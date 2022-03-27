En İyi Meyve Sıkacağı Makineleri

Mevsimin en güzel sebze ve meyvelerinden harika meyve suları yaratabilirsiniz. Biz de bu yazımızda taze meyveleri rahatlıkla sıkabileceğiniz en iyi meyve sıkacağı makinelerini sizler için bir araya getirdik.

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Kitchen Aid Citrus Squeezer

Bu meyve sıkacağı bir tezgah üzerine oturacak şekilde tasarlanmıştır, yani mükemmel kaldıraç için yalnızca bastırmanız yeterlidir. Yerleşik bir süzgeç, istenmeyen küspeleri ve başıboş tohumları etkili bir şekilde yakalar ve meyve suyu, entegre bir ağızdan bir içme kabına dökülmeden önce presin içinde kalır.

Joie Squeeze and Pour Citrus Juicer and Glass

Meyvelerinizi posa ve çekirdekleri yakalamada oldukça etkili olan oyucuya sıkmanız ve herhangi bir kötü aromayı toplamasını önleyen cam bir kutuya meyve suyunun akışını izlemeniz yeterlidir. Yerleşik bir çıkış ucu, saf, taze sıvıyı doğrudan bir bardağa dökmenizi sağlar.

Chef’n LemonDrop

Yemeğe koymak için narenciyenizi bir kaşığın üzerine sıkmanız mı gerekiyor? Chef’n’in akıllı LemonDrop’u bu süreci kolaylaştırıyor. Ayrıca sadece çıkıntılı aleti limonunuza çevirin; ters çevirin ve silikon kapakta birikenleri 1 çay kaşığı ile 2 yemek kaşığı arasında küçük bir bardağa dökün. Ayrıca narenciyeyi saklamak için de kullanabilirsiniz. Veya avuç içi büyüklüğünde olduğu için mutfak çöp çekmecenizde saklayabilirsiniz.

Black + Decker Citrus Juicer

Black + Decker, her boyuttaki turunçgilleri barındırmak için hem küçük hem de büyük konilerle birlikte gelir. Posa kontrolüne sahiptir ve suyu doğrudan ölçüm kabı işaretleri ve saklama kapağı ile tamamlanan bir teneke kutuya yönlendirir.

Proctor Silex Alex’s Lemonade Stand Citrus Juicer

Güneş sarısı rengi ve kendi limonata standınızı başlatmayla ilgili ipuçları içeren kapsamlı bir tarif kitapçığı eşliğinde, çocuklar için mükemmel bir meyve sıkacağıdır. Ayrıca, posa kontrol kadranı, küçük ve büyük meyveler için yuvalanmış depolamaya sahip; ikili raybalar ve doğrudan servis edebileceğiniz ölçüm işaretlerine sahip bir sürahi sayesinde yetişkinler de bunu tamamen faydalı bulacaktır.

Zulay Professional Juicer

Bu manuel narenciye sıkacağı, narenciyeyi kolaylıkla sıkmak için kaldıraç kullanır. Kolu aşağı çekince cihaz meyve ve sebzeleri güçlü bir şekilde ezer – elma, ananas ve misket limonu ile birlikte her türden limonu sıkabilir. Ayrıca bu seçenek, bir tezgahta veya barın üstünde tutmak ve sipariş vermek için hızlı bir şekilde narenciye suyu sıkmak için harikadır. Nitekim kolayca temizlenen meyve suyu sıkma bileşeni, kolay durulama için yerinden çıkar.

Ra Chand J210 Citrus Juicer

Bu üç parçalı manuel metal meyve sıkacağı işinizi görür, sadece kolu aşağı çekersiniz ve taze meyve suyu kolaylıkla dışarı çıkar. Bir bar için veya evde limonata ve sabahları taze meyve suyu hazırlamak için harika bir seçenek. Ayrıca şık bir teknolojiye sahip olmamasına rağmen; sağlam metal konstrüksiyonu ve kauçuk detaylarıyla kullanışlı ve gerçek bir modeldir.

Focus Foodservice Commercial Juice Press

Bu meyve sıkacağı bir koni, geniş bir taban; stabilite için kauçuk vantuz ayakları ve dökme demiri çukurlaşma ve korozyondan koruyan bir emaye kaplamaya sahiptir. Nitekim sonuç olarak, profesyonel kalitede ve bir meyve sıkacağı için bar kalitesinde olacak şekilde üretilmiştir. Yani büyük miktarlarda meyve suyu için verimli ve mükemmeldir.

Crew & Axel Citrus Juicer

Bu set, iki farklı tipte manuel meyve sıkacağı ile birlikte gelir; ağır hizmet tipi ticari sınıf bir sıkma sıkacağı ve hızlı, kullanışlı bir el sıkacağı. Pres sıkacağı, yarıya bölünmüş nar, portakal; limon veya misket limonunu prese yerleştirip aşağı çekerek çalışır.

Nurxiovo Commercial Orange Juicer

Bu ticari sınıf meyve sıkacağı, dakikada 30 portakala kadar narenciyeyi hızlı bir şekilde işleyebilir. Güçlü 120w motorla donatılmış paslanmaz çelik yapı dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır. Portakallara ek olarak, narları, limonları ve misket limonlarını; biraz ince ayar ile taze meyve suyuna dönüştürebilir. Nitekim sadece meyvenin kabuğunu temizleyin ve makine; narenciye kabuğunu soymaktan, posayı filtrelemeye, tohum ve çekirdekleri çıkarmaya kadar gerisini halledecektir.

Zulay Premium Quality Hand Juicer

Bu el sıkacağı, evinizde veya bir barda az miktarda meyve suyu sıkmak için harikadır. Alüminyumkoruyucu bir kaplamaya sahip bu sağlam el presi; limon ve misket limonu ile daha küçük narenciye ve portakalları da halleder. Kullanımı kolaydır ve sadece 9 inç uzunluğunda bu aracın saklaması kolaydır. Aletteki ikinci bir katman, hamur ve tohumları alır. Bu meyve sıkacağı portatif olduğundan, doğrudan çalkalayıcı kutunuzun veya jigger’ınızın üzerine yerleştirebilirsiniz. Temizlemek için bulaşık makinesine atmanız yeterlidir.

OXO Good Grips 2-in-1 Juicer

Bu oyucu tarzı meyve sıkacağı, kullanımı en kolay ve en modern olanlardan biridir; ancak diğer modellere kıyasla kullanımı daha fazla zaman ve çaba gerektirir. Bu oyucu, narenciye sıkmak yerine; kullanıcıdan meyveyi ikiye kesmesini ve meyve suyunu oyucuya bastırmak için elini kullanmasını ister.

Cuisinart Pulp Control Citrus Juicer

Kolay, bulaşık makinesinde çıkan parçalara sahip; paslanmaz çelikten yapılmış bu evrensel alet, her şeyi yapar. Çok yönlü ünitede, narenciyeden mümkün olan en fazla meyve suyunu almak için yön değiştiren; bir otomatik ters çevirme özelliğine sahip bir meyve suyu sıkma konisi vardır ve son sıkma turu; tıpkı bulaşık makinenizde olduğu gibi- kalan posadan tüm meyve suyunun çekilmesini sağlar.

Dash Compact Cold-Press Power Juicer

Bu makine; meyveleri, sebzeleri, yapraklı yeşillikleri; kuruyemişleri ve buğday çimini – smoothie’ler, fındıklı sütler ve daha fazlası için – işlemeye olanak sağlar. Ayrıca ev yapımı şerbetler yapmanıza olanak tanıyan bir ürün eki de vardır. Ayrıca sete, kompakt bir güçlü yavaş meyve sıkacağı, donmuş aparat; içeceğinizdeki posa miktarını özelleştirebilmeniz için bir posa ölçüm kabı; ayrıca bir temizleme fırçası ve tarif kılavuzu dahildir.

Juice Fountain Cold Plus

Bu meyve sıkacağı, 3.5 inç genişliğindeki besleme borusuna bütün bir elmayı sığdırabilir. Besleme borusunun üstündeki benzersiz perçinler, malzemelerin meyve sıkacağı kuyusuna yerleştirilmesine ve yönlendirilmesine yardımcı olur. Meyve sıkacağı kadranı; yardımcı hız tanımlayıcılarıyla (yumuşak meyveler için yavaş, sert sebzeler için yüksek) kullanımı kolaydır. Büyük, 70 onsluk sürahi ve ağır hizmet kapağı; ekstra büyük partilere hizmet etmek veya artıkları saklamak için mükemmel bir bonus gibi görünüyor.

Easy Clean Big Mouth 2-Speed Juice Extractor

Bu meyve sıkacağı, en iyi seçimlerden biri ve en uygun fiyatlısıdır. Montajı kolaydır, kullanımı kolaydır, hızlıdır ve pürüzsüz, posasız meyve suyu yapar. Bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak elde yıkamayı tercih edenler için; yenilikçi bir yan temizleme aracıyla birlikte gelir. Alet, parmaklarınızı korurken kesme bıçağının içindeki, dışındaki ve altındaki posayı tek bir kaydırmada siler.

Hurom H200 Easy Clean

Hurom H200 Easy Clean, güncellenmiş; bir kendi kendini besleyen hazneye ve meyve sıkacağı çalışırken daha fazla malzeme alabilen geniş bir açıklığa sahiptir; bu, meyve ve sebzelerinizi tek tek öğütücüye yönlendirmek için beklemenize gerek olmadığı anlamına gelir. Ayrıca, bir süzgeç ve delikler yerine uzun oluklar olduğu için; ovmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Birden fazla süzgeç ve aparatın dahil edilmesi; smoothie’ler, dondurma ve hatta fındık sütü yapmanızı bile sağlar.

Breville Juice Fountain Elite

Breville’in birinci sınıf meyve sıkacağı; test edilen çoğu meyve sıkacağından daha hızlı ve daha sessiz işini yaparken sağlam meyve ve sebzelerle çalışır. İki hızda çalışır, böylece hem sert hem de yumuşak malzemelerin suyunu sıkabilirsiniz. Sonuçlar ise pürüzsüz, kremsi ve posasızdır.

Breville Big Squeeze Slow Juicer

Breville Big Squeeze, benzersiz besleme borusu tasarımı sayesinde tüm meyve ve sebzeleri yönetebilir. Büyük bölümünde büyük meyve ve sebzeleri, küçük bölümünde ise küçük, yapraklı yeşillikleri barındırabilir. Aynı zamanda; iticinin çok az yardımı ile malzemeleri burguya beslemeye teşvik eden büyük bir oluğa sahiptir.

Hurom H101 Easy Clean Slow Juicer

Hurom Easy Clean, oyunun kurallarını değiştiren ağır hizmet tipi plastik süzgeçlere sahiptir: Temizlemesi kolay geniş dikey oluklar vardır. Fayanslı meyve sıkma haznesi de daha fazla meyve suyu akıtarak daha az dağınıklık yaşamanızı sağlar. Yeni süzgeçlere ve geliştirilmiş iç kısma ek olarak, bu yavaş meyve sıkacağı, tüm yarıklara giren çift taraflı bir temizleme fırçasıyla birlikte gelir. Ayrıca, posa musluğunda daha kolay temizlik ve daha az kazma sağlayan küçük bir kapak bulunur.