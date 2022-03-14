En iyi Oppo Telefonlar 2022

Son zamanların çok tutulan markası Oppo, şık ve ince tasarımıyla teknoloji severleri cezbediyor. Üstelik son derece iyi kameralı telefonlarıyla da günümüzün en çok aranan telefon markası haline geldi. Bu yazımızda Oppo’nun en iyi akıllı telefonlarını bir araya getiriyoruz.

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Bir Bakışta En İyi Oppo Telefonlar

En İyi Oppo Telefonlar

Piyasadaki en iyi Oppo telefonlardan biri olan Oppo Find X3 Pro, sensörler ve modlar, harika görünümlü bir ekran, güçlü işlemci ve süper hızlı şarj ile harika kameralardan ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi sunar. Görünüşü Oppo Find X2 Pro kadar çekici olmasa da ve selfie için iyi çalışan periskop kameradan yoksun olsa da, cesur ve renkli görüntüler sağlayan bir dizi kamerayla etkileyici bir şekilde güçlü.

Find X2, ince bir cam (veya seramik) ve metal gövde içindeki olağanüstü 6,7 inç OLED ekranla mükemmel bir performans sergiliyor. 65W kablolu şarj ile telefonu 38 dakikada tamamen şarj edebilirsiniz. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanıyla sunuluyor. Telefon ayrıca mükemmel Snapdragon 865 işlemciyle çalışıyotr. X2 Pro’dan küçük farklılıkları var ancak X2 aynı deneyim için daha ucuz.

Oppo Find X2 Neo, bazı güçlü hoparlörlerin yanı sıra 90Hz yenileme hızı sayesinde mükemmel ve pürüzsüz bir OLED ekrana sahiptir. Ayrıca, gece çekimlerini bile oldukça iyi bir şekilde yapabilen çok yönlü ve güvenilir bir kameraya sahiptir. Telefonun kendisi oldukça sıradan görünüyor ancak Oppo Find X2 Neo ile ilgili her şey sağlam bir şekilde güvenilir ve ilgi çekici geliyor.

Adını 10x hibrit zoomundan alan Oppo Reno 10x Zoom, şu anda satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlardan biri. Telefonun arkasıyla aynı hizada olan arka kameraları ve selfie kamerasının yanı sıra arka flaşı barındıran belirgin bir açılır kamera bölümü ile şık bir tasarıma sahiptir. Reno 10x Zoom ayrıca 48MP ana kamera ve 10x zoom’dan sorumlu 13MP telefoto lens de dahil olmak üzere harika bir kamera dizisine sahiptir

Find X2 ailesinin en uygun fiyatlı ve genç üyesi olan Oppo Find X2 Lite, iyi bir ekrana, fiyatına göre iyi bir işlemciye ve parlak ve cesur fotoğraflar çekecek bir ana kameraya sahip. Bu telefonun biraz daha alt sıralarda olmasının nedeni Find X2 serisinin premium üyelerinin, daha pahalı olduklarından ancak çok daha fazlasını sunduklarından, muhtemelen para için daha iyi bir değer sunmasıdır.

Oppo Reno 4 Pro 5G oldukça şık görünüyor ve üst düzey bir performans öneriyor. Diğer birçok Oppo telefondan daha rahat bir form faktörüne sahip ve biraz daha klas görünüyor. Dikkat çekici bir şekilde, aynı zamanda hızlı şarj oluyor. 4.000 mAh pili ile sadece 30 dakikada %0’dan %100’e çıkarıyor. Oppo Reno 4 Pro 5G‘nin kaputunun altında da yetkin bir kamera var ancak bu fiyat noktası için en güçlü performansı beklemeyin.

Oppo Reno 2, diğer değişikliklerin yanı sıra daha iyi kamera özellikleri ve daha büyük bir pil ile Oppo Reno’nun geliştirilmiş bir versiyonudur. Elbette, Reno 2, Oppo’nun üst düzey Reno cihazı olarak tek başına bıraktığı 10x Zoom’un zirvesinde değil ancak bu harika bir alternatiftir. Reno 2 şık tasarıma ve diğer Oppo telefonlarında olduğu gibi Oppo’nun ColorOS Android işletim sistemine sahiptir.

Oppo Reno 2Z, Reno 2’ye çok benzer bir cihaz. Buradaki ana farkları daha zayıf bir yonga seti ve biraz daha düşük kamera özellikleri olması. Çoğunlukla Reno 2Z ile deneyiminiz Reno 2 ile aynı olacak, ancak büyük bir fotoğrafçı veya oyuncuysanız 2Z pek uygun bir seçenek değil. Fiyatı biraz daha düşük olsa da, cazip bir alternatif.

Eğer bütçeniz kısıtlıysa Oppo A9 2020 sizin için en iyi telefon olabilir. Oppo A9 2020 plastik bir arka tasarıma, 720p ekrana ve standart çentiklere sahip, bu yüzden tam olarak premium bir cihaz değil ancak fiyatına göre bu beklenebilir bir şey. Ancak dört arka kamera, büyük bir pil ve iyi bir işlemci gibi birçok iyi yönü de var.

Oppo Reno 5 Pro 5G çok ince ve hafiftir, 7,6 mm kalınlığında ve yalnızca 173 gram ağırlığındadır. Düzleştirilmiş üst kısımda “Designed for Reno” yazısı bulunurken, altta çift SIM girişi, USB Type-C bağlantı noktası ve tek bir hoparlör bulunur. Telefonun plastik bir çerçeveye sahip olmasına ve arka kameraların neredeyse hiç dışarı çıkmamasına rağmen yapı kalitesi çok iyidir.

Oppo K3, full HD+ çözünürlüğe ve Corning Gorilla Glass 5’e sahip 6,5 inçlik büyük bir ekrana sahip. AMOLED ekran güçlü renkler üretiyor ve iyi bir keskinlik ve parlaklığa sahip. Kimlik doğrulamada iyi çalışan bir ekran içi parmak izi sensörü var. Açılır selfie kamerası, yüz tanıma kilidini kullanırken hızlı çıkarma ve geri çekme işlemlerine de sahiptir. K3, Snapdragon 710 işlemciyle çalışır ve 6 GB RAM ve 64 GB depolama veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte gelir ancak genişletilebilir depolama alanı yoktur.

Reno 7 Pro’nun 6.5 inçlik AMOLED paneli, çok iyi renkler ve kontrast sağlar. 90 Hz yenileme hızına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip full HD+ bir panel ve ayrıca çizilmeye karşı koruma için Oppo Reno 7 Pro‘da yeni bir işlemci mevcut. Düz ekran, stereo hoparlörler ve iyileştirilmiş kamera sensörlerinin tümü memnuniyetle karşılanan değişikliklerdir. Pil ömrü de sağlam ve süper hızlı şarjı da oldukça iyi.

Reno 7, Reno 7 Pro’da olduğu gibi arkada, iyi görünen ve parmak izi çekmeyen aynı lazerle oyulmuş desene sahip. 6.4 inçlik AMOLED ekran, önceki telefondakine benzer. Full HD+ çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve Corning Gorilla Glass 5 korumasına sahiptir. Oppo, Reno 7’deki işlemciyi yenilemekle uğraşmadı, çünkü hala MediaTek Dimensity 900 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip. İşlemci, olağan üretkenlik ve sosyal uygulamaları idare etmek için oldukça güçlü. Pil kapasitesinin 4.300’den 4.500 mAh’ye yükselmesi, pil ömrü üzerinde gözle görülür bir etki yapmış gibi görünüyor.

Oppo Reno 6 Pro, sınıfındaki en ince ve en hafif telefonlardan biri ve buna uygun bir görünüme sahip. 90 Hz yenileme hızına, HDR10+ oynatma sertifikasına ve 180 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,5 inç full HD+ AMOLED paneli vardır. Oppo Reno 6 Pro’daki en büyük yükseltmelerden biri yeni MediaTek Dimensity 1200 işlemcidir. İnce gövdesine rağmen, uzun oyun seanslarından sonra bile telefonun arkası asla aşırı ısınmıyor.

Oppo Reno 6, kamera uygulamasındaki Bokeh Flare Portrait filtresi, 65W hızlı şarj ve yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi Pro modeliyle birçok özelliği paylaşıyor. Tasarımı iPhone 12 havası veriyor. 6.42 inçlik AMOLED ekran çok iyi görünüyor. Aynı zamanda full HD+ çözünürlüğe, Corning Gorilla Glass 5, 90Hz yenileme hızına ve 700 nit’e kadar iddia edilen en yüksek parlaklık derecesine sahip.

A9, Oppo’nun ekonomik bir akıllı telefonudur. Ön tarafında su damlası çentikli büyük bir 6,5 inç fullHD+ ekrana sahip. Ekranın net ve iyi görüş açılarına sahip olduğu görülüyor. Oppo A9’un arkasında, ulaşılması kolay ve akıllı telefonun kilidini açmak için hızlı bir parmak izi tarayıcısı var. Ayrıca 16 megapiksel selfie kamerasını kullanan yüz kilidi açma özelliğine sahiptir.

Find X Snapdragon 845 işlemci tarafından destekleniyor ve 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip. 16 megapiksel ana kamera ve 20 megapiksel ikincil kameradan oluşan çift kamera kurulumuna sahip. 16 megapiksel özçekim kamerası, sel aydınlatıcı, kızılötesi kamera, ön kamera ve nokta projektörü gibi yüz tanıma donanımıyla birlikte 3730 mAh pile sahip ve Oppo’nun VOOC hızlı şarjını destekliyor. Android 8.1 Oreo’nun üstündeki Color OS 5.1’i de çalıştırır.

Bu telefon iyi renkler sunan 1080×2280 piksel çözünürlüğe sahip 6.23 inç ekrana sahiptir. Oppo F7, 2GHz hızında çalışan bir Helio P60 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahiptir. F7, iki Nano SIM yuvasına sahip bir çift SIM cihazıdır. Ayrıca 256GB microSD kartları kabul edebilen özel bir kart yuvasına sahiptir. Akıllı telefonun arkasında parmak izi tarayıcının hemen üzerinde 16 megapiksel kamera ve 25 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Oppo F11 Pro

Oppo F11 Pro, açılır bir selfie kamerasına sahip akıllı telefonlardan biridir. Oppo F11 Pro, 6,5 inçlik büyük bir ekrana ve yüzde 90,9 ekran-gövde oranına sahiptir. F11 Pro, akıllı telefonun çevresinde çok ince çerçevelere sahip. Telefon 191 gram ağırlığıyla ortalamadan biraz daha ağır. 4.000 mAh pil içerir ve 20W hızlı şarj desteğine sahiptir.

Oppo R17 Pro, su damlası çentikli 6.4 inç ekrana sahip ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip. Telefona güç veren şey, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte bir Qualcomm Snapdragon 710 işlemcidir. Toplam kapasitesi 3700mAh olan iki adet 1850mAh pile sahiptir. R17 Pro, 12 megapiksel ana ve 20 megapiksel ikinci sensörden oluşan çift kamera kurulumuna da sahiptir. Ayrıca 3D taramaya yardımcı olan 3D sensörleri mevcuttur.