En İyi HBO Max Dizileri 2022

Yakında ülkemizde de faaliyete geçecek HBO Max, piyasaya sürüldüğünde, Disney+ ve Apple TV+’da olmayan bir avantajla geldi: Warner Bros. mirasının tüm ağırlığı, özellikle de onlarca yıllık prodüksiyon. TV tarafında, bu özellikle heyecan verici, çünkü bu hizmetin adının yüzde 50’sini oluşturan prestij ağı sayesinde, bu bir ton heyecan verici dizi anlamına geliyor. Ayrıca, Doctor Who ve The Office’in orijinal versiyonu gibi, Warner ve BBC arasında yapılan bir anlaşma sayesinde şimdi HBO Max’e geliyor. Friends ve Pretty Little Liars gibi bazıları, ağlar ve stüdyolar arasındaki anlaşmaların çalışma şekli sayesinde Warner Bros.’a ait olduğunu hiç bilmiyor olabilirsiniz. Kısacası: HBO Max’te izlenebilecek çok sayıda harika TV programı var.

Tokyo Vice

Muhabir Jake Adelstein’ın aynı adlı kitabına serbest bir şekilde dayanan HBO Max’in en son suç draması, kahramanın (Elgort) gözünden bakıldığında daha az akılda kalıcı bir etki için sudan çıkmış balık kibrini kullanıyor; Bu yeni diziye gerçekten en çekici açısını veren şey, başrolünün ve kendi başlarına inkar edilemez ağır vuruşlar yapan aktörlerin dışında bulunuyor. Watanabe, hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir Amerikalı gazeteciyi kanatları altına alan organize suç bölümünde deneyimli bir dedektif olan Hiroto Katagiri’yi oynuyor ve bu diziye hak ettiği ağırlığı veren onun performansı.

Julia

Birkaç yıl önce Julia Child rolünü ünlü bir şekilde oynayan Meryl Streep, modern zaman değişimleri olmadan öncelikle hayatına ve kariyerine adanmış bir dizide bulunabilecek zenginlikler olduğu ortaya çıktı. Lancashire’ın bu seride yapacak çok işi var ve bunu aplomb ile yapıyor. Ayrıca drama ya da yüksek bahislere bağlı olmayan, sadece yaptığı işte mutlak en iyi olan bir kadının etrafında dönen bir şov izlemenin son derece tatmin edici bir yanı var (ara sıra kariyer yollarında engeller olsa bile). Şov bir komedi olarak faturalandırılabilir, ancak burada mayınlı olmak için ezici bir rahatlık var ve gerçek dünya yeterince stresli olduğunda, genel olarak bu kadar rahatlatıcı bir diziyi kabul edemezsiniz.

Gentleman Jack

Anne Lister’in gerçek hayat günlüklerine dayanan HBO dizisi Gentleman Jack, ailesinin Halifax’taki Shibden olarak bilinen mülküne bakmaya çalışan kadının (Suranne Jones) kurgusal bir versiyonunun mücadelelerini, talihsizliklerini ve zaferlerini takip ediyor. Hall (gösterinin aslında ilk ve gelecek ikinci sezonu için çekildiği yer). Hayatta biraz tuhaf olarak kabul edilen Lister, yarı açık bir lezbiyen olarak yaşadı ve yaşamı boyunca birçok kadınla romantik ilişkiler sürdürdü, ancak Beyefendi Jack, yasalar dışında karısı olacak kadınla tanışmadan hemen önce telefonu açtı. Ann Walker (Rundle). Aşka giden yol engebeli ve çalkantılı ama nihayetinde muzafferdir ve 2. Sezon, ikisi yeni ilişkilerinin koşullarına uyum sağlamaya çalışırken, Anne de Ann’in onaylamayan ailesini kazanmaya ve karısının kendini göstermesine yardımcı olmaya çalışmasını anlatıyor.

Minx

En başından itibaren, Minx kendini yakın zamandaki en iyi Max orijinallerinden biri olarak öne sürüyor: Gururlu, kendini kanıtlamış bir feminist, yetişkin bir dergi şirketinin görünüşte kalitesiz sahibiyle güçlerini birleştirerek kadınlar için ilk erotik parlak yayın yapıyor. Bu, tuhaf bir çiftin en eğlenceli halidir, ancak Minx’te işe yarayan şey, Johnson’ın karakterinin asla beklemeyeceğiniz şekillerde yazı tipini nasıl altüst ettiğidir; o düğmesiz gömleklerin ve madalyonların arkasında aslında birçok kadını yakın sırdaş olarak tutan ve onları mesleki açıdan tutan bir adam var ve aynı zamanda, Lovibond’un Joyce’u dünya hakkındaki ikinci dalga, Vassar dereceli varsayımlarına ilk elden meydan okunuyor.

Our Flag Means Death

Our Flag Means Death ile korsanlar resmen yeniden havalı hale geldi – ama belki de kimsenin tahmin edebileceği şekilde değil. Bu dizinin “Gölgelerde Ne Yapıyoruz, sadece korsanlar” olduğunu söylemek tamamen doğru değil, ancak Rhys Darby ve Taika Waititi’nin tekrar ekranda birlikte olması her zaman komedi hazinesi üreten bir kombinasyon olacak. Bu gösteriyi daha önce birlikte yaptıkları herhangi bir şeyden farklı kılan şey, sadece maket formatından kaçınmak değil; Stede Bonnet’te (Darby) kesinlikle akılsız bir kaptan tarafından yönetilen, açık denizdeki en iyi yağmacılar olacağını düşünen bir mürettebatla bir gemide geçen bir işyeri komedisidir.

Peacemaker

Gunn’ın geçen yılki The Suicide Squad’daki saygısız DC anti-kahraman grubuna aşık olanlar – ya da belki sadece bir kanun kaçağının kaderini bilmek isteyenler için, şimdi Christopher Smith’e, nam-ı diğer Peacemaker’a (Cena) ne olduğunu tam olarak biliyoruz. 2021 filminin kanlı doruk noktasında Bloodsport’un (İdris Elba) nezaketiyle boğazından bir kurşun sıkmakta. Görünüşe göre hala konuşma gücüne sahip ve şimdi ekibinde tamamen farklı bir uyumsuz ekiple dünyayı kurtarmaya yardım etmek için başka bir görevle görevlendirildi. Ayrıca Peacemaker’ın ev yaşamını (Patrick’in oynadığı babasının ondan daha kötü olduğu ortaya çıktı) ve bugünkü barışın koruyucusu olmasına yol açan kaotik yetiştirilme tarzını daha fazla görüyoruz.

The Gilded Age

Enfes kostümlerle gösterişli bir dönem draması bekleyenler için başka yere bakmayın; Julian Fellowes, aslında ilk olarak Lord ve Lady Crawley’in yer aldığı çılgınca başarılı dizinin ön bölümü olarak tasavvur edilen, ancak daha sonra kendi başına bir hayat süren ilk Downton Abbey serisiyle geri döndü. Bu ay yayınlanan ekstra uzun prömiyer (80 dakikada başlıyor) bir yolculuk olabilir, ancak yukarıdaki efsaneler topluluğunu hesaba kattığınızda neredeyse gerekli demek doğru olur. The Gilded Age, Fellowes ile pek çok açıdan aynıdır – çay partileri, süslü balolar, arkadan bıçaklayan hanımların hizmetçileri – ama aynı zamanda Amerikan tarihinin çok özel bir bölümüne ve Manhattan’da yaşayan ailelerin servet birikimine sahip olmak ve kalabalığın bir parçası olmak istiyor. Kim olduğundan bahsetmiyorum bile.

Somebody Somewhere

Ted Lasso gibi şovlar, Barb ve Star çizgisindeki filmler arasında, ciddi bir komedi gerçekten çok ihtiyaç duyulan bir geri dönüş yapıyor, ama Somebody Somewhere, Everett’i başlangıçta ona geri dönen bir kadın olarak canlandırıyor. Memnuniyetle daha fazla zaman geçireceğimiz topluluklara ev sahipliği yapan küçük kasaba gösterilerinin notlarını taşıyor. Everett’in Sam’i, tam ortasındayken hayatını tersine çevirmeye çalışıyor, ki bunu söylemesi yapmaktan daha kolay, ancak bu bize her adımda satılan bir hikaye – ve merkez sahne, sevecen, eğlenceli bir lider. Sesini yeniden keşfetmesini izlerken sizi içeri çekiyor, bize gerçek amacımızı ve dolayısıyla sevincimizi bulmamız için çok geç olmadığını hatırlatıyor.

Finding Magic Mike

Çok fazla abartı kullanmayı sevmiyorum ama Finding Magic Mike tam da ihtiyacımız olduğu anda çıkış yapan bir dizi olabilir. Yine de, kendi içinde neredeyse bir oksimoron; Erkeklerin striptiziyle ilgili bir realite yarışması dizisi, nasıl kendi türünün en sağlıklılarından biri haline gelebilir? Finding Magic Mike’ın sunduğu şeyin güzelliği de burada yatıyor – sadece yarışmacılarına değil, aynı zamanda evde izleyen bizlere de erkeklik, samimiyet ve duyguların sağlıklı tanımları hakkında bildiğimizi düşündüğümüzü yeniden düşünmek için meydan okuyan bir gösteri.

How To with John Wilson

How To with John Wilson’ın mutlak neşe ve parlaklığını kısa bir kelime sayısıyla özetlemek neredeyse imkansız. Kendini “endişeli New Yorklu” ve film yapımcısından alan belgeseller, yalnızca dünyanın en büyük ve en öngörülemeyen şehirlerinden birindeki günlük hayatın mükemmel bir özeti olmakla kalmıyor, aynı zamanda çoğumuzun bir türlü umursadığı insanları da gözler önüne seriyor. Sokakta yanlarından geçip gittiklerimize ikinci bir bakış. Wilson tam olarak bunu yapıyor ve onun objektifi aracılığıyla şimdiye kadar belgesel biçiminde yakalanmış en komik, en tuhaf ve şaşırtıcı derecede iç ısıtan kişilerle tanışıyoruz. HBO Max’te ikinci sezonuna giren dizi, Wilson’ın kendisi ve ilişkileri hakkında çok daha kişisel bir keşif için kamerayı içe çevirdiğini de görmeye hazırlanıyor.

Dawson’s Creek

Dawson’s Creek sadece bir nesil için gençlik dramasını tanımlamakla kalmadı; o tamamen gençlik dramasıydı. Hayat, aşk, kayıp ve aradaki her şey arasında gezinirken her hafta Capeside’dan en sevdiğimiz gençlerimizle birlikte olan bizler için karşılaştırılabilecek başka bir şey olmayabilir – hatta üniversiteye gittiklerinde ve birçok yeni yetişkin sorunu bütünüyle uğraşmak zorunda kaldıklarında bile. Ancak bu gösterinin tekrar yayında olması en heyecan verici kısım, HBO Max’in ünlü Paula Cole tema şarkısını geri almak için parayı biriktirmiş olması (biraz farklı bir kaydedilmiş versiyonu olsa da).

Starstruck

Starstruck sadece mükemmel bir komedi şovu değil – yine de bu dizinin sahip olduğu en iyi şeylerden biri. Matafeo (aynı zamanda stand-up’ı ile tanınan) ve Snedden tarafından yazılan Starstruck, senaryoyu klasik rom-com’da tersine çeviren ve bize baştan sona aynı düzeyde bulanık duygular veren türden bir hikaye anlatıyor. Matafeo, Londra’da yaşayan ve hayatında amaçsız hisseden yirmili yaşlarında Yeni Zelandalı bir göçmen olan Jessie’yi; Beklenmedik bir şekilde ünlü film yıldızı Tom Kapoor (Patel) ile bir araya geldiğinde, ikisi sonsuza dek onları mevsimler boyunca bir araya getirmeye mecbur bırakan bir yolda birbirine bağlanıyor.

Torchwood

Bu yetişkinlere yönelik çarpık Doctor Who spinoff’unun tamamı, Doctor ve arkadaşlarının hayranlarının mutlaka izlemesi gereken bir film olsa da, Torchwood bu listeye ekleniyor çünkü “Children of Earth” altyazılı üçüncü sezon en iyi sınırlı sezonlardan biri. Gizemli bir uzaylı gücün tüm dünyadaki çocuklara sahip olmaya başlamasıyla ortaya çıkan kaosa yakalanmış bir hükümet yetkilisi olarak yıkıcı Peter Capaldi’yi konu alan sürükleyici, yürek burkan ve büyüleyici bir gerilim filmi. Bunda korkunç uzaylılar var ama insanlar daha da korkunç.

Harley Quinn

HBO Max’in en iyi yanlarından biri, başka yerlerde prömiyer yapan ve hiçbir zaman seyirci bulamayan şovlar için yeni bir ev olarak hizmet edebilmesidir. Bu şovların listesinin başında, şu anda DCEU’nun en düz eğlenceli bölümlerinden biri olabilecek sevgili Batman anti-kahramanını neşeli bir şekilde anarşik canlandıran Harley Quinn var. Kaley Cuoco’nun baş karaktere bürünmesi, hem Arleen Sorkin hem de Margot Robbie’nin versiyonlarından benzersiz hissettirecek kadar farklı ve yazı, gösteriyi tamamen yeni bir seviyeye taşıyan fantastik şakalar, sempatik karakterler ve meta dokunuşlarla dolu.Ayrıca ilk iki sezonda ortaya çıkan aşk hikayesi hem beklenmedik hem de gerçekten dokunaklı.

I May Destroy You

İnanılmaz Michaela Coel’den yakıcı, ham, tamamen gerçek olan bir çalışma, I May Destroy You, televizyonun cinsel saldırının insan ruhu üzerindeki etkisini açıklamak için yaptığı en iyi girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ham ve sürükleyici olan bu Emmy ödüllü sınırlı seri, kolay bir saat olmamasına rağmen, aynı zamanda gerçekten büyüleyici olmayı da başarıyor.