Bugün sizlere ram slot sayısı nasıl öğrenilir açıklayacağız. Slot, bir bilgisayarın anakart üzerinde yer alan ve bilgisayarı kolayca geliştirmenize imkân tanıyan girişleri olarak ifade edilebilir. Bu sayede bilgisayara ait donanımları ve değiştirilmesi gereken bileşenleri slot sayesinde kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Slot sistemi ilk kez Intel tarafından 1997 yılında geliştirilmiştir. Geçmişten günümüze kadar devam eden slot sistemi gelişme göstererek bugünkü halini almıştır.

Yeni bir bilgisayar aldığında birçok kullanıcı hayalini kurduğu performans ve hıza ulaşmak ister. Ancak çoğu zaman kullanıcılar bilgisayarın beklediği hıza ulaşamamasından şikâyet eder. Çoğunlukla bilgisayarda yaptığınız işlemlerin çokluğu RAM performansını doğrudan etkiler.

Bilgisayarda çoklu işlemler yapacağınız sırada RAM yetersiz geldiği için beklediğiniz performansa ulaşamayabilirsiniz. Slot girişi sayesinde bilgisayarınıza uygun yeni bir RAM alarak kolayca takabilir ve farkını deneyimleyebilirsiniz. Birçok parça ve donanımın değişmesinde slot büyük bir öneme sahiptir.

Birçok bilgisayar kullanıcısı bilgisayarına ait slot girişinin yerini tam olarak belirleyememektedir. Aynı zamanda slot sayısı da pek çok kullanıcının bilmediği detaylar arasında yer alır. Genel olarak bilgisayarlarda yer alan slot sayısı ve konumu gibi detaylar marka bazında değişiklik gösterir. Ancak bir bilgisayara ait slot sayısını öğrenmek için izleyeceğiniz yollar tüm cihazlarda aynıdır.

Basit bir şekilde bilgisayarınızda yer alan slot sayısını öğrenmeniz mümkündür. Aşağıdaki yöntemi izleyerek kolay bir şekilde bilgiayarınızdaki RAM slot sayısını öğrenebilirsiniz.

Ctrl + Alt+ Del ile Slot Sayısı Öğrenme

Bilgisayarınızı açık konuma getirerek slot sayısı öğrenmek için gereken ilk adımı atın.

Daha sonra Ctrl + Alt + Del tuş kombinasyonlarına basarak işleme başlayabilirsiniz.

Daha sonra açılan kısımdan Görev Yöneticisi kısmını seçin.

Karşınıza çıkan ekranda Seçenekler kısmının hemen altında performans sekmesi yer almaktadır. Buraya tıklayarak işleme devam edin.

Bu aşamadan sonra karşınıza çıkan ekranda Bellek yazan kısmı işaretleyin.

Açılan sayfanın sol tarafında Bellek yer almaktadır. Bellek yazısının altında bulunan sayı, sizin bilgisayarınızdaki slot sayısını göstermektedir.

Genel olarak birçok bilgisayar marka ve modelinde RAM slot sayısı farklılık gösterir. Satın aldığınız bilgisayara bağlı olarak slot sayısında artış ve azalma görülebilir.

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