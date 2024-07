Ana Sayfa » Akıllı Telefon iPhone 17 Slim Özellikleri Belli Olmaya Başladı: Serinin En Pahalısı Olabilir Akıllı Telefon iPhone 17 Slim Özellikleri Belli Olmaya Başladı: Serinin En Pahalısı Olabilir Emine Emre 1 Görüntüleme

iPhone 16 serisi önümüzdeki bir kaç ay içerisinde piyasaya çıkacak. Daha cihazların resmi tanıtımı dahi yapılmadı ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da iPhone’un bir sonraki serisi hakkında duyumlar gelmeye başladı bile. Bu kapsamda iPhone 17 Slim özellikleri ve bazı önemli detayları ortaya çıktı. Söylenene göre Slim modeli serinin en pahalı cihazı olabilir, işte detaylar…

iPhone 17 Slim Özellikleri Belli Olmaya Başladı

iPhone 17 serisi 2025 yılında kullanıcıyla buluşacak ancak şimdiden özellikleri belli olmaya başladı. Apple cihazları hakkında önden verdiği bilgilerle tanınan Apple analisti Ming – Chi Kuo, 17 serisinden iPhone 17 Slim hakkında bazı detayları gün yüzüne çıkardı. Kuo’nun belirttiğine göre ekstra ince bir tasarımla gelecek olan iPhone 17 Slim, serinin en ince telefonu olmanın yanı sıra en pahalısı da olabilir. Söz konusu cihaz iPhone 17 Slim ya da iPhone 17 Ultra olarak markalandırılabilir.

iPhone 17 serisinin en ince tasarıma sahip telefonu olan 17 Slim, bu tasarımın bedeli için bazı özelliklerinden taviz verebilir. Bahse konu telefonun beklenen özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Ekran boyutu: 6.6 inç

Ekran çözünürlüğü: 2740 x 1260

İşlemci: Apple A19

Tek arka kamera

Dinamik Ada

Apple 5G işlemci

Ming – Chi Kuo’nun aktardığı üzere Slim modelinde A19 Pro yonga seti yerine A19 çipinin bulunacağını, arka kamera kurulumunda bir kamera bulunacağını ve Apple 5G işlemciyle gelecek. Bunların yanı sıra Kuo, cihazın çerçevesinde iPhone 15 Pro modelinden daha az titanyum oranı bulunacağını belirtmekte. Apple’ın bu yeni Slim modelinde, üstün özellikler yerine tasarıma odaklanmış durumda. Yani teknik kısım diğerlerinden daha geride kalabilir.

iPhone 17 Serisinde Plus Modeli Olmayabilir

Analist Kuo’nun aktardığı bilgilere göre Apple 2025 yılında piyasaya çıkaracağı iPhone 17 serisinde Plus modelini iptal edebilir. Beklenen seri ise şu şekilde olacak; iPhone 17, 17 Slim, 17 Pro ve 17 Pro Max. Apple’ın Plus modelini seriden çıkarmasının sebebi ise diğer modellerden daha az sipariş alması. Açıklanan rakamlara göre hali hazırda Plus modelinin sevkiyatı yalnızca yüzde 5 – 10 arası bir oranda. Sevkiyat verilerine göre Pro ve Pro Max en çok rağbet gören modeller diyebiliriz.

iPhone 17 Slim Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17 Slim fiyatını henüz kesin bir şekilde belirtmek elbette zor. Cihaz teknik kısımda diğerlerinden biraz geride olsa da tasarım kısmında hepsinden önde olacak. Bundan dolayı en pahalı modelin iPhone 17 Slim olması bekleniyor ve yaklaşık 1300 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sunulacağı düşünülüyor.