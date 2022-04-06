En İyi Apple Telefonlar (iPhone’lar)

Apple her geçen gün popülaritesini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında en çok tercih edilen telefonlardan biri olan iPhonelar; günümüzdeki en sağlam ve en iyi telefonlar arasında yer alıyor. Biz de bu yazımızda Apple’ın en iyi iPhone modellerini sizler için listeledik. İşte karşınızda en iyi Apple telefonlar…

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Bir Bakışta En İyi Apple Telefonlar

1- iPhone 13 Pro Max

2- iPhone 13 Pro

3- iPhone 13

4- iPhone 13 Mini

5- iPhone SE 2022

6- iPhone 12 Pro Max

7- iPhone 12 Pro

8- iPhone 12

9- iPhone 11 Pro Max

10- iPhone 11 Pro

iPhone 13 Pro Max; Apple’ın iPhone 13 serisinin en iyi ve heyecan verici modeli olarak görülüyor. Pil ömrü beklenmedik biçimde dayanıklı ve bu telefon tek bir şarjla bir günü rahatlıkla geçirirken; normal yoğunluklu bir kullanımda ikinci günün büyük bir bölümünü geçirmenize de izin verecektir. Tabii ki, bunda yüksek kapasiteli bir pile sahip olmasının rolü büyük. Kamera tarafında da yükseltmeler mevcut. Özellikle düşük ışık performansı hatırı sayılır derecede iyileşme kaydediyor. Makro modu ise iPhone’lar ile fotoğraf çekiminde yeni bir kapı aralıyor.

iPhone 13 Pro, ekran büyüklüğü, boyut ve pil kapasitesi gibi unsurların dışında; iPhone 13 Pro Max ile aynı özellikleri taşıyor. Pil ömrü bakımından da kullanıcılarını tatmin edecek bir performans ortaya koyuyor. Kamera tarafında da küçük ancak dikkate değer ilerlemeler var. Çok yakından fotoğraf çekimine olanak sağlayan makro modu gerçekten kullanışlı ve fark yaratıyor. Sinematik mod ile eğlenceli işler ortaya koyabilir veya profesyonel seviyedeki işleriniz için; arka planı bulanıklaştırılmış ve değişken netlikte videolar çekebilirsiniz. 120 Hz ekran, 13 Pro Max’te olduğu gibi 13 Pro modelinde de mevcut.

iPhone 13

iPhone 13’ün, yenilikler açısından karşılaştırıldığında iPhone 12’den pek bir farkı yok ancak bazı açılardan dikkate yenilikler bulunuyor. Özellikle pil ömrü konusunda iPhone 13 dikkate değer bir ilerleme kaydediyor. iPhone 13, sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarırken, tek bir şarjla ikinci günün yarısını da çıkarmanız mümkün olacaktır. Diğer iPhone 13 serisi modellerinde olduğu gibi, bu modelde de daha küçük boyutlu bir çentik bulunuyor. Ayrıca A15 Bionic yonga set sayesinde iyi bir performans sunuyor. Depolama alanı seçenekleri ise 128 GB’dan başlıyor.

iPhone 13 Mini, en yeni iPhone modellerinden birine sahip olmak isteyenler için en uygun fiyatlı seçenek olabilir. Güncellenmiş kamera sistemi, sinematik mod gibi kamera özellikleri geçen yılın modeline göre artılar arasında yer alıyor. Öte yandan Apple A15 Bionic işlemci de küçük boyutlu gövdede güzel bir performans sağlıyor. Pil ömrü tarafında da geçen yılın iPhone 12 mini modeline göre ilerlemelerin kaydedildiği görülüyor.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, uygun fiyatlı iPhone SE 5G 2022 modeline güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor. 4,7 inç Retina HD ekrana sahip olan iPhone SE 2022‘nin arkadaki tek kamerası 12 Megapiksel f/1.8 geniş açı olarak yer alıyor. Bununla beraber gece modunu önceki seride iyileştiren Apple, yeni iPhone’larda film çekimlerinde kullanılan bir yöntem olan Smart HDR 4 teknolojisini kullanıyor.

Bu telefon her açıdan “en”leri bünyesinde barındırıyor. Bütçeniz elveriyorsa ve 6.7 inç gibi büyük ekranlı bir telefon kullanmak istiyorsanız, o halde cebinizde iPhone 12 Pro Max taşımak sizi çok memnun edecektir. iPhone 12 Pro Max’in pil ömrü, listedeki diğer iPhone’lara göre daha iyi. Ayrıca arkada, iPhone 12 Pro’dakinden bile daha güçlü bir kamera sistemi bulunuyor. iPhone 12 Pro Max, Apple tarafından resmi olarak satıştan kaldırılsa da, üçüncü taraf satıcılarda bulmanız mümkün.

iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerine göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan iPhone 12 Pro, bu ikiliden daha yüksek bir fiyata sahip. Boyutları ve görünümüyle iPhone 12 ile aynı olsa da bazı farklılıkları bulunuyor. iPhone 12 Pro’da kenarlar paslanmaz çelikten ve parlak bir görünüme sahip. Önde Ceramic Shield cam var. Arkada ise iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max’te olduğu gibi mat bir cam yüzey kullanılmış. IP68 suya ve toza dayanıklılık özelliği ise hem iPhone 12 hem iPhone 12 Pro’da mevcut.

Apple, iPhone 13 serisini satışa sunduktan sonra iPhone 12 modelini piyasada tutmaya devam ediyor. iPhone 12, kardeşi iPhone 11’e göre OLED ekrana geçişle büyük bir fark yaratmıştı. Ekranın parlaklığı tarafında denge biraz iPhone 13 tarafına kayıyor. Buna rağmen iPhone 12 sahiplerini de parlak ve görsel zevki yüksek bir ekran bekliyor. Arkada yine 12 megapiksel çözünürlüklü iki kamera var. Geniş açı kameranın yanında ultra geniş açı kamera bulunuyor. Apple’ın A14 Bionic işlemcisinin sağladığı yüksek işlemci gücü ve yapay zekâ yeteneklerinden kamera tarafında da yararlanılıyor.

iPhone 11 Pro Max’te, XS Max modeline göre yükseltilen kamera paketi dışında fazla bir değişiklik bulunmuyor. Ultra geniş açılı lensin eklenmiş olması önemli bir ilerleme sayılır. Aynı zamanda kamera yazılımında da güncelleme yapıldı. Üç farklı kamera arasında geçişler düzgün ve pürüzsüz biçimde yerine getiriliyor. iPhone 11 Pro Max’in en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi de pil performansı. Apple’ın belirttiğine göre, telefonun pil ömrü iPhone XS Max’inkine göre 4 saat kadar artırıldı. Gerçekten de iPhone 11 Pro Max normal kullanımda bir günü rahatlıkla aşan bir kullanım süresini sunuyor.

iPhone 11 Pro, kendisiyle aynı zamanda çıkan iPhone 11’e göre daha gelişmiş bir akıllı telefondur. Apple, iPhone 12 serisinin tanıtımıyla birlikte iPhone 11 Pro satışını bıraktı. Ancak bu modeli piyasada bulmaya devam edebilirsiniz. iPhone 11 ile aynı işlemciyi taşımasına rağmen iPhone 11 Pro, OLED ekrana sahip. Bu sayede IPS LCD ekrana göre daha iyi bir görsel deneyim sunuluyor. Aynı zamanda arkada üç tane kamera bulunuyor. Ultra geniş açılı kameranın yanı sıra telefoto kamerayı da arkada görüyoruz.

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