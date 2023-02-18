En iyi Hogwarts Legacy Modları

Birçok yönden, modlar büyü gibidir. Oyuncular, birkaç sihirli kelimeyle Hogwarts Legacy’yi tamamen yeni bir şeye dönüştürebilir veya arzularına daha iyi uyacak şekilde farklı yönleri ayarlayabilir. Bununla birlikte, tıpkı sihir gibi, herkes bunu nasıl yapacağını bilmiyor ama neyse ki mod yapımcıları çalışmalarını kitlelerle paylaşmaya fazlasıyla istekli. İster performansı artırmak, ister oyunu daha erişilebilir hale getirmek veya sadece gülmek isteyin, Hogwarts Legacy için en iyi 10 modu ve bunların nasıl kurulacağını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Hogwarts Legacy modları nasıl kurulur?

Hogwarts Legacy için modlama yalnızca PC sürümü için gerçekten mevcut ve en kolay şekilde popüler Nexus Mod Manager aracılığıyla yapılıyor. Bu güvenilir araç, modlara kolaylıkla göz atmanızı, indirmenizi ve uygulamanızı sağlıyor. Yöneticiyi indirdikten sonra, seçtiğiniz modu kaydetmeniz, yükleyiciyi çalıştırmanız, kurulumu gerçekleştirmeniz ve mod ile oyunu çalıştırmanız yeterli.

Hogwarts Legacy için en iyi modlar

Ascendio

En heyecan verici mod olmasa da, oyunun bazı PC oyuncuları için ne kadar zor olabileceğini göz önünde bulundurarak Hogwarts Legacy’nin performans modlarıyla başlıyoruz. Ascendio, Unreal Engine parametrelerini oyuna uygulayarak performansı artıran resmi olmayan bir fps geliştirmesi olarak karşımıza çıkıyor. Kısacası mod, CPU ve GPU iletişimi gibi şeyleri ince ayarlıyor, kare sonlandırmayı zorluyor, doku akışının mümkün olduğunca optimum olmasını sağlıyor ve teklemeleri en aza indiriyor.

Hogwarts Legacy Realism Reshade Better Textures 2023

Hogwarts Legacy Realism Overhaul Reshade Better Textures 2023 modu, ortamları çok daha canlı ve görsel olarak çekici hale getirmek için dünyanın rengini ve ayrıca aydınlatmayı daha belirgin hale getirmek için oyunu yeniden gölgelendiriyor.

Asa Hareketleri

Kitapların ve filmlerin hayranları bir büyünün adını söylemenin, sihrin aslında ufak bir parçası olduğunu bilirler. Asıl nokta tamamen asa hareketlerine bağlıdır ve bu mouse hareketiyle büyü yapma modu, büyülerinizi düğmeler yerine hareketlerle eşleyerek bu deneyimi yeniden yaratmanıza yardımcı oluyor. Bu mod kesinlikle oyunu kolaylaştırmayacak, ancak ustalaşmayı çok daha sürükleyici ve tatmin edici hale getirecek.

Süpürge Modu

Süpürgenizi uçurmak, cadı veya büyücü olmanın en heyecan verici ve eğlenceli kısımlarından biri olmalı. Yine de, en azından PC’de, süpürgeniz için varsayılan kontroller arzulanan çok şeyi vaat ediyor. Neyse ki süpürge modu için mouse kontrolleri, garip klavye kontrolleri yerine uçuşunuzu fare ile kontrol etmenizi sağlıyor. Bu size hareketlerinizde çok daha fazla kontrol sağlıyor, bu da oyunun bazı zorlu kısımları için oldukça iyi bir mod.

Alohamora Modu

Alohomora moduyla, Hogwarts Legacy’de isteyebileceğiniz hemen hemen her şeyin kilidi daha en başından açılıyor. Bu, tüm büyüleri, teçhizatı, süpürge yükseltmelerini, öğeleri, hızlı seyahat konumlarını ve daha fazlasını içeriyor. Bu mod yalnızca yeni bir oyuna başlarken çalışıyor, bu nedenle onu mevcut bir dosyaya ekleyemezsiniz. Ancak ne kadar güçlü olacağınızı düşünürsek, hemen en başa dönebilirsiniz.

Araknofobi Modu

Pek çok oyun, dünyadaki en yaygın korkulardan biri olmasına rağmen örümcekleri düşman olarak öne çıkarıyor. Dev örümcekler daha da kötü ve bir oyunda karşılaşıldığında bile kaygıyı tetikleyebiliyor. Örümcek korkunuz bu oyunu oynamayı zorlaştırıyorsa, Arachnophobia modu tüm bu tüyler ürpertici sürüngenleri tamamen evcil kutularla değiştirir.

Mürver Asa Modu

Hogwarts Legacy’de asanızı özelleştirebileceğinizi gördüğümüzde, birçok kişi serideki en ikonik asa tasarımlarından bazılarını alabileceğinizi düşündü. Serideki belki de en ünlü ve önemli asanın hiçbir yerde bulunamaması bu yüzden büyük bir hayal kırıklığıydı. Mürver Asa modu, size büyücülük dünyasının şimdiye kadar gördüğü en güçlü asayı vererek bunu düzeltiyor (En azından görünüşte. Hala normal asanız gibi çalışır).

Thomasbroom

Bu noktada, bir şekilde PC’de yayınlanan her oyun için bir Thomas the Tank Engine modunun geldiğini varsayıyoruz. Bu durumda Thomasbroom modu, süpürgenizi dünyanın etrafında uçmak için klasik mavi trene dönüştürüyor. Thomas’ın modeli biraz değişik ve basit, yine de oyunu bozan hiçbir şeyi barındırmıyor.

Sakal Modu

Elbette, Hogwarts’a vardığınızda teknik olarak sadece genç bir cadı veya büyücüsünüzdür, ancak bu, biraz daha yaşlıysanız, kendiniz olarak rol yapma yeteneğinizi ciddi şekilde sınırlıyor. Bu başka bir kaba mod, ancak karakterinizin herhangi bir sakala sahip olmasını istiyorsanız, elde edebileceğiniz en iyi mod bu mod diyebiliriz.

Shrek Süpürge Modu

Sıkı bir Shrek hayranıysanız, süpürgenizi Shrek ile değiştirebileceğiniz bir mod olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu mod son derece eğlenceli ve harika görünüyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.