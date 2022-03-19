En iyi Honor Telefonlar 2022

Huawei’nin Amerika yasağından sonra bünyesinden ayrılan bir şirket vardı: Honor. Honor, son zamanların en iyi markası olmasa da aşırı talep görüyor ve iyi kameralı telefonların yanısıra bütçe dostu akıllı telefonlar çıkarmaya özen gösteriyor. İşte en iyi Honor akıllı telefonlar…

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Bir Bakışta En İyi Honor Telefonlar

En İyi Honor Telefonlar

Honor 20, göz alıcı bir tasarıma sahip ve telefonu avuç içinde tutmayı oldukça kolaylaştıran çok kompakt bir form faktörüne sahip. Yana monte edilmiş parmak izi sensörü son derece hızlıdır. Telefon, Android Pie tabanlı Magic UI 2.1’i çalıştırıyor. 6,26 inç full HD+ (1080×2340 piksel) Tam Görünümlü ekran, canlı renkler oluşturur ve iyi görüş açıları sunar. Honor 20, ağır çoklu görev veya oyun olsun, tüm senaryolarda yetenekli bir oyuncu olduğunu kanıtlayan Kirin 980 işlemci tarafından desteklenmektedir.

Honor 20 Pro, bir Kirin 980 işlemci, bol miktarda RAM, 256 GB depolama, 4.000 mAh pil ve yana monte parmak izi tarayıcı içerir. Ayrıca 48MP birincil kamera, 16MP ultra geniş kamera, 8MP telefoto sensör ve 2MP makro kamera içeren esnek bir dörtlü kamera kurulumuna sahiptir. Honor’un cihazda OLED paneli yerine LCD ekran kullanması pek tercih edilen bir şey değil fakat 20 Pro, bulabileceğiniz en iyi Honor telefonlarından biridir.

Honor 30 Pro Plus, 90Hz OLED ekran, 40W şarjlı 4.000 mAh pil ve gerçekten kullanışlı olan çift selfie kameraya sahiptir. Honor’un üst düzey telefonu ayrıca 50MP RYYB birincil kamera, 5x 8MP periskop kamera ve 16MP ultra geniş nişancı içeren çok yönlü üçlü arka kamera kurulumu sunar. Bunun dışında 27W kablosuz şarj, IP54 sıçrama direnci ve 256GB depolama gibi ekstra özellikleri de vardır.

Honor View 20, Çin’de delikli ekrana sahip piyasaya sürülen ilk akıllı telefondur. 6.4 inçlik bir ekrana sahip ve selfie kamerası için küçük bir deliğe sahip. View 20’ye güç vermek için bir Huawei Kirin 980 işlemcidir ve 6GB RAM ve 128GB dahili depolamaya sahiptir. Üstte Magic UI ile Android 9.0 Pie ile çalışır. View 20, 4000mAh pile sahiptir ve kutuda 40W şarj cihazı bulunur. Çift SIM’li bir cihazdır ve iki Nano yuvası vardır. 48 megapiksel anakamerası ve uçuş süresi 3D kameraları var.

Honor 50 Pro, 6.72 inçlik büyük bir OLED FHD+ ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahiptir. Snapdragon 778G 5G işlemci ve 8 GB RAM ile çalışır. Depolamaya gelince, şu anda yalnızca 256 GB’lık bir model mevcut. 50 Pro ayrıca Android 11’in üzerine Magic 4.2 ile birlikte gelir ve gelecekte de Google Play Hizmetlerini destekleyecektir. Arkadaki dörtlü kamera kurulumu, dairesel bir kamera modülüne yerleştirilmiştir. Büyük bir 108MP ana sensör, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 2MP derinlik sensörüne sahiptir.

Honor 50, Honor’un hayatta kalma ve tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir ürün ortaya koyma mücadelesinin doruk noktası sayılacak bir telefondur. Telefon bir sürü renk veriyor ve canlı 6.57 inç 120Hz OLED ekrana sahip. Ayrıca Android 11, SD 778 5G yonga seti, 66W SuperCharging, ekran altı parmak izi sensörü ve 108MP birincil kameraya sahiptir. Google Play hizmetlerini de desteklemektedir.

Honor 50 Lite, normal Honor 50’den biraz daha ucuzdur. Yükseltmeyi karşılayabiliyorsanız buna değer ancak değilse 50 Lite kötü bir seçenek değildir. Büyük 6.67 inç ekran bu fiyat noktasında memnuniyetle karşılanır (yalnızca 60Hz yenileme hızına sahip olsa bile) ve ayrıca iyi bir 64Mp ana arka kamera ve gerçekten hızlı 66W şarj elde edersiniz.

Bu SE modeli, esas olarak daha az para harcamak isteyenlere yöneliktir ve ekstra güce ihtiyaç duymaz. 6.78 inçlik büyük bir IPS FHD+ LCD ekran ve 120 Hz yenileme hızı ile birlikte gelir. 5G’yi de destekleyen MediaTek Dimensity 900 işlemci tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 8/128GB ve 8/256GB bellek ve depolama yapılandırmaları mevcuttur, ancak depolama bir SD kart ile genişletilemez.

10 Lite, %91 ekran-gövde oranına sahip büyük bir 6.21 inç ekrana sahiptir. Bir HiSilicon Kirin 710 işlemci tarafından desteklenmektedir ve 64 GB depolama ile 4 GB RAM’e sahiptir. Bu telefonun daha yüksek versiyonu 6GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor. Honor 10 Lite, çift 4G ve VoLTE desteğine sahip bir çift SIM cihazdır, hibrit SIM yuvası ayrıca 512 GB’a kadar depolama genişletmesine izin verir. Arkada 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna sahip. Önde, çiy damlası çentiğine yerleştirilmiş 24 megapiksellik bir selfie kamerası var.

Honor V40 5G, ileri düzey kullanıcılar için mükemmel bir akıllı telefondur. 120Hz yenileme hızına ve HDR10 desteğine sahip 6.72 inç AMOLED FHD+ ekrana sahip. Bir MediaTek 1000+ yonga seti tarafından desteklenmektedir ve 8 GB belleğe ve 128/256 GB depolama alanına sahiptir. Arka kamera kurulumunda ayrıca 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı ve yakın çekim fotoğraflar için 2 MP makro kamera bulunuyor. Selfie kamera, çift 16MP sensöre sahiptir.

Honor 9A’da su damlası çentiği ile birlikte %88,4 ekran-gövde oranı sağlayan 6,3 inçlik bir ekrana sahip oluyorsunuz. Honor 9A, 3GB RAM ve 64GB depolama alanı ile donatılmış olarak geliyor. Bu sizin için yeterli depolama alanı değilse, 512 GB’a kadar kart alabilen bir microSD yuvasına da sahiptir. Telefon MediaTek Helio P22 işlemci ile çalışıyor. Bu, web’de gezinme ve video izleme gibi günlük görevleri çok fazla sorun yaşamadan yapmanızı sağlayan giriş seviyesi bir yonga setidir.

Honor 9X Pro, tüm fotoğraflarınız veya zorlu uygulamalarınız için 512 GB’a kadar ek harici depolama alanıyla birlikte 6 GB RAM ve 256 GB değerinde dahili depolama ile birlikte gelir. Telefon, iyi bir orta sınıf işlemci olan Kirin 810 işlemciyle çalışıyor. Kamera sistemi, 48MP ana arka lense sahip üçlü kameranın yanı sıra 8MP geniş açılı lens ve 2MP derinlik yardımcı lens ile donatılmıştır. Ayrıca çerçevesiz tam görüşlü bir ekrana ek fayda sağlayan 16Mp açılır selfie kamerası da bulunmaktadır.

Honor 10’un en önemli özelliklerinden biri 16MP RGB ve 24MP monokrom sensörden oluşan çift arka kamerasıdır. Portre modunu destekleyen bu kameralar, ayrıca x2 optik yakınlaştırma özelliğine sahip. 24 megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera ise hem yapay zeka destekli güzelleştirme hem de yüz tanıma özelliğine sahip

Bu telefon Kirin 710 işlemci, 4 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 3.400 mAh pil ile geliyor. Temel özellikler söz konusu olduğunda orta seviye bir cihazdır, ancak günlük performansıyla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Eklenen diğer özellikler arasında üçlü arka kamera (24MP ana, 8MP genişlik, 2MP derinlik) ve 32MP selfie kamerası bulunur.

Honor’un bu telefonu sadece güzel görünmekle kalmıyor, aynı zamanda yeni HiSilicon Kirin 710 işlemci sayesinde fiyatına göre harika bir performans sergiliyor. Honor 8X’de güzel olan diğer şeyler arasında görünümü, canlı ekranı ve hızlı biyometrik güvenlik özellikleri yer alıyor. Ancak kamera sonuçları ortalamanın altında, kullanıcı arayüzü daha keskin görünebilirdi ve daha hızlı şarj etmek faydalı olabilirdi.