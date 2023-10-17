En İyi Netflix Bilim Kurgu Filmleri – 2023

Netflix aboneleri, yayın platformunun bilimkurgu filmlerine romantik komediler, aksiyon filmleri ve gerilim filmleri gibi diğer türlerle aynı ölçüde öncelik vermemesini şaşırtıcı bulmayabilir. Ancak Ekim ayı Dune, War of the Worlds ve Elysium gibi önemli filmlerin eklenmesiyle bilimkurgu meraklıları için bazı iyi haberler getirdi. Öte yandan Terminator Genisys, Replicas ve Starship Troopers gibi bazı filmler platformdan ayrıldı.

Bilim kurgu sevenler için mevcut filmleri takip etmek çok önemli olabilir. Şu anda Netflix’te bulunan en iyi bilim kurgu filmlerinden haberdar olmak için sürekli güncellenen listemizi düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.

Dune (2021)

Denis Villeneuve’ün Frank Herbert’in “Dune” adlı eserinden uyarladığı film, “baharat” olarak bilinen bir maddenin yıldızlararası yolculuktaki önemli rolünü konu alıyor. Baharat, yalnızca Dune olarak anılan çöl gezegeni Arrakis’te bulunan nadir ve temel bir kaynaktır. Timothée Chalamet’nin canlandırdığı Paul Atreides, Arrakis’e ayak basmadan önce, Zendaya’nın canlandırdığı Chani adlı bir Fremen kadınıyla karşılaşması da dahil olmak üzere, bu gezegendeki geleceğine dair hayaller görmeye başlar.

Ancak Paul’ün bu kaderi gerçekleştirme yolu hiç de kolay değildir. Oscar Isaac’in canlandırdığı babası Dük Leto Atreides, İmparator tarafından ihanete uğrar ve en zorlu düşmanları olan Harkonnen Hanesi’ne teslim edilir. Bu haince hareket, Paul ve Rebecca Ferguson’un canlandırdığı annesi Leydi Jessica’yı sırtlarındaki giysilerden başka hiçbir şeyle bırakmaz. Paul, kaybettiklerini geri kazanmak için yeni ittifaklar kurmalı ve affetmeyen çöl gezegeni Arrakis’te sayısız zorlukla yüzleşmelidir.

Dünyalar Savaşı (2005)

Steven Spielberg, H.G. Wells’in “Dünyalar Savaşı” adlı eserinin 2005 tarihli uyarlamasında aktör Tom Cruise ile ikinci kez birlikte çalışıyor. Hikaye, Tom Cruise’un canlandırdığı, Rachel (Dakota Fanning) ve Robbie Ferrier (Justin Chatwin) adında iki çocuğu olan boşanmış bir baba olan Ray Ferrier’in etrafında dönüyor. Eski karısı Mary Ann (Miranda Otto) çocukları bıraktıktan kısa bir süre sonra Ray, Dünya’nın yıkıcı bir uzaylı istilasına tanık olur.

Ray’in öngörüsü ve hızlı hareket etmesi, şehirdeki tek işlevsel arabaya sahip olmalarını ve kaotik durumda geçici bir avantaj elde etmelerini sağlar. Ancak, amansız uzaylı saldırısı devam ettikçe, bu avantajın bile kısa ömürlü olduğu kanıtlanır. Ray’in ana hedefi Mary’ye geri dönmenin bir yolunu bulmak olurken, bu uhrevi felaketin ortasında çocuklarını korumanın zorluğu da eklenir. Film, dünya dışı güçlerin kuşatması altındaki bir dünyada hayatta kalmak için verilen üzücü mücadeleyi ele alıyor.

Elysium (2013)

Neill Blomkamp’ın 2013 yapımı filmi “Elysium”da hikaye, Dünya’nın çevresel çöküşün eşiğinde olduğu, zengin ve güçlülerin Elysium olarak bilinen yörüngesel uzay istasyonunda lüks bir yaşam sürdüğü bir gelecekte geçiyor. Matt Damon, kendisini ölümcül dozda radyasyona maruz kalmış halde bulan, Dünya’da gündelik işçi olarak çalışan eski bir suçlu olan Max Da Costa rolünü üstleniyor. Durumunun tedavisi sadece Elysium’da mevcut olduğundan, Max, William Fichtner’ın canlandırdığı Armadyne Corp CRO John Carlyle’a saldırmak için tehlikeli bir göreve çıkar.

Max’in başlangıçta farkında olmadığı şey, Carlyle’ın kafasından çıkardığı bilgilerin, Jodie Foster tarafından canlandırılan Savunma Bakanı Jessica Delacourt’un bir darbe düzenleyip Elysium’un kontrolünü ele geçirme girişiminin kanıtı olduğudur. Kendi çıkarlarını korumak için, Sharlto Copley’nin canlandırdığı acımasız Ajan M. Kruger’ı ne pahasına olursa olsun bilgiyi kurtarması için görevlendirir. Film, Elysium’daki ayrıcalıklı azınlık ile Dünya’daki mücadele eden kitleler arasında bölünmüş bir dünyada kontrol ve hayatta kalmak için verilen yüksek riskli mücadeleyi ele alıyor.

Dredd (2012)

2012 yapımı bilimkurgu filmi “Dredd”, popüler İngiliz çizgi roman karakteri Yargıç Dredd’in yeniden uyarlamasını sunuyor. Başrolünde Karl Urban’ın oynadığı bu film, 1995 tarihli öncülünden farklı olarak yeni bir bakış açısı sunmayı amaçlamış ve hayranlar ve eleştirmenler tarafından iyi karşılanmıştır. Urban’ın Mega-City One’ın önde gelen Yargıçlarından biri olan Dredd’i canlandırması büyük övgü topladı. Filmde ayrıca Olivia Thirlby, Dredd’in yanında eğitim değerlendirmesinde bulunan psişik yeteneklere sahip çaylak Yargıç Cassandra Anderson rolünde yer alıyor.

Distopik bir gelecekte geçen filmde, Yargıçlar polis ve yargının bir kombinasyonu olarak görev yapıyor ve uygun gördükleri şekilde adaleti sağlama yetkisine sahipler. Ne yazık ki Anderson ve Dredd kendilerini acımasız bir suç lordu olan ve Lena Headey tarafından canlandırılan Madeline “Ma-Ma” Madrigal tarafından kontrol edilen yüksek bir apartmanda kapana kısılmış bulurlar. Ma-Ma her iki Yargıç’ı da ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmaya kararlıdır ve hayatta kalmak için heyecan ve aksiyon dolu bir savaşa zemin hazırlar. Ticari bir gişe rekortmeni olmamasına rağmen, “Dredd” selefine kıyasla üstün kalitesiyle tanınıyor.

Arrival (2016)

Denis Villeneuve’ün 2016 yapımı bilim kurgu filmi “Arrival” sık sık bir Christopher Nolan filmine benzetilir ve bu benzetme film için bir iltifattır. Louise Banks rolünde Amy Adams ve Ian Donnelly rolünde Jeremy Renner’ın başrollerini paylaştığı film, her biri insanlık için hayati bir mesaj taşıyan gizemli dünya dışı araçların dünyanın 12 ülkesinde belirmesiyle göreve getirilen bu iki dil uzmanının hikayesini anlatıyor. Mesajlarının ilk çevirileri başta Çin olmak üzere çeşitli ülkelerde alarma neden olurken, asıl zorluk uzaylı ziyaretçilerin karmaşık dilini çözmektir. Louise Banks, potansiyel bir küresel çatışmayı önlemek için çok geç olmadan mesajı deşifre etmek üzere zamana karşı yarışmak zorundadır. Film, düşündürücü anlatımı ve başrol oyuncularının güçlü performanslarıyla beğeni topluyor.

Snowpiercer (2013)

Yönetmen Bong Joon-ho’nun 2013 yapımı filmi “Snowpiercer”da hikaye, bilim adamlarının istemeden ikinci bir buzul çağını tetiklediği karanlık bir gelecekte geçiyor. İnsanlıktan hayatta kalanlar kendilerini devasa, sürekli hareket eden bir trende bulurlar. Korkunç koşullara rağmen, sınıfsal eşitsizlikler devam etmekte, daha az şanslı sakinler trenin arka kısmında sefalet içinde yaşamaktadır.

Chris Evans, süregelen kötü muamele karşısında kırılma noktasına gelen ve ön vagonların ayrıcalıklı sakinlerine karşı bir isyana öncülük etmeye karar veren Curtis Everett rolünde. Ona Song Kang-ho tarafından canlandırılan Namgoong Minsoo da katılır. Ayaklanmayı ilerletme çabaları, Tilda Swinton’ın canlandırdığı Bakan Mason’ın zorlu direnişiyle karşılaşır. Böylece, insanlığın geleceği için verilen savaş trenin sınırları içinde ortaya çıkar. “Snowpiercer” sürükleyici anlatımı ve oyuncularının büyüleyici performanslarıyla tanınıyor.

They Cloned Tyrone (2023)

Bir 2023 filmi olan “Tyrone’u Klonladılar”, John Boyega’nın canlandırdığı Fontaine adlı uyuşturucu satıcısının müşterilerinden Slick Charles (Foxx) ve Slick’in ortaklarından Yo-Yo’nun (Teyonah Parris) gözleri önünde vahşice öldürüldüğü şok edici bir olayla başlıyor. Onları hayrete düşüren Fontaine, ertesi gün yaşananları hiç hatırlamadan yeniden ortaya çıkar.

Fontaine’in görünüşte mucizevi dönüşünü çevreleyen gizemi araştırdıkça, üçlü, hayatları ve gelecekleri için rahatsız edici sonuçlar doğuran, klonları içeren geniş kapsamlı bir komploya rastlar. Fontaine, Slick Charles ve Yo-Yo’nun yanı sıra kendilerini de korumak için bu yaklaşan tehditle yüzleşmeleri ve savaşmaları gerekmektedir. “Tyrone’u Klonladılar” yeniden diriliş, komplo ve gizemli ve potansiyel olarak tehlikeli güçler karşısında hayatta kalma mücadelesi temalarını işliyor.

The One (2001)

2001 yapımı “The One” filminde Jet Li, Gabe Law ve Gabriel Yulaw rollerini üstlenir. Gabe Law filmin baş karakteridir ya da öyle görünmektedir. Bu hikayede, Gabriel Yulaw Çoklu Evren Otoritesi’nin bir üyesiydi ve çoklu evrendeki tüm alternatif versiyonlarını ortadan kaldırmak için bir plan tasarladı ve bunun kendisine tanrı benzeri güçler vereceğine inandı. Gabriel bunu başarmak için iki meslektaşına, Evan Funsch (Jason Statham) ve Harry Rodecker’a (Delroy Lindo) ihanet etti.

Hikaye ilerledikçe, Gabriel’in büyük planı gerçekleşmenin eşiğinde gibi görünmektedir. Gabriel’in hayatta kalan son varyantı olan Gabe de olağanüstü yeteneklere sahiptir. Gabriel, Gabe’in evrenine onu öldürmek amacıyla geldiğinde, kötü niyetli muadiline karşı durabilecek tek kişinin Gabe olduğu ortaya çıkar. Alternatif gerçeklikler, güç ve iyi ile kötü arasındaki savaş temalarını işleyen filmde Jet Li, anlatıya derinlik katan ikili bir rol üstleniyor.

65 (2023)

2023 yapımı “65” filminde bilimkurgu ön planda ve merkezde yer alıyor. Hikaye, Adam Driver’ın canlandırdığı Mills adlı bir pilotun ailesini geçindirmek için uzun süreli bir yıldız gemisi pilotluğu işini üstlenmesini konu alıyor. Ancak, yıldız gemisi Dünya’ya, özellikle de 65 milyon yıl öncesine düştüğünde, Mills kendisini Chloe Coleman’ın canlandırdığı eşi Nevine ve Nika King’in canlandırdığı kızları Alya ile yeniden bir araya gelme imkânı olmadan mahsur kalmış bulur.

Mills’in hayatta kalma azmi, kazadan kurtulan diğer tek kişi olan ve Ariana Greenblatt tarafından canlandırılan genç kız Koa ile karşılaştığında yeniden alevlenir. Birlikte, sıkışıp kaldıkları tarih öncesi Dünya’dan potansiyel bir kaçış yolu bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkarlar. Yırtıcı ve ölümcül dinozorlarla dolu bir arazide ilerlerken yolları tehlikelerle doludur. “65” hayatta kalma, dayanıklılık ve ezici zorluklar karşısında iki beklenmedik yol arkadaşı arasında oluşan bağ temalarını araştırıyor.

Spiderhead (2022)

2022 yapımı “Örümcek Kafa” filminde hikaye, aynı adı taşıyan son teknoloji bir cezaevinde geçiyor. Bu tesiste mahkumlara, cezalarının azaltılması karşılığında zihin değiştirici ilaçlar veren cerrahi cihazlar takılıyor. Örümcek Kafası, parmaklıklar, hücreler ya da üniformalar içermeyen geleneksel bir hapishaneye benzemiyor. Bunun yerine, temel unsur, kendisini ceza adaleti sisteminde ilerici bir reformcu olarak sunan Chris Hemsworth tarafından canlandırılan vizyoner Steve Abnesti’nin kontrolü altında uyuşturucuların uygulanmasıdır.

Anlatı, Miles Teller’ın canlandırdığı Jeff ve Jurnee Smollett’in canlandırdığı Lizzy adlı iki deneğin bu alışılmadık ortamda kurdukları bağı takip ediyor. Aralarındaki bağ büyüdükçe, Abnesti onlarla yakından ilgilenmeye başlıyor ve bu da özgür iradenin sınırlarını zorlayan bir dizi deneye yol açıyor. “Örümcek Kafa” kontrol, etik ikilemler ve güçlü maddelerin insan davranışları üzerindeki etkisi gibi temaları, eşsiz ve düşündürücü bir cezaevi ortamında ele alıyor.

The Adam Project (2022)

2022 yapımı “The Adam Project” filminde hikaye 2050 yılında geçen distopik bir dünyada geçiyor. Ryan Reynolds tarafından canlandırılan başkahraman Adam Reed bir savaş pilotudur. Karısını kurtarmak için bir zaman jetini kullanırken, Adam’ın aracı beklenmedik bir şekilde 2022 yılına düşer. Bu geçmiş zaman çizgisinde, yetişkin Adam, Catherine Keener’ın canlandırdığı zalim Maya Sorian tarafından yönetilen korkunç bir geleceği önlemek için Walker Scobell’in canlandırdığı genç haliyle takım olmak zorundadır.

“The Adam Project”, Ryan Reynolds’ın kendine özgü aksiyon becerilerini sergilemesine olanak tanıyan bir bilimkurgu önermesi sunuyor, ancak zaman yolculuğu boyutu ve tanıdık aksiyon-kahraman anlatısına benzersiz bir bükülme ekleniyor. Reynolds tipik beklentileri aşan bir performans sergileyerek filmi izleyiciler için keyifli ve ilgi çekici bir film haline getiriyor.