App Store üzerinden elde edilen kullanıcı verileri, bu yılın en iyi oyunlarını ortaya koyuyor. Oyuncuların ilgi gösterdiği yapımlar hangileri, en iyi ücretsiz iPhone oyunları ve ücretli oyunlar listesi içeriğimizde derlenmiştir. Apple oyunları ve iPad oyunları için de hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler; Apple resmi sitesinin kamuoyuna deklare ettiği şekliyle içeriğimizde yer almaktadır. Haberimiz sonunda yer alan kaynak link üzerinden ilgili seçimlerin yer aldığı Apple sayfasına da göz atabilirsiniz.

En İyi iPhone, iPad ve Apple Oyunları 2023 – 2024

Ücretli ve ücretsiz olmak üzere sınıflandırılan en iyi oyunlar şu şekilde belirlendi:

En Popüler Ücretsiz iPhone Oyunları

MONOPOLY GO!

Roblox

Royal Match

Subway Surfers

Gardenscapes

Call of Duty: Mobile

Block Blast!

Makeover Studio: Makeup Games

Parking Jam 3D

Survivor!.io

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

En Popüler Ücretsiz iPad Oyunları

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Subway Surfers

Royal Match

Among Us!

Duet Cats: Cute Cat Games

Stumble Guys

MONOPOLY GO!

Bridge Race

Gardenscapes

Ücretli En Popüler iPad Oyunları

Minecraft

Geometry Dash

Bloons TD 6

Stardew Valley

MONOPOLY

Five Nights at Freddy’s

Red’s First Flight

Poppy Playtime Chapter 1

Plague Inc.

Garten of Banban 2

En Popüler Apple Arcade Oyunları

NBA 2K23 Arcade Edition

Cooking Mama: Cuisine!

Bloons TD 6+

Angry Birds Reloaded

Sneaky Sasquatch

Warped Kart Racers

Hello Kitty Island Adventure

Snake.io+

Fruit Ninja Classic+

Solitaire by MobilityWare+

Ücretli En Popüler iPhone Oyunları

Minecraft

Heads Up!

Geometry Dash

Bloons TD 6

MONOPOLY

Papa’s Freezeria To Go!

Plague Inc.

Red’s First Flight

Five Nights at Freddy’s

Grand Theft Auto: San Andreas

En Popüler Ücretsiz iPad Uygulamaları

Max: Stream HBO, TV, & Movies

YouTube: Watch, Listen, Stream

Netflix

Google Chrome

Disney+

Goodnotes 6

TikTok

Amazon Prime Video

Temu: Shop Like a Billionaire

Peacock TV: Stream TV & Movies

Ücretli En Popüler iPad Uygulamaları

Procreate

Shadowrocket

Nomad Sculpt

forScore

Toca Life: Hospital

Bluebeam Revu for iPad

Teach Your Monster to Read

AnkiMobile Flashcards

Endless Paper

ToonSquid

En Popüler Ücretsiz iPhone Uygulamaları

Temu: Shop Like a Billionaire

CapCut – Video Editor

Max: Stream HBO, TV, & Movies

Threads, an Instagram app

TikTok

Instagram

Google

YouTube: Watch, Listen, Stream

WhatsApp Messenger

Gmail – Email by Google

Ücretli En Popüler iPhone Uygulamaları

Shadowrocket

HotSchedules

Procreate Pocket

The Wonder Weeks

75 Hard

AutoSleep Track Sleep on Watch

Goblin Tools

TonalEnergy Tuner & Metronome

SkyView

AnkiMobile Flashcards

Kaynak: https://www.apple.com/newsroom/