En İyi Hibrit Akıllı Saatler 2022

Akıllı saatler, bildirimlerinizi takip etmek, etkinliğinizi takip etmek ve çok daha fazlası için harika araçlardır. Ancak hiçbir şey, bileğinize bağlı bir analog saatin o klasik görünümünün yerini tutamaz. Geleneksel saatler sade, şık ve gece dışarı çıktığınızda genellikle çok daha iyi görünür. Analog saate benzeyen ancak çok iyi özellikler de sunan saatler arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Piyasadaki en iyi hibrit akıllı saatlerden bazılarını bir araya getirdik.

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Hibrit Akıllı Saat Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hibrit akıllı saatler, klasik saat öğelerini akıllı saat akıllılarıyla birleştirir. Bu genellikle analog saatlerden ilham alan estetik, ayrıca bildirimler ve sağlık ve fitness izleme öğeleri anlamına gelir. Sizin için doğru hibrit akıllı saati seçmek, büyük ölçüde aradığınız araçlara bağlıdır. Aşağıda listelediğimiz tüm ürünler şık olsa da her biri farklı bir güce sahiptir. Cihazınızı seçerken aşağıdaki detayları göz önünde bulundurun.

Pil ömrü: Hibrit saatlerin çoğu, geniş bir ekrana sahip olmamaları nedeniyle uzun pil ömrüne sahiptir. Bir hibrit akıllı saat bir ekrana sahipse, genellikle yalnızca kullanıcıya hızlı, göz atılabilir bilgileri iletmek için yeterince büyüktür.

Hibrit saatlerin çoğu, geniş bir ekrana sahip olmamaları nedeniyle uzun pil ömrüne sahiptir. Bir hibrit akıllı saat bir ekrana sahipse, genellikle yalnızca kullanıcıya hızlı, göz atılabilir bilgileri iletmek için yeterince büyüktür. Akıllı saat ve izleme özellikleri: Bazı hibrit cihazlar temel bildirimler sağlarken, diğerleri çok daha fazlasını sunar. Büyük olasılıkla çok büyük bir akıllı saat deneyimi aramıyorsunuz, ancak önceliklerinizin mevcut aralıkta nereye düştüğünü belirlediğinizden emin olun.

Bazı hibrit cihazlar temel bildirimler sağlarken, diğerleri çok daha fazlasını sunar. Büyük olasılıkla çok büyük bir akıllı saat deneyimi aramıyorsunuz, ancak önceliklerinizin mevcut aralıkta nereye düştüğünü belirlediğinizden emin olun. Fitness takibi: Aynı şekilde, bazı seçenekler diğerlerinden çok daha iyi fitness özellikleri sunar. Örneğin Garmin’den bir seçenek, tonlarca eğitim ve izleme aracı sunacak. Hibritinizi spor salonuna götürmeyi planlıyorsanız, hem izleme hem de yapım sırasında rejiminizi idare edebileceğinden emin olun.

Aynı şekilde, bazı seçenekler diğerlerinden çok daha iyi fitness özellikleri sunar. Örneğin Garmin’den bir seçenek, tonlarca eğitim ve izleme aracı sunacak. Hibritinizi spor salonuna götürmeyi planlıyorsanız, hem izleme hem de yapım sırasında rejiminizi idare edebileceğinden emin olun. Sağlık takibi: Belirli sağlık sorunları olan kullanıcılar için tıbbi olarak onaylanmış bir cihaz dikkate alınmaya değer olabilir. Birkaç hibrit seçenek, özellikle kalp sağlığı sorunları olan kullanıcılara hitap etmektedir.

Belirli sağlık sorunları olan kullanıcılar için tıbbi olarak onaylanmış bir cihaz dikkate alınmaya değer olabilir. Birkaç hibrit seçenek, özellikle kalp sağlığı sorunları olan kullanıcılara hitap etmektedir. GPS: Tam teşekküllü akıllı saatlerde olduğu gibi, yerleşik GPS harika bir avantajdır. Çoğu kullanıcı için, en azından bağlı GPS’e sahip bir cihaz öneriyoruz.

Tam teşekküllü akıllı saatlerde olduğu gibi, yerleşik GPS harika bir avantajdır. Çoğu kullanıcı için, en azından bağlı GPS’e sahip bir cihaz öneriyoruz. Öncelikler: Son olarak, hibrit saatler arıyorsanız; muhtemelen her şeyden biraz istiyorsunuz. Aşağıdaki hem Skagen hem de Garmin seçenekleri, akıllı saat ve analog öncelikleri tek bir saat yüzünde karıştırmak için yaratıcı ekranları donatıyor.

En İyi Hibrit Akıllı Saatlere Bir Bakış

Withings ScanWatch

Skagen Jorn Hybrid HR

Fossil Hybrid HR

Garmin Vivomove Sport

Withings Move

Withings Move ECG

Withings Steel HR

En İyi Hibrit Akıllı Saatler 2022

Withings ScanWatch

Withings’in en yeni hibrit saati, bugüne kadarki en akıllısıdır ve çok miktarda sağlık ve fitness izleme teknolojisini ince bir vücuda yerleştirir. ScanWatch, 38mm ve 42mm kasa boyutlarında, siyah veya beyaz kadranlar ve 15 farklı kayış seçeneği ile her kıyafete uygun olmasını sağlar. Çekici yüzün altında; Withings Scan Saatinde bir kalp atış hızı monitörü, nabız EKG işlevi ve kan oksijen doygunluğunuzu ölçmek için yeni bir sistem yer alıyor. Ayrıca solunum bozuklukları tespiti, uyku düzeni ve günlük yürüyüş, bisiklet, yüzme ve daha fazla işlevi vardır.

Skagen Jorn Hybrid HR

Jorn Hybrid Hr’nin e-ink ekranı, diğer hibrit akıllı saatlerin çoğunda bulunan küçük ekranlardan daha büyüktür. Bu, kullanıcıların cihazla etkileşime gerek kalmadan bir seferde daha fazla bilgi görmelerini sağlar. Bu hibrit saat geleneksel bir saatin görünümünü korur. Bu arada, e-ink ekranı, kullanıcının adım sayısı ve kalp atış hızı gibi diğer temel özellikleri sağlar. Aynı zamanda hoş bir tasarıma sahiptir. Yenilikçi ekranı sayesinde, saat tek bir şarjla iki haftaya kadar dayanıyor.

Fossil Hybrid HR

Fossil Hybrid HR, işlevsellik açısından Skagen Jorn Hybrid HR ile neredeyse aynıdır. İkisi arasındaki temel fark genel yapı kalitesi, eşlik eden uygulamaları ve fiyatlarıdır. Fossil HR hala her şeyle giyebileceğiniz şık bir günlük cihaz vaat ediyor. Ayrıca, pil ömründe zamansız ve kolay bir görünüm için yukarıda vurguladığımız e-ink ekranına da sahiptir. Ancak, Fossil Hybrid HR harika olsa da, inşa kalitesi Skagen’e göre oldukça eksiktir. Bu, bazı alıcıların yapmaya istekli olabileceği bir fedakarlıktır, çünkü muhtemelen bunu daha sık satışta bulacaksınız.

Garmin Vivomove Sport

Bu gelişmiş fitness izleyicisi, diğer Garmin saatleriyle aynı işlevselliğe sahiptir. Yalnızca kullanmadığınız zamanlarda gizlenen benzersiz bir “gizli” ekrana sahiptir. Vivomove Sport, Vivomove serisine en son eklenen üründür ve cihaz hakkında sevilmeyecek; çok az şey vardır. Akıllı bir ekrana ve Garmin’in sağlık ve fitness izleme özelliklerinin çoğuna sahip olan cihaz aynı zamanda çok sağlam bir giriş seviyesi akıllı saattir. GPS eksikliği koşucular ve bisikletçiler için kötü olacaktır. Ayrıca kahverengi, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere; dört renkte gelir, böylece kullanıcılar gardıropları için doğru görünümü bulabilirler.

Withings Move

Popüler model Withings Move, bu listedeki en ucuz cihazlardan biridir. Ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli farklı tasarımlara sahiptir. Çok fazla fitness özelliğine ihtiyacınız yoksa ve günlük adım sayınızı takip etmenin; ve bileğinizde çekici bir saatle uyumanın bir yolunu istiyorsanız, bu sizin için iyi bir seçimdir. Bu hibrit saatin 18 aylık pil ömrü var ve saat, kalp atış hızı izleyicisi gibi üst düzey özelliklerle birlikte gelmese de, temel istatistiklerinizin çoğunu izleyebiliyor.

Withings Move ECG

Sıradaki hibrit saatimiz Withings’ten ve bu listedeki elektrokardiyogram monitörüyle gelen tek cihaz. Bu, düzensiz bir vuruş yapabileceğiniz belirli bir kalp rahatsızlığı olan; atriyal fibrilasyondan muzdarip olma olasılığınız hakkında size bir okuma sağlayan bir özelliktir. Bunun da ötesinde, iyi tasarlanmış ve etkileyici fitness özelliklerinden oluşan; bir seçki ile birlikte gelen kaygan görünümlü bir hibrit akıllı saat elde edersiniz. Ayrıca, bu listedeki en uygun fiyatlı saatlerden biridir.

Withings Steel HR

Modaya uygun görünen ancak kalp atış hızınızı izleyebilen ve koşu için rahat bir kayışı olan küçük bir hibrit saat mi arıyorsunuz? Withings Steel HR sizin için mükemmel bir saat olabilir. Saatin küçük bir ikinci kadranı vardır; böylece günlük adım sayınızı görebilirsiniz (hedefiniz uygulamada ayarlanabilir) ve diğer istatistikleri göstermek için üstünde küçük bir ekran vardır. Kalp atış hızınızı bilmek istiyorsanız; adım sayınız ve takviminizde gelen aramalar, mesajlar ve etkinlikler gibi bildirimlerle birlikte ekranda görüntülenir. Saat aynı zamanda da su geçirmezdir.