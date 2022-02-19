PUBG Mobile Liyakat Yükseltme – Liyakat Nasıl Yükseltilir?

Günümüzün en popüler mobile oyunların başında gelen PUBG Mobile, hem espor arenasında hem de normal kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle arkadaşlarınızla oluşturduğunuz rekabet ortamı sayesinde oyunlar daha keyifli hal alıyor. Peki PUBG Mobile içerisinde yer alan liyakat puanı hakkında neler biliyorsunuz? Bugünkü yazımızda sizlere PUBG Mobile liyakat yükseltme hakkında bilgi vereceğiz.

PUBG Mobile içerisinde belki en önemli özellik liyakat olarak karşımıza çıkıyor. Liyakat puanı sizin arkadaşlarınız ile oynama seçeneğini doğrudan etkiler. Eğer liyakat puanınız düşerse kendi arkadaşlarınızla oyuna giremezsiniz. Özellikle liyakat puanını yükseltmek istiyorsanız oyunlarda tek başınıza mücadele etmelisiniz.

PUBG Mobile içerisinde liyakat puanınızı etkileyen birden çok etken vardır. Bu etkenleri yapan oyuncuların liyakat puanları giderek azalır. Aşağıdaki davranışlardan herhangi birisini yapmaya başladığınızda liyakat puanınızda ciddi bir düşüş gözlemleyebilirsiniz. Bu davranışlar şu şekilde;

Takım arkadaşına bilerek zarar verme

Karşılaşma esnasında rakip oyuncular ile iş birliği sağlama

Hile kullanımı

Yukarıda yer alan maddeleri gerçekleştirdiğiniz takdirde, liyakat puanınızda düşüşler gözlemlenir.

PUBG Mobile Liyakat Nasıl Yükseltilir?

Eğer PUBG Mobile içerisinde liyakat puanınızı yükseltmek istiyorsanız, yapmanız tek gereken karşılaşmalarda başarı göstermek olacaktır. Özellikle tek başınıza girdiğiniz karşılaşmalarda elde ettiğiniz başarılar, liyakat puanınızda ciddi bir artış olmasına sebep olacaktır.

Karşılaşmalarda elde edilen başarıya göre bu puanlar değişiklik gösterir. Hangi başarının ne kadar liyakat puanı getireceği şu şekilde;

Karşılaşmalarda ilk 10 içerisinde yer almak: +3 Puan

içerisinde yer almak: Karşılaşmalarda 10-50. sıralamalarda yer almak: +2 Puan

sıralamalarda yer almak: Karşılaşmalarda 51-100. sıralamalarda yer almak: +1 Puan

İlk çıktığı zamanlarda dünyayı kasıp kavuran PUBG Mobile, pandemi süresince hem ülkemizde hem de dünya genelinde kullanıcı sayısını artırdı. Özellikle 2021 ve 2022 yılları içerisinde gerçekleşen ve planlanan espor etkinlikleri sayesinde PUBG Mobile uzun bir süre de listelerde ilk sırada kalacağa benziyor.

PUBG Mobile içerisinde birçok özellik bulunurken, sizlerin arkadaşlarınızla oynadığınız oyunu en çok etkileyen liyakatdır. Özellikle liyakat puanı sizlere birçok yönden avantaj sağlar. Bunların en başında çevrimiçi arkadaşlarla oyuna girmek vardır. Yukarıda bahsettiğimiz davranışları sergilemediğiniz takdirde, liyakat puanınız sürekli bir artış gösterecektir.

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