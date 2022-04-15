En İyi Programlama Dilleri 2022

Bir programlama dili, bilgisayarlara belirli görevleri yerine getirme talimatı vermek için; insanlar tarafından kullanılan iletişim araçlarını ifade eder. Bu diller, özel görevleri gerçekleştirmek için programlar oluşturmak için belirli kodlama kullanır. Yazılım programlama kazançlı bir kariyer seçeneğidir. Ankete göre, programlama işlerinin 2028 yılına kadar %21 artması bekleniyor. Wikipedia, yaklaşık 700 programlama dili olduğunu iddia ediyor. Biz de bu yazımızda en iyi programlama dillerini sizler için derledik.

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Ruby / Ruby on Rails

Ruby basitliği ile ön plana çıkan açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. Ayrıca Rails de Ruby diliyle meydana getirilmiş web uygulamaları oluşturmayı basitleştiren bir eklenti çerçevesidir. Gündelik hayatınızda kullandığınız birçok uygulamanın temelinde bu dil bulunur. Dil yapısı JavaScript’e oldukça yakın bir dildir. GitHub, Airbnb, Twitter (front-end), Twitch, SoundCloud, Zendesk gibi uygulamalar Ruby’i aktif olarak kullanıyor.

Java

Android uygulamaları oluşturmanın en yaygın yolu olan Java; Sun Microsystems tarafından oluşturulan ve günümüzde veri tabanları, Android uygulamaları, bilgisayar uygulamaları ve daha fazlası için kullanılır. Java; basit, modern, nesne yönelimli, tip korumalı kullanıcı dostu ve hızlı bir uygulama geliştirme aracıdır. Genel amaçlı bir dilin tüm hünerlerine sahiptir. Ve C ile C++ dillerinin iyi özelliklerini almış bir dildir. Ekstra olarak, birçok platformda çalışabilme yeteneğine sahiptir.

C++

Nesne Yönelimli (Object-Oriented) bir programlama dili olan C++, geliştirilmesinden bu yana hep en yaygın kullanılan dillerden biri olmuştur. Özellikle performans söz konusu olduğunda C++ ilk seçimlerden biri olmaktadır. Çünkü diğer program dilleriyle kıyaslandığında çok daha sık güncellenen bir dildir. Birçok oyunda, işletim sisteminde ve uygulamada ana dil olarak kullanıldığı için hala aktif olarak kullanılmaktadır.

Python

Python, kullanımı kolay ve her alanda iyi olan üst düzey bir programlama dilidir ve gittikçe büyümeye devam etmektedir. Dünyadaki bir çok yapay zeka çalışmasının Python üzerinden yürütülmesinin yanı sıra, YouTube; Instagram, Pinterest gibi platformlar da Python ile geliştirilmiştir.

PHP

Son yıllarda yerini Python ve JavaScript almış olsa da; bundan birkaç yıl öncesine kadar en popüler back-end programlama dili olan PHP’nin asıl görevi arka plandaki işlemleri, olayları kontrol etmek ve sonuçlar üretmektir. PHP gibi web tabanlı bir programlama dili ile hızla geliştirilen basit blog sitelerinden; Facebook, Twitter, WordPress ve online oyunlar gibi sürekli geliştirilen web sitelerine kadar her şey yapmak mümkündür.

SQL

SQL, yapısal sorgu dili anlamına gelir ve aslında bir veritabanı yönetim sistemidir. Sorgulama sırasında veriler üzerinde işlemler yapmamızı sağlamaktadır. Veri tabanlarına erişerek ve bunları yöneterek büyük miktarda veri ile ilgilenmenize olanak sağlar. Büyük verilere sahip uygulamalar ve bilgisayar programları SQL sistemini kullanarak rahatlıkla veritabanı yönetimi yapılabilmektedir.

HTML

Her bir web sitesinin yapısındaki temel olan HTML’i teknik olarak bir programlama dili olmasa da bir “biçimlendirme dili” olarak tanımlayabiliriz. Bu işaretleme dili ile web sitelerinde istenildiği gibi yazı, video ve görüntü değişiklikleri yapılarak sayfaların birbirine bağlanması sağlanır. Bu sayede web tarayıcısında istenildiği gibi bir görüntü oluşması sağlanır.

Java Script

Hem kamu hem de özel sektörde kullanılan JavaScript, GitHub üzerinde de kullanılan en popüler dildir. Ayrıca geliştiricilerin web siteleri üzerinde etkileşimli öğeler oluşturmasını sağlayarak en çok kullanılan yazılım dillerinden biri olmasının yanı sıra, Nesnelerin interneti ve bazı oyun geliştirme alanlarında da kullanılır.

Bash/Shell

Bash için önceden tasarlanmış bir komut listesini, otomatik olarak çalıştırmak için bir işletim sistemine bildirildiği bir program diyebiliriz. Bash sayesinde, sık sık karşılaşılan durumlar için kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan işlemlerin otomatikleşmesi sağlanabilir. Örneğin, her gün belli zamanlarda sisteminizin tüm dosyalarının kontrol edilerek içlerinden sadece bir önceki güne göre değişenlerin yedeğini alan bir program yazılabilir.

CSS

Türkçesi, Basamaklı Stil Sayfaları olan “Cascading Style Sheets” veya CSS, web siteleri ve tarayıcı tabanlı uygulamalar tasarlamak için yaygın olarak kullanılan programlama dilidir. Stiller, bir HTML elementinin nasıl görüneceğini belirlemeye, görüntüyü hızlı ve etkili bir şekilde değiştirmeye yarar. Web sitenize kod fazlalığı yaratmaz.