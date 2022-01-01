En İyi Oyuncu Mouse Seçenekleri 2022

Tutkulu bir oyuncu olun ya da olmayın iyi bir mouse size eşlik ediyorsa her açıdan şanslı hissedebilirsiniz. Çünkü iyi bir bilgisayar, yanında şık da bir mouse ister. Biz de bu yazımızda oyunculara yönelik en iyi mouse seçeneklerini bir araya getiriyoruz. Oyun deneyiminizi geliştirmek istiyorsanız bu yazımızı okumadan geçmeyin. Hazırsanız başlayalım.

Ayrıca bkz: En İyi Mouse Padler 2022

Mouse Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli ?

Harika bir mouse deneyimi yaşamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Örneğin oylama oranları ve DPI dereceleri sizin aşina olmanız gereken şeylerden biri. DPI’dan bahsedece olursak; kelime ‘inç başına nokta’nın kısaltmasıdır. Sayı ne kadar yüksekse, farenizin ne kadar hassas olduğunu belirleyebileceğiniz aralık o kadar geniş olur.

Bu arada, yüksek bir yoklama oranı, daha hızlı yanıt süresi elde ettiğiniz anlamına gelir. Yoklama hızı hertz cinsinden ölçülür ve genellikle 125 ila 1.000 Hz arasında değişir. İkincisi, farenizin konumunun bilgisayarınıza saniyede 1.000 kez bildirildiği anlamına geliyor.

Çok fazla masa alanınız yoksa, ancak yine de doğruluk ve hassasiyet istiyorsanız; daha büyük bir masanız olması durumunda daha düşük bir DPI değerine geçiş yapabilen daha yüksek bir DPI derecesine sahip bir mouse seçin. Biz bu yazımızda kablolu ve kablosuz seçenekleri bir araya getirdik. Ne tarz bir model seçmek istediğiniz ve bütçeniz de mouse alırken dikkat etmeniz gereken şeyler arasında. Bu arada solak iseniz bunu da dikkate almalı ve RGB aydınlatmalarına da bir göz atmalısınız.

En İyi Oyuncu Mouseları

Roccat Burst Core

Türünün en iyilerinden olan Roccat Burst Core; performans ve yapı açısından olduğu kadar fiyat açısından da kazanç sağlıyor. Bu mouse gösterişsiz olmasına rağmen; ergonomi ve hafif tasarım dahil olmak üzere diğer her şeyde bir adım öne çıkıyor. RGB hayranları daha pahalı olan Roccat Burst Pro’yu tercih edebilir. Ancak daha minimalist ve klas bir mouse istiyorsanız bu model tam size göre.

Razer Viper 8K

Rekabetçi, hızlı tempolu oyunlar, ayak uydurabilecek bir mouse gerektirir. İşte tam da böyle bir şey istiyorsanız Razer Viper 8K’yı öneriyoruz. Bu, 8.000 Hz yoklama oranı ve <0.125 ms tıklama gecikmesi sayesinde piyasadaki en hızlı ve en duyarlı oyun mouse seçenekleri arasında yer alıyor. Ayrıca Razer Viper serisinin etkileyici yapısının yanı sıra; bazı modellerinde bulunan çok yönlü tasarımı da harika.

Corsair Dark Core RGB Pro

Gecikmeleri nedeniyle, kablosuz fareler genellikle her saniyenin önemli olduğu oyunlar için ideal değildir. Bu yüzden Corsair Dark Core RGB bizi daha da çok etkiledi. 1 ms’nin altındaki hızı, inanılmaz derecede düşük gecikme süresi ve güvenilirliği ile bu; kablosuz veya başka bir şekilde oyun oynayabileceğimiz gerçek bir mouse. Üstelik, son derece özel RGB aydınlatmasından ve çok sağlam yazılımından dolayı bayıldık.

Steelseries Rival 5

Rival 600’ün en iyi özelliklerini devralan ve aynı zamanda fiyatını uygun tutan SteelSeries’in; oyun mouse ailesinin son üyesi; en iyi oyun mouse seçenekleri arasında iyi bir rakio. SteelSeries Rival 5’in büyüklüğü; performansında olduğu gibi hem tasarımında hem de özelliklerinde belirgin. Hafif ve daha fazla yan düğme ile birlikte geliyor. Performansında neredeyse kusursuz olduğundan bahsetmiyoruz bile, oyuncular için inkar edilemez derecede mükemmel.

SteelSeries Sensei On

Yerleşik profil özelliğive hoş mat kaplaması, SteelSeries Sensei Ten mouse için dayanılmaz. En önemlisi, bu çok yönlü fare; test ettiğimiz en iyi oyun farelerinden biri olmasını sağlayan birinci sınıf bir sensöre sahip. Etkileyici hızlanma ve yavaşlama seçeneklerinin yanı sıra mükemmel performans vaat ediyor. SteelSeries, mouseunuzu kaldırdığınızda ve eğik açılarda geri koyduğunuzda bile; izlemeyi tutarlı ve hassas tutan Eğim İzleme ile her şeyin üstesinden geliyor.

Razer Basilisk X Hiper

Bluetooth modunda 450 saate kadar çıkabilen Razer Basilisk X Hyperspeed; piyasadaki en uzun ömürlü kablosuz mouse seçeneklerinden biri. Ayrıca 450 IPS izleme hızı ve 40G’ye kadar hızlanma ile mükemmel performansa sahip. Bununla birlikte, kilit özelliği, mouse ve PC’niz arasında veri göndermek için gereken süreyi azaltan; ve böylece diğer kablosuz oyun teknolojilerinden %25 daha hızlı olan HyperSpeed ​​Kablosuz özelliğiyle geliyor.

Corsair Sabre Pro

Corsair Sabre RGB Pro Champion Serisi; ihtişamlı olmasa da; hakiki bir rakip. Bu arada e-spor oyuncuları tarafından tasarlanan bu mouse; 8.000 Hz yoklama oranı; AXON hiper işlemci teknolojisi ve hızlı çalıştırma özellikli Quickstrike düğmeleriyle tamamen hız canavarı. Minimal yapısı ve uygun fiyatıyla tam size hitap ediyor.

Logitech G305 Lightspeed

Logitech G305 Lightspeed, sevimli dış görünümü ve birden fazla renk seçeneği ile; oyuncular için bir mouse gibi görünmeyebilir. Ancak ciddi bir performans sergiliyor. Size sadece 12.000 DPI’a kadar vermekle kalmıyor; aynı zamanda mouseu içeriğe göre yeniden eşleştirme olanağı da vaat ediyor. Fiyatının çok makul olduğunu belirtelim.

Cooler Master MM720

En iyi mouse seçeneklerinden biri olan Cooler Master MM720’nin benzersiz şekli; Cooler Master’ın bazı eski tasarımlarına benziyor olabilir. Ancak bu mouse göründüğünden daha fazla özellik vaat ediyor. Arka kısmı sayesinde inanılmaz derecede hafif ve hızda 16.000 DPI’ye kadar çıktığı için; harika bir performans gösteriyor. Ayrıca bu mouse biraz sınırlı ve yerleşik bellek olmasına rağmen RGB ile birlikte geliyor.

Roccat Kone Pro

Roccat’ın Kone Pro, markanın sol ve sağ düğmelerin altına benzersiz bir şekilde yerleşmiş temiz; minimalist ve muhteşem RGB aydınlatmasını birleştirerek adeta parlıyor. Nitekim tüy kadar hafif ama aynı zamanda aydınlatma kadar hızlı olan bu üst düzey oyun mouseu; ciddi e-spor sınıfı performansıyla onu profesyoneller ve oyun oynamayı ciddiye alanlar için; mükemmel bir seçenek haline getiriyor.