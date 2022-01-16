En İyi Müzik İndirme Siteleri 2022

Çoğumuz müzik keyfini farklı platformlardan çevrimiçi olarak erişmeyi tercih etse de; internet gereksinimi duymadan da müzik dinleyebilirsiniz. Bunun için farklı uygulamalar var fakat biz bu yazımızda; doğrudan müzik indirebileceğiniz siteleri bir araya getiriyoruz. İşte karşınızda en iyi müzik indirme siteleri…

Bkz: En İyi Müzik Dinleme Uygulamaları 2022

1 – SoundOwl

SoundOwl, çok popüler sanatçıların ve daha yeni sanatçıların geniş bir popüler şarkı koleksiyonu sunar. SoundOwl, sanatçıların, blog yazarlarının ve etiketlerin müziklerini dünyadaki herkesle paylaşmalarını sağlayan basit bir müzik platformudur. Şarkıları aktarıp kolayca cihazınıza indirebilirsiniz.

2 – Jamendo

En iyi telifsiz müzik indirme sitelerinden biri Jamendo’dur. Yeni yetenekleri veya az bilinen sanatçıları keşfetmenize olanak tanıyan bu çok sezgisel sitede yeni sanatçılar keşfedebilirsiniz.

3 – Mpgun

Mpgun sitesi ile bir YouTube videosunu mp4 veya mp3 formatında indirebilirsiniz. Sadece YouTube ile çalışır. Bu site bir arama motoruna sahip olduğu için daha avantajlıdır ve bu sayede birkaç anahtar kelime ile müziğinizi bulabilirsiniz.

4 – NoiseTrade

NoiseTrade, ünlü sanatçıların binlerce harika şarkısının bulunduğu müzik tutkunları için bir sosyal ağdır. Sanatçılara kreasyonlarını ücretsiz yükleme seçeneği sunar. Ve hayranlar, sadece ücretsiz bir hayran hesabı açarak seçtikleri şarkıları tamamen ücretsiz olarak indirebilirler

5 – SoundCloud

SoundCloud, amatör sanatçıların müziklerini yüklemeleri ve keşfedilmelerini sağlamak için internetteki en önemli yerdir. Platform çoğunlukla yerinde site içi streame odaklanır, ancak SoundCloud kullanıcılara belirli parçaları ücretsiz indirme seçeneği sunar.

6 – Audiomack

SoundCloud’u seviyorsanız ve yeni müzik bulmakla ilgileniyorsanız Audiomack’i de sizin için önerebiliriz. Ayrıca bu web sitesindeki tüm müzikler %100 yasaldır ve akışı ücretsizdir. Sanatçıların iznine bağlı olarak indirebileceğiniz müzikler de mevcut.

7 – Internet Archive

En büyük arşivlerden biri olan İnternet Archive’de ücretsiz olarak indirebileceğiniz şarkılar, müzikler, yazılımlar ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Bu arşivin ses bölümünde sadece ücretsiz şarkılar değil, sesli kitap, canlı müzik, podcast ve diğerleri gibi diğer ses dosyalarını da bulabilirsiniz.

8 – ReverbNation

ReverbNation çeşitli türler sunan en iyi ücretsiz müzik indirme sitelerinden biridir. Koleksiyonları pop, alternatif ve hip-hop ile ünlüdür. Şu anda bu site yaklaşık 4 milyon sanatçıya; şirkete ve kullanıcıya hitap ediyor. Ve etkileyici kataloğu ile müzik severlere harika bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

9 – SoundClick

SoundClick, doğrudan farklı sanatçı profillerinden müzik indirmek için en iyi yerdir. Platformda müziklerini ücretsiz olarak sunan sanatçılar da var. Ayrıca lisanslı şarkılar satın alıp yasal olarak ücretsiz müzik indirebilirsiniz.

10 – MP3.com

MP3.com, internetteki en eski MP3 sitelerinden biridir. Web’deki en eski müzik sitelerinden biri olmasına rağmen, MP3.com ne yazık ki diğer siteler kadar büyük bir şarkı koleksiyonuna sahip değil. Bu, sitede iyi bir şarkı bulamayacağınız anlamına gelmez ancak; kesinlikle diğer müzik kitaplıklarına kıyasla sınırlı sayıda ücretsiz MP3 parça seçeneği de var.

11 – Freemp3cloud.com

Ücretsiz mp3 indirme ve çevrimdışı müzik çalma özelliğine sahip bu siteyle işiniz kolaylaşacak. Bu arada FreeMp3Cloud sınırsız sayıda şarkıya sahiptir. Ayrıca geniş müzik kütüphanesiyle her tarzda müziği kullanıcılara sunar.

12 – Audionautix

Audionautix, kendi yarattığı müziği ücretsiz olarak paylaşan ve telif hakkı ihlali ile gibi; sorunlarla karşılaşmadan yasal olarak indirmenize izin veren bir besteci; Jason Shaw, tarafından oluşturulmuş ücretsiz bir MP3 müzik indirme sitesidir.

13 – Amazon Ücretsiz Müzik Mağazası

Amazon Prime abonesiyseniz, herhangi bir cihazda yayınlayabileceğiniz milyonlarca ücretsiz müzik indirmesine erişebilir ve bunları çevrimdışı dinleme için kaydedebilirsiniz. Bu avantajlardan yararlanmak için biraz para ödemeniz veya deneme sürümünü kullanmanız gerekir.

14 – Musopen

Musopen, müziği telif hakkı kısıtlamalarından arınmış olarak insanlara sunmak için oluşturulmuş bir sitedir. Ayrıca temel olarak klasik müzik de dahil olmak üzere kamusal alandaki tekliflere odaklanır. Herhangi bir şey indirmek için Musopen ile bir hesap oluşturmanız gerekir.

15 – MP3juices

MP3juices hızla dünyanın en büyük ücretsiz mp3 müzik indirme sitelerinden biri haline geldi. Ayrıca ABD merkezli site tonlarca ücretsiz mp3 sunuyor ve bu işlevselliği YouTube videolarıyla birleştiriyor.

16 – Freemake

Freemake, en iyi YouTube’dan mp3’e dönüştürücülerden biri olarak kabul edilir. Ayrıca var olan herhangi bir YouTube videosunu yüksek kaliteli bir mp3 ses dosyasına dönüştürebilir. Şu anda o kadar popüler oldu ki, 85 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına sahip.

17 – Datpiff

2005’ten beri hip-hop ve rap müzikte uzmanlaşan Datpiff, kullanıcıların yeni ortaya çıkan ve tanınmış sanatçılar tarafından yüklenen ücretsiz mixtape’leri indirmelerine ve yayınlamalarına izin veriyor.

18 – MP3jam

MP3jam, kullanıcılarına dünyanın her yerinden hem eski hem de yeni müziklerden oluşan bir galeri sunan bir platform sunuyor ve tamamen ücretsiz. Ayrıca uygulama, yalnızca yüksek kaliteli mp3 dosyalarını ve 320 kbps dosyaları içerir.

19 – Acethinker Free Online Video Downloader

Acethinker, yalnızca videoları değil MP3’ü de indirmenizi sağlar. Bununla birlikte, müziğinizi başlık, sanatçı veya albümle zahmetsizce bulmanıza yardımcı olacak akıllı bir arama motoruna sahiptir. Ayrıca, favori parçalarınızı indirmeden önce rahatsız edici reklamlara veya yönlendirmelere katlanmak zorunda değilsiniz.

20 – 4Shared

Bu, özellikle başkalarıyla dosya paylaşmak için yapılmış bir web sitesidir. Ayrıca dezavantajı, her MP3 indirme işlemi için bir dakika beklemeniz gerekir. Müzik paylaşımında bir albüm yapabilir, müzik paylaşabilir ve müziğinizi aktarabilirsiniz.

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