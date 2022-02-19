En İyi Netflix Aksiyon Filmleri 2022

Aksiyon ve heyecan dolu Netflix filmlerini merak ediyorsanız, burası doğru adres. Nabzınızı yükseltirken, sizi aksiyon ve maceraya sürükleyecek en iyi aksiyon filmlerini sizler için bir araya getirdik. İşte Netflix’in en iyi aksiyon filmleri…

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Ava

Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikatçıdır. Para karşılığında suikastler düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Bu arada Eve’in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır.

300 Spartalı

Sparta Kralı, son derece kuvvetli bir ordu ile karşı karşıyadır çünkü Pers Kralı Xerxes, sahip olduğu gücü, çoktan Yunan Krallıkları üzerine salmıştır. Sparta Kralı, bu durumla baş edebilmek için çareyi yürekleri kocaman olan cesur 300 askerini toplamakta bulur.Tanrıları savaşa ikna edememiştir. Bu savşaçı yetiştirilmiş 300 asker, şartların zorluğuna rağmen ve ölmek pahasına Thermopylae’de Perslilerle savaşmaya hazırdır. Bu arada konsey savaşmama kararı alarak bir hata yapar. Bu durumun da üstesinden gelip ordunun savaşa gitmesini beklemeleri gerekecektir.

The Ice Road

Bir karayolu nakliye şirketinin sahibi olan Goldenrod, tehlikeli bir görevde kendisine etmesi için sürücü Mike ile anlaşır. Kanada’nun kuzey bölgesinde bir elmas madeni çökmüştür ve insanlar büyük bir tehdit altında kendilerine yardım gelmesini bekler. Bu arada madencilerin yardımına gitmeye çalışan Mike, kendisini zorlu bir mücadelenin içinde bulur.

Casino Royale

James Bond, 00 olarak ilk misyonuna doğru yola çıkar. Le Chiffre, dünya teröristlerine finans sağlayan adamdır. Montenegro’da bir poker oyununa katılır. Nitekim terörist pazarında güvende kalabilmek için parasını geri kazanmak zorundadır. MI6’nın patronu M, Bond’u, Vesper Lynd ile birlikte oyuna göndererek Le Chiffre’nin oyunu kazanmasına engel olmasını ister. Bond, Felix Leiter’den destek alarak ve Vesper’ın da karısı rolünde yanında durmasını sağlayarak kariyerindeki en tehlikeli poker oyununa katılır. Ancak eğer Le Chiffre’e karşı Bond yenilirse hayatta kalmaları mümkün olabilecek midir?

Kate

Kate, yetenekli bir suikastçı olan genç bir kadındır. Bu arada geri döndürülemez bir şekilde zehirlendiğini öğrenen Kate’in düşmanlarından intikam alabilmek için sadece 24 saati vardır. Düşmanlarından kanlı bir intikam almak için harekte geçen Kate, bu sırada eski kurbanlarından birinin kızıyla beklenmedik bir bağ kurar. Kate uzun zamandır hissetmediği bu duygulardan ders alıp son zamanlarını güzel mi geçirecek yoksa intikamın peşinden mi gidecektir?

Batman Başlıyor

Batman Başlıyor’da, ailesi öldürülen playboy Bruce Wayne, Henri Ducard ve Ra’s Al Ghul’ın yol göstericiliğinde Asya’ya taşınır. Gotham adeta şeytanlarla, kötü hesapların peşinde olan adamlarla kuşatılmış bir yerdir. Suç olayları bitmek bilmez. Bruce Wayne’in amacı bu şehre adaleti getirerek insanların ruhundaki korkuları ortadan kaldırmakve onları huzurlu kılmaktır.Yol göstericisi Ra’s al Ghul her ne kadar ona çok şey öğreten insan olsa da bir başka açıdan yoluna engel de teşkil etmektedir.

Kara Şövalye

Kara Şövalye, halk için büyük bir tehdit oluşturan Joker’in ortaya çıkması ile kaosa dönen Gotham Sokakları’nın yeniden kurtarıcılığını üstlenen Batman’in hikayesini konu ediyor. Suç işleyenlerden arındırılan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokakları’nda bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozar. Onun dehası ile baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.

Truva

Yıl M.Ö. 1250. Bronz Çağının sonlarına doğru. İki gelişmekte olan millet, Truva Prensi Paris’in ardından çatışmaya girer. Paris, Isparta Kraliçesi, Helen’i, kocası Menelaus’u terk etmesi ve kendisi ile birlikte Truva’ya gelmesi için ikna eder. Menelaus, karısının Truvalılar tarafından ele geçirildiğini öğrenince kardeşi Agamemnon’dan yardım ister. Agamemnon, bu durumu güç elde etmek adına bir fırsat olara görür. Bunun üzerine 50.000 Yunanlı taşıyan 1000 gemiyle Truva’ya savaş açarlar. Bu arada Yunanlı kahraman Aşil’in de desteği ile Yunanlılar, asla yenilmeyen Truvalılar ile savaşa başlarlar. Ancak Hektor, karşısında durmak zorunda kalırlar.

The Mask of Zorro

Don Diego Dela Vega’nın California’da efsanevi ve romantik bir kahraman Zorro olarak; İspanyol zulmüne karşı savaşmaya başlamasından bu yana tam yirmi yıl geçmiştir. Yıllarını hapiste geçiren Don Diego, güçlü İspanyol Vali Don Rafael Montero yu durdurabilmek için bir çare bulmak zorundadır. Aklına gelen ilk çözüm ise gerçekten mükemmeldir. Kendine bir halef bulacak ve onu yeni Zorro olarak yetiştirerek İspanyolların belası haline getirecektir.

The Sleepover

İki kardeş, annelerinin tanık koruma programı altında bulunan eski bir hırsız olduğunu öğrenir. Suça bulaştığı zamanları geçmişte bırakmaya çalışan kadın, son defa bir hırsızlık yapmak için zorlanmaktadır. Annelerini içine düştüğü zor durumdan kurtarmak isteyen kardeşler; bunun için bir ekip oluşturarak büyük bir maceraya atılır.

Barut Kokteyli

Barut Kokteyli, bir suikastçı olmasının ardından küçük bir kızı korumak için zorlu bir mücadeleye girişen Sam’in hikayesini konu ediyor. Sam, annesi bir suikastçi olan 12 yaşında bir çocuktur. Annesi Scarlet yüksek düzey bir suikastçi olarak görev yapıyordur ve kızı Sam’i terk etmek zorunda bırakılır. Annesinin çalıştığı acımasız şirket tarafından büyütülen Sam; yetişkin olunca da annesi gibi ölümcül bir suikastçı olur. Bu arada Sam, bir görev sırasında ortada kalan 8 yaşındaki bir kıza sahip çıkar.

Huo Yuanja’nın, babası ünlü bir dövüşçüdür. Bir gün, bu usta, kendi oğlunun gözleri önünde yenilgiye uğrar. Huo bu sahneye şahit olurken derin bir utanç ve hırsla dolar. Bir gün kendisi de çok iyi bir dövüşçü olmaya ant içer. Her ne kadar vakti geldiğinde hedefine ulaşsa da hesapta olmayan bir trajedi tüm hayatını değiştirir. Buna rağmen o mücadelesinden vazgeçmemekte kararlıdır.

Gladyatör

Gladyatör’de,İmparator Marcus Aurelius’un hüküm sürdüğü Roma’da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus’u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus’un aklında tek bir istek vardır, Commodus’u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak.

Ölümcül Kargo

Acımasız bir suç örgütünün lideri olan Eddie Kim, bölge savcısını öldürür ve bu olayın tek görgü tanığı Sean Jones isimli bir adam olur. Bu cinayet artık bardağı taşıran son noktadır ve suç örgütünü durdurmak için geniş çaplı bir operasyon başlatılır. Bu kapsamda Los Angeles’a gidip mahkemeye olayla ilgili ifade vermesi gereken Sean, yolculuk için hazırlanmaktadır. Oldukça tehlikeli geçeceği düşünülen bu yolculuğun planı son derece tecrübeli bir güvenlik uzmanı olan Neville Flynn tarafından yapılır. Ancak tüm bu titiz çalışmalar boşa gidecektir. Zira Eddie zannetiklerinden de korkunç bir insandır. Uçağa yerleştirdiği onlarca zehirli yılan sadece Sean’ın değil tüm yolcuların hayatını tehlikeye atacaktır.

John Wick

John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov’un oğlu Josef Tasarov’dur ve John’un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick’in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

Polar

Duncan Vizla nam-ı diğer Black Kaise, dünyanın en iyi suikastçılarından biridir. Artık emekli olma zamanının geldiğini düşünen Duncan, kendisine huzur içerisinde yeni bir dünya kurmaya karar verir. Ancak eski işvereni Duncan ile ilgili bambaşka düşüncelere sahiptir ve ona büyük bir sorumluluk verir. Duncan, kendisini bir anda daha genç, hızlı ve acımasız katillerden oluşan bir topluluğun başında bulur. O artık oyuna geri dönmek ve hayatı için yeniden savaşmak zorundadır.

Dağcı

İtalya’nın ikibin metre yükseklikteki Dolomit dağlarında geçen film bir kurtarma ekibinin başından geçen talihsiz olayla açılır. Ekipten Hal ve kız arkadaşı Sarah çaresiz bir biçimde Rocky dağlarının zirvesinde mahsur kalmışlardır. Ekibin diğer üyeleri Gabe ve Jessie arkadaşlarını hayata döndürmek için yardıma giderler, fakat Sarah’ı kurtaramazlar. Olayın şokunu üzerinden atamayan Gabe, kasabayı terk etmiştir. Aylar sonra eşyalarını toplamak için geri döndüğü bir anda, kurtarma merkezine gelen radyo sinyallerinden aldıkları bir yardım çağrısına kayıtsız kalamaz. Gabe son kez görevini yerine getirecek, sonrasında da işi bırakacaktır. Fakat dağda mahsur kalıp yardım isteyen bu insanlar zannettikleri kadar masum değillerdir.

Ateş Hattında

Frank Horrigan, John F. Kennedy’yi suikastten korumada başarısız olmuş kıdemli bir gizli servis ajanıdır. 30 yıl sonra yetenekli bir psikopat katil, dönemin başkanını öldürmek ve Horrigan’ı da beraberinde götürmekle tehdit edince, Horrigan için kendini affettirme şansı da doğar. Katil ajan Horrigan ile telefonda alay ederek, önüne serdiği ipuçlarıyla oynayarak, onu hayatta kalabileceği gerilimi yüksek bir zeka savaşının içine çeker.

Baby Driver

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır.

Crank

Chev Chelios, suçlu Verona tarafından zehirlenir. Chev, bir tetikçidir ve aslında bu işe son verme kararı almıştır. Umulmadık bir anda kendisine enjekte edilen bu zehirden kurtulana dek hayatta kalmasının bir tek yolu vardır. Arkadaşı ve doktoru olan Miles, panzehir bulunana dek adrenalin seviyesini yüksek tutması gerektiğini söyler. Chev, kız arkadaşı Eve ile buluşur ve onunla birlikte Verona’nın peşine düşerler. Öldürmektir amaçları. Bu süreçte bir yandan başkalarına zarar vermeyi sürdürüp diğer yandan da hayatındaki gerilim ve heyecanı yüksek düzeyde tutmak için takibi hiç bırakmaz.