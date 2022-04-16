En İyi HBO Max Filmleri 2022

Yakında ülkemizde faaliyete geçecek olan HBO Max; WarnerMedia’nın yayın hizmetidir ve yalnızca HBO’dan başlıkları değil; aynı zamanda Warner Bros. kütüphanesinden ve diğer stüdyolardan çok sayıda filme de ev sahipliği yapmaktadır. Lansmanda mevcut olan HBO Max filmleri aslında oldukça müthiş diyebiliriz. Çok çeşitli klasikler, oldukça yeni çıkanlar; ilginç bağımsız filmler ve evet, süper kahraman filmleri bile var. İşte sizin için seçtiğimiz HBO Max filmleri!

Beetlejuice

Tim Burton’ın komedi klasiği her zaman harika bir saattir. “Beetlejuice”, bir araba kazasında ölen (Alec Baldwin ve Geena Davis tarafından oynanan) ve şehirden; bir gauche ailesi tarafından satışına ve yenilenmesine tanık olmak zorunda kaldıkları evlerinde hapsolmuş hayaletler haline gelen bir çiftin etrafında dönüyor. Beetlejuice (Michael Keaton tarafından oynanan) adlı bir “biyo-şeytan kovucu”nun yardımına başvururlar ve kıyamet kopar. Film, öbür dünyaya renkli ve yaratıcı bir bakış açısı getiriyor. Ve yaşayan ölüler üzerine karanlık bir komiklik sunuyor.

Capote

Gerçek bir hikaye draması havasındaysanız, yönetmen Bennett Miller’ın Oscar ödüllü 2005 biyografisi “Captote” müthiş bir film olacaktır. Film, Truman Capote’nin “kurgusal olmayan roman”a ilham veren yürek burkan cinayeti araştırırken, 1965’te yazdığı çığır açıcı kitabı “In Cold Blood”ı yazma olaylarını takip ediyor. Philip Seymour Hoffman, ikonik yazarı şaşırtıcı bir şekilde canlandırdığı için En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandı ve Catherine Keener filmde ünlü yazar Harper Lee’yi oynuyor.

William Shakespeare’s Romeo + Juliet

“Moulin Rogue!” ve “The Great Gatsby” film yapımcısı Baz Luhrmann’ın her zaman teatral bir yeteneği olmuştur ve bu da onu 1996’da William Shakespeare’in “Romeo ve Juliet”ini yeniden canlandırmasına mükemmel bir uyum haline getirmiştir. Uygun bir şekilde “Romeo + Juliet” olarak adlandırılan film, Shakespeare’in diyaloğunun çoğunu koruyor ancak çağdaş bir ortam ve karakterler, silahlar için kılıç takası ve “Verona Beach” için Verona’yı içeriyor. Leonardo DiCaprio ve Claire Danes’in yeni popüler ikilisi, filmin merkezinde bir havai fişek eşleştirmesi yapıyor ve Luhrmann’ın hızlı görsel yaklaşımıyla popüler bir film müziği güzel bir şekilde eşleşiyor.

Dune

Yönetmen Denis Villeneuve’nin “Dune”u, stüdyoların nadiren yaptığı bir tür prestijli, epik bilimkurgu uyarlamasıdır ve sırf bunun için bile izlemeye değer. Frank Herbert’in aynı adlı romanından uyarlanan filmde Timothee Chalamet, Arrakis gezegenindeki değerli bir kaynağın madenciliğini denetlemekle görevlendirilen ailesine Atreides Evi’ne eşlik eden genç Paul Atreides olarak rol alıyor. Ancak bir kez vardıklarında, gezegenin yerli nüfusuna ve konumunu ne pahasına olursa olsun geri isteyen hain Harkonnen Hanesi’ne karşı mücadele ederler. Muhteşem bir şekilde hazırlanmış bu film, “Dune” hikayesinin ilk yarısı ve ikinci yarısı yakında çıkacak olan “Dune: Part Two”ya uyarlanacak.

West Side Story

Steven Spielberg’in ilk müzikal filmi “West Side Story” şimdiye kadar yaptığı en iyi filmlerden biri. Broadway hitinin bu yeni uyarlaması 1957 New York’ta, iki savaşan çetenin – Polonyalı gençler The Jets ve Porto Riko Köpekbalıkları – zaten soylulaştırılacak olan bir toprak şeridi üzerinde kontrol için savaştığı yerde. Ortada kalanlar ise Tony (Ansel Elgort) ve Maria (Rachel Zegler) rayların karşı taraflarında olmalarına rağmen birbirlerine aşık olurlar. Spielberg, duygusal ve trajik bir aşk hikayesine dayanan, bugün karşı karşıya olduğumuz gerilimlere değinen, geçmişte geçen bir filmi gösteriyor.

Nobody

Kapsamlı bir aksiyon filmi havasındaysanız, Bob Odenkirk’in “Kimse”si işinizi görecektir. “Better Call Saul” oyuncusu, bir haneye tecavüz yaşadıktan sonra tehlikeli eski hayatına dönen bir aile babasını oynamak için dövüş formuna girmek için bir yıldan fazla eğitim aldı. Ilya Naishuller tarafından yönetilen film, “John Wick” damarında bazı ağızları açık bırakan aksiyon sahnelerine sahip (ve filmin “John Wick” mezunları tarafından yazıldığını ve üretildiğini görmek şaşırtıcı değil).

Doctor Sleep

“The Shining”in devam filminin bu kadar iyi olmasının hiçbir nedeni yok ama bu, yapımcı Mike Flanagan’ın büyüsü diyebiliriz. Netflix dizisi “The Haunting of Hill House” ve “Midnight Mass”ın arkasındaki yazar ve yönetmen, Ewan McGregor’un Overlook’a geri çekilen yetişkin Danny Torrance’ı oynadığı “Doctor Sleep”te Stephen King’e dokunuşunu getiriyor. Otel, neredeyse ölümsüz medyumlardan oluşan bir grubun ani gelişiyle başlıyor. Film, doğaüstü ve temelli korku arasındaki çizgiyi güzel bir şekilde ele alıyor ve bu bağlamda, Stanley Kubrick’in “The Shining”e doğaüstü-lite yaklaşımı ile King’in daha hayalet kaynak materyali arasında bir köprü görevi görüyor.

Free Guy

Harika bir orijinal gişe rekorları kıran “Free Guy”da Ryan Reynolds, büyük ölçüde çevrimiçi oyuncular tarafından doldurulan “Sims” benzeri bir video oyununda yaşayan bir NPC’yi (Oynanamayan Karakter) canlandırıyor. Aniden bilinç kazandığında, önceden belirlenmiş rutininin dışında kendisi için kararlar almaya başlar, bu sırada Jodie Comer tarafından oynanan dış dünyadan bir kadın oyuncu, oyun içinde gömülü bazı kodları bulmak için yardımını ister. Taika Waititi, hain bir video oyunu tasarımcısını oynuyor ve “Stranger Things” çıkışında Joe Keery, oyun şirketinde Reynolds ve Comer’ın arayışında yardımcı olabilecek veya olmayabilecek bir çalışanı oynuyor. Her yaş için keyifli ve şaşırtıcı derecede duygusal bir film arıyorsanız, buna bir göz atın deriz.

Ocean’s Eleven

Steven Soderbergh’in “Ocean’s Eleven”ında, onu şimdiye kadar yapılmış en çok izlenebilir filmlerden biri yapan zahmetsizce havalı bir hava var ve kesinlikle bir soygun filmi olsa da, aynı zamanda komik. Soderbergh’in oyuncu kadrosu, her şeyi bir Las Vegas kumarhanesini soymak isteyen dolandırıcılara yakışan bir kuruluk ile oynuyor. Yani evet, “Ocean’s Eleven” başlı başına heyecan verici bir soygun filmi olsa da, sinsi bir şekilde 21. yüzyılın en iyi komedilerinden biri.

Contagion

Steven Soderbergh’in 2011 tarihli gerilim filmi “Contagion” çılgınca ileri görüşlüydü, ancak atlamak istiyorsanız, film kendi gerçek hayattaki pandemimizin ardından garip bir şekilde rahatlatıcı diyebiliriz. Film, Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Jennifer Ehle, Bryan Cranston ve Gwyneth Paltrow’dan oluşan bir oyuncu kadrosuyla, ölümcül bir küresel salgının yükselişini çeşitli bakış açılarından çiziyor.

Nightmare Alley

Guillermo del Toro’nun 2021 draması “Kabus Sokağı”, kalbin zayıflığı için değil, kimlikle ilgili zengin ve rahatsız edici bir karakter parçası. 1930’ların sonlarında ve 1940’ların başlarında, Bradley Cooper, zihinsel bir hareket aldığı seyahat eden bir karnaval için çalışan bir serseri olan Stanton Carlisle olarak rol alıyor. Yıllar sonra, şimdi bu zihinselci eylemi kendine aitmiş gibi çalmış ve büyük şehirde başarıyı yakalamıştır, ancak gizemli bir terapistle (Cate Blanchett tarafından oynanan) bir araya geldiğinde dünyası parçalanmaya başlar. Cooper, başrolde müthiş ve film, yakın hafızanın en unutulmaz sonlarından birine ev sahipliği yapıyor.

News of the World

Tom Hanks’in ön yüzü olan 2020 Western “News of the World”, bugün içinde yaşadığımız dünyaya hitap eden şaşırtıcı derecede dokunaklı bir film. Oscar adayı “The Bourne Ultimatum” ve “United 93” film yapımcısı Paul Greengrass tarafından yönetilen film, 1870’te geçiyor ve şimdi günün haberlerini okumak için kasabadan kasabaya seyahat eden eski bir Konfederasyon subayını (Hanks tarafından canlandırılıyor) anlatıyor. Görünüşe göre Kızılderililer tarafından yakalanıp büyütülmüş genç bir kadını kurtardığında, onu evine teslim etmeyi kendine görev edinir.

Malignant

“Malign”ın keyfini çıkarmak için doğru dalga boyunda olmalısınız, ancak bilerek göz kırpan bir korku filmi arıyorsanız, bu yeni bir favori olabilir. Aquaman ve The Conjuring’in yönetmeni James Wan’ın imzasını taşıyan filmde Annabelle Wallis, öldürülen insanlar hakkında hayaller kurmaya başlayan ve geçmişini araştırmaya başladığında rahatsız edici sırları keşfeden bir kadını canlandırıyor. Bu şey ürkütücü korku filminden cinayet gizemine, kamp canavarı filmine kadar uzanıyor ve asla bir ritmi kaçırmaz ve üçüncü perde tam bir patlamadır diyebiliriz.

The Last Duel

Ridley Scott’ın tarihi draması “The Last Duel”, HBO Max’te erken bir çıkış yaptı ve sinemalarda bu 2021 filmini kaçırdıysanız, şimdi yetişmek için harika bir zaman. Hikaye, 1400’lerde resmi olarak onaylanmış son düelloyu anlatıyor ve bir kadın kocasının eski arkadaşlarından birini ve yarı rakibini tecavüzle suçladığında vitese geçiyor. Film, hikayeyi üç farklı bakış açısından – kadının, kocasının ve kendisine tecavüz etmekle suçladığı erkeğin – anlatan üç bölümden oluşuyor ve bunu yaparken anlayışlı ve sarsıcı bir bakış sunuyor. Erkeklerin dünyayı ve dünyadaki yerlerini nasıl gördükleri ve bunun kadınları nasıl etkilediği hakkında etkileyici bir film.

Promising Young Woman

“Promising Young Woman” sadece “yeni çıkan” kutucuğunu değil, aynı zamanda “günlerce düşünmekten vazgeçmeyeceğiniz film” kutusunu da işaretliyor. Yazar/yönetmen Emerald Fennell’in 2020 gerilim filminde Carey Mulligan, travmatik bir sırrı olan, gecelerini erkekleri toplayarak ve sarhoş, zar zor bilinçli bir kadın olduğunu düşündükleri şeyi avladıkları için cezalandıran genç bir kadın olarak rol alıyor. Hikaye gelişirken, bükülür ve döner, ancak Mulligan tüm hikayeyi, ağzınızı açık bırakan sona kadar sizi özüne kadar sarsacak bir inançla merkezler. Aynı zamanda film, En İyi Orijinal Senaryo Oscar’ını kazandı.