En İyi PlayStation Oyunları 2024 Listesi Belli Oldu!

12 Aralık’ta gerçekleştirilen The Game Awards 2024 kapsamında 2024’ün en iyi oyunları belli olmuş ve bu yarışta Astro Bot, yılın oyunu seçilmişti. Şimdi ise PS Blog Game of the Year 2024 kapsamında en iyi PlayStation oyunları 2024 listesi belli oldu. PlayStation oyuncularının oyları ile belirlenen listeye Final Fantasy VII Rebirth damgasını vurdu ve pek çok kategoride birinci oldu. İşte ayrıntılar…
En İyi PlayStation Oyunları 2024 Listesi Açıklandı
PS Blog Yılın Oyunu 2024 gerçekleştirildi ve etkinlikte 1,6 milyonu aşkın oy kullanıldı. PlayStation oyuncularının verdiği oylarla 2024 için yılın en iyi PS oyunları belli oldu. PS Blog tarafından gerçekleştirilen PS Yılın Oyunları 2024 ödülleri kapsamında toplam 19 kategoride pek çok oyun yarıştı. Kategorilerde öne çıkan yapımlar Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2 ve Black Myth: Wukong şeklinde oldu.
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2024 yılında pek çok PS oyunu piyasaya sürüldü ve bu yapımlardan biri olan Final Fantasy VII Rebirth pek çok kategoride ödül aldı. PS Blog Game of the Year 2024 ödülleri kapsamında en dikkat çeken hususlardan biri de Astro Bot’un 2024’ün en iyi dört oyunu arasına dahi girememesi oldu; zira bu yapım yukarıda da TGA 2024’ün en iyi oyunu seçilmişti.
Kategorilerine göre işte 2024 en iyi PS oyunlar listesi:
Yılın Oyunu
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Silent Hill 2
- Gümüş Ödül: Marvel’s Spider-Man 2
- Bronz Ödül: Black Myth: Wukong
En İyi Grafikler
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Silent Hill 2
- Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong
- Bronz Ödül: Stellar Blade
En İyi Sanat Yönetimi
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Stellar Blade
- Gümüş Ödül: Silent Hill 2
- Bronz Ödül: Black Myth: Wukong
En İyi Hikaye
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Silent Hill 2
- Gümüş Ödül: Alan Wake 2
- Bronz Ödül: Black Myth: Wukong
En İyi Ses Tasarımı
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Silent Hill 2
- Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong
- Bronz Ödül: Stellar Blade
En İyi Müzik
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Stellar Blade
- Gümüş Ödül: Silent Hill 2
- Bronz Ödül: Marvel’s Spider-Man 2
En İyi Performans
- Platin Ödül: Cody Christian (Cloud Strife – Final Fantasy VII Rebirth)
- Altın Ödül: Elle Newlands (Mary – Silent Hill 2)
- Gümüş Ödül: Ben Starr (Clive Rosfield – Final Fantasy XVI)
- Bronz Ödül: Briana White (Aerith – Final Fantasy VII Rebirth)
En İyi Aksiyon Oyunu
- Platin Ödül: Stellar Blade
- Altın Ödül: Marvel’s Spider-Man 2
- Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong
- Bronz Ödül: Rise of the Ronin
En İyi Dövüş Oyunu
- Platin Ödül: Tekken 8
- Altın Ödül: Street Fighter 6
- Gümüş Ödül: Mortal Kombat 1
- Bronz Ödül: Granblue Fantasy Versus: Rising
En İyi Rol Yapma Oyunu
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Baldur’s Gate 3
- Gümüş Ödül: Black Myth: Wukong
- Bronz Ödül: Unicorn Overlord
En İyi Çok Oyunculu Oyun
- Platin Ödül: Helldivers 2
- Altın Ödül: Call of Duty: Modern Warfare III
- Gümüş Ödül: Foamstars
- Bronz Ödül: Destiny 2
En İyi Platform Oyunu
- Platin Ödül: Astro Bot
- Altın Ödül: Prince of Persia: The Lost Crown
- Gümüş Ödül: Little Nightmares III
- Bronz Ödül: Sonic Superstars.
En İyi PS5 Oyunu
- Platin Ödül: Final Fantasy VII Rebirth
- Altın Ödül: Silent Hill 2
- Gümüş Ödül: Marvel’s Spider-Man 2
- Bronz Ödül: Stellar Blade.