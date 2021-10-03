Android ve iOS için en iyi oyun telefonları.

En iyi oyun telefonları, oyun potansiyeli söz konusu olduğunda tabletlere ve tartışmasız Nintendo Switch gibi taşınabilir konsollara rakip olabilir, bu nedenle oyunlarla ilgileniyorsanız, o zaman onların hakkını verebilecek bir telefona sahip olmalısınız.

Böyle bir telefon seçmek, genellikle büyük, yüksek çözünürlüklü ekrana, yüksek yenileme hızına ve çok fazla güce ve ayrıca ideal olarak iyi pil ömrüne sahip bir telefon seçmek anlamına gelir. Böylece oyun esnasında şarj etme ihtiyacı duymaz ve kesintisiz bir oyun deneyimi yaşarsınız.

Samsung Galaxy S21 Ultra ve OnePlus 9 Pro gibi telefonlar bu özellikleri taşıyor. Ancak daha da ileri giden ve özellikle oyunlar düşünülerek tasarlanmış başka telefonlar da var.

Omuz tetikleyicileri, özelleştirilebilir oyun modları, daha iyi titreşim ve gelişmiş soğutma gibi özelliklere sahip Asus ROG Phone 5, Lenovo Legion Phone Duel ve Nubia Red Magic 5G gibi telefonlardan bahsediyoruz.

Bu listenin başında oyun için özel olarak tasarlanmış en iyi telefonları vurguladık, ardından aşağıda oyun için de mükemmel olan genel akıllı telefonlar için ayrı bir bölüm var. Ve bu makaleyi düzenli olarak güncelliyoruz, bu nedenle yeni eklemeler için yakında tekrar kontrol edin.

Telefonunuzu seçtikten sonra, en iyi iPhone oyunlarımız, en iyi ücretsiz iPhone oyunlarımız, en iyi Android oyunlarımız ve en iyi ücretsiz Android oyun listelerimizle oyun seçme söz konusu olduğunda da sizi güvence altına aldık – hepsi de düzenli olarak güncellenir.

En İyi Oyun Telefonları 2021

1. Asus ROG Phone 5

Oyuncu olmayanlara da hitap eden en iyi oyun telefonu.

Asus ROG Phone 5, zaten etkileyici olan Asus ROG Phone 3‘ü geliştiren olağanüstü bir oyun telefonu.

Öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 888 yonga seti ve 16 GB‘a kadar RAM’in eşleştirilmesinden elde edilen sınıfında lider güç ve ayrıca 144 Hz yenileme hızına ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip bir ekran yer alıyor. Her ikisi de çoğu telefondan daha yüksek ve kullanışlı özellikler.

Bu ekranda büyük ve bir telefonda bulabileceğiniz en iyiler arasında yer alan öne bakan çift hoparlörle destekleniyor.

Asus ROG Phone 5 ayrıca 6.000 mAh‘lik devasa bir pile sahiptir, böylece daha uzun süre oyun oynayabilirsiniz ve 65W hızlı şarj desteği ile bataryayı çok hızlı sürelerde doldurabilirsiniz.

Buna duyarlı omuz düğmeleri, programlanabilir RGB ışıkları ve bir dizi oyun odaklı aksesuarla uyumluluğu ekleyin ve Asus ROG Phone 5 gerçekten oyuncular için eksiksiz bir pakettir.

Çok yönlü bir amiral gemisi değil (kameraları donanımın geri kalanı kadar üstün değil), ancak oyun önceliğinizse, bu telefon listenizin başında veya yakınında olmalıdır.

Teknik Özelliklerini İnceleyin: Asus ROG Phone 5

2. Lenovo Legion Duel

Lenovo‘nun ilk oyun telefonu olan Legion Phone Duel, oyunlara özel harika özellikleri barındırıyor.

Telefon 90W hızlı şarjı destekliyor ve tam ekran bir deneyim sunması için açılır kameraya sahip. Ayrıca yatay modda kullanım için optimize edilmiş bir üst işlemci ve yazılıma sahiptir. Bunların tümü, oyun için harika olmasına katkıda bulunur.

Telefonla ilgili sorunlarımız, yüksek fiyatı, yazılım sorunları ve vasat kamerası bazılarını etkileyebilecek olsa da, oyundaki hünerine dokunmuyor.

Şu anda en iyi oyun telefonlarından birini arıyorsanız, işte karşınızda; Oyun oynamak için de iyi olan harika bir akıllı telefon arıyorsanız, bu iyi bir seçimdir, ancak satın almadan önce bu listedeki diğerlerini kontrol etmelisiniz.

Teknik Özelliklerini İnceleyin: Legion Phone Duel

3. Nubia Red Magic 5G

Nubia Red Magic 5G, dünyanın ilk 144 Hz akıllı telefon ekranına sahiptir ve bu da onu oyun için ideal hale getirir, çünkü bu akıllı telefonlar için müthiş bir yenileme hızıdır.

Ancak bunu oyun için ideal yapan tek şey bu değil. Aslında, size daha fazla kontrol sağlamak için omuz tetikleri, cihazı baskı altında serin tutmak için bir fan ve sıvı soğutma sistemi, oyun deneyiminizi kişiselleştirmenize izin veren özel bir ‘Oyun Alanı’ ve Oyunlara titreşim katan ‘4D Shock’ özelliği.

Bu son özellik, çoğu durumda kullanılamıyor fakat oyun geliştiricileri bunları benimserse, bu ciddi şekilde geleceğe yönelik bir telefon olabilir.

Ayrıca elbette 5G’yi de destekliyor ve bol miktarda güce sahip. Cihazın ekran çözünürlüğü ise 1080 x 2340 piksel ve bu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de rakiplerine göre bazı avantajları bulunuyor. Fiyatını da göz önüne bulundurduğunuzda alınabilecek bir oyun telefonu ile karşı karşıyayız.

Teknik Özelliklerini İnceleyin: Nubia Red Magic 5G

4. Black Shark 3

Üst düzey özellikler ve 5G

Black Shark 3, diğer birkaç markanın çağdaş oyun telefonlarını pek geçemese de, Xiaomi alt markasının en iyi oyun telefonu.

Telefon büyük, cesur bir tasarıma sahip ve LED ışıklara sahip ve teknik özellikleri bir oyun telefonundan beklediğiniz her şey – bu anlamda en üst seviye. Kameralar, özellikle düşük ışık ayarlarında şaşırtıcı derecede etkiliydi.

Bu telefonun ön sıralarda olmamasının nedeni, bu listedeki diğer telefonlardan daha düşük olan 90Hz yenileme hızı ve diğerleri kadar özel oyun özelliklerine sahip olmamasıdır.

Teknik Özelliklerini İnceleyin: Black Shark 3

5. Razer Phone 2

İlk Razer Phone, oyunculara özel markayı bir mobil cihaza getirmek için sağlam bir ilk çabaydı, ancak onu listemizde daha da aşağıya çeken birkaç kusuru vardı. İkinci sürüm bazılarına hitap etti ve bunun için daha güçlü bir cihazla çıktı, ancak yine de öncelikle oyunculara yönelik.

Bu ne anlama geliyor? Kamera ve ekran, bu kadar pahalı olan diğer telefonlar kadar etkileyici değil, bu nedenle sıradan oyuncular başka bir modele bakmak isteyebilir. Ancak mobil oyun konusunda daha ciddiyseniz ve bunu karşılayabiliyorsanız, bu doğru bir seçimdir.

Görünüşte Razer Phone 2, Snapdragon 845 yongasına yükseltilmiş ve Qi kablosuz şarj için bir cam arka tasarıma geçmiş olmasına rağmen, öncekinden çok fazla değişmedi. Ayrıca, oyun oynarken cihazı soğutmak için kaygan bir buhar odası eklendi.

Günün sonunda, telefonun yonga seti, 8GB RAM, harika hoparlörler, 120hz yenileme hızlı ekranı ve 4.000mAh pilin yanı sıra pil ömrü ve performansında ince ayar yapmak için kapsamlı ayarlar, bunu oyun için mükemmel bir seçim haline getiriyor.