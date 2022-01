En İyi League of Legends Uygulamaları

Riot Games’in dünyayı kasıp kavuran oyunu olan League of Legends, her geçen gün çığ gibi büyümeye devam ediyor. Özellikle 10. yılına özel yaptığı etkinlikler ile oyun kitlesi iyice büyümüş durumda. Sizlerde League of Legends oynarken birçok yardımcı uygulama kullanabilirsiniz. Bugünkü yazımızda sizler için en iyi League of Legends uygulamaları listesini hazırladık.

League of Legends oynarken kullanabileceğiniz uygulamalar ile oyun içerisinde birçok konuda yardım alabilirsiniz, orman kamplarının doğma sürelerinden hangi şampiyona hangi rün yapılacağına kadar birçok konuda bilgi edinebilirsiniz.

Ayrıca bu uygulamaları birçok profesyonel takımda kendini geliştirmek için kullanıyor. Özellikle uygulamalar sayesinde nerelerde hata yaptığınızı ve neleri eksik yaptığınızı görebiliyorsunuz.

Smiterino

League of Legends oynarken minyonlara last hit yani son vuruş atmak oldukça önemlidir. Aksi halde rakip minyonlar kuleniz ya da sizin minyonlarınız tarafından öldürülerek size gold kaybına neden olabilir. Hele bir de Ormancı rolünde oynuyorsanız global görevleri yaparken bu son vuruşlar hayati önem taşıyor. Bir Baron savaşının ortasında kalmışsınız. Baronun canı hızla eriyor ve rakip de bir anda baronun etrafına toplandı. Baronun canı son 2000, 1500, 1000… Rakip smite atıyor ve baronu ellerinizden çalıyor. Böyle bir senaryo yaşamak League of Legends oyuncuları için oldukça üzücü olmakta. Çünkü o baron güçlendirmesi çoğu zaman geride olan takımın bile bir anda oyunu kazanmasını sağlayabilir. Ama artık böyle durumlar yaşamak istemiyorsanız Smiterino uygulaması tam size göre.

Smiterino, League of Legends oyuncularını Smite yani Çarp ile son vuruş oranlarının hassasiyetini arttırmaya yardımcı olan bir League of Legends eğitim aracıdır. Smiterino sayesinde smite ile son vuruş oranlarınızı arttırabilir böylece ejder ve baron savaşlarında takımınızı öne geçirecek hamleyi tam zamanında yapabilir ve kazanılan güçlendirmeler ile kolaylıkla oyunları kazanabilirsiniz. Smiterino uygulamasını bir an önce indirmek için Google Play Store‘u ziyaret ederek ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

OP.GG

OP.GG ile uygulaması ile LoL oynarken sihirdar profilinizi görüntüleyebilir. Oynadığınız karakter hakkında bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca League of Legends’ta hangi şampiyon daha çok banlanıyor, hangi karakter daha çok seçiliyor onu da görebilirsiniz.

OP.GG sizlere oyun sırasında da bilgiler sunuyor. Oyundayken uygulamayı kullanarak rakibiniz hakkında bilgiler edinebilir ve kafanızda ufak ipuçları oluşabilir. Ayrıca oynadığınız LoL karakterlerine hangi rün ile gireceğinizi de kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Builds Assist

Herhangi bir şampiyon için en iyi buildi hızlıca elde edebilirsiniz. Builds Assist uygulamasında sizlere kolaylık olması için her şampiyon için varsayılan bir build bulunuyor.

İstediğiniz herhangi bir şampiyonun ne gibi özellikleri bulunuyor bunları öğrenmek için şampiyonu seçin ve sahip olduğu tüm özellikleri görün. Katalizörün hesaplamalarını dikkate alın, böylece oyunu istediğiniz gibi oynamaya odaklanabilirsiniz. Builds Assist uygulamasını indirmek için Google Play Store‘u ziyaret edip ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Probuilds

Probuilds, League of Legends oynarken belki de en çok ziyaret etmeniz gereken uygulamalardan birisi. Probuilds, adından da anlayacağınız üzere profesyonel League of Legends oyuncularının tercih ettiğiniz karakteri nasıl oynadıklarını, hangi şampiyon spellsleri tercih ettiklerini ve oyunda şampiyonlara hangi rünleri kullandığını tek tuşla görebilirsiniz.

Probuilds uygulamasını indirmek için Google Play Store‘u ziyaret edip ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Catalyst

Bu uygulama sayesinde şampiyonların kazanma oranlarını, yapmanız gereken rünleri, oyun içerisinde satın almanız gereken eşya önerilerini görebilirsiniz. Ayrıca şampiyona yönelik bilgileri de öğrenebilir matchups’larınız hakkında nasıl geçeceğine dair önemli ipuçlarına ulaşabilirsiniz. Üstelik tüm bu bilgilere sadece istediğiniz veya oynadığınız şampiyonun resmine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Catalyst’in sahip olduğu özellikler bu kadarla sınırlı kalmıyor. Ayrıca League of Legends Taktik Savaşları modunda da sizlere yardımcı oluyor. Taktik savaşları modunda karakterin sahip olduğu sınıfları, zırhını, büyü direncini, saldırı gücünü, saldırı hızını ve ilerleyen seviyelerde sahip olacağı can miktarı gibi özellikleri görebilirsiniz. Catalyst uygulamasını indirmek için Google Play Store‘u ziyaret ederek ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Anker, League of Legends Temalı Şarj Aletini Satışa Sundu