PUBG 90 FPS Destekleyen Telefonlar

Son yıllara damga vuran battle royale tarzındaki PUBG Mobile, günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanmakta. Özellikle rekabete dayalı bir oyun olduğu için FPS bu oyunlarda çok önemli. PUBG Mobile’den en yüksek FPS ayarını almak sizler için daha iyi bir oyun deneyimi sunar. Bu yazımızda sizler için PUBG Mobile’den 90 FPS desteleyen telefonları inceledik.
PUBG, piyasaya çıktığı ilk zamanlarda dünya üzerinde muhteşem bir etki yarattı. PUBG kısa zamanda oyuncu sayısını milyonlara ulaştırdı. İlk olarak PC ortamında oynanan PUBG, zamanlarda telefonlar içinde yer aldı.
100 kişinin uçaktan belirli bölgelere atlayarak harita üzerinde ekipmanları kullanarak hayatta kalmaya çalıştığı bir oyundur. Büyük bir yankı uyandıran PUBG, espor sahnesinde de yerini kısa zamanda aldı. Özellikle birçok mobil oyun sevdalısı 90 FPS destekleyen telefonları araştırmaya başladı. Gelin bu telefonlara beraber bakalım.
PUBG Mobile FPS Ayarı Nasıl Yapılır?
Herhangi bir telefona sahipseniz, ilk olarak PUBG Mobile’da bazı ayarları etkinleştirmelisiniz. PUBG Mobile’den en iyi verimi almak için bu ayarları yapmanız gerekmektedir. İlk olarak PUBG Mobile giriş yapın ve Ayarlar kısmına gidin. Daha sonra kare hızı ayarlarında telefonunuzla uyumlu olan seçeneği seçin.
Eğer 90 FPS destekleyen akıllı telefonlarınız varsa, ayarlar kısmından 90 FPS seçeneğini ayarlamanız gerekiyor. 90 FPS destekleyen telefonlar daha çok yeni çıkan akıllı telefon modelleridir. Tam emin olmak için ekran tazeleme hızını bilmeniz gerekiyor. PUBG Mobile’den 90 FPS almak istiyorsanız, ekran tazeleme hızınızın 90 Hz veya üstü olması gerekiyor.
PUBG Mobile 90 FPS Destekleyen Telefonlar
- OnePlus 7 Pro
- OnePlus 7T
- OnePlus 7T Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- OnePlus 9 Pro
- OnePlus 9
- OnePlus 9R
- OnePlus Nord N10 5G
- Huawei P40 Pro
- Huawei P50
- Huawei P50 Pro
- Huawei Mate 40
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 40 Pro Plus
- Huawei Nova 8 Pro
- Huawei Nova 9
- Huawei Nova 9 Pro
- ROG Phone
- ZenFone 7
- ZenFone 7 Pro
- ZenFone 8 Flip
- ROG Phone 2
- ZenFone 8
- ROG Phone 3
- ROG Phone 5
- Legion Duel
- legion Duel 2
- Edge 20
- Edge 20 Pro
- Edge
- Pixel 4
- Pixel 4 XL
- Pixel 5
- Honor 30 Pro+
- Honor X10 5G
- Honor V40 5G
- Honor 50 SE
- Honor 50
- Honor 50 Pro
- Honor Magic 3
- Honor Maigc 3 Pro
- Honor Magic 3 Pro Plus
- Honor X20 5G
- Zero 8
- Note 10 Pro
- Zero X
- Zero X Pro
- Note 11 Pro
- Edge
- Edge Plus
- One 5G
- Moto G100
- Edge 20 Lite
- Moto G40 Fusion
- Moto G60
- Moto G60S
- Reno Ace
- Reno 3 Pro 5G
- Reno 4 Pro
- Ace 2
- Reno 5 Pro
- Reno 4 Z
- Find X2
- Find X2 Pro
- Find X3
- Find X3 Pro
- X2 Pro
- X50 Pro
- 6
- 6 Pro
- 7
- 8 5G
- X50
- X3
- X3 Super Zoom
- X7 Pro
- 7 5G
- GT 5G
- Q3 5G
- Q3 Pro 5G
- GT Neo
- GT Master
- GT Exploerer master
- GT Neo 2
- Note 10 5G
- 10
- K30
- K30 Ultra
- Note 9 Pro 5G
- K40
- K40 Pro
- K40 Pro Plus
- Note 10 Pro
- Galaxy A32
- Galaxy A52
- Galaxy A72
- Galaxy A22 5G
- Galaxy S20
- Galaxy S20 Plus
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy A52 5G
- Galaxy F52 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy M52 5G
- X50
- X50 Pro
- iQOO U3
- S9
- V21
- iQoo Z1x
- iQoo 5
- iQOO 5 Pro
- X60
- X60 Pro
- X60 Pro Plus
- iQOO 7
- iQOO Neo 5
- iQOO Z3
- iQOO 8
- iQOO 8 Pro
- iQOO Z5
- X70
- X70 Pro
- X70 Pro Plus
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Black Shark 3
- Black Shark 3 Pro
- Mi 11 Lite
- Mi 10 Ultra
- Poco X3
- Poco X3 NFC
- Mi 10T Lite
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Poco X3 GT
- Mix 4
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- 11T
- 11T Pro
- Civi
- Xiaomi Black Shark 4
- Black Shark 4 Pro
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