En İyi Realme Telefonlar 2022

Realme, gün geçtikçe popülerlik kazanan akıllı telefon üreticilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Realme’nin en iyi akıllı telefonlarını sizler için bir araya getirmeye gayret ettik. İşte Realme’nin en iyi akıllı telefonları…

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Bir Bakışta En İyi Realme Telefonlar

En İyi Realme Telefonlar

Realme 9 Pro Plus, 9 serisini ana segmentten orta sınıfa yükseltiyor. 9 Pro Plus, 9 Pro’dan daha yüksek fiyatlı ve Realme serisinde uzun süredir eksik olan kamerada optik görüntü sabitleme (OIS) gibi bazı ek özelliklere sahip. Realme 9 Pro Plus’ta, renk değiştiren Sunrise Blue kaplama da mevcuttur. Bunu seçerseniz, arka panel UV ışığına maruz kaldığında maviden kırmızıya geçer. Genel olarak ince bir profile sahiptir ve aynı zamanda oldukça hafiftir, bu da tek elle kullanım için rahat olmasını sağlar.

Realme GT 5G yalnızca Racing Yellow vegan deri kaplamada sunulan en üst modeliyle, performans odaklı sade bir akıllı telefon isteyen gençleri hedefliyor. Oyunculara hitap edecek yüksek yenileme hızına sahip Süper AMOLED ekrana sahip. Birinci sınıf bir Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ve bol miktarda RAM var, bu nedenle bu telefon en üst düzey oyunların üstesinden gelebilecek kapasitede. Kameralar ayrıca fotoğraf ve video kaydı için oldukça iyi performans gösteriyor. Pil ömrü iyi ve 65W şarj cihazı telefonu çok hızlı şarj ediyor.

Realme X3 SuperZoom, bu fiyat segmentinde gördüğümüz ilk periskop tarzı telefoto kameraya sahiptir. 8 megapiksel telefoto kamera, 5x optik yakınlaştırma ve maksimum 60x hibrit yakınlaştırma özelliklerine sahiptir. Kamera performansı gündüzleri çok iyi ama geceleri pek değil. Gece çekimlerine yardımcı olmak için oldukça etkili olan Gece modu var. 64 megapiksellik ana kamera gün ışığında iyi fotoğraflar çeker ancak düşük ışıkta biraz zorlanır.

Realme X50 Pro, 5G’ye hazırdır ve üst düzey Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahiptir. Performans açısından, bu cihaz oyun oynamanın yanı sıra genel üretkenlik için de mükemmeldir. Realme ayrıca hızlı bir genel deneyim için yüksek hızlı RAM ve depolama ile 90 Hz ekran kullanıyor. Bu telefon, piyasadaki çok daha pahalı modellerin çoğunu bazı konularda geçebilen orta sınıf bir telefondur.

Realme X2 Pro, 6,5 inç full HD+ AMOLED panele ve 90 Hz yenileme hızına sahiptir. Ayrıca ekranın çevresinde ince kenarlıklar ve nispeten sığ bir çentik vardır. Realme X2 Pro, 8.7 mm’de biraz daha kalın ancak kavisli arka kısım bunu telafi etmeye çalışıyor. Ayrıca yaklaşık 200g ile oldukça ağırdır ancak ağırlık iyi bir şekilde dağıtılır.

Realme 8 Pro’daki ana değişiklik, arkadaki 108 megapiksel ana kamerayı barındıran dörtlü kamera kurulumudur. Telefon hafif ve tutması kolaydır. Sol üst köşede selfie kamerası için bir delik bulunan 6,4 inç AMOLED ekrana sahiptir. Ekran, full HD+ çözünürlüğe ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahiptir. Ayrıca 6 GB veya 8 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama ile Qualcomm Snapdragon 720G işlemci tarafından desteklenmektedir. 50W’ta hızlı şarj edebilen 4.500mAh pil de mevcuttur.

Telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.60 inç dokunmatik ekran ile 1080 x 2412 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran, koruma için Asahi DragonTrail’i kullanıyor. Realme 8i, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G96 işlemci tarafından desteklenmektedir. 4 GB RAM kapasitesi vardır. Realme 8i, Android 11’i çalıştırır ve 5000 mAh pil ile çalışır. Aynı zamanda tescilli hızlı şarjı destekler.

Realme 8s 5G’ye güç sağlayan MediaTek Dimensity 810 5G işlemcidir ve 6 GB veya 8 GB RAM ile eşleştirilmiştir. Her iki model de, özel microSD kart yuvası kullanılarak genişletilebilen 128 GB depolama alanına sahiptir. Realme ayrıca, RAM’i genişletmek için 5 GB depolama alanı kullanmanızı sağlayan bir Sanal RAM özelliğine sahiptir. 5.000 mAh pili ve 33 W şarj cihazı vardır.

GT serisinin bu versiyonunda oyun oynamak ve film izlemek için iyi olan yüksek kaliteli 120Hz Süper AMOLED ekran var. Stereo hoparlör yok ama 3,5 mm kulaklık jakı alıyorsunuz. 768G üzerinde değerli bir yükseltme olan ve MediaTek’in Dimensity 1200’ü ile eşit olan Qualcomm Snapdragon 778G işlemcisi vardır. Kamera performansı gün ışığında oldukça iyidir ancak düşük ışıkta gece modu ile iyi çalışır. Pil ömrü, ince bir orta sınıf akıllı telefon için oldukça iyi ve şarj oldukça hızlıdır: yaklaşık 35 dakikada yüzde sıfırdan yüzde 100’e çıkıyor.

Realme X, ekran içi parmak izi sensörü ve açılır bir selfie kamerası içeren Realme’nin en iyi telefonları arasındadır. İyi renkler üreten ve yeterli parlaklığa sahip 6,53 inç full HD+ OLED ekrana sahiptir. Ekrandaki parmak izi sensörü de çok iyi çalışıyor ve eşit derecede hızlı olan yüz kilidi açma özelliği de var. Telefon bir Qualcomm Snapdragon 710 işlemci tarafından desteklenmektedir ve biri 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip, diğeri ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip üst uç olmak üzere iki farklı model de mevcuttur.

Realme GT Neo 2, orta sınıf bir oyun telefonu olarak sağlam bir rakip. Qualcomm Snapdragon 870 işlemci bol miktarda ham performans sunar ve telefonun soğutma sistemi, uzun oyun oturumları sırasında bu performansı sürdürmek için iyi bir iş çıkarır. GT Neo 2’nin Neo Yeşil rengi biraz göze çarpıyor ve parlak neon yeşili rengi bazı alıcılar için biraz fazla olabilir. Neyse ki Realme, eşit derecede benzersiz görünen iki ince renk daha sunuyor.

Bu telefon, bazı yeni renk seçeneklerine ve Realme 2 Pro ile aynı küçük çentik ve ince çerçevelere sahiptir. 6,3 inç full HD+ IPS ekran canlı renkler üretir ve doğrudan güneş ışığı altında okunabilir. Ayrıca iki Nano-SIM yuvası ve bir microSD kart için özel bir yer de mevcuttur. Uygulama ve oyun performansı çok iyi. Telefon normal kullanımda ve oyun oynarken bile ısınmıyor. Ana 16 megapiksel sensör, iyi ışık altında ayrıntılı manzaralar ve makrolar yakalayabilir.

Realme, X7 Pro 5G’den kısa bir süre sonra yeni X7 Max 5G’yi piyasaya sürdü ve bu yeni telefon çok daha güçlü bir SoC sunuyor ancak daha düşük bir başlangıç ​​fiyatıyla. Dimensity 1200 işlemci, oyun oynamak ve genel üretkenlik için mükemmeldir. Kutusunda verilen 65W şarj ünitesi ile 4500mAh pil ve 50W hızlı şarj elde edersiniz. 6,43 inçlik Süper AMOLED ekran canlı ancak en iyisi değil. Stereo hoparlörler, oyunları ve filmleri daha ilgi çekici hale getirir.

Realme’nin Narzo 30 5G’si bazı harika donanımlar sunuyor. Akıllı telefon, 90Hz yenileme hızına sahip canlı ve keskin bir full-HD+ ekrana sahiptir. Ekran ayrıca, MediaTek Dimensity 700 işlemci ile birleştiğinde; onu iyi bir akıllı oyun telefonu yapan maksimum 180Hz dokunmatik örnekleme hızı sunar. Realme UI 2.0, günlük kullanımda sorunsuz çalışır ancak; önceden yüklenmiş birkaç üçüncü taraf uygulamasıyla birlikte gelir. Narzo 30 5G, tıpkı Narzo 30 gibi; önceki Narzo 20 serisinde elde ettiğiniz ultra geniş açılı bir kamera sunmuyor.

Realme X7 Pro 5G, özellikle arka kamera modülünün tasarımı olmak üzere; Realme 7 Pro’ya oldukça benziyor. İnce gövdesi ve 184 gramlık nispeten düşük ağırlığı sayesinde tek elle kullanımı oldukça rahattır. Ekran, ekran içi parmak izi sensörüne, 120 Hz yenileme hızına, Gorilla Glass 5’e ve HDR video oynatma desteğine sahip; 6,55 inç full HD+ Süper AMOLED panel Realme X7 Pro’nun öne çıkan özelliklerindendir.

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