En İyi Halo Oyunları

Halo serisi sadece tüm zamanların en önemli nişancı serilerinden biri değil; aynı zamanda tüm platformu kurtarmayı başaran tek seri de diyebiliriz. Orijinal oyun sayısız kitap, oyuncak, televizyon dizisi ve tabii ki devam film de üretti. Birden fazla türe ayrılmış 13 farklı oyunla; Halo Infinite’in piyasaya yeniden sürülmesiyle deneyimlenecek koca bir oyun dünyası var. Hangi oyunları oynayacağınıza karar vermenize yardımcı olacak Halo oyunlarının listesi burada!

Halo: Combat Evolved

Halo: Combat Evolved, evrenine ve anlatımına rekabetçi; çok oyunculu kadar vurgu yapan ve her iki tür oyuncuya da yaşayacak bir şeyler veren; nadir birinci şahıs nişancı oyunlarındandır. Halo’nun girişi; başlık halkasına feci bir acil kaçışla başlar ve hızla Mutabakat ve zombi benzeri flood ile; devam eden çatışmayı çevreleyen bir gizeme dönüşür. Son görevi ise yüksek hızlı bir kaçış dizisiyle sonuçlanan; tüm oyunlardaki en heyecan verici görevlerden biridir.

Halo 2

Oyunun yaklaşık yarısında Master Chief’i kontrol ediyorsunuz ancak; diğer yarısında Arbiter olarak bilinen Covenant “Elite” savaşçısı olarak devam ediyorsunuz. Oyun, oyuncuları çatışmayı ve devam etmesinden nihai olarak kimin sorumlu olduğunu yeniden düşünmeye teşvik etmekte. Halo 2, Xbox Live’ı ilk kullanan oyun olduğu için; Xbox için orijinal oyundan daha da önemli bir dönüm noktası olabilir.

Halo: Reach

Çok sevilen Halo: Reach, öncekilerden farklı bir çok oyunculu stili tercih etti ve bir maçın akışını; büyük ölçüde değiştiren kişiselleştirme ve özel takım güçlerine izin verdi. Zırhınızı geçici olarak kilitlemek sizi hasara karşı; dayanıklı hale getiriyor. Sağlam bir Forge seçeneği de özel haritalar ve modlar oluşturmayı çok kolay hale getirdi.

Halo Infinite

Halo Infinite, seriyi bir hit yapan dünya inşasını ve unutulmaz karakterleri korurken; oyuna keşif ve koleksiyon öğeleri ekledi. Birkaç pürüzlü kenar var ve mükemmel çok oyunculu mod kıtlığı ile başladı. Ancak oyundaki çok az deneyim, Master Chief’i kıskaç atışıyla sıkıştırmanın ve oyundaki; en iyi atış mekaniklerinden bazılarıyla düşman uzaylıları biçmenin keyfiyle kıyaslıyor.

Halo 3

Halo 3’ün rekabetçi çok oyunculu modu; PlayStation 3 ve Wii sahiplerinin kıskanması için iyi bir neden diyebiliriz. İlk iki oyunun temeli üzerine inşa olmuş; oyuna yeni silahlar ve mükemmel bir harita seçimi de eklenmiştir. Ancak başarıları, Call of Duty 4: Modern Warfare’in iki aydan kısa bir süre sonra piyasaya çıkmasıyla; biraz zayıfladı ve bu rekabet 2019’a kadar devam etti.

Halo Wars

İlk Halo, bildiğimiz ve sevdiğimiz birinci şahıs nişancı olarak şekillenmeden önce; gerçek zamanlı bir strateji oyunu olarak hayatına başladı ve 2009’da Ensemble Studios bu yinelemeyi Halo Wars için ilham kaynağı olarak kullandı. Halo Wars ayrıca bir gamepadi başarıyla kullanan ilk gerçek zamanlı strateji oyunlarından biriydi. Kontroller basitleştirildi ve Halo Wars, PC’deki çağdaşlarına kıyasla biraz basitti; ancak Halo serisinin gerçekte ne kadar potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Halo 4

343 Industries, orijinal stüdyo Bungie oyunu bıraktığını söyledikten sonra; yeni bir Halo oyunu geliştirmek gibi imkansız bir işe sahipti. Görev daha da zordu çünkü Halo 3, Master Chief’in hikayesini görünüşte bitirmişti. Görünüşe göre, Reclaimer destanında hala anlatılacak çok şey vardı ve Halo 4, kıdemli Spartalı’nın; Prometheans adlı yeni bir düşman türünün yanı sıra Mutabakat ile karşılaşacağı gizemli yapay bir gezegene indiğini gördü. Açıkça Call of Duty’den etkilenen 343; oyuncuların başlangıç ​​silahlarını seçmelerine izin vererek Halo 4’ün çok oyunculu oyununa farklı bir yaklaşım getirdi.

Halo 3: ODST

Diğer nişancı oyunlarından farklı olan ve topyekün kaostan ziyade taktiklere daha fazla önem veren Halo 3: ODST, beklediğiniz uzaylıları öldüren pek çok iyiliğe hala sahip diyebiliriz. ODST, kendisininki yerine Halo 3’ün çok oyunculu modunu içeriyordu, ancak ek haritalar ve daha sonraki oyunlarda da bulunan Firefight modunu içeriyor.

Halo 5: Guardians

Listemizde yer alan Halo 5: Guardians’da hikaye özellikle raydan çıktı ancak çeşitli görev tasarımı ve sınıfının en iyisi ses ve görsel tasarım, onu yine de değerli kılmaya yardımcı oldu. Halo 5: Guardians ayrıca, daha isabetli atışlar için nişan alma modunun yanı sıra savaşın gidişatını değiştirmek için yeni Spartalı yetenekleri kullanan çok oyunculu için en büyük değişiklikler gördü. Araçları ve AI kontrollü karakterleri içeren devasa Warzone modunu da getirdi.

Halo Wars 2

Ateş Ruhu’nun ilk görevinden on yıllar sonra hala önemli olacağını kim bilebilirdi? Halo 5 olaylarından sonra geçen Halo Wars 2’de ekip, kendilerini tüm güneş sistemi için etkileri olabilecek bir haydut Brute’u içeren bir çatışmanın ortasına atılmış bulmaktadır.

Halo: Spartan Strike

Spartan Assault ile aynı bakış açısını ve temel oynanış döngüsünü koruyordu, ancak Promethean düşmanlarının bu kadar belirgin bir şekilde öne çıkması ve daha çeşitli ortamlara sahip olması nedeniyle Halo ismine layık olan daha iddialı bir oyundu. Ne yazık ki oyun artık iOS’ta mevcut değil, ancak yine de Steam’den satın alınabilir.

Halo: Spartan Assault

Halo: Spartan Assault, birinci şahıs oyunundan ziyade yukarıdan aşağıya bir çift çubuk nişancı oyunu, mobil cihazlar düşünülerek tasarlandı ve bu nedenle konsol ve PC kardeşleri kadar derin değil. Silahlarınızı ve el bombalarınızı kullanarak onları temizlemek için kısa görevlerde Sözleşme ile savaşıyorsunuz ve Halo 4’ün en önemli karakterlerinden birine sahip olmasına rağmen, dizinin irfan veya oynanışı ile ilginç bir şey yapmıyor. Hareket halindeyken işi yapıyor, ancak Xbox ve PC için bağlantı noktaları bunaltıcı.

Halo: Fireteam Raven

Haritalar, 4K 130 inçlik bir ekranda önceki Halo görevlerine göre yüksek çözünürlükte daha da etkileyici görünüyor, ancak düzenleri benzer. Daha önceki Halo oyun sürümlerinde olduğu gibi, Captain Keyes ve Master Chief gibi karakterlerle tanışırken klasik Flood ve Covenant kötüleriyle savaşacaksınız. Ne yazık ki, kısa ömürlü deneyim gereksiz yere zorlayıcıdır. Savaşlar sırasında yeniden doldurmak için saklanamazsınız ve tabanca ve pompalı tüfek orijinal oyunda olduğundan daha zayıftır. Yine de grafikler nu oyunla düzeldi.