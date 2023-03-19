En İyi HBO Max Dizileri – Mart 2023

Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarının başında gelen HBO Max, geçen sene itibariyle RTÜK tarafından onay aldı ve yayın hayatına kısa zamanda başlayacağını duyurdu.

Pandemi sonrası hem ülkemizde hem de dünya çapında dizi ve film izleme platformlarının kullanıcı sayısında muhteşem bir atış yaşandı. Özellikle Netflix dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Netflix ile beraber Amazon Prime Video, Disney Plus ve HBO Max tarafları da büyük bir kitleye ulaştı. Biz de bu yazımızda HBO Max’ın en iyi dizilerini sizler için derledik.

HBO Max Top 10 Diziler

The Last of Us

Modern uygarlığın yok edilmesinden yirmi yıl sonra, sağlam bir şekilde hayatta kalan Joel, 14 yaşındaki Ellie’yi baskıcı bir karantina bölgesinden kaçırmak için tutulur. Küçük bir iş olarak başlayan şey, kısa sürede acımasız, yürek burkan bir yolculuğa dönüşür, çünkü ikisi de Amerika Birleşik Devletleri’ni geçmek zorundadır ve hayatta kalmak için birbirlerine bağımlıdırlar.

Succession

Jesse Armstrong’un yaratıcısı olduğu dizide New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor.

Strike

Özel dedektifliğe başlayan bir savaş gazisi, Londra’nın Danimarka Caddesi’ndeki küçük bir ofisten faaliyet gösteriyor. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaralanmış olmasına rağmen, bir askeri polis müfettişi olarak benzersiz içgörüsü ve geçmişi, polisi şaşırtan karmaşık suçları çözmede çok önemli oluyor. J.K. Rowling’in yazdığı en çok satan romanlardan uyarlanmıştır.

Kadın

İki çocuğun yükünü ve sevgisini yüreklerinde coşkuyla taşıyan anne Bahar’ın hikayesi. Sekiz yaşındayken annesi tarafından terk edilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını kaybetmiştir. Yalnız kaldığını düşündüğü bir anda çok sevdiği Sarp ile tanışır.

Perry Mason

American Fiction’ın en efsanevi ceza savunma avukatı Perry Mason’ın kökenleri, 1932 Los Angeles’a dayanıyor. On yılın davası kapısını çaldığında, Mason’ın amansız gerçeği arayışı, parçalanmış bir şehri ve belki de kendisi için kurtuluşa giden bir yolu ortaya çıkarır.

His Dark Materials

Lyra, bilim, teoloji ve büyünün iç içe geçtiği paralel bir evrende yaşayan bir yetimdir. Kaçırılan bir arkadaşını araması, çalınan çocukları içeren uğursuz bir komployu ortaya çıkarır ve Dust adlı gizemli bir fenomeni anlama arayışına dönüşür. Daha sonra yolculuğuna dünyalar arasında pencereleri kesebilen bir bıçağa sahip olan Will de katılır. Anne babası ve kehanet edilen kaderi hakkındaki gerçeği öğrendiğinde, iki genç insan kendilerini pek çok dünyayı kapsayan ilahi güçlere karşı bir savaşın içinde bulurlar.

Supernatural

Sam ve Dean Winchester çocukken annelerini gizemli ve şeytani bir doğaüstü güce kaptırırlar. Daha sonra babaları onları asker olarak yetiştirir. Onlara Amerika’nın karanlık köşelerinde ve arka yollarında yaşayan paranormal kötülüğü ve onu nasıl öldüreceklerini öğretir. Şimdi, Winchester kardeşler ’67 Chevy Impala’larıyla ülkeyi baştan başa dolaşarak yol boyunca karşılaştıkları her türlü doğaüstü tehdide karşı savaşıyorlar.

House Of The Dragon

Prequel serisi, boyundurukları altındaki 15’ten fazla ejderhayla Targaryen hanedanını gücünün mutlak zirvesinde buluyor. Çoğu imparatorluk bu tür yüksekliklerden parçalanır. Targaryenlerin yavaş düşüşleri, Game of Thrones olaylarından neredeyse 193 yıl önce, Kral Viserys Targaryen’in kızı Rhaenyra’yı Demir Taht’ın varisi ilan ederek bir asırlık geleneği bozmasıyla başlar. Ancak Viserys’in daha sonra bir oğlu olduğunda, Rhaenyra’nın onun varisi statüsünü koruduğu için mahkeme şok olur ve bölünme tohumları krallığın her yerine ekilir.

Pobre Diablo

Stan 665 aylık oldu. Kehanetin gerçekleşmesi için bir ay kaldı ve kaderini gerçekleştirmesi gerekiyor: insanlığı korku ve kaosa sürüklemek ve Armagedon’u getirmek. Ama Stan bir Broadway müzikalinde şarkı söylemek ve dans etmekle daha çok ilgileniyor.

Summer ve Todd

Summer ve Todd, Raggio di Sole çiftliğinin birçok arkadaşını içeren komik maceraların kahramanlarıdır. Çiftliğin sahibi Todd inşaatçı iken şehirden yaz gelir ve beraberinde bir coşku soluğu getirir.