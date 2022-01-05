En İyi Gökyüzü İzleme Uygulamaları

İnsanoğlu var oluşundan bu yana her zaman gökyüzünü merak etmiştir. Her geçen gün teknoloji ile beraber gökyüzünü keşfetme şansı artmıştır. Herkesin gökyüzünü izleme gibi bir şansı olmadığı için, bazı uygulamalar kullanarak gökyüzünü inceleyebilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizler için en iyi gökyüzü izleme uygulamalarını anlatacağız.

Eğer sizlerde gökyüzünü çok seviyorsanız bazı uygulamalar kullanarak aradığınız gökyüzü görüntülerine kavuşabilirsiniz. Kafamızı yukarı kaldırdığımız zaman birçok yıldız ve gezegen görürüz. Özellikle yıldızları izlemek birçok insana huzur veriyor.

Gökyüzü İzleme Uygulamaları

Google Sky

Google Sky; Hubble Uzay Teleskobu, Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması ve Sayısallaştırılmış Gökyüzü Araştırması ile gökyüzünde dolaşmanıza olanak sağlar. Ayrıca bu uygulamanın şöyle bir güzelliği var, ister akıllı telefonunuzla isterseniz de bilgisayarınız ile bu uygulamaya kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama tamamen ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor.

Google Sky anlık konumunuzu ve cihazınızdaki sensörleri kullanarak size konumunuzdaki gezegenleri yıldızları ve gök cisimlerini gösterir. Bunlara ek olarak Google Sky ile takımyıldızları, güneş sistemi, galaksiler, ultraviyole ve kızılötesi görüntüler hakkında da bilgi edinebilir ve eşsiz bir uzay deneyimi yaşayabilirsiniz.

Star Tracker

Özellikle iOS ve Android bir akıllı telefona sahipseniz, Star Tracker uygulaması tam sizlere göre bir gökyüzü izleme uygulamasıdır. Bu uygulama beraber birçok takım yıldızını görüntüleyebilirsiniz. Tam 88 adet takım yıldızının yanı sıra ayı ve güneşi de izleyebilirsiniz.

Star Tracker aynı zamanda burçlarla ilgili grafik özelliğine de sahip ve gökyüzündeki nesnelerin konumunu gösteren 3 boyutlu bir pusula kullanıyor. Ücretsiz sürümünü kullanabileceğiniz gibi Star Tracker Pro’yu edinerek daha profesyonel bir uzay tecrübesi yaşarken zaman makinesi ve gece modu özelliklerinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Skyview

Bir başka hem Android hem de iOS akıllı telefonlarla ile çalışan uygulama olan Skyview, ücretsiz olsa da bazı özellikler için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Telefonunuzu gökyüzüne çevirerek birçok yıldızı ve takım yıldızlarını görüntüleyebilirsiniz.

Skyview’ın kendi içerisinde bulunan bir özellik ile gece modunu kullanabilirsiniz. Ayrıca bu özelliği kullanmak için illa gece olmasına gerek yok. Zaman makinesi seçeneği ise gökyüzünün geçmişte nasıl gözüktüğü ve hatta gelecekte nasıl gözükeceğini gözlemlemek için harika fırsat!

NASA

Ücretsiz olarak IOS ve Android cihazlarınıza indirebileceğiniz NASA resmi uygulaması da kullanıcılara uzay macerası deneyimi sunan başka bir gökyüzü izleme uygulamasıdır. Listedeki diğer uygulamalardan farklı olsa da, yine de uzaya pencere arayabilmenizi mümkün kılıyor.

NASA’nın sunduğu bu uygulamada sürekli güncellenen binlere fotoğrafın bulunduğu kitaplığa göz atabilir ve NASA TV’yi canlı olarak takip edebilirsiniz. Ek olarak bu uygulama Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yüksek tanımlı “Earth Viewing” deneyinden canlı akış içerir. Uygulamayı hemen indirerek ayrıca NASA görevleri, lansman bilgileri ve ajans haberlerine de ulaşabilirsiniz.

SkySafari

SkySafari astronomi uygulaması, iOS için ücretli, ancak Android için uygulama içi satın alımlar ücretsiz bir gökyüzü izleme uygulamasıdır. Bu uygulamada uzay keşfiniz için yapmanız gereken tek şey telefonunuzu gökyüzüne çevirmek gezegenleri, takımyıldızlarını, yıldızları ve uyduları görüntülemenin keyfini çıkarmak.

Bunlar dışında tutulmalar gibi geçmiş meteor yağmurlarını, yaklaşan kuyruklu yıldızları ve gök olaylarının simülasyonunu da gözlemleyebilirsiniz. SkySafari herkesin gördüğünü iddia ettiği aslanı veya ayıyı tam olarak görselleştirememeniz durumunda bir takımyıldız illüstrasyon kaplaması özelliğine de sahip ve aynı zamanda görüntülere eşlik edecek tarih, mitoloji ve bilim bilgileri de sunuyor.

Ayrıca bkz: NASA James Webb Uzay Teleskobu’nu Fırlattı