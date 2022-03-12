Vivo, yeni X70 serisiyle rakiplerine kamera kısmında çok net bir göz dağı verdi. Vivo X70 Pro Plus üst düzey özelliklerle son zamanlarda en beğenilen telefonlar arasında yer alıyor. Biz de bu yazımızda en iyi Vivo telefonları sizler için bir araya getiriyoruz.

İlk Bakışta En İyi Vivo Telefonlar

En İyi Vivo Telefonlar 2022

X70 Pro Plus, Vivo X60 Pro Plus’ın en iyi özelliklerini alan ve kusurlarının çoğunu düzelten Vivo’nun daha yeni bir telefonudur. Telefonun teknik özellikleri, genel hatlarıyla şöyledir: Snapdragon 888 Plus işlemci, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama, 120 Hz WQHD+ AMOLED ekran ve 55W hızlı şarj. Hem kablosuz şarj hem de artık ilk kez desteklenen bir IP68 derecesi ile ilklere de sahip. Kamerasıyla öne çıkan bu telefonun dört arka lensinin hepsi harika ve hepsinde önyükleme için OIS desteği var. Kamera özellikle düşük ışıkta iyi performans sergiliyor.

X70 Pro, Pro Plus‘a göre biraz daha sade bir alternatiftir, ancak yine de oldukça güçlüdür. Kablosuz şarjı ya da IP derecesi yoktur ve ekran daha küçük ve çözünürlük de daha düşüktür. Vivo için özel bir sürüm olmasına rağmen, Dimensity 1200 işlemciyle de sınırlandırılmıştır. Yine de Pro Plus modeliyle aynı özelliklerin çoğuna sahip harika bir dörtlü arka kameraya sahiptir. Ayrıca, daha ince bir gövdeye, daha hafif ve kameranın yanında tuhaf yansıtıcı seramik ile standart bir tasarıma sahiptir.

Deri kaplı X60 Pro Plus, X70 Pro Plus çıkana kadar Vivo’nun en güçlü telefonuydu, ancak ne yazık ki yalnızca Çin ve Hindistan’da mevcut – bu nedenle başka yerlerdeki alıcıların ithal etmesi gerekiyor. Bu telefon, diğer markaların Ultra-sınıf telefonlarında uygun olmayan bir kamera özelliğine sahip. 50MP ana lens, 48MP gimbal stabilize ultra geniş, 32MP 2x yakınlaştırma ve 8MP 5x periskopu vardır.

Bu telefon, yılın en ince, en hafif telefonlarından biridir ve kusursuz buzlu cam kaplamaya sahiptir. 6.56 inç 120Hz AMOLED ekran muhteşem ve Snapdragon 870 işlemci, en iyisi olmasa da çoğunluk için fazlasıyla yeterli. Tasarım dışındaki gerçek güç, Zeiss markalı üçlü kameradır: Gimbal stabilize ana lens, ultra geniş ve 2x zoom portre lens mevcuttur. Bu da telefonu bu yılın en iyi kameralı telefonlarından biri yapmak için yeterlidir.

iQOO 9 Pro Legend, diğer oyun telefonlarının çoğuna benzemese de, Vivo’nun oyun serisinin en yenisidir. 9 Pro Legend, inanılmaz 120W kablolu şarj ve 50W kablosuz özellikli 4700mAh pil ile desteklenen, 12GB’a kadar RAM‘e sahip bir Snapdragon 8 Gen 1 sunar. Kameraları Vivo’nun en iyisi değil, ama fena değiller – 50Mp ana kameraya ve Vivo’nun mükemmel Gece modu yazılımı da dahil olan gimbal stabilizasyonuna sahiptir.

Vivo V21, selfie kamerasında optik görüntü sabitleme (OIS) sunan ilk telefondur; bu, daha net selfieler, daha kararlı vlog’lar ve iyileştirilmiş düşük ışık performansı elde edeceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda güzel, ince ve hafif bir telefondur. Tek dezavantajı, pek iyi olmayan bir arka kamera tarafından hayal kırıklığına uğratması ve telefona güç sağlayan işlemcinin biraz pahalı olmasıdır. Günlük kullanım için yeterince iyi ancak oyuncular ve ileri düzey kullanıcılar için yeterli değil.

Vivo Y75 5G, 2400 x 1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6,58 inç Full HD+ LCD ekrana sahiptir. Telefon, 50MP ana sensör, 2MP derinlik lensi ve 2MP makro sensör kombinasyonu ile üçlü kamera kurulumuna sahiptir. Ayrıca ön taraf için 16MP’lik bir kamerası vardır. Akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile birlikte MediaTek Dimensity 700 işlemci tarafından desteklenmektedir. Ayrıca 4GB sanal RAM ile birlikte gelir.

Vivo Y73, 6.44 inç Full HD+ AMOLED ekran, 3 GB’a kadar genişletilmiş RAM desteğine sahip MediaTek Helio G95 işlemci, arka tarafında 64 MP ana sensöre sahip üçlü kamera ünitesi gibi standart özelliklere sahip orta sınıf bir akıllı telefondur. 2MP ikinci derinlik sensörü ve başka bir 2MP makro lens mevcuttur. Cihazın diğer güzellikleri arasında 16MP selfie kamera sensörü, ekran içi parmak izi sensörü ve 33W hızlı şarj destekli 4000mAh pil yer alıyor.

Vivo, 6.44 inç FHD+ AMOLED ekrana, 8 GB/12 GB RAM desteğine ve 256 GB’a kadar depolama alanına sahip sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 920 işlemciye, arkada 64 MP + 8 MP + üçlü kamera kurulumuna sahip V23 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bu arada 2MP kamera sensörleri, 50MP + 8MP ön kamera sensörü ve ekran içi parmak izi tarayıcısı vardır. Işıklar, 44W hızlı şarjlı 4200mAh pil ile açık tutulur.

V23 Pro 5G, 90 Hz yenileme hızına sahip FHD+ 6.56 inç AMOLED ekrana, sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1200 işlemciye, 12 GB’a kadar RAM‘e ve 256 GB’a kadar depolama alanına sahip serideki bir başka 5G akıllı telefondur. Ayrıca FuntouchOS 12 ile tepesinde Android 12 çalıştıran Vivo V23 Pro 5G, arkada 108MP üçlü kamera kurulumu ve 50MP + 8MP selfie kamera sensörü ile birlikte geliyor. 44W hızlı şarjlı 4300mAh pil, akıllı telefona güç sağlar.

Vivo, %90.6 ekran-gövde oranına sahip 6.58 inç FHD+ ekrana sahip Y33T’yi piyasaya sürdü. Telefon, 8GB RAM ve 4GB sanal RAM, 128GB depolama alanı; 50MP üçlü kamera kurulumu ve 16MP selfie kamera sensörü ve 18W hızlı şarj desteği; 5000mAh pil ile Snapdragon 680 tarafından desteklenmektedir.

Y91, HD kalitesinde bir IPS LCD ekran ve Snapdragon işlemci ile donatılmıştır. Ancak, RAM ve depolama oldukça düşük ve telefonu daha iyi performanstan alıkoyuyor. Düşük fiyatına göre telefon, mükemmel pil ömrü ve iyi kameralar gibi birçok harika özellik sunuyor. Vivo Y91‘den beklenecek pek bir şey yok ancak; bütçe dostu telefon olarak işlevlerini mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Tek dezavantajı, daha iyi RAM ve depolama eksikliğidir. Bu telefon, çok yoğun kullanıcı olmayan kişiler için daha uygundur.

Y21a, yüzde 89 ekran-gövde oranına ve 6.61 inç HD+ LCD ekrana sahip. Akıllı telefon, IMG PowerVR GE8320 GPU ile birlikte MediaTek Helio P22 işlemci tarafından desteklenmektedir. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahiptir. Telefon ayrıca 1 GB RAM teknolojisini de destekliyor. Telefon, 13MP ana sensör ve 2MP süper makro lens dahil olmak; üzere arkada çift kamera kurulumuna sahiptir. Ön tarafta, özçekimler ve görüntülü arama için 8 MP’lik bir kamerası vardır. Telefon 5.000 mAh pil içerir ve 18W hızlı şarj desteği ile birlikte gelir.

Vivo Y21e, 6.51 inç HD+ ekran sunuyor. Akıllı telefon gücünü; 3 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile birlikte Qualcomm Snapdragon 680 işlemciden alıyor. Telefon ayrıca 0,5 GB sanal RAM teknolojisi ile geliyor. Telefon aynı zamanda 13MP ana sensör ve 2MP makro kamera dahil olmak üzere; arkada çift kamera kurulumuna sahip.

Vivo V23e, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.44 inç AMOLED ekrana sahiptir. Standart 60Hz yenileme hızı olan V23e; 8 GB RAM ile eşleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 810 işlemci tarafından desteklenmektedir. Ayrıca cihazın 128 GB dahili deposundan tüketilen 4 GB sanal RAM’i de destekler. 4050 mAh pil içerir ve 44 W hızlı şarjı destekler. Arkadaki dikdörtgen kamera bloğu, 50 MP ana kamera sensörlü üçlü kamera kurulumuna sahiptir. 8MP ultra geniş kamera ve 2MP üçüncü sensöre sahiptir.

Vivo T1 5G, 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 695 işlemciden güç alır. Kullanıcılar bir microSD kart ile depolama alanını genişletebilir. Termal yönetim için telefonda 5 katmanlı turbo soğutma sistemi bulunuyor. Ayrıca fiyat aralığındaki en ince akıllı telefon olduğu iddia ediliyor. Cihaz 8.25 mm kalınlığında ve 187 gram ağırlığında. Önde 6,58 inç Full HD+ IPS LCD bulunur. Telefon, üstte su damlası çentiği bulunan 120Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahiptir. Ayrıca 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte gelir. Telefon 5.000 mAh pil içerir ve 18 W hızlı şarjı destekler.

Vivo Y15s, 1600×720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 6.51 inç HD+ IPS LCD ekrana sahiptir. Standart 60Hz yenileme hızı ve su damlası şeklindeki çentiği vardır. Vivo Y15s, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş; sekiz çekirdekli Mediatek Helio P35 işlemci tarafından desteklenmektedir. Kutudan çıktığı haliyle Android 11 Go Edition tabanlı FunTouch OS 11.1’i çalıştırır. 10W şarj desteğiyle gelen 5.000 mAh pil içerir ve ters şarjı da destekler.

Vivo X50 Pro, 1080 x 2376 piksel çözünürlüğe sahip 6,56 inç AMOLED ekrana sahiptir. Bu Vivo telefon, Android 10 üzerinde çalışıyor. Donanım açısından ise gücünü Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alıyor. Depolama konusunda, X50 Pro 128GB/8GB RAM, 256GB/8GB RAM ile geliyor. Vivo X50 Pro kamersı; özçekimler için tek bir 32MP sensöre sahipken dörtlü 48MP + 8MP + 13MP + 8MP arka lenslere de sahiptir. Aynı zamanda bu Vivo cihazı, büyük bir 4315mAh pile sahiptir.

Vivo X50 5G, 1080 x 2376 piksel ile 6.56 inç AMOLED panelle geliyor. İşlemci için Vivo Qualcomm Snapdragon 765G işlemci kullanır. İşletim sistemi olarak Funtouch 10.5 tabanlı en son Android 10‘da çalışır. Ayrıca, 128GB/8GB RAM, 256GB/8GB RAM seçeneklerini sunuyor. Vivo X50 5G; arkada dörtlü 48MP + 13MP + 8MP + 5MP lens ve tek bir 32MP ön kameraya sahip. Aynı zamanda bu Vivo cihazı 4200mAh pile sahip.

Vivo Y50, 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe sahip; 6,53 inç IPS LCD paneli gözler önüne seriyor. Vivo Y50’ye güç veren Qualcomm Snapdragon 665 işlemcidir. Depolamaya gelince, Vivo Y50, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile geliyor. Vivo Y50, 13MP + 8MP + 2MP + 2MP arka kamera ve 16MP ön sensör barındırıyor. Son olarak da Vivo Y50, büyük bir 5000 mAh pile sahip.