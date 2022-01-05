En İyi Güç Kaynağı (PSU) Markaları 2022

Bugün sizlere en iyi güç kaynağı (PSU) markalarına göz atacağız.

Power Supply bilgisayardaki donanımlarını çalıştırarak gerekli enerjiyi eşit miktarda dağıtabilmek için kullanılan parçadır. Diğer adı PSU (Power Supply Unit) olarak bilinir.

Gelen akım AC olarak 220 V şeklinde gelir. Güç kaynağı elektrik enerjisini, DC akıma dönüştürerek bilgisayar için gerekli enerjiyi dağıtır. Günümüzde, bilgisayarlarla birlikte enerji dağıtımına ihtiyaç duyan başka cihazlarda da kullanılır.

Standart bir bilgisayarın kullanmış olduğu güç kaynağı yaklaşık 300 ile 600 Watt tır. İlk olarak 220 Watt olan elektrik güç kaynağı 6 -12 Watt seviyesine dönüştürülüyor.

Power Supply (Güç Kaynağı) Nedir?

Günümüz teknolojisinde hızla gelişen bilgisayarlarla birlikte, güç kaynakları da hızla dönüşüyor. Önceden güç kaynağı yazılım ile kontrol edilemiyorken, gelişen teknoloji ile birlikte güç kaynakları da işletim sistemi ile kontrol edilebilir hale geldi.

Bilgisayar satın alırken power supply değerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Güç kaynağının kaç watt olduğu bilgisayarın performansını etkileyeceğinden iyi bir güç kaynağı olması önemlidir. Bilgisayarınızda güç kaynağının yetersiz olması halinde sistem daha düşük bir düzeyde çalışacağından düşük performans alırsınız. Ayrıca, güç kaynağınızın yanma durumu söz konusu olabilir. Sistemde anormallikler olabilir.

En iyi güç kaynağı (PSU) markaları;

Corsair CV550



Bu cihaz 550W gücünde ve 80 Plus Bronz verimlilik sertifikası ile sunuluyor. 120mm’lik bir fana sahip ve soğutma işlemini bu fan sağlıyor. Bunu da sessiz olarak yapıyor. 125mm uzunluğunda bir güç kaynağı olması sayesinde neredeyse bütün PC kasalarına rahat bir şekilde sığıyor.

Ayrıca kullanıcılarına da 100.000 saat çalışma ömrü sunuyor. Bağlantı noktalarına bakacak olursak 20+4 pin, 4+4 pin, 8 pin, PCI-E 6+2 pin, 7 adet SATA ve 4 adet IDE bağlantısı mevcut. Eğer bu güç kaynağına sahip olmak istiyorsanız yaklaşık 600 TL ödemeniz gerekiyor.

Cooler Master MWE 700 Bronze V2



Cooler Master MWE 700 Bronze V2 adından da anlaşılacağı üzere 700W kapasitesinde. Ayrıca 80 Plus Bronz verimlilik sertifikasına sahip. Aktif PFC korumasını yine bu üründe de görüyoruz.

Güç kaynağı satın alırken dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta bu. Cooler Master bu ürününe çok güveniyor. Çünkü tam 5 yıl garanti kapsamında tutmuş. 120mm’lik fanı 2400 RPM hızında hareket ediyor.

Gelelim bağlantı noktalarına ve fiyatına. Cooler Master’ın bu güç kaynağında 1 adet 24 pin, 1 adet EPS 4+4 pin, 1 adet EPS 8 pin, 6 adet SATA, 3 adet peripheral 4 pin ve 4 adet PCI-E 6+2 pin bağlantı noktası mevcut. Bu güç kaynağının fiyatı ise yaklaşık 800 TL civarında.

Asus TUF-GAMING-450B



Asus TUF-GAMING-450B. Adından da anlayacağınız üzere 450W kapasitesinde bir güç kaynağı. Ama 450W olması sizi korkutmasın. Çünkü düşük güç tüketimine sahip olan bilgisayarlarda kullanılabilecek güzel bir güç kaynağı.

80 Plus Bronz verimlilik sertifikasına sahip. İçerisinde kullanılan bobinler ve kapasitörler en zorlu fiziksel testlerden geçirildi. Hatta Asus’un tabiri ile “askeri düzeyde sertifika” elde etmek için yapıldı. Tıpkı Cooler Master gibi Asus da bu ürününe çok güveniyor. Çünkü tam 6 yıl garanti kapsamına alıyor.

Asus ROG serisi ekran kartları için özel üretilen eksen teknolojili fanlar burada da kullanılıyor. Bu fanlar güç kaynağına özel olarak 135mm olarak ölçeklendirildi. Termal tasarım günü %30’un altına düştüğü zaman fan otomatik olarak çalışmayı bırakıyor ve daha sessiz bir ortam sağlıyor.

Gelelim son olarak bağlantı noktalarına. 1 adet 20/24 pin, 1 adet 4+4 pin, 2 adet PCI-E 6+2 pin, 5 adet SATA ve 4 adet peripheral. Asus’un bu güç kaynağı 850 TL civarından satılıyor.

Corsair CX750F RGB



Corsair yine güç kaynağı üretiminde lider olan markalardan birisi. Bu modellerinde biraz daha RGB aydınlatmaları seven kullanıcılarını düşünmüş. Çünkü güç kaynağında bulunan fan RGB aydınlatmaya sahip. Eğer ki kasanızda güç kaynağı ünitesinin üzeri açıksa hoş bir görünüm katabilir. Ama bir güç kaynağında bakılması gereken belki de son nokta aydınlatma kısmı. Bizi asıl ilgilendiren diğer teknik detaylara bakmak daha doğru olacak.

Öncelikle Corsair’in bu modeli 750W kapasitesinde ve 80 Plus Bronz verimlilik sertifikasını elinde bulunduruyor. İçerisinde 120mm fan soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Siyah modelin yanı sıra beyaz kasa kullananlar da bu güç kaynağını kullanabilir. Çünkü beyaz modeli de var.

40 derece sıcaklığa kadar da destek sağlıyor. 1 adet 24 pin, 1 adet 4+4 pin, 1 adet PCI-E 6+2 pin, 8 adet SATA, 4 adet PATA, 1 adet iCUE RGB ve 1 adet iCUE to ARGB bağlantısı mevcut. Üstelik bu kablolar modüler yapıda. Yani kullanmadığınız kabloları kasada saklamak zorunda kalmıyorsunuz. Bu aslında çok güzel bir özellik. Çünkü hava sirkülasyonuna da direkt olarak etkisi var.

MSI MPG A650GF



650W kapasitesindeki bu güç kaynağı oldukça kaliteli. Çünkü 80 Plus Gold verimlilik sertifikasına sahip. Ayrıca modüler yapıda olması da çok iyi. Az önce de bahsettiğimiz gibi özellikle kasa içerisindeki hava sirkülasyonu açısından büyük önem arz ediyor.

Bu güzel güç kaynağının içerisinde bulunan fan da rakiplerine oranla biraz daha büyük. Çünkü 140mm’lik fan kullanılmış. Yeni nesil ekran kartlarından olan RTX 30 serisine de destek sağlıyor. Çünkü bu ekran kartlarında standart ekran kartlarında olduğu gibi pin girişleri kullanılmıyor.

İçerisinde %100 Japon kapasitörler yer alıyor. Yine güç kaynakları için önemli bir kriter olan aktif PFC’de bu güç kaynağında mevcut.

Son olarak içerisinde 1 adet 24 pin, 4 adet PCI-E 6+2 pin, 8 adet SATA, 2 adet 4+4 pin ve 1 adet peripheral bağlantı noktası mevcut.

Asus ROG-STRIX-550G



Asus’un oyuncular için çıkarmış olduğu ROG (Republic of Gamers) serisi ürünlerin içerisinde güç kaynakları da yer alıyor. Asus ROG-STRIX-550G güç kaynağı en iyi güç kaynağı önerileri listesinde kesinlikle yer alması gereken bir ürün. Gerek tasarımıyla gerekse özellikleri ile kullanıcıları etkiliyor.

550W kapasitesindeki bu güç kaynağı 80 Plus Gold verimlilik sertifikasına sahip. Yine ROG serisi ekran kartlarında kullanılan eksen teknolojili fanlar bu üründe de yer alıyor. Ve yine 135mm boyutunda. %100 Japon kapasitörler kullanılmış. Ayrıca tamamen modüler kablolara sahip.

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