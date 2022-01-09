PUBG 90 FPS Destekleyen Telefonlar

Son yıllara damga vuran battle royale tarzındaki PUBG Mobile, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmakta. Özellikle rekabete dayalı bir oyun olduğu için FPS bu oyunlarda çok önemli. PUBG Mobile’den en yüksek FPS ayarını almak sizler için daha iyi bir oyun deneyimi sunar. Bu yazımızda sizler için PUBG Mobile’den 90 FPS desteleyen telefonları inceledik.

PUBG, piyasaya çıktığı ilk zamanlarda dünya üzerinde muhteşem bir etki yarattı. PUBG kısa zamanda oyuncu sayısını milyonlara ulaştırdı. İlk olarak PC ortamında oynanan PUBG, zamanlarda telefonlar içinde yer aldı.

100 kişinin uçaktan belirli bölgelere atlayarak harita üzerinde ekipmanları kullanarak hayatta kalmaya çalıştığı bir oyundur. Büyük bir yankı uyandıran PUBG, espor sahnesinde de yerini kısa zamanda aldı. Özellikle birçok mobil oyun sevdalısı 90 FPS destekleyen telefonları araştırmaya başladı. Gelin bu telefonlara beraber bakalım.

PUBG Mobile FPS Ayarı Nasıl Yapılır?

Herhangi bir telefona sahipseniz, ilk olarak PUBG Mobile’da bazı ayarları etkinleştirmelisiniz. PUBG Mobile’den en iyi verimi almak için bu ayarları yapmanız gerekmektedir. İlk olarak PUBG Mobile giriş yapın ve Ayarlar kısmına gidin. Daha sonra kare hızı ayarlarında telefonunuzla uyumlu olan seçeneği seçin.

Eğer 90 FPS destekleyen akıllı telefonlarınız varsa, ayarlar kısmından 90 FPS seçeneğini ayarlamanız gerekiyor. 90 FPS destekleyen telefonlar daha çok yeni çıkan akıllı telefon modelleridir. Tam emin olmak için ekran tazeleme hızını bilmeniz gerekiyor. PUBG Mobile’den 90 FPS almak istiyorsanız, ekran tazeleme hızınızın 90 Hz veya üstü olması gerekiyor.

PUBG Mobile 90 FPS Destekleyen Telefonlar

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9

OnePlus 9R

OnePlus Nord N10 5G

Huawei P40 Pro

Huawei P50

Huawei P50 Pro

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro Plus

Huawei Nova 8 Pro

Huawei Nova 9

Huawei Nova 9 Pro

ROG Phone

ZenFone 7

ZenFone 7 Pro

ZenFone 8 Flip

ROG Phone 2

ZenFone 8

ROG Phone 3

ROG Phone 5

Legion Duel

legion Duel 2

Edge 20

Edge 20 Pro

Edge

Pixel 4

Pixel 4 XL

Pixel 5

Honor 30 Pro+

Honor X10 5G

Honor V40 5G

Honor 50 SE

Honor 50

Honor 50 Pro

Honor Magic 3

Honor Maigc 3 Pro

Honor Magic 3 Pro Plus

Honor X20 5G

Zero 8

Note 10 Pro

Zero X

Zero X Pro

Note 11 Pro

Edge

Edge Plus

One 5G

Moto G100

Edge 20 Lite

Moto G40 Fusion

Moto G60

Moto G60S

Reno Ace

Reno 3 Pro 5G

Reno 4 Pro

Ace 2

Reno 5 Pro

Reno 4 Z

Find X2

Find X2 Pro

Find X3

Find X3 Pro

X2 Pro

X50 Pro

6

6 Pro

7

8 5G

X50

X3

X3 Super Zoom

X7 Pro

7 5G

GT 5G

Q3 5G

Q3 Pro 5G

GT Neo

GT Master

GT Exploerer master

GT Neo 2

Note 10 5G

10

K30

K30 Ultra

Note 9 Pro 5G

K40

K40 Pro

K40 Pro Plus

Note 10 Pro

Galaxy A32

Galaxy A52

Galaxy A72

Galaxy A22 5G

Galaxy S20

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy A52 5G

Galaxy F52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy M52 5G

X50

X50 Pro

iQOO U3

S9

V21

iQoo Z1x

iQoo 5

iQOO 5 Pro

X60

X60 Pro

X60 Pro Plus

iQOO 7

iQOO Neo 5

iQOO Z3

iQOO 8

iQOO 8 Pro

iQOO Z5

X70

X70 Pro

X70 Pro Plus

Mi 10

Mi 10 Pro

Black Shark 3

Black Shark 3 Pro

Mi 11 Lite

Mi 10 Ultra

Poco X3

Poco X3 NFC

Mi 10T Lite

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Poco X3 GT

Mix 4

Mi 10T

Mi 10T Pro

11T

11T Pro

Civi

Xiaomi Black Shark 4

Black Shark 4 Pro

Ayrıca bkz: Şekilli PUBG Nickleri