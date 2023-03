Piyasadaki onuncu yılında tüm zamanların en çok satan ikinci ev konsolu olan PS4, tüm zamanların harika bir oyun kataloğunu topladı. ABD dışındaki PS5 fiyatlarındaki artış ve birçok yayıncının son nesil konsolunda oyunlar yayınlamaya devam etmesi nedeniyle, PS4’te oynamak için hala harika bir zaman. Konsolun sunduğu en iyi oyunları vurgulamak için bu listeyi oluşturduk.

En İyi PlayStation Oyunları 2023

Fortnite

Fortnite için PlayStation’daki en popüler oyun diyebiliriz. Belki Roblox PlayStation’da olsaydı biraz rekabet olurdu ama gerçek şu ki Fortnite çok yönlü. Parkur, takımlı ölüm maçı, battle royale veya orijinal Dünyayı Kurtar modunu oynamak istiyorsanız, menüden onu seçip oynamanız yeterli. Geliştiriciler her sezon büyük değişiklikler yapıyor; daha önce tanklar, yetenekler, tırmanma ve balık tutma eklemişlerdi.

Warframe

Warframe, uzaylıların oynadığını hayal edeceğiniz bir oyundur. Karakteriniz Tenno, boşluk tarafından kontrol edilen ve döndürülen nano-uyumlu kuklalardır. Tenno’nuzu kriyo uykusundan uyandırmaya ve Sentient tehdidiyle savaşmak için askere gitmeye başlarsınız. Her şey tamamen tuhaf, ancak arkadaşlarınızla uzaylıları yağmalamak ve onlara ateş etmek bu dünyada vakit geçirmek için en iyi nedendir. Oyun aynı zamanda günlük etkinlikler düzenler, sürekli olarak yeni Tenno ve hikayeler yayınlar ve genellikle sevilecek çok şeyi vardır.

Genshin Impact

The Legend of Zelda: Breath of the Wild oynadıysanız ve çok oyunculu (ve daha fazla anime) olmasını dilerseniz, Genshin Impact bir rüyanın gerçekleşmesi olacaktır. Oyun, yemek pişirmek, tırmanmak ve yemyeşil manzaraları geçmek, renkli bir karakter kadrosunun yanında bir görünüm oluşturuyor. Büyük farklar, oyunun daha çok RPG öğelerine dayanmasıdır – seviye atlamak, yeni öğeleri yağmalamak ve temel güçlerle zanaat yapmak bunlardan bazılarıdır.

Apex Legends

Fortnite’ın en büyük rakibi Apex Legends’ın bazı büyük farklılıkları vardır. Birincisi, birinci şahıs olması ve bu nedenle aksiyonun kesinlikle daha gergin olmasıdır. İkincisi, hepsinin dikkat etmesi gereken bir avuç özel yeteneği olan karakterleridir. Duvarların arkasını görmek, düşmanları takip etmek ve gizlilik becerileri, stratejinin oyunun önemli bir parçası olduğu anlamına gelir. Üstüne üstlük, haritalar çok daha küçüktür, bu da maçları hızlı ve ölümcül hale getirir. Fortnite zevkinize göre fazla rahatsa, Apex Legends’i denemelisiniz.

Destiny 2

Destiny 2 başlangıçta ödemeli bir oyun olsa da, oyun 2019’da değişti ve o zamandan beri oyun için destek vermeye devam etti. Destiny 2, bir Muhafızlar loncası için görevleri tamamlayan bir Avcı, Büyücü veya Titan olan bir maceracı olarak oynamanızı sağlar. Bu, klasik zindan tarama fantezi ortamınız gibi gelebilir, ancak bunun yerine, yabancı gezegenleri keşfeden silahlı bir haydutsunuz.

Just Dance 2023 Edition

Şimdiye kadar Just Dance oyunları tam fiyatlıydı, ancak son zamanlarda Ubisoft farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Just Dance 2023 sürümünün artık PlayStation’da oynaması ücretsiz ve yıllık sürümler yerine sürekli olarak eklenen yeni ücretsiz ve ücretli içeriklerle serinin sonuncusu olması planlanıyor.

Smite

Ne yazık ki, PlayStation mağazasında herhangi bir ücretsiz gerçek zamanlı strateji oyunu yok. Ancak MOBA’ları seviyorsanız Smite, PlayStation’daki en büyük ve en popüler ücretsiz MOBA oyunudur. Oyun, dünyanın tüm panteonlarının efsanevi tanrıları etrafında şekilleniyor. Düşman üssünü ele geçirmek için ekibinizi koordine ederken Afrodit’in Maui ile birlikte savaştığını görün.

Overwatch 2

Orijinal Overwatch, her iki tarafta altı kişilik tam fiyatlı bir takım oyunu olma sorununa sahipti. Beş arkadaşın oyunu satın almasını sağlamak büyük bir engeldi ve onları bir araya getirmek ikinci ve en sinir bozucu sorundu. Yeni Overwatch 2 ise ücretsiz ve beş kişilik ekiplere indirgenmiştir. Artık gerçek bir takım gibi ölüm karşılaşması yapabilir veya gerçek bir takım gibi strateji belirleyebilirsiniz.

The Last of Us ll

The Last of Us 2023’ün ilk günlerinde bir oyun olmanın ötesine geçip bir TV dizisi olarak izleyicilerle buluşmuştu. Diziyle birlikte The Last Of Us oyununa olan ilgi de doğal olarak arttı. Naughty Dog 2022’de oyunun PS5 için “remaster” edilmiş versiyonunu yayınlamıştı. Bu versiyon ise oyunculara çok daha gelişmiş bir görsel deneyim sunuyor.

Rocket League

Araba futbolu şaşırtıcı derecede uzun bir süredir ortalıkta dolaşıyor ancak Rocket League’in hepsi bu kadar olsaydı, bugünün yarısı kadar popüler olmazdı. Bunun yerine aracınız, oyunun sahada olduğu kadar havada da oynanmasına izin vermek için roket güçlendiriciler ve bazı harika süspansiyonlarla donatılmıştır. Bu futbol 2.0’dır ve başlangıçta arenada zıplarken gol atmakta biraz zorlansanız da, bir süre sonra kendinizi gerçek bir futbol yıldızı gibi hissedeceksiniz.

FIFA 2023

EA ve FIFA’nın yollarını ayırdığı bir bakıma türünün son örneği olan FIFA 23, bu güzel oyunu PS5’te oynamanın en iyi ve en kesin yoludur. Aslında, modern FIFA oyununun kalitesi, arkasındaki devasa topluluk ve oyunun oynanabileceği ve etkileşim kurulabileceği yolların sayısı, muhtemelen şu anda çıkan en iyi PS5 spor oyunu olduğu anlamına geliyor.

Deathloop

PS5 konsoluna özel olarak hayat bulan Deathloop, oynayabileceğiniz en akıllı, en sorunsuz ve en şık PS5 oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Arkane’nin Dishonored ve Prey gibi diğer sürükleyici simülasyonlarının hayranıysanız, bu sizin için basit bir oyun ve sizi saatlerce düşündürecek ve eğlendirecek bir PS5 oyunudur. Deathloop’un parlaklığı, zekice yazılmış karakterlerinden ve diyaloglarından ilgi çekici bir hikayeye ve günün farklı saatlerinde haritaların farklı alanlarını açan bazı inanılmaz eğlenceli oyun “döngülerinden” DualSense denetleyici için tam desteğe kadar çok yönlüdür.

Astro’s Playroom

Astro’s Playroom makineyi ilk aldığınızda konsola dahil edilen ve önceden yüklenmiş olan küçük eğlenceli bir oyundur ve hem konsolun hem de özellikle DualSense denetleyicinin gücünü ve kapasitesini sergilemekle harika bir iş çıkarır, ama aynı zamanda size başka bir şey satın almadan önce devam etmek için çok eğlenceli bir platform oyunu sağlar.

Horizon Forbidden West

PS4’ün en sevilen oyunlarından birinin devamı olan Forbidden West, kahramanı Aloy’u, dünyasını flora ve faunayı kısıtlayan boğucu bir vebadan kurtarmaya çalışmak için geniş bir yolculuğa çıkarıyor. Tek kelimeyle nefes kesici görünüyor, şimdiye kadar piyasaya sürülen görsel olarak en etkileyici konsol oyunlarından biri ve çok çeşitli robotik düşmanlara karşı ilk oyunun etkileyici serbest biçimli savaşından daha fazlasına sahip.

Neon White

Neon White FPS formatını sevenlerin oldukça hoşuna gidecek oyunlar arasında yer alıyor. Burada oyuncuların tüm bölümleri mümkün olan en kısa sürede tamamlaması gerekiyor. Müthiş görselleri ve eğlenceli müzikleri olan oyunun en dikkat çekici yönü ise hızlı ve tepkisel oynanış deneyimi oluyor. Oyuncular en iyi zamanlarını geliştirmeleri ve arkadaşlarının sürelerini geride bırakmaları konusunda teşvik ediliyor.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Naughty Dog, PS4 döneminde yayınlanan iki Uncharted oyununu daha iyi grafikler, daha kısa yükleme süreleri ve Dual Sense oyun kumandasıyla dokunsal geri bildirim desteğiyle PS5’e getirdi. Uncharted: Legacy of Thieves Collection’da Uncharted 4: A Thief’s End ve Uncharted: The Lost Legacy bulunuyor. Uncharted 4: A Thief’s End, serinin ana hikayesindeki en son oyun olma özelliğini taşıyor. The Lost Legacy’de ise yan karakterlere odaklanan daha küçük bir macera sunuyor.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed üçlemesinin doruk noktası Valhalla, seriyi ilk kez İngiltere’ye taşıyarak bizi vikinglerin rolüne soktu. Assassin’s Creed Valhalla, eski İngiltere ve Norveç’i tüm ihtişamıyla tasvir eden geniş bir açık dünya ve yüzlerce saat sürebilecek onlarca görevle bugüne kadarki en büyük Ubisoft açık dünyalarından biri. Karakteriniz Eivor zafere giden yolda yağmalamalar, savaşlar ve müzakereler yaparken, bu ihtişamı hem karadan hem de denizden görme fırsatına sahip olacaksınız.

God of War Ragnarok

Bu, “oyun dünyasının en öfkeli babası” efsanesinin en son bölümü ve sizi ağlatacak. Kratos ve Atreus’un gençlikleri arasındaki bağ Ragnarok’ta test ediliyor. Bu da sizi bir başka donmuş İskandinav ortamıyla tanıştırıyor. Ragnarok, orijinal oyunun yıllar önce attığı temel üzerine inşa ediliyor.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Marvel’s Spider-Man Miles Morales ile Insomniac Games, fantastik Marvel’s Spider-Man’in üzerine inşa ederek oynanışı ve hikaye anlatımını geliştirdi. Miles Morales evrenin hikayesini ilerletirken, sizi Miles Morales’in yerine koyarak onun günlük zorluklarını ve başarılarını deneyimlemenizi sağlayarak dokunaklı ve büyüleyici bir hikaye yaratmayı başarıyor.

Mortal Kombat 11: Ultimate

Çok az dövüş oyunu yapımcısı NetherRealm’in itibarına sahiptir. Mortal Kombat 11, 29 yıl sonra hala mevcut en iyi dövüş oyunlarından biri. Mortal Kombat 11, orijinal oyundaki tüm karakter listesini ve Aftermath hikaye eklentisini içeriyor. Ayrıca, Nisan 2019’dan bu yana piyasaya sürülen tüm Kombat Pack karakterlerini içeren ağır bir pakettir. PS5’in teknik gelişmeleri, bu oyunu Sony’nin yeni konsolu için mutlaka oynanması gereken bir oyun haline getiriyor.