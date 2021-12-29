GIF hareketli ve küçük resimler olarak bilinmektedir. İnsanların iletişim uygulamalarını kullanarak mesajlaşırken veya sosyal medya üzerinde duygularını daha iyi bir şekilde ifade etmek istedikleri durumlarda GIF kullanımı tercih edilmektedir.

GIF kelimesi İngilizce bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimenin Türkçe açılımının ise grafik değiştirme biçimi olduğunu söylemek mümkündür. GIF yapmak isteyen kişilerin ise aşamalı olarak bir takım adımları yerine getirmeleri gerekmektedir. GIF hazırlama işlemleri hem video üzerinden hem de bir kaç farklı fotoğraf kullanılarak yapılabilmektedir. Mobil uygulamalar sayesinde oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

GIF kullanımının artış göstermesiyle birlikte GIF yapmak isteyen kişilerin sayısında da bir artış olduğunu söylemek mümkündür. GIF yapmak günümüzde oldukça kolay bir hale gelmiştir. GIF yapmak için kullanabileceğiniz çeşitli bir takım mobil uygulamaların olduğunu da söylemek mümkündür.

Youtube üzerinde bulunan videoları kullanarak GIF hazırlamak mümkün olabildiği gibi kendi galerinizde bulunan videoları kullanarak da GIF oluşturmanız mümkün olacaktır. GIF’lerin yapılması için bir kaç farklı fotoğrafın birleştirilmesi de tercih edilmektedir. GIF hazırlamak isteyen kişilerin öncelikli olarak uygulamayı indirmeleri ve kurulum işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Sonrasında ise GIF hazırlamak mümkün olmaktadır.

En İyi GIF Yapma Siteleri

IMGFlip

IMGFlip sayesinde bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki fotoğrafları kullanarak ücretsiz GIF oluşturabilirsiniz. Sitenin en önemli avantajı, videoyu GIF yapma aracına da sahip olması. Bu araç sayesinde, bilgisayarınızdaki videoların yanı sıra YouTube veya Vimeo platformlarından seçtiğiniz bir videoyu saniyeler içinde GIF’e dönüştürebilirsiniz.

İlk olarak siteye giriş yapın.

Fotoğraflar ile GIF yapmak istiyorsanız “Images to GIF”; video ile yapmak istiyorsanız da “Video to GIF ” butonuna tıklayın.

video ile yapmak istiyorsanız da ” butonuna tıklayın. Bu aşamada, bir URL’den veya direkt cihazınızdan medya dosyası yükleyin.

GFYCat

Instagram, YouTube, Twitch, Vimeo gibi sosyal ağlardaki videoları GIF yapma için bu siteyi kullanabilirsiniz. GFYCat’in ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki sürümü var. Ücretsiz sürümde kullanıcılara reklam gösteren site, reklamsız bir deneyim isteyenlere ise aylık 4 dolar veya yıllık 3 dolar abonelik seçenekleriyle hizmet veriyor.

İlk olarak siteye giriş yapın.

Sitedeki alana istediğiniz bir URL’yi yapıştırın veya bilgisayarınızdan video yükleyin. Ardından Continue butonuna basın.

butonuna basın. Sonraki ekranda, oluşan GIF’in saniyesini ve yönünü değiştirebilirsiniz. Ayarlamalar tamamlandıktan sonra tekrar Continue butonuna basın.

butonuna basın. İşlem sonuna geldiğinde ise Finish’e basın.

Picasion

JPG, PNG ve diğer fotoğraflardan GIF yapma işlemi için Picasion’u kullanabilirsiniz. Bu site ücretsiz olarak hizmet veriyor. Herhangi bir ücret istemiyor. Bu yönüyle, ücretsiz GIF yapma siteleri arasında kendisini konumlandırıyor.

İlk olarak siteye giriş yapın.

Sitedeki “Dosya seç” butonuna tıklayarak, bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki fotoğrafları ekleyin. Başlangıçta üç tane fotoğraf eklemenize izin veriliyor. Ancak “Add one more picture ” butonuna tıklayarak daha fazla fotoğraf ekleyebilirsiniz.

butonuna tıklayarak, bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki fotoğrafları ekleyin. Başlangıçta üç tane fotoğraf eklemenize izin veriliyor. Ancak ” butonuna tıklayarak daha fazla fotoğraf ekleyebilirsiniz. “Size ” bölümünden GIF’ın boyutunu, “Speed ” bölümünden de hızını istediğiniz gibi ayarlayın.

” bölümünden GIF’ın boyutunu, ” bölümünden de hızını istediğiniz gibi ayarlayın. Fotoğrafları yükledikten sonra “Create animation ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. Oluşturduğunuz görüntü .gif formatında hazır hale gelecek ve indirme bağlantısı size sunulacaktır.

EZGIF

EZGIF sitesinde yalnızca GIF yapma değil; GIF düzenleme, kesme, boyutlandırma gibi kullanışlı özellikler bulunuyor. Fotoğraftan veya videodan GIF oluşturma için kullanabileceğiniz site, bu işlemleri tamamıyla ücretsiz olarak yapmanızı sağlıyor. Bu yönüyle de, en iyi ücretsiz GIF yapma siteleri arasında kendisini daha avantajlı bir konuma getiriyor.

İlk olarak siteye giriş yapın.

“Dosya seç ” butonuna tıklayarak, bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki fotoğrafları ekleyin.

” butonuna tıklayarak, bilgisayarınızdaki veya telefonunuzdaki fotoğrafları ekleyin. Fotoğrafları yükledikten sonra karşınıza çıkan ayarları istediğiniz gibi değiştirin.

Oluşturduğunuz görüntü .gif formatında hazır hale gelecek ve indirme bağlantısı size sunulacaktır.

Ayrıca bkz: Freelance Nedir? En İyi Freelancer Siteleri