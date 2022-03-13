En İyi OnePlus Telefonlar 2022

Büyüyen şirketlerden biri olan OnePlus, bütçe dostu ve güçlü telefonlar sunmaya devam ediyor. Biz de bu yazımızda en iyi amiral gemisinden, orta sınıfa kadar en iyi OnePlus telefonları sizler için bir araya getiriyoruz. İşte bu yılın en iyi OnePlus akıllı telefonları…

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Bir Bakışta En İyi OnePlus Telefonlar

En İyi OnePlus Akıllı Telefonlar

OnePlus 10 Pro’nun yerleşik birinci sınıf bir işlemciye sahip. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci ve kamera sistemi, Galaxy S21 serisinden biraz ilham alınarak yükseltildi. Bu telefonun şarjını 30 dakikada %0’dan %100’e kadar şarj edebilirsiniz ve 5.000 mAh kapasitesiyle pili çok iyidir. Normal iPhone 2.500 mAh pilini 30 dakikada %50’ye kadar şarj ederken; OnePlus 10 Pro iki kat daha büyük bir pili iki kat daha hızlı şarj hızı vaat ediyor.

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro, muazzam miktarda güç için bir Snapdragon 888 işlemci ve 12 GB’a kadar RAM’in; en üst düzey eşleştirmesi ve 120 Hz yenileme hızına ve HDR10+’a sahip 6,7 inç 1440 x 3216 AMOLED ekrana sahiptir. Tipik olarak birinci sınıf bir tasarıma; ayrıca suya dayanıklılığa ve 65W hızlı şarjlı ve 50W kablosuz şarjlı; saygın bir 4.500mAh pile sahip olan OnePlus 9 Pro; hiçbir belirgin eksiklik veya ödün vermeyen bir telefondur. Yeni Hasselblad ortaklığı ve görüntülerin kenarlarındaki bozulmayı azaltmak için tasarlanmış “serbest biçimli” ultra geniş lens sayesinde OnePlus 9 Pro; OnePlus telefonlar içinde en iyi kameralı telefon olma özelliği taşıyor.

OnePlus 9, Hasselblad kamera ortaklığı ve serbest biçimli; ultra geniş lens dahil olmak üzere OnePlus 9 Pro’nun en iyi özelliklerinin çoğuna sahiptir. Pro’nun telefoto kamerasından yoksundur ancak bunun dışında fotoğraf performansı benzerdir. Ayrıca burada da Snapdragon 888 işlemci ve 12 GB’a kadar RAM sayesinde güç elde edersiniz. Ayrıca, aynı boyutta (4.500 mAh) pil ve 65 W kadar hızlı şarja; 6.55 inçlik AMOLED 1080 x 2400 ekrana sahiptir.

OnePlus Nord 2’nin küresel olarak erişilebilir değil ancak güzel özellikleri var. 90 Hz yenileme hızına sahip 6,43 inç 1080 x 2400 çözünürlüklü AMOLED ekranla; fiyat noktasında bazı telefonlardan daha uygundur. Bunun yanı sıra; bazı güçlü sonuçlar alabilen güvenilir 50MP geniş kamera ve 8MP ultra geniş kamerası da var. MediaTek Dimensity 1200-AI işlemciden bir süre daha iyi durumda olmanızı sağlayacak; uygun şekilde güçlü bir performansa sahip. Hepsinden iyisi, 5G desteği ve fevkalade çalışan 65W hızlı şarja sahip olmasıdır.

OnePlus 9 Pro piyasaya sürülmeden önce, OnePlus 8 Pro şirketin en iyisiydi ve hala harika. 120Hz yenileme hızına sahip olmasıyla; önceki OnePlus telefonlarından sıyrılıyor ve bu yenileme hızı çok yönlü mükemmel bir ekrana bağlı. OnePlus 8 Pro ayrıca üst düzey güç, 5G, kablosuz şarj, ters kablosuz şarj, suya dayanıklılık; ekran içi parmak izi tarayıcı, dört lensli kamera ve beklediğiniz hemen hemen her üst düzey özelliği bir araya getiriyor.

Elinizde rahat hissettiren ve hafif olan bu telefon; 90 Hz yenileme hızına sahip şık görünümlü 6.43 inç AMOLED ekrana sahiptir. Piyasadaki en hızlı OnePlus değil ve kamera performansı fiyat için biraz cansız. Ancak bunun ötesinde kısa bir şarj süresi ve uygun şekilde iyi performans gösteren bir pil görmekten memnun olacaksınız. Fotoğrafçılık yapmayanlar için bu telefonun kamerasından memnun kalabilir.

OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro’dan daha yeni olsa da, onun yüksekliğine tam olarak ulaşmıyor ancak yine de iyi özellikleri var. Öne çıkan özellikler arasında 120 Hz pürüzsüz yenileme hızına sahip harika bir 6,55 inç 1080 x 2400 AMOLED ekran, süper hızlı 65 W şarjlı uzun ömürlü 4500 mAh pil ve Snapdragon 865 işlemciden bol miktarda güç ve 12 GB’a kadar RAM yer alıyor. OnePlus 8T ayrıca dört lensli bir kameraya, 5G’ye ve güçlü bir yazılıma sahiptir. Telefoto kamera veya kablosuz şarj yok ancak diğer birçok yönden neredeyse tam donanımlıdır

OnePlus 8 standart olarak 5G’yi destekler ve 6.55 inç 1080 x 2400 ekranında 90Hz yenileme hızına sahiptir. OnePlus 8 Pro ile tam olarak eşleşmeyen ancak yine de iyi olan özellikleri vardır. Bu telefonda da hızlı şarj desteği; ekran içi parmak izi tarayıcı, üçlü lensli kamera ve 12 GB’a kadar RAM ile büyük bir 4.300 mAh pil vardır.

OnePlus Nord, özellikler göz önüne alındığında fiyatına göre çok uygundur. Ayrıca çok fazla ödün vermeden OnePlus 8 ve 8 Pro’nun özelliklerini taşır. Snapdragon 765G işlemcisi, mobildeki usta oyuncular dışında herkes için iyi; kameralar oldukça iyi, 90Hz ekran hoş ve mavi renk seçeneğinde özel bir şey olmasa da tasarımı göze çarpıyor.

OnePlus Nord N200 5G ile ilgili beğenilecek şeyler var; en önemlisi düşük maliyetli bir cihazda size 5G bağlantısı sağlaması. Aslında, N200 şu anda mevcut olan en ucuz 5G telefonlardan biri olabilir. Mükemmel LCD panelde 90 Hz yenileme hızı ve iyi pil ömrü gibi başka sağlam özelliklere de sahip olursunuz.

OnePlus 9 RT biraz daha büyük 6.62 inç ekrana sahip olsa da, OnePlus 9’un geniş tasarım vuruşlarını yeniden kullanır ve aynı Snapdragon 888 işlemci ve 120Hz AMOLED ekranı kullanır. Kamera, burada 9RT’nin ana kamerası için kullanılan 9 Pro’nun 50Mp ultra geniş sensörüyle kesilmiş ve değiştirilmiştir ancak özellikle telefonun daha düşük fiyatı göz önüne alındığında sonuçlar sağlam.

Nord CE 2 5G’nin Nord CE 5G’nin devamı mı yoksa; Nord 2’de daha ucuz bir dönüş mü olduğundan emin değiliz, ancak her iki durumda da iyi çalışıyor. 90Hz AMOLED ekran, büyük bir pil, 65W kablolu şarj ve fena olmayan bir kameraya sahip ve kesinlikle fiyatı için etkileyici.

7T Pro’nun 6,7 inç Optik AMOLED ekranı; yüksek çözünürlüğü ve hepsinden önemlisi 90Hz yenileme hızı sayesinde öne çıkıyor. Kamera sistemi ayrıca arkada üç snapper (48MP ana kamera, 8MP 3x telefoto kamera; 16MP ultra geniş açı) ve öndeki açılır selfie kamerası ile gayet iyi. Donanım tarafında, şimdi biraz eski olan ancak yine de iyi bir deneyim sunan bir Snapdragon 855+ işlemci buluyoruz. Bellek açısından, OnePlus 7T Pro; 8 veya 12 GB RAM ve 256 GB hızlı UFS 3.0 depolama ile kullanılabilir.

9R, 48MP IMX586 ana kamera, 16MP IMX481 geniş açılı kamera; 5MP makro kamera ve 2MP monokrom kamera ile saygın bir dörtlü kamera kurulumuna sahiptir. Ön tarafta, diğer iki modelle aynı IMX471 selfie kamerasına sahip. Diğer özellikler arasında 6.55 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran; 12GB’a kadar RAM ve 256GB depolama alanı ve 65W kablolu hızlı şarj destekli 4.500mAh pil yer alıyor.

OnePlus Nord N10 5G

Nord N10 5G, uzun zamandır sevilen uyarı kaydırıcısı gibi şeyleri kaldırır ve AMOLED ekranı; ilk modelin piyasaya çıkmasından bu yana bir OnePlus cihazının; asla eksik olmadığı daha muhafazakar bir LCD panel ile değiştirir. Ancak bir bütçeniz varsa, o zaman bir göz atmaya değer çünkü sağladığı performans fiyatı için uygun. 5G destekli bir Snapdragon 690 işlemci, daha sıkı bir bütçeyle güzel bir performans sağlamayı başarır.

Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci ve 12GB RAM ile güçlendirilen akıllı telefon; satın alabileceğiniz en güçlü Android cihazlar arasında yer alıyor. Çoğu yönden cihaz, kameralar, yazılım ve pil dahil olmak üzere normal OnePlus 7T Pro ile tamamen aynıdır. Şarj cihazı da teknik özellikler açısından aynı olsa da; McLaren Edition, akıllı telefonun temasına uygun olarak özel bir turuncu-siyah şarj cihazı ve kablo kombinasyonuna sahip.

OnePlus 7T, yepyeni Qualcomm Snapdragon 855 işlemci; 90Hz ekran ve buzlu cam arka panel ile birlikte standart 48 megapiksel, geniş açılı ve 2X optik zoom olmak üzere; üç arka kamera sunar. Bunların hepsi birinci sınıf özellikler ve bu telefon kesinlikle iki kat daha pahalı olan diğer telefonlara rakip olarak görünüyor.

OnePlus 7 Pro, arkası ve önü cam ve kavisli kenarları olan yepyeni bir tasarıma sahiptir. Nebula Blue çeşidi oldukça kaygan; bu da tek elle kullanımı gerçek bir meydan okuma haline getiriyor. QHD+ çözünürlüğe, 90Hz yenileme hızına ve HDR 10+ içerik desteğine sahip devasa 6.67 inçlik “Fluid AMOLED” ekrana sahip. Ekran canlı renkler üretir ve iyi görüş açılarına sahiptir.

OnePlus 6T, kesinlikle dikkat çekecek ve gerçekten göstermek istediğiniz; tek özellik olacak bir ekran içi parmak izi sensörü sunar. Aynı zamanda daha küçük bir çentik, daha büyük ekran ve daha yüksek kapasiteli pile sahiptir; ancak bildirim LED’ini ve 3,5 mm ses jakını kaybeder. Kablosuz şarj veya IP derecelendirmesi yok. Geceleri sıkıntı çekmesine rağmen kamera performansı oldukça iyi. Pili ise tam bir gün geçirmenizi sağlar.

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