En İyi PlayStation Oyunları 2024 Listesi Belli Oldu!

12 Aralık’ta gerçekleştirilen The Game Awards 2024 kapsamında 2024’ün en iyi oyunları belli olmuş ve bu yarışta Astro Bot, yılın oyunu seçilmişti. Şimdi ise PS Blog Game of the Year 2024 kapsamında en iyi PlayStation oyunları 2024 listesi belli oldu. PlayStation oyuncularının oyları ile belirlenen listeye Final Fantasy VII Rebirth damgasını vurdu ve pek çok kategoride birinci oldu. İşte ayrıntılar…

En İyi PlayStation Oyunları 2024 Listesi Açıklandı

PS Blog Yılın Oyunu 2024 gerçekleştirildi ve etkinlikte 1,6 milyonu aşkın oy kullanıldı. PlayStation oyuncularının verdiği oylarla 2024 için yılın en iyi PS oyunları belli oldu. PS Blog tarafından gerçekleştirilen PS Yılın Oyunları 2024 ödülleri kapsamında toplam 19 kategoride pek çok oyun yarıştı. Kategorilerde öne çıkan yapımlar Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2 ve Black Myth: Wukong şeklinde oldu.

2024 yılında pek çok PS oyunu piyasaya sürüldü ve bu yapımlardan biri olan Final Fantasy VII Rebirth pek çok kategoride ödül aldı. PS Blog Game of the Year 2024 ödülleri kapsamında en dikkat çeken hususlardan biri de Astro Bot’un 2024’ün en iyi dört oyunu arasına dahi girememesi oldu; zira bu yapım yukarıda da TGA 2024’ün en iyi oyunu seçilmişti.

Kategorilerine göre işte 2024 en iyi PS oyunlar listesi:

Yılın Oyunu

Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth

Altın Ödül: Silent Hill 2

Gümüş Ödül: Marvel’s Spider-Man 2

Bronz Ödül: Black Myth: Wukong

En İyi Grafikler

Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth

Altın Ödül: Silent Hill 2

Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong

Bronz Ödül: Stellar Blade

En İyi Sanat Yönetimi

Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth

Altın Ödül: Stellar Blade

Gümüş Ödül: Silent Hill 2

Bronz Ödül: Black Myth: Wukong

En İyi Hikaye

Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth

Altın Ödül: Silent Hill 2

Gümüş Ödül: Alan Wake 2

Bronz Ödül: Black Myth: Wukong

En İyi Ses Tasarımı

Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth

Altın Ödül: Silent Hill 2

Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong

Bronz Ödül: Stellar Blade

En İyi Müzik

Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth

Altın Ödül: Stellar Blade

Gümüş Ödül: Silent Hill 2

Bronz Ödül: Marvel’s Spider-Man 2

En İyi Performans

Platin Ödül: Cody Christian (Cloud Strife – Final Fantasy VII Rebirth)

Altın Ödül: Elle Newlands (Mary – Silent Hill 2)

Gümüş Ödül: Ben Starr (Clive Rosfield – Final Fantasy XVI)

Bronz Ödül: Briana White (Aerith – Final Fantasy VII Rebirth)

En İyi Aksiyon Oyunu

Platin Ödül: Stellar Blade

Altın Ödül: Marvel’s Spider-Man 2

Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong

Bronz Ödül: Rise of the Ronin

En İyi Dövüş Oyunu

Platin Ödül: Tekken 8

Altın Ödül: Street Fighter 6

Gümüş Ödül: Mortal Kombat 1

Bronz Ödül: Granblue Fantasy Versus: Rising

En İyi Rol Yapma Oyunu

Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth

Altın Ödül: Baldur’s Gate 3

Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong

Bronz Ödül: Unicorn Overlord

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Platin Ödül: Helldivers 2

Altın Ödül: Call of Duty: Modern Warfare III

Gümüş Ödül: Foamstars

Bronz Ödül: Destiny 2

En İyi Platform Oyunu

Platin Ödül: Astro Bot

Altın Ödül: Prince of Persia: The Lost Crown

Gümüş Ödül: Little Nightmares III

Bronz Ödül: Sonic Superstars.

En İyi PS5 Oyunu