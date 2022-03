En İyi Huawei Telefonlar 2022

Huawei, Amerika yasağına rağmen sektörde zorla da olsa tutunmaya çaba gösteriyor. Çinli akıllı telefon üreticisi aslında oldukça sağlam ve kamera açısından çok iyi telefonları satışa çıkarıyor. Gelin birlikte en iyi Huawei telefonlara yakından göz atalım.

En İyi Huawei Telefonlara Bir Bakış

En İyi Huawei Telefonlar

P50 Pro’da tetikçi görevi gören OIS’li 50 megapiksel f/1.8 sensör vardır. Yanında ekstra ayrıntı için 40 megapiksel monokrom sensör ve 13 megapiksel ultra geniş kamera bulunur. P50 Pro ayrıca 3.5x optik yakınlaştırmayı ve 100x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 64 megapiksel f/3.5 telefoto kamera içerir. Donanım cephesinde, 8 GB veya 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama ile eşleştirilmiş Snapdragon 888’e sahiptir. Ekranı ise daha yumuşak 120 Hz yenileme hızına sahip muhteşem bir kavisli 6,6 inç 2,770 x 1,228p OLED ekrandır.

Seramik telefonlar günümüzde oldukça nadirdir ve bu nedenle Huawei P40 Pro Plus, benzersiz bir cihazdır. P40 Pro Plus, Huawei’nin son iki yılda şiddetlenen kamera “zoom savaşlarına” cevabıdır. Telefon, son teknoloji 10x optik zoom periskop kameraya sahiptir ve gerektiğinde 100x zoom seviyelerine kadar çıkabilmektedir. P40 Pro Plus şık, çok yönlü bir OLED ekrana sahip. Kirin 990 yonga seti oldukça güçlü ve telefon rekor kıran 40W kablosuz şarj etme gücüne de sahiptir.

Huawei Mate 40 Pro, geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen Mate serisindeki en yeni cihaz ve harika bir telefondur. 1344 x 2772 piksel çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.76 inçlik bir OLED panele, gökkuşağı gibi akkor efektli Mystic Silver’da çarpıcı buzlu cam arkaya sahip birinci sınıf bir yapıya, geniş bir yonga setine ve harika bir kamera sistemine sahiptir. Pil ömrü gerçekten çok iyi ve hızlı şarjı, pili sadece 47 dakikada %0’dan %100’e çıkarabilir.

P40 Pro, bu zamanlardaki herhangi bir telefondaki en iyi kameralardan birini sunuyor. Ayrıca 90 Hz yenileme hızına sahip çift kavisli bir ekran, en yeni dahili donanım ve bir telefonda aradığınız tüm ekstra özelliklere sahip. Dezavantajı Google Mobil Hizmetlerini artık desteklememesi, ancak Huawei kendi çözümünü oluşturdu ve uygulamaları indirmek için alternatif bir mağazaya sahip.

Huawei P30 Pro, ışığı gerekli optiklere yönlendirmek için bir prizma kullanan akıllıca tasarlanmış periskobik lens sistemi sayesinde 5X optik yakınlaştırma özelliğine sahip ilk telefon. Kamera özellikleri ve yetenekleri açısından P30 Pro, Apple, Samsung’un telefonlarına karşı çekici bir alternatif. Bu telefonda ayrıca Uçuş Süresi 3D derinlik sensörü ve ultra geniş açılı kamera dahil olmak üzere toplam dört arka kamera var. Ayrıca, birincil kamera aracılığıyla inanılmaz düşük ışık yeteneklerine sahiptir. P30 Pro, Huawei’nin birinci sınıf Kirin 980 işlemciyi kullanır. Her ikisi de dikkat çekici ve parlak girdaplı gradyanlara sahip iki renk seçeneği vardır. 4200 mAh pil, 6.47 inç full HD+ OLED ekran ve dayanıklılık için IP68 sertifikasına sahiptir.

Pro modelinde bulunandan daha küçük ve daha düz bir ekrana rağmen, Huawei P30 hala güçlü bir performans sergiliyor. Dahili olarak çoğunlukla aynıdır, yalnızca RAM (6GB) ve depolama (128GB) biraz farklı olan aynı 2.6GHz okta-çekirdekli Kirin 980 yonga setini kullanır. Kuşkusuz, pil ömrünün P30 Pro’dan daha düşüktür ancak yine de takdire şayan bir buçuk gün orta derecede kullanıma yetmeyi başarmıştır.

Huawei Mate 20 Pro, ön ve arka camlı bir alüminyum çerçeveye ve Gorilla Glass korumalı 6.39 inç QHD+ ekrana sahiptir. Hoparlör ızgarası yerine ses, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden iletilir. Mate 20 Pro, yeni bir 7nm Kirin 980 işlemci tarafından desteklenmektedir ve 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte gelir. Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 üzerinde çalışır. 40 megapiksel ana kameraya, 20 megapiksel geniş açılı sensöre ve çok yönlü bir kombinasyon olan 8 megapiksel telefoto sensöre sahiptir. Dahili 4.200mAh, mükemmel pil ömrü sağlar ve ayrıca çok hızlı şarj olur.

P30 Pro kadar iyi görünen, ancak çok daha düşük bir maliyetle bir telefon istiyorsanız, P30 Lite iyi bir seçimdir. Lite adından da anlaşılacağı gibi, bu telefon, mütevazı bir Kirin 710 yonga setinin yanı sıra yalnızca 4 GB RAM ile güçlü donanımlara göre biraz daha zayıftır. Pil ömrü, diğer P serisi telefonların biraz altında, ancak yine de, fiyat için harika kameralara sahip yeterince iyi bir telefon üretmek için bir araya geliyor. Ve en önemlisi, P30 Lite kıyasıya bir fiyata satıyor.

Huawei Mate Xs, orijinal Mate X’i temel alan ve birkaç önemli alanda geliştirilen şirketin ikinci katlanabilir telefonu. Zirkonyum kaplama mekanizmaya sahip güncellenmiş “Falcon Wing” menteşe, dayanıklı çalışmayı sağlarken, yeni çift katmanlı optik şeffaf poliimid 8 inçlik esnek OLED panelini korur. Mate Xs’in içindeki donanım kiti, Snapdragon 865 ile eşit performans sağlar. 8GB/512GB bellek yapılandırması, RAM/depolama cephesinde ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Kamera sistemi, büyük bir 40MP ana sensör, grup fotoğrafları veya manzaralar için ultra geniş açılı lensli 16MP kamera ve 3x optik zoomlu 8MP telefoto kamera ile oldukça iyidir.

Huawei P Smart 2021, 4 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip Kirin 710A tarafından desteklenen bütçe dostu bir cihazdır. Bu telefon ile 60 Hz’de yenilenen 6,7 inç IPS LCD panel ve 48 MP ana kamera tarafından yönetilen bir kamera sistemi elde edersiniz. P Smart’ın Kirin 710A ile eşleştirilen 5.000 mAh pili, tüm gün pil ömrü sağlamaktadır.

7.2 inç ekrana sahip olan Huawei Mate X2, geniş ekran deneyimi isteyenler için dev bir telefon. Biraz ağır olsa da, Huawei’nin mükemmel tek el modu sayesinde tek elle kullanmanın imkansız olmadığı söylenebilir. Bazı konularda, Huawei Mate 20 Pro’nun hemen hemen tüm özelliklerine sahiptir. Geniş, ultra geniş ve telefoto odak uzaklığını kapsayan yetenekli bir kamera sistemi, Kirin 980 işlemci ve gerçekten uzun pil ömrü vardır.

Huawei Nova 9, gençler için iyi bir telefon ve orta seviye bir fiyata bazı üst düzey özellikleri sunuyor. Nova 9; 10 bit renk, harika parlaklık ve HDR desteği ile 6.57 inç, 120Hz OLED ekranla donatılmış olarak geliyor. Öte yandan, telefon 4.300 mAh hücreye sahip olduğundan pil ömrü çok iyidir ve birlikte verilen 66W şarj parçasıyla hemen şarj edebilirsiniz. Arkadaki ana kamera 50 MP’lik bir kamera ve günlük fotoğrafçılık için fazlasıyla yeterli.

1080 x 2400 çözünürlüğe sahip büyük (6,5 inç) ekran, 64MP üçlü kamera ve güçlü 4000 mAh pil dahil olmak üzere, burada çok az parayla çok şey elde edersiniz. Her şeyin hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlayan Kirin 820 işlemcisi, 6 GB RAM’i ve ayrıca standart olarak 40 W hızlı şarjı da vardır. 64 MP kamerasına rağmen, Huawei’nin modern serisindeki en iyi kamera değildir ama en iyiler arasındadır.

P40, Pro ve Pro Plus modellerinin bazı üst düzey özelliklerinden yoksun olmasına rağmen, fotoğrafçılık ve ham performans açısından diğer telefonların çoğunu üstlenebilecek harika bir kit. Aynı zamanda, arka tarafında yumuşak bir parlaklık bırakan göz alıcı mat cam kaplamaya sahip güzel görünümlü bir akıllı telefon ve ayrıca parlak, net 6,1 inç OLED ekranı var. Tabii asıl sorun diğer yeni Huawei telefonlarında da olduğu gibi Google Play servislerinin olmaması.

Mate 30 Pro’nun biraz eski olmasından dolayı yapılan indirimler, kamerada iyi performans gösteren bir telefon almak isteyenler için dikkat etmeye değer. Dört lensli arka kamera (40MP + 40MP + 8MP + ToF) özellikle düşük ışıkta oldukça etkileyici. Ayrıca güçlü bir 4.500 mAH pil, su geçirmezlik ve kablosuz şarja da sahiptir.