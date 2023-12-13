App Store üzerinden elde edilen kullanıcı verileri, bu yılın en iyi oyunlarını ortaya koyuyor. Oyuncuların ilgi gösterdiği yapımlar hangileri, en iyi ücretsiz iPhone oyunları ve ücretli oyunlar listesi içeriğimizde derlenmiştir. Apple oyunları ve iPad oyunları için de hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler; Apple resmi sitesinin kamuoyuna deklare ettiği şekliyle içeriğimizde yer almaktadır. Haberimiz sonunda yer alan kaynak link üzerinden ilgili seçimlerin yer aldığı Apple sayfasına da göz atabilirsiniz.
En İyi iPhone, iPad ve Apple Oyunları 2023 – 2024
Ücretli ve ücretsiz olmak üzere sınıflandırılan en iyi oyunlar şu şekilde belirlendi:
En Popüler Ücretsiz iPhone Oyunları
- MONOPOLY GO!
- Roblox
- Royal Match
- Subway Surfers
- Gardenscapes
- Call of Duty: Mobile
- Block Blast!
- Makeover Studio: Makeup Games
- Parking Jam 3D
- Survivor!.io
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
En Popüler Ücretsiz iPad Oyunları
- Roblox
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Subway Surfers
- Royal Match
- Among Us!
- Duet Cats: Cute Cat Games
- Stumble Guys
- MONOPOLY GO!
- Bridge Race
- Gardenscapes
Ücretli En Popüler iPad Oyunları
- Minecraft
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- Stardew Valley
- MONOPOLY
- Five Nights at Freddy’s
- Red’s First Flight
- Poppy Playtime Chapter 1
- Plague Inc.
- Garten of Banban 2
En Popüler Apple Arcade Oyunları
- NBA 2K23 Arcade Edition
- Cooking Mama: Cuisine!
- Bloons TD 6+
- Angry Birds Reloaded
- Sneaky Sasquatch
- Warped Kart Racers
- Hello Kitty Island Adventure
- Snake.io+
- Fruit Ninja Classic+
- Solitaire by MobilityWare+
Ücretli En Popüler iPhone Oyunları
- Minecraft
- Heads Up!
- Geometry Dash
- Bloons TD 6
- MONOPOLY
- Papa’s Freezeria To Go!
- Plague Inc.
- Red’s First Flight
- Five Nights at Freddy’s
- Grand Theft Auto: San Andreas
En Popüler Ücretsiz iPad Uygulamaları
- Max: Stream HBO, TV, & Movies
- YouTube: Watch, Listen, Stream
- Netflix
- Google Chrome
- Disney+
- Goodnotes 6
- TikTok
- Amazon Prime Video
- Temu: Shop Like a Billionaire
- Peacock TV: Stream TV & Movies
Ücretli En Popüler iPad Uygulamaları
- Procreate
- Shadowrocket
- Nomad Sculpt
- forScore
- Toca Life: Hospital
- Bluebeam Revu for iPad
- Teach Your Monster to Read
- AnkiMobile Flashcards
- Endless Paper
- ToonSquid
En Popüler Ücretsiz iPhone Uygulamaları
- Temu: Shop Like a Billionaire
- CapCut – Video Editor
- Max: Stream HBO, TV, & Movies
- Threads, an Instagram app
- TikTok
- YouTube: Watch, Listen, Stream
- WhatsApp Messenger
- Gmail – Email by Google
Ücretli En Popüler iPhone Uygulamaları
- Shadowrocket
- HotSchedules
- Procreate Pocket
- The Wonder Weeks
- 75 Hard
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Goblin Tools
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- SkyView
- AnkiMobile Flashcards
Kaynak: https://www.apple.com/newsroom/