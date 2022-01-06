En İyi Linux Masaüstü Ortamları

Bugün sizlere en iyi linux masaüstü ortamları hakkında bilgi vereceğiz. Masaüstü ortamları, kullanıcılarının bilgisayarda yaptıkları işlemlerin görsel halde gerçekleştirilmesini sağlayan arayüzlerdir. Bu arayüzlere çeşitli özellikler kazandırılarak komut satırından yapabilecek her türlü işlemin masaüstü ortamlarından da yapılmasını sağlanmaktadır.

Linux/Unix türevli işletim sistemlerinde en çok kullanılan iki masaüstü ortamı KDE ve GNOME dur. Bu iki masaüstü ortamının farkları şu şekilde sıralanabilir.

Sizler için önerdiğimiz linux masaüstü ortamları;

Tarçın

Tarçın masaüstü ortamı modern ve şık. Arayüz, 8’inci sürümden önce Windows’un herhangi bir sürümünü kullanmış olan kişilere çok tanıdık gelecektir.

Tarçın, Linux Mint için varsayılan masaüstü ortamıdır ve Mint’in bu kadar popüler olmasının en önemli nedenlerinden biridir.

Altta tek bir panel ve hızlı başlatma simgeleri ve sağ alt köşede bir sistem tepsisi ile şık bir menü var.

Kullanılabilen bir dizi klavye kısayolu vardır ve masaüstünde çok sayıda görsel efekt vardır.

Tarçın, istediğiniz şekilde çalışmak için özelleştirilebilir ve kalıplanabilir . Duvar kağıdını değiştirebilir, panelleri ekleyebilir ve konumlandırabilir, uygulamalara paneller ekleyebilir, masaüstlerine haber, hava durumu ve diğer önemli bilgileri sağlayan masaüstleri de ekleyebilirsiniz.

Birlik

Birlik, Ubuntu için varsayılan masaüstü ortamıdır. Standart bir menü ile çok modern bir görünüm ve his sunar, bunun yerine hızlı başlatma simgelerini içeren bir çubuk ve uygulamalara, dosyalara, medyaya ve fotoğraflara göz atmak için bir çizgi stili ekran sağlar.

Başlatıcı, favori uygulamalarınıza anında erişim sağlar. Ubuntu’nun gerçek gücü, güçlü arama ve filtreleme özelliğidir.

Birlik, sistemde gezinmeyi inanılmaz derecede kolaylaştıran bir dizi klavye kısayoluna sahiptir.

Fotoğraflar, müzikler, videolar, uygulamalar ve dosyalar Dash’a tam olarak entegre olur ve medyayı görüntülemek ve oynatmak için tek tek programları açma zahmetinden kurtarır.

Birlik’i , Tarçın, XFCE, LXDE ve Enlightenment ile olduğu kadar olmasa da bir ölçüde özelleştirebilirsiniz . En azından şimdi bunu yapmak isterseniz fırlatıcıyı hareket ettirebilirsiniz .

Tarçın ile olduğu gibi, Birlik modern bilgisayarlar için mükemmeldir.

Gnome

GNOME masaüstü ortamı, Unity masaüstü ortamı gibi.

Temel fark, masaüstünün varsayılan olarak tek bir panel içermesidir. GNOME kontrol panelini açmak için, çoğu bilgisayarda Windows logosunu gösteren klavyedeki süper tuşa basmanız gerekir.

GNOME, bir parçası olarak inşa edilmiş bir çekirdek uygulama kümesine sahiptir, ancak özellikle GTK3 için yazılmış çok sayıda başka uygulama vardır.

KDE Plazma

KDE Plazma, Tarçın Tarlası’na benzer bir masaüstü arayüzü sağlar, ancak Etkinliklerin kisvesi ile biraz daha fazla.

Genel olarak, altta tek bir panel, menüler, hızlı başlatma çubukları ve sistem tepsisi simgeleri ile daha geleneksel rota izler.

Haber ve hava durumu gibi bilgileri sağlamak için masaüstüne widget’lar ekleyebilirsiniz.

KDE, varsayılan olarak çok sayıda uygulama ile birlikte gelir.

XFCE

XFCE, eski bilgisayarlarda ve modern bilgisayarlarda iyi görünen hafif bir masaüstü ortamıdır.

XFCE’nin en iyi yanı, son derece özelleştirilebilir olması. Kesinlikle her şey ayarlanabilir, böylece istediğiniz gibi görünür ve hissedilir.

Varsayılan olarak, menü ve sistem tepsisi simgelerine sahip tek bir panel vardır, ancak docker stili panelleri ekleyebilir veya ekranın üst, alt veya yanlarına başka paneller yerleştirebilirsiniz.

Panellere eklenebilecek bir dizi widget var.

XFCE bir pencere yöneticisi, masaüstü yöneticisi, Thunar dosya yöneticisi, Midori web tarayıcısı, Xfburn DVD yazıcı, bir resim görüntüleyici, terminal yöneticisi ve bir takvim ile birlikte gelir.

LXDE

LXDE masaüstü ortamı eski bilgisayarlar için mükemmeldir.

XFCE masaüstü ortamında olduğu gibi, herhangi bir pozisyonda panel ekleyebilme ve bunları rıhtım gibi davranmaları için özelleştirebilme özelliğiyle son derece özelleştirilebilir.

panteon

Pantheon Masaüstü Ortamı, Elementary OS projesi için geliştirilmiştir.

Pantheon’u düşündüğümde piksel mükemmelliği akla geliyor. Elementary’daki her şey harika görünmek için tasarlandı ve Pantheon masaüstünde harika görünüyor ve davranıyor.

Sistem tepsisi simgeleri ve bir menü ile üstte bir panel var.

En altta favori uygulamalarınızı başlatmak için bir docker tarzı paneli.

Menü inanılmaz gevrek görünüyor.

Masaüstü ortamları bir sanat eseriyse, Pantheon bir başyapıt olurdu.

İşlevsellik açısından XFCE ve Enlightenment’in özelleştirilebilir özellikleri yoktur ve GNOME veya KDE ile uygulamalara sahip değildir, ancak masaüstü deneyiminiz sadece web tarayıcısı gibi uygulamaları başlatıyorsa, bu kesinlikle kullanmaya değerdir.

Aydınlatma

Aydınlanma en eski masaüstü ortamlarından biridir ve çok hafiftir.

Aydınlanma masaüstü ortamının kesinlikle her parçası özelleştirilebilir ve kesinlikle her şey için ayarları vardır, bu da onu gerçekten istediğiniz gibi çalıştırabileceğiniz anlamına gelir.

Bu, eski bilgisayarlarda kullanmak için harika bir masaüstü ortamı ve LXDE üzerinde düşünülmesi gereken bir şey.

Sanal masaüstleri, Enlightenment masaüstünün bir parçası olarak dikkat çekiyor ve kolayca geniş bir çalışma alanı oluşturabiliyorsunuz.

Aydınlanma, pencere yöneticisi olarak başlatıldığı varsayılan olarak pek çok uygulama ile birlikte gelmez.

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