır. Fazladan düzenleme yapmamasına veya fazladan filtrelere sahip olmamasına rağmen, ister daha yüksek çözünürlük ister baskı için olsun, bir görüntüyü büyütmek için en iyi seçeneklerden biridir.

YouCam Enhance

Gelişmiş bir AI fotoğraf iyileştiricisi arayışındaysanız, YouCam Enhance sizin için buradadır. YouCam Enhance ile herhangi bir fotoğrafın kalitesi, görüntüdeki parazit giderme, keskinleştirme ve renk iyileştirme özellikleriyle anında iyileştirilebilir. Ayrıca, kullanıcı dostu arayüz, herkesin yapay zeka teknolojilerinin yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde fotoğraf düzenlemesine olanak tanır. En önemlisi, YouCam Enhance fotoğraf geliştiricinin kullanımı tamamen ücretsizdir, böylece fotoğrafınızı hiç tereddüt etmeden geri yükleyebilirsiniz.

Fotor

Fotor, bir görüntünün bulanıklığını gidermeyi kolaylaştıran basit bir uygulamadır. Fotoğrafınızı geliştirmenin yanı sıra, sosyal medya için kolajlar oluşturabilir, resminize metin ekleyebilir ve fotoğrafınızın stilini değiştirmek için sanat efektleri kullanabilirsiniz. Fotor, fotoğraf kalitesini artıran, istenmeyen nesneleri kaldıran ve fotoğraflarınızın arka planını değiştirmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir fotoğraf düzenleyicidir. AI Rötuş özelliğine sahiptir ve özel filtreler, efektler ve modaya uygun tasarımlara sahip şablonlarla birlikte gelir. Amatör fotoğrafçıların eserlerini hayata geçirmelerine yardımcı olan profesyonel ve kullanımı kolay bir uygulamadır.

PicWish

Biraz netleştirme gerektiren fotoğraflar için PicWish basit bir çözümdür. Bu uygulama ayrıca bir görüntünün arka planını kaldırmanıza ve istenmeyen nesnelerden kurtulmanıza olanak tanır. Ayrıca hassas bir şekilde çalışan bir kesme aracına ve birden çok görüntünün arka planını kaldıran bir toplu kaldırma aracına sahiptir. Kullanıcılar bir defada 100 adede kadar görüntüyü toplu olarak kaldırabilir ve düzenleyebilir. Görüntüler, tüm e-ticaret platformlarına uygun hale getirmek için yeniden boyutlandırılabilir. Ancak, görüntüleri kaydetmek ve dışa aktarmak için profesyonel bir abonelik gerekir.

VSCO

VSCO, bir görüntüye uygulayabileceğiniz çok sayıda filtreyle tanınır. Filtrelerin çoğu aslında film simülasyonlarıdır – bu, gerçek film fotoğrafçılığı görüntülerini kopyalayan bir filtrenin veya ön ayarın adıdır. Sunulan en yeni film stillerinin yanı sıra bazı harika eski film görünümleri de var. Keskinleştirme aracı nispeten etkilidir ve keskinlik eklemek için bulanık bir resmi ayarlayabilir. Bu harika uygulamanın bir kısmı ücretsiz olsa da, tam uygulama için yıllık abonelik ödemeniz gerekiyor. VSCO’nun kataloğuna sürekli olarak yeni filtreler ve film simülasyonları eklediğini düşünürseniz buna değebilir.

Fotogenic

Fotogenic, hem Android hem de iOS için kullanılabilen harika bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Bu uygulamaların çoğunda gördüğümüz gibi, ücretsiz sürüm çeşitli düzenleme araçları sunar ama ücretli sürüm daha çok çeşitli araçlar sunar. Bulanık bir görüntüyü düzeltmek için, keskinleştirme aracını uygulayabilir ve ardından yoğunluğu ve konumu kontrol edebilirsiniz. Bu uygulamanın özellikleri, net olmayan fotoğraf sorunlarının nasıl giderileceğinin ötesine geçiyor; cildi pürüzsüzleştirebilir, dişleri beyazlatabilir, mercek parlaması yaratabilir, renkleri değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.