PUBG Facebook Bağlantısı Kaldırma Nasıl Yapılır?

Günümüzün en popüler battle royale oyunlarından olan PUBG, milyonlarca oyunsever tarafından zevkle oynanıyor. PUBG giriş yapmak için birçok farklı seçenekten birisini seçebiliyorsunuz. Bunlardan en yaygın kullanılanı Facebook. Bugünkü yazımızda sizlere PUBG Facebook bağlantısı kaldırma işlemini anlatacağız.

Birçok oyuncu oyuna girerken Facebook hesabını bağlayıp PUBG hesabına giriş yapıyor. Bu durum sonrasında ise Facebook bağlantısını kaldırmak zorlu bir işlem haline geliyor. Birçok kullanıcı yeni hesap açmaktansa Facebook hesabını kullanarak kolay bir şekilde giriş yapabiliyor. Ayrıca arkadaşlarınızla beraber oynamak için Facebook sizlere büyük kolaylık sağlıyor.

Özellikle Facebook’un eski popülerliğini kaybetmesi, oyuncuların Facebook’u kullanarak giriş yapmasının önüne geçiyor. İlk kez Facebook ile giriş yaptıysanız geriş dönüşün olmadığı düşünülmektedir. Ancak PUBG Facebook bağlantısı kaldırma işlemi oldukça basit bir işlemdir.

Bir çok PUBG Mobile oyuncusu Facebook hesaplarını bağladıkları için oradaki arkadaşlarından kurtulamıyor ve sırf bundan dolayı bile sosyal medya hesabını oyundaki hesabından kaldırmak istiyorlar. Her ne sebeple olursa olsun eğer PUBG hesabınızdan Facebook bağlantısını kaldırmak istiyorsanız aşağıda anlattığımız işlemler işinize yarayacaktır. PUBG Facebook bağlantısını kaldırmak için 2 farklı yöntem vardır.

PUBG Mobile Bağlantısını Facebook Üzerinden Kaldırma

PUBG Mobile bağlantısını Facebook üzerinden kaldırmak için aşağıdaki yolları sırasıyla yapabilirsiniz.

Facebook hesabınıza giriş yapın.

Facebook hesabınız açıldıktan sonra “ Ayarlar ” kısmına girin.

” kısmına girin. Ayarların içerisinde yer alan “ Uygulamalar ve Web Siteleri” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. PUBG Mobile oyununu bulun ve “Kaldır” seçeneğine tıklayın.

PUBG Mobile Oyunundan Facebook Bağlantısı Kaldırma

PUBG Mobile oyunundan Facebook bağlantısını kaldırmanızı sağlayan yöntemde aşağıda anlatılmıştır.

PUBG Mobile hesabınıza giriş yapın. Oyun içerisinden Ayarlar seçeneğine tıklayın. Ayarlar içerisinde yer alan Genel seçeneğine tıklayın. Bağlı yazan yerde Facebook logosuna tıklayın ve “Çıkış yap” seçeneğine tıklayın.

PUBG Mobile Facebook Hesap Bağlantısı Nasıl Değiştirilir?

PUBG Mobile Facebook hesabı değiştirmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. Öncelikle PUBG Mobile hesabınızdaki Facebook bağlantısını kaldırmalısınız ve daha sonra yeni Facebook hesabınızı oyundaki hesabınıza tanımlamalısınız.

İlk olarak şu adımları uygulayın.

Facebook hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra “ Ayarlar ” kısmına giriş yapın.

” kısmına giriş yapın. Ayarlar kısmında yer alan “ Uygulamalar ve Web siteleri ” seçeneğine girin.

” seçeneğine girin. PUBG Mobile oyununu bulun ve “kaldır” seçeneğini uygulayın.

İkinci olarak şu adımları uygulayın.

PUBG Mobile oyununa giriş yapın.

Oyun içerisinden “ Ayarlar ” kısmına giriş yapın.

” kısmına giriş yapın. Daha sonra giriş yaptığınız Facebook hesabınızı bağlayabilirsiniz.

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