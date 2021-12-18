En-İyi-Mouse-Padler-2022

Başarılı bir oyuncu performansı ortaya koyabilmek için sadece kullandığınız bilgisayarın iyi olması yetmez. Aynı zamanda iyi bir donanıma sahip olması da gerekir. Tam bu sebepten ötürü sizin performansınızı kolaylaştıran mouse padleri bir listede derledik. İşte karşınızda bu yılın en iyi mouse pad modelleri.

1- SteelSeries QcK

SteelSeries QcK mouse pad, ultra pürüzsüz kumaş yüzeyiyle ortalama bir boya sahiptir. Geniş yüzey alanı bulunan kullanıcılar için bir boy büyütme özelliğine sahip pad size daha pahalıya mal olur, ancak yine de ekonomiktir. Son derece hafif ve dayanıklılığı sayesinde paranızdan çok tasarruf edeceğiniz bir ürün. Sınırlı disk alanına sahip bir oyuncuysanız, bu sizin ideal seçimdir.

2- Razer Mouse Pad Pro Glide Mouse Pad

Razer Mouse Pad markasının sevilen ürünleri arasında yer alan Pro Glide, 3 mm kalınlığında ve yüksek yoğunluklu kauçuk köpükle destekleniyor. 36cm x 26,5 cm ölçülerindeki ürün sağlam ve dokusu sayesinde yastıklama avantajı da sunuyor. Kullanımınızı kolaylaştıran pürüzsüz yüzeyi ve çok sayıda sensörle optimize edilmiş bu mousepad oyuncular için de büyük kolaylık sağlıyor.

3- Corsair Gaming MM800 RGB Polaris RGB MousePad

Corsair Gaming RGB özellikli mouse pad 35 x 26 cm ebatlarında, 5 mm kalınlığında hem dayanıklı hem de hassasiyeti yüksek bir üründür. Düşük sürtünmeye sahip mikro doku yüzeyiyle 125 ayrı RGB bölgesine sahip olan mousepade yerleşik bir adet USB bağlantısı sayesinde mouseunuzla kolay bağlantı kurmanızda yardımcı oluyor.

4- Asus ROG Balteus RGB USB Kaymaz Kauçuk Oyuncu Mouse Pad

Asus ROG Balteus mouse pad 15 bölgeli Aura Sync aydınlatması bulunan ve sert bir yüzeye sahiptir. Kullanıcılarına hassas ve hızlı bir oyun deneyimi sunan bu ürünün dikey konumlu olması da ayrı bir avantaj sunuyor. Mikro desenli ve geniş yüzeyli pad üzerindeki sabit USB geçiş portu sayesinde diğer cihazları kolay bağlayabilme imkanı sağlıyor. 80 x 40 cm ebatındaki bu ürün çokça tercih edilen mousepadler arasında yer alıyor.

5- Corsair MM300

Piyasadaki en iyi ürünlerden biri olan Corsair MM300 mouse pad ünlü bir markadır. Kullanılan malzeme sayesinde yıpranma ve kayma yapmaz. Kauçuk taban özelliği sayesinde konulduğu yüzeyde kayma yapmaz. Kullanımının ilk günlerinde rahatsız eden kimyasal kokuya sahip olması sebebiyle alerjisi olanlar bu ürünü tercih etmemelidir. Eğer oynarken maksimum menzile ihtiyaç duyan bir oyuncuysanız, bu üründen kesinlikle memnun kalacaksınız.

6- Logitech G PowerPlay Kablosuz Şarj Padi

Kablosuz fare kullanan biriyseniz ve uzun süreli oyunları oynarken farenizi tekrar tekrar şarj etmeniz gerekiyorsa, sizin için en uygun seçim Logitech G PowerPlay kablosuz şarj padı olacaktır. Bu ürün sayesinde farenizi kolaylıkla şarj edebileceğiniz kablosuz şarjlı bir oyun mouse padidir. Ayrıca bir USB bağlantı noktası üzerinden takılabilen akıllı telefonunuzu da şarj edebilir. Pürüzsüz yüreği sayesinde hızlı tepki gerektiren oyunları oynuyorsanız, bu oyun mouse pad tam size göre. Dikkat edilmesi gereken tek şey diğer farelerle değil yalnızca Logitech G serisiyle çalışıyor olmasıdır.

7- Razer FireFly

Razer fireFly bir oyun mouse padidir. Bu mouse pad 16.8 milyon renk kombinasyonu sayesinde diğer Razer cihazlarınızla kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Hem klavyenizi hem de farenizi Razer’den aldıysanız ve her ikisi de aynı RGB özelliklerine sahipse, tüm bu renk kombinasyonlarının keyfini çıkarabilirsiniz. Uygun fiyatlı bu ürün aynı zamanda oldukça dayanıklıdır. Güç için bu ürünü kullanacaksanız USB şeridinize takabilme özelliği sayesinde pile veya AC adaptörü için bir prizi boşa harcamanıza gerek kalmaz.

8- Cooler Master MP510

Cooler Master MP510, kullanım uygunluğuna ve alalına göre 4 farklı boyut sunarak her kullanıma uygun bir hale gelebiliyor. Cardura kumaş sayesinde sıvı emmez, leke yapmaz ve yıpranmaz dayanıklı bir dokuya sahiptir. Bu sayede oyun oynarken bir şeyler içerken tereddütte kalmadan kolaylıkla kullanabilirsiniz.

9- Corsair MM1000 Qi

Corsair MM1000 Qi şarj özelliğine de sahip piyasadaki en iyi ürünlerden birisidir. Qi uyumluluğuna sahip Corsair Dark Core RGB SE ile birlikte piyasaya sürülen MM1000 Qi, Corsair’in Logitech PowerPlay’e yanıtı olmakla kalmayıp fare altlığını bir sonraki seviyeye taşıyan harika bir ürün.

10- Glorious 3XL Extended

Sağladığı en geniş yüzey alanı nedeniyle görkemli 3XL genişletilmiş oyuncu mousepadidir. Yaklaşık 48 × 24’lik bir yüzey alanı sunan pad neredeyse tüm masanızı kaplayabilir. Dolayısıyla çoğu profesyonel oyuncu bu tür bir oyun mouse padi kullanır. Bu oyun mouse pad’i oyuncular tarafından tasarlanmıştır ve ultra pürüzsüz bir kumaş yüzeye sahiptir. Bu sayede hem süper hızlı hem de süper hassas hareket etmenizi sağlar. Alt tarafı kaymaz lastik kaplıdır. Alt köşeye yerleştirilmiş küçük, görkemli bir PC oyun yarışı logosuna sahiptir. Eğer üzerinde herhangi bir logo olmasını sevmiyorsanız, size onsuz bir versiyon da sunarlar.

11- Monster Pusat V2 Rgb Mousepad

Rgb mousepad f/p ürünü olarak satışa sunuluyor. Bunun yanında cihazın LED ışıklarının büyüklüğünü ayarlayabilme imkanı sunan modeli başarılı aydınlatması ve sert zeminiyle öne çıkıyor. Ayrıca telefonunuz kablosuz şarj destekliyorsa ürünün kablosuz şarj özelliğinden de faydalanabilirsiniz.

12- Gamepower GP700 RGB Gaming Mouse Pad

Tek tuşla kontrol fonksiyonu ve suya dayanıklılık özelliğiyle oldukça dayanıklı bir mouse pad. Oyun oynarken gönül rahatlığı ile oyununuza odaklanabilirsiniz. Ayrıca birçok kullanıcı tarafından tarafından desteklenen bir marka. RGB aydınlatmalı mouse pad, 4 mm kalınlığıyla kullanıcıya performans için ihtiyacı olan pürüzsüz alanı sunuyor.

13- Londo Mousepad

Bilek desteği konusunda ısrarlı olan kullanıcıların şık görünümüyle de tercih ettiği mouse pad özellikle ofis ortamında kullanılıyor. Gerçek deriden imal edilen mouse pad, yumuşak bilek desteği sayesinde uzun süreli kullanımlarda dahi bilekleriniz koruyor ve size konfor sunuyor.

Ayrıca kaymayan yapısıyla da pratik bir kullanım sunuyor.

14- HyperX Fury Pro

Keskin nişancı oyunlarında yüzde yüz hassasiyet isteyen biriyseniz inanın bana bu ideal seçiminiz. Üstelik piyasadaki en uygun fiyatlı ürünlerden biridir. Bu ürün için ödediğinizden daha fazla özellik alacağınıza emin olabilirsiniz.

Kumaş yapısı oldukça rahat ve pürüzsüz bir yüzeye sahip.

En sevdiğiniz oyunları kolayca ve hassas bir şekilde oynayabileceğiniz çift dokulu bir yüzey sağlıyor. Bu özellik kesinlikle oyun performansınızı da artıracak.

15- Razer FireFly V2

Renk kombinasyonları sayesinde en tatmin edici ve etkili ürünlerinden biri kategorisine giren Razer FireFly V2 oyun mouse pad’i oldukça tercih ediliyor.

Bu renk kombinasyonları, diğer Razer cihazlarınızla uyum sağlayacak.

Hem klavyenizi hem de farenizi Razer’den aldıysanız ve her ikisi de aynı RGB özelliklerine sahipse, tüm bu renk kombinasyonlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Üstelik sağladığı bir diğer harika özellik ise oldukça uygun fiyatlı olması.

Bir diğer özelliği ise güç için USB şeridinize takabilme özelliğidir. Bu nedenle, bu ürünü kullanırsanız, pilleri veya AC adaptörü için bir prizi boşa harcamanıza gerek kalmaz.

16- VicTsing

Masanızın tamamını kaplayan bir oyun mouse pad’ine ihtiyacınız varsa o zaman bu mouse pad ideal seçiminiz olacaktır.

Oynarken daha fazla hareket aralığı isteyen oyuncular için mükemmel bir pad.

Ölçümü yaklaşık 10.2 ″ × 8.3 ″ olup, normal bir ofis mouse pad’inin boyutuna eşittir

17- Turtle Beach X-Large

Çok geniş bir yüzey alanına ve optik farelerinize ve DPI ayarlarınıza harika bir olanak sunuyor.% 100 doğruluk isteyen tutkulu bir oyuncuysanız, bu oyun mouse pad’ini bir düşünmelisiniz. Ortasında oldukça güzel bir görünüm veren güzel bir logoya sahip. İnsanların çoğu bu logoyu beğendi. Dahası, hiç aşınmayan yüksek kaliteli bir yüzeyden oluşur. Aynı zamanda kaymaz kauçuk bir tabana sahiptir, böylece oyun sırasında kullandığınızda hareket etmez. Tek dezavantajı, kullanımın ilk günlerinde kimyasal, plastik bir koku vermesi. Ancak, geniş bir yüzey alanına sahip logo baskılı; bir oyun mouse pad’ine sahip olmak isteyen bir kişiyseniz, kesinlikle bunu düşünmelisiniz.

18- Bloody B-070 Mouse Pad

Özel dokulu tasarımı, yumuşak ve esnek dokusu; kaymaz kauçuk tabanı ve yüksek basınca dayanıklı malzemesi ile Bloody B-070; tam bir fiyat performans ürünü. İster optik isterseniz de lazer mouse kullanın bu mousepad ile olumlu sonuç alacaksınız. Kumaştan yapılmış bu mouse pad bütçe dostu fiyatıyla; mouse pad önerisi isteyenlerin mutlaka bakması gereken ürünlerden.

19- Monster Pusat Gaming Mousepad

Doğal işlenmiş köpük kauçuktan yapılmış tabanı sayesinde; sizi hem kimyasallarla rahatsız etmiyor hem de kaymayan bir yapı oluşturuyor.

Pürüzsüz yüzeyi ile bilekleriniz için oldukça ideal bir kaplamaya sahip. Ayrıca su geçirmez ve temizlenmesi kolay süper ince malzemesi sayesinde oldukça pratik.

20- Xpg Battle Ground

Xpg Battle Ground Xlpr Mouse Pad modeli sıvı sıçramalarına karşı gösterdiği dayanıklılık ile takdir kazanıyor. Bu sayede oyun sırasında mouse pad üzerine devrilen bir içecek bile oyuncuların performansına engel olamıyor. Ayrıca çizilmelere dayanıklı yapıdaki kumaş, oyunculara dert tasa yaşatmadan kullanım imkanı sunuyor. Ekstra geniş yüzeyi sayesinde keyifli ve başarılı oyun saatleri vaat eden Battle Ground Xlpr modeli; yumuşak dokulu kumaşıyla da oyunculara ergonomik bir dinlenme platformu sağlıyor. Aynı zamanda ekstra geniş yüzey; mouseların rahat hareket edip en üst düzey performans sergilemelerine yardımcı oluyor. 2 bölgeli RGB aydınlatması ve birçok renk seçeneğiyle oyuncuların tarzlarına uygun; oyun ortamı oluşturmalarına imkan tanıyor.

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