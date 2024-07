Ana Sayfa » Akıllı Telefon Nothing Phone 2a Plus 12 GB RAM ile Geliyor, İşte Özellikleri Akıllı Telefon Nothing Phone 2a Plus 12 GB RAM ile Geliyor, İşte Özellikleri Emine Emre 7 Görüntüleme

Birkaç yıllık bir geçmişe sahip olan Nothing, piyasada farklı tasarımlı telefonları ile boy gösteriyor. Nothing yeni telefonu olan Phone 2a Plus’ı 31 Temmuz’da düzenleyeceği lansmanda tanıtacak. Lansmandan önce cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna göre orta seviye akıllı telefonlar arasına girecek olan Nothing Phone 2a Plus 12 GB RAM ile geliyor. İşte cihazın ortaya çıkan nitelikleri…

Nothing Phone 2a Plus 12 GB RAM ile Geliyor

Orta segment telefon kategorisine yeni bir oyuncu geliyor; Nothing Phone 2a Plus. Cihazın tanıtımı birkaç gün sonra 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek ancak şimdiden bazı özellikleri oraya çıktı. Bu kapsamda cihazın 12 GB RAM ile geleceğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra cihazda 8 GB’lık sanal RAM desteği bulunmakta. Bütçe dostu telefonlardan biri olacak olan Nothing Phone 2a Plus işlemci kısmında MediaTek Dimensity 7350 Pro bulunacak.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Dimensity 7350 Pro yonga seti barındıracak olan cihaz bir önceki modeline göre yüzde 10’luk daha yüksek performans ile gelmekte. Söylendiği üzere işlemci hızı 3 GHz’ye kadar çıkabilmekte. Phone 2a Plus entegre GPU’sunda da yüzde 30’luk bir saat hızı artışı gerçekleşecek. Bu da cihazın grafik işleme kabiliyetini artıracak.

MediaTek Dimensity 7350 Pro bilindiği üzere her telefonun kullanacağı bir işlemci, yani Nothing’e özel bir durumu yok. Ancak Nothing, söz konusu telefonun Pro versiyonu için Mediatek ile bir iş birliği planladığını aktardı. Bu kapsamda yonga setinde bazı özelleştirmeler yapılacak ancak nasıl bir değişiklik planlandığına dair şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

Phone 2a Plus Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 2a Plus’ın piyasaya çıkmasına az bir zaman kaldı. Ora segmete güçlü bir rakip olarak gelen telefonun selefi olan Nothing Phone 2a tahminlerin ötesinde bir satış hacmine ulaşmıştı. Phone 2a, Nothing amiral gemisi telefonu Phone 2’nin uygun fiyatlı alternatifi olarak tasarlanmıştı. Cihaz piyasa tarafından oldukça beğenildi. İngiltere pazarında yaklaşık 320 Sterlin’den satışa çıkan model, ülkemizde ise 20 bin TL’den kullanıcıya sunulmuştu.

Nothing’in bu başarısına bakınca, yeni piyasaya çıkacak olan Phone 2a Plus’ın da benzer bir performans sunması bekleniyor. Cihazın Türkiye pazarına kaç TL’den gireceği henüz belli değil. Orta seviye telefonlar arasında yarışa katılacak olan cihazın fiyatı merak edilen diğer özellikleri netlik kazandığında, biz de sizlerle paylaşıyor olacağız.