En İyi Netflix Komedi Filmleri 2022

Bu stresli günlerde en çok gülmeyi hakediyoruz. Bunun en iyi yolu da komedi filmleri… Bu yazımızda Netflix’te bulabileceğiniz en iyi komedi filmlerinin bir listesini sizlerle paylaşıyoruz. İşte en iyi Netflix komedi filmleri…

Bkz: Sevgiliyle İzlenecek En İyi Netflix Aşk Filmleri 2022

Malibu Rescue: The Next Wave

Malibu’ya yaz gelmek üzeredir ve her yıl düzenlenen Uluslararası Beachmaster Yarışması’na çok az zaman kalmıştır. Beachmaster, cankurtaranlığın en önemli becerilerini sınayan zorlu parkurlardan oluşur. Yarışın dört yıldır kazananı ABD takımıdır ve bu sene de gözler onların üzerindedir. Ancak ABD ekibi bir gıda zehirlenmesinin kurbanı olduğunda, ülkelerini dünyanın en zorlu cankurtaran mücadelesinde temsil etmek Tyler, Dylan, Eric, Lizzie ve Gina’ya kalır.

Pee-wee’s Big Holiday

Pee-wee Herman’ın hayatında önemli olan sadece iki şey vardır; iş ve arkadaşları. Aşçılık mesleğini büyük bir özveriyle yapan Pee-Wee, bu yüzden hayatında hiç tatil yapmamıştır. Onun hayatı, havalı bir motosikletlinin kasabaya gelişiyle değişir. Bu arada yabancıyla kısa sürede arkadaş olan Pee-wee, onun tavisyesi üzerine rutinini bozar ve kendisini çılgın bir maceranın içinde bulur.

Thunder Force

Süper güçlere sahip olan kötüler, dünya için büyük tehlike oluşturur. Bilim insanı olan Emily Stanton, insanlara özel güçler kazandırmak üzerine çalışmaktadır. Bu sırada Emily’nin yıllardır görüşmediği çocukluk arkadaşı Lydia ile yolları tekrar kesişir. Emily’nin çalışmalarını inceleyen Lydia, sakarlığı nedeniyle tedavinin ilk deneği olunca, Emily ve Lydia şehri korumak için bir takım oluşturur.

Üvey Kardeşler

39 yaşında bir adam olmasına rağmen halen daha bir işi ve hayatı olmayan Brennan Huff, annesi Nancy ile birlikte yaşayan, deyim yerindeyse tam bir ana kuzusudur. Dale Doback ise aynı şekilde babasıyla birlikte yaşayan 40 yaşında bir adamdır. İkisinin kaderi anne ve babalarının evlenmeye karar vermesiyle birleşir. Ayrıca aynı odayı paylaşan bu iki koca adam üvey kardeş olmuşlardır ve yaşlarına rağmen hala birer küçük çocuk gibi davranmaktadır. Birbirlerinden nefret eden ve sürekli kavgaya tutuşan bu iki kardeş, anne ve babalarının evliliklerinin çatırdamaya başlamasıyla planda değişiklik yaparlar. Fakat ebeveynlerinin ayrılmasını istemeyen ikili onları yeniden bir araya getirmek için elele verecektir.

Liseli Polisler

Polis okulundan yeni mezun olan iki kafadar, Schmidt ve Jenko kılık değiştirerek bir liseye stajyer polis olarak gönderilirler. Ayrıca buradaki görevleri liselilerin karıştığı alkol, uyuşturucu vb. suçları izlemek, rapor etmek ve engellemekken her ikisi de liseli olmanın cazibesine kendilerini kaptırırlar. Zira kendi ergenliklerinde üstlerinden atamadıkları sorunların devam ettiğini de keşfedeceklerdir.

Köpek Oteli

Andi ve küçük kardeşi Bruce hayvansever iki sevimli çocuktur. Ancak çok büyük bir şanssızlıkları mevcuttur; evde hayvan beslenmesine kesinlikle izin verilmeyen bir kasabada yaşamak gibi! Buna rağmen kasaba ahalisinden gizli gizli besledikleri Friday adlı köpeklerini artık daha fazla saklayamayacakları bir noktaya gelmişlerdir. Bir gün tesadüfen karşılarına çıkan terk edilmiş bir oteli görünce Andi’nin aklına bir fikir gelir. Friday’e hem cici arkadaşlar, hem de yaşamını köpeksevmez kasaba halkından uzak bir yuva bulmuşlardır. İçinde zaten birkaç köpeğin yaşadığı oteli köpekler için harika bir yuva otele dönüştüreceklerdir.

The Edge of Seventeen

Ergenlik bunalımlarındaki Nadine lise hayatından mutsuz ve umutsuz bir yaşam sürmektedir. Canından çok sevdiği ve dostu bildiği Krista, kendisinin yakışıklı ve popüler erkek kardeşi Darian ile sevgili olduğunda hayatındaki terslikler ve çekilmezlikler de zirve yapacaktır. Nadine ve kardeşi Darian arasındaki çekişmeler trajikomik ve eğlenceleri zamanları da beraberinde getirecektir. Kardeşinin ve yakın arkadaşının çıldırtıcı ilişkisi sebebiyle her zamankinden daha da yalnız hisseden Nadine, düşünceli ve anlayışlı erkek arkadaşı Erwin’in beklenmedik dostluğu ile tekrar moral bulur ve hayatının aslında o kadar da berbat olmadığına dair bir umuda kapılır.

Son Kahraman

Bir sinemada görevli olarak çalışmakta olan en yakın arkadaşı Nick, Danny’e sihirli bir bilet verdiğinde Danny kendisini bir anda kahramanı Jack Slater’ın evreninde buluverir. İlk başlarda bu durum Danny için heyecanlı olsa da Jack’in azılı düşmanı Benedict, sihirli bileti alıp gerçek dünyaya geçince işler karışır.

Ayı Paddington

Perulu genç bir ayı, teyzesi Lucy tarafından büyütülür ve teyzesinin emekli ayılar için kurulan bir evde yaşamaya başlaması nedeniyle kendisine yeni bir ev bulmaya karar verir. “İngiliz” olan her şeye karşı ilgi duyan sevimli ayıcık, kendisine bir yuva bulmak için bir geminin cankurtaran botuna binip soluğu Londra’da alır. Fakat Paddington İstasyonu’nda kaybolup tek başına kalınca, şehir hayatının hiç de beklediği gibi olmadığını anlayacaktır.

American Ultra

Mike, kız arkadaşı Phoebe ile küçük bir kasabada yaşayan, görünürde son derece umutsuz, yaşam sevincini kaybetmiş ve ayık kafayla pek dolaşmayan bir gençtir. Ancak kız arkadaşının bile bilmediği bir sırrı vardır, aslında Mike son derece iyi bir eğitimden geçmiş, ölümcül bir ajandır. Ve bu durumdan haberdar olan devlet görevlileri, Mike’ı durdurabilmek için devletin tüm imkanlarını seferber ederlerken, Mike ve Phoebe’nin hayatta kalabilmek için Mike’ın tüm yeteneklerine ihtiyaçları olacaktır.

Bad Trip

https://www.imdb.com/title/tt9684220/

Andre ve Howery, ülkeyi baştan sona geçerek New York’a ulaşmak için bir yolculuğa çıkar. Howery’nin kardeşinin arabasıyla çıktıkları bu yolda, ikilinin başlarına inanılması güç olaylar gelecektir. Arabasının çalındığını duyan Howery’nin kız kardeşi hapisten kaçar ve arabasının peşine düşer. Bu yolculukta gerçekten yaşanmış bazı şakalar da mevcuttur.

Hunt for the Wilderpeople

Yeni Zelanda kırsalında yaşayan Bella ve Hector, kentin sorunlu çocuğu Ricky’ye koruyucu aile olurlar. Her şeyin yoluna girdiğini düşündükleri zamanda Bella’nın ani ölümü Ricky ve Hector’un hayatını altüst eder. Üvey annesinin ölümünden sonra çocuk esirgeme kurumu Ricky’i geri almaya niyetlenir. Fakat Ricky’nin yeni hayatını ve Hector’u bırakmaya hiç niyeti yoktur. Çareyi kaçmakta bulan Hector ve Ricky, ormanın derinliklerini doğru bir yolculuk yaparlar.

Uğur Böceği

Christine McPherson, namıdiğer “Uğur Böceği” her ne kadar annesi gibi olmamak için elinden geleni yapsa da başaramayan, tıpkı onun gibi olan bir gençtir. Uğur Böceği’nin hemşire olan annesi, eşinin işini kaybetmesinden sonra ailesini geçindirmek için yorulmak bilmeden çalışır. Lise son sınıfta okuyan Uğur Böceği’nin yaklaşan üniversite tercihinin yarattığı stresin yanısıra, ergenlik sorunları, sosyal hayatında yaşadığı zorluklar ve annesi ile arasındaki zıtlaşmalarla uğraşır. Bunaldığı yaşantısından uzaklaşmak isteyen Christine, üniversite eğitimi için New York’a gitmeye çalışır.

Dolemite Is My Name

1970’li yıllarda Rudy Ray Moore, sahne ismiyle Dolemite, Los Angeles’da, bir gece kulübünde, gösteriler arasında sunuculuk yapan, bunun dışında yaşamak için bir plakçıda çalışan, istediği oyunculuk başarısını asla kazanamamış ve biraz ‘boşa kürek çeken’ bir adamdır. O dönem, Afro-amerikalıların ikinci plana atılmış olduğu bir gösteri dünyasında, Dolemite sokakta yaşayan dilencilerden feyz alarak önce sahnede çok sevilen bir stand-up’çı ve şarkıcı olur ardından o dönemde iz bırakacak bir sinema projesine girişir.

Wine Country

50. doğum gününü kutlayan Rebecca’ya arkadaşları bir tatil eşliğinde doğum günü partisi verecektir. En sevdiği arkadaşlarıyla Napa’ya tatile giden Rebecca ve arkadaşlarının dinlencesi pek de iyi gitmeyecektir. Eğlenceli geçecek bir doğum günü etkinliği olacağını düşünürlerken, kendilerini istemedikleri durumlar içinde bulan ekip, yaşananların ardından hem arkadaşlıklarını hem de geleceklerini sorgulamaya başlar.

The Incredible Jessica James

Jesica James çocuklara tiyatro öğreterek geçimin sağlayan, gelecek vaadeden bir oyun yazarıdır. Her 25 yaşındaki genç gibi o da şaşırtıcı derecede özgüvenli ve endişe verici seviyede başıboştur. Onun bu halleri erkek arkadaşı Damon’dan ayrıldığından beri daha da fazlalaşmıştır. Boone ise 30’lu yaşlarında olan yeni boşanmış biridir. Ortak arkadaşları tarafından tanıştırılan Jesica ve Boone ilk buluşmalarını pek de güzel geçirmezler. Ancak işler sonradan değişmektedir.

The Package

The Package, kampa giden beş yakın arkadaşın başlarına gelenleri konu ediyor. Beş yakın arkadaş sömestr tatillerinde eğlenceli vakit geçirmek için kamp yapmaya karar verir. Fakat bu tatil onların düşlediklerinden oldukça farklı geçer. Denizin tadını çıkarıp, ormanda gezintiye çıkan dostlar için başlarda her şey yolundadır. Fakat talihsiz bir kaza her şeyi alt üst eder. Bir yandan kendilerini birilerinin kurtarması için çabalayan gençler bir yandan da her şeylerini riske atarak en değerli varlıklarını kurtarmak için zamana karşı yarışır.

Mindhorn

Mindhorn, bir katilin konuşmasını sağlamak için polisle çalışmak zorunda kalan bir aktörün hikayesini konu ediyor. Polis tarafından yakalanan bir katil, kendisine sorulan hiçbir soruyu yanıtlamaz. Adam, sadece 1980’lerdeki kurgusal bir TV dedektifi ile konuşacağını söyler. Dizide dedektifi canlandıran Richard Thorncroft adında bir oyuncudur. Dizinin sona ermesinin ardından uzun yıllar işsiz kalan Richard, katilin konuşmasını sağlamak için polis ile birlikte çalışmaya başlar.

Observe & Report

Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olan çift kutuplu karaktere sahip Ronnie Barnhardt, alışveriş merkezinin ortasına işemeye çalışan bir teşhirciyi engeller. Fakat Barnhardt sanığı yargıcın karşısına çıkaramayınca, huysuz bir polis dedektifi davayı kapamak için görevlendirilir.

Between Two Ferns: The Movie

Film, Baskets, Hangover, Birdman, Due Date gibi yapımlarla tanınan ünlü komedyen Zach Galifianakis’in birbirinden farklı konuklarla gerçekleştirdiği röportaj serisi olan Between Two Ferns’ün beyaz perde uyarlaması. Zack ünlü bir yıldız olmanın hayalini kuruyordur. Will Ferrell onun programını keşfeder ve internete yükler. Zach böylece internette kısa sürede viral haline gelir ve artık herkes tarafından tanınıyordur. Şimdi ise Zach ve ekibi daha da iyi bir şöhrete kavuşabilmek için birbirinden ünlü yıldızlarla röportaj yapacağı bir yolculuğa çıkar.