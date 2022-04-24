Fotoğrafçılığa meraklıysanız veya iyi bir kameralı telefona sahip olmak istiyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazımızda piyasadaki en iyi kameralı telefonları sizler için bir araya getirdik. İşte harika kameralara sahip en iyi akıllı telefonlar…

En İyi Kameralı Telefonlara Bir Bakış

En İyi Kameralı Telefonlar 2022

iPhone 13 Pro Max

En büyük iPhone 13 aynı zamanda satın alabileceğiniz en iyi kameralı telefonlardan biridir. Apple, iPhone 13 Pro Max’in donanımıyla her şeyi yaptı, ana ve ultra geniş kameralar için sensör boyutunu artırdı ve ikincisine otomatik odaklama ekledi. Bu ultra geniş açılı kamera, 2 cm’ye kadar mesafedeki nesneleri fotoğraflayan bir makro kamera görevi görebilir. Apple, özellikle düşük ışık söz konusu olduğunda, hesaplamalı fotoğrafçılığını da geliştirdi. Ayrıca Fotoğraf Stilleri ve Sinema modu da mevcut.

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro, bu en iyi kameralı telefonlar listesinde 13 Pro Max’a en yakın olanıdır. Daha büyük sensörler, ultra geniş kamerada otomatik odaklama ve makro modu ile iPhone 13 Pro Max ile aynı donanıma sahip. Bununla birlikte, iPhone 13 Pro, sensör kaydırmalı OIS ve aynı 3x optik yakınlaştırmayı sağlar. Fotoğraf Stilleri ve Sinema modu da standart olarak gelir. 6.1 inçlik ekran muhteşem ve ultra akıcı animasyonlar ve geçişler için 120Hz ProMotion özelliğine sahip.

Google Pixel 6 Pro

Telefon, 1.2µm pikselli 50MP f/1.9 ana sensöre sahip ve testlerde, iyi ayrıntılara ve gerçeğe yakın renklere sahip mükemmel fotoğraflar çekebildiğini görüldü. Buna, 114 derecelik görüş alanına sahip 12MP f/2.2 ultra geniş kamera ve 4x optik zoom sunan 48MP f/3.5 telefoto snapper eşlik ediyor. Pixel 6 Pro, fotoğraflardan istenmeyen yönleri kaldırabilen Sihirli Silgi, uzun pozlama çekimleri için Hareket modu ve cilt tonlarını daha doğru yakalayan Gerçek Ton gibi rakip telefonlarda görmeyeceğiniz yazılımlardan da yararlanır.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra’nın başarısını temel alıyor. Geniş bir lens yelpazesi sunuyor. Bunlara iki adet 10 MP telefoto lens dahildir: biri 36 derecelik görüş alanı (FOV) ile f/2.4 ve diğeri 11 derecelik bir FOV ile f/4.9’dur. Ayrıca 120 derecelik bir FOV ile 12MP ultra geniş ve ardından 85 derecelik bir FOV ile 108MP ana geniş kamera (f/1.8) var. Süper yüksek çözünürlüklü ön kamera bir yana, bu dört arka kamera ile Galaxy S22 Ultra, çok yönlülük açısından en iyilerindendir, bu sayede geniş bir görüş alanı veya süper yakınlaştırılmış bir görüş alanı arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Vivo X70 Pro Plus

Vivo X70 Pro Plus’ın arkasında; 50 Megapiksel ana; 12 Megapiksel derinlik, 48 Megapiksel genil açılı lens, 5x optik ve 60x süper yakınlaştırma sunan 8 Megapiksel de telefoto lens yer alıyor. Ayrıca şirket kamera yeteneklerini geliştirmek için yine Alman firma Zeiss ile işbirliği yaptı. Zeiss ortaklığında geliştirilen bu kameralar, düşük dağılımlı yüksek geçirgenli cama sahip ve üst düzey çekimler yapmaya olanak tanıyor. Ayrıca tüm lenslerin OIS’i de destekliyor.

Google Pixel 6

Telefoto lensi olmasa da, Google Pixel 6 hala güçlü bir kameralı telefondur. 50MP ana ve 12MP ultra geniş sensörleri biraz daha küçük bir gövdede elde edersiniz. Bazı fotoğraflarda renk tutarsızlıkları fark edilmesine rağmen fotoğraflar net çıkıyor. Yine de Pixel 6, çoğu Android kullanıcısı için en iyi kameralı telefonlardan biri. Magic Eraser gibi tüm yeni AI tabanlı fotoğrafçılık özellikleriyle bu telefonda yapabileceğiniz çok şey var.

Google Pixel 5a

Google Pixel 5a, 500 doların altındaki en iyi kamera deneyimidir. Google’ın bu telefonundaki bir yenilik, 16MP ultra geniş kameranın eklenmesidir. Geçen yılki Pixel 4a, tek başına son derece iyi olmasına rağmen yalnızca 12.2MP kameraya sahipti. Ayrıca Pixel 5a, fotoğrafları daha hızlı ve daha iyi işlemesine yardımcı olacak; ciddi bir donanım yükseltmesine de sahip. 5a’daki Snapdragon 765G, Pixel 5 veya Pixel 4a 5G’de bulacağınız işlemciyle aynıdır. Piyasadaki en iyi veya en yeni Snapdragon olmasa da; yine de ciddi fotoğrafçılık gerçekleştirecek kadar güçlüdür.

iPhone 13

iPhone 13’ün yalnızca iki arka kamerası var; bir 12MP f/1.6 ana kamera ve bir 12MP f/2.4 ultra geniş (120 derecelik görüş alanına sahip); ancak her ikisi de iyi performans gösteriyor ve bu kameralar daha iyi performans gösteriyor. Ana kamerada daha büyük 1.7µm piksel elde edersiniz. Ayrıca, telefon iyi bir şekilde sabit tutulmadığında bile; görüntülerin net çıkması için mükemmel bir dengeleyici iş yapan sensör kaydırmalı OIS vardır.

OnePlus 10 Pro

Oneplus 10 Pro’daki 48MP ana kamera; özellikle iyi aydınlatılmış koşullarda harikadır ancak ağırlığını karanlıkta da taşır. Yakın çekimler veya sinematik manzaralar olsun, fotoğrafları harika görünüyor. OnePlus 10 Pro, tasarım ipuçlarını Samsung Galaxy S21 serisinden ve Xiaomi Mi 11 Ultra‘dan alıyor. Metal kamera muhafazası, Samsung’daki gibi çerçeve ile geliyor.

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Plus’taki fotoğraf özellikleri S22 Ultra’dakiler kadar kapsamlı değil ancak fiyat etiketi de o kadar büyük değil. S22 Plus’ın kameraları oldukça yetenekli, özellikle Samsung ana kameradaki megapikselleri 50MP’ye yükselttikten sonra. Sensör bu yılki telefonda da daha büyük olduğundan Galaxy S22 Plus, daha zorlu ortamlarda daha net fotoğraflar için daha fazla ışık sağlar.