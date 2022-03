En İyi PUBG Silahları 2022

En iyi PUBG silahlarını bulmak, PlayerUnknown’s Battleground’ı çok daha iyi hale getirecektir, çünkü silahlı çatışmalar genellikle güçlü silahlara sahip olanlar tarafından basit tabanca kullananlara göre daha kazançlıdır. Biz de bu yazımızda PUBG’deki en iyi silahları bir araya getiriyoruz.

Bkz: PUBG Mobile Liyakat Yükseltme – Liyakat Nasıl Yükseltilir?

MG3 LMG

Bu LMG, özellikle düşman araçlarına karşı mutlak bir güç merkezidir ancak birliklere karşı da pek çok faydası vardır. Arasında geçiş yapılabilen 990 ve 660 RPM’nin yanı sıra defansif oynarken daha fazla stabilite için ideal “bekleme” silahıdır. 75 mermisi var, ancak 6x’e kadar dürbün kullanma fırsatı ile çekimlerinizi seçme olanağına sahip olacaksınız.

M416

Katı hasar verme yeteneğine sahiptir ve püskürtmeyi sevenler için; geri tepmeyi kontrol etmesi en kolay olanlardandır. Menzilde şaşırtıcı değil ancak; birçok seçenekten kesinlikle daha iyidir ve mevcut en iyi çok yönlü silahlardan biridir.

AKM

AKM, tüm yaygın saldırı tüfekleri arasında en yüksek tek atış hasarına sahiptir ve kafadan vuruş yapma konusunda kendine güvenen herkes için harikadır. Yüze iki el ateş etmek, üçüncü seviye miğfer takmayan herkesi yere sermek için yeterli olacaktır; bu nedenle tek atış modu ve iyi bir dürbün ile bunu başarabilirsiniz. AKM’yi tek atışlı bir yedek AR olarak veya sahte bir keskin nişancı olarak çalıştırmak iyi bir fikirdir.

SCAR-L

SCAR çok bölücü bir silahtır, ancak orta menzile yakın mesafede; düşmanları püskürtmede harika olduğu bir gerçek. Tek bir ateşli silah olarak belki de M16 veya AKM ile aynı seviyede değil ancak otomatik ateşlemeyi seviyorsanız; bir M4 görülecek bir yer yoksa bu sizin için iyi bir seçenektir.

UMP9

UMP belki de her yönüyle en iyi SMG’dir ve diğer birçok SMG’nin aksine; orta mesafede de hasar verir. En büyük avantajı, her oyunda 100’den az cephaneye sahip olmak için; mücadele edeceğiniz kadar yaygın olan 9 mm cephane ile çalışmasıdır. Bu, ikinci bir silah için her zaman harika bir seçenektir. Ve hatta bir keskin nişancı ile eşleştirilebilir.

S12K

Bir kentsel alanda oynuyorsanız, S12K en iyi yardımcınızdır. Bir av tüfeği olmasına rağmen, çok iyi olan hızlı bir atış hızına sahiptir ve verdiği hasar; 15 yard yakınınıza gelen herkesi anında yere düşecek kadar yaralayacaktır. Geniş bir mag alabilirseniz bu silahı ikili ve mangalarda kolayca çalıştırabilirsiniz.

P18C

PUBG’deki tek otomatik ateşlemeli tabanca olan P18C; oldukça etkilidir ve geniş bir mag ile binaları temizlemek için gerçekten yararlı. Yine de pek sık ​​kullanmamalısınız ancak bir yerde bunu bulursanız her zaman almaya değerdir.

Mini14

Bu silah iyi bir kapsamla uzun mesafeli hasar rolünü devralıyor. Ve ayrıca hızlı atış oranları sayesinde gerektiğinde yakından da kullanabilirsiniz. Mini gerçekten birinci seviye bir silahtır ve halihazırda bir Kar98k’niz veya bir havadan atılan keskin nişancınız yoksa her zaman almanız gereken bir silahtır.

Kar98k

Ham hasar söz konusu olduğunda Kar98k açık ara en iyi keskin nişancı tüfeğidir ancak; cıvata hareketinin doğası, arka arkaya birden fazla atış yapmak için çok fazla zaman ve ayar gerektirdiği anlamına gelir. Bununla birlikte, eğer kafadan vuruş yapabilirseniz; o zaman bir veya iki seviye kaskı olan herkesi bir kez vurup öldürebilirsiniz. İyi bir kapsam ile Kar98k ölümcül ve oyundaki en iyi silahlardan biri haline geliyor.

AWM

Havadan düşürme silahlarının tümü harika seçeneklerdir ve şansınız olursa %100 almanız gereken şeylerdir; ancak AWM’nin açık ara en iyisi ve oyundaki en iyi silah olduğuna şüphe yoktur. AWM, üçüncü seviye bir kask takıyor olsalar bile, kafalarına vurursanız herkesi öldürür. Birinin ikinci seviye yeleği olsa bile, onu indirmek için sadece iki vuruş gerekir. Bir tane bulursanız AWM’yi kullanmamak için gerçekten hiçbir neden yoktur.

M249

M249, 100 mermilik 5.56 cephanelik şarjörü ile; tüm rakipleri delip geçer ve bir aracı saniyeler içinde havaya uçuracak güce sahiptir. Bir miktar doğruluk düzeyine sahip olmanız koşuluyla; yakın ve orta mesafedeki öldürmeleri almak çok kolay hale gelir. Tabii ki cephane seviyelerine dikkat etmeniz gerekiyor; ancak sadece 100 cephaneyle bile oynamaya değer bir silah.

SKS

SKS, çoğu alanda Mini ve Kar98k arasında yer alır. Ateş hızı çok iyi değil ve verdiği hasar da öyle ancak ateş hızı Kar’dan; hasarı da Mini’den daha iyi. Diğer üst düzey keskin nişancılardan hiçbiri mevcut değilse; SKS her zaman sağlam bir seçimdir ancak bazen bunu almaktansa çift AR çalıştırmak daha iyi olabilir.

S686

Solo oyunlarda çift namlulu S686 oldukça iyi bir silah olabilir. Her iki atışı da yakın mesafeden vurursanız rakiplerinizin hiç şansı kalmaz ancak birkaç kişiyle birlikte karşılaşırsanız kaybedebilirsiniz. Bunu kullanırken kendinize güvenmelisiniz, çünkü kaçırılan bir atış felakete yol açar.

Vector

Yakından ham hasar açısından Vector iyi bir makinedir ancak; onu genişletilmiş bir mag olmadan çalıştırmak gerçekten kötü bir fikirdir. 13 mermi bir saniyede tükenecek ve iyi bir kısmına isabet etmediyseniz mahsur kalacaksınız. Uzatılmış bir mag ve birkaç diğer eklenti ile bu; belki de elinizdeki en iyi yakın mesafe silahı haline gelebilir.

Bonus: Decoy Grenade

Bu silah, yem bombaları, düşmanları içeri çekmek veya kendi çıkışınızı kapatmak için; silah seslerini taklit eden yeni bir fırlatılabilir türdür. Yalnızca Sanhok’ta mevcuttur, ancak bir düşmanın başka yöne bakmasını sağlamak için idealdir; böylece siper için bir mola verebilirsiniz.

Ayrıca bkz: PUBG Mobile UC Hilesi 2022