Bugün sizlere şekilli PUBG nickleri nelerdir bahsedeceğiz. Oyun dünyasının önde gelen FPS oyunu PUBG çıktığından itibaren yoğun bir ilgi gördü. YouTube gibi kanallarda oldukça fazla izlenmeye sahip. Milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG oyuna başlarken bir nickname oluşturmanızı ister. Bu yazımızda şekilli PUBG nickleri sizler için derledik. PUBG isminizde özel semboller kullanmak, adların havalı görünmesine ve dikkat çekmesine yardımcı olur.

PUBG Mobile’da isim nasıl değiştirilir?

PUBG PC versiyonunda oldukça başarılı olmasının yanı sıra mobil oyunculuk tarafını da fethetmeyi başarmış durumda. Mobil cihazlarda en çok oynanan oyunlardan biri ve aynı zamanda devasa bir e-Spor kitlesine sahip. PUBG artık PC’de eskisi kadar popüler olmasa da mobil cihazlarda halen daha oldukça popüler. Oyunun PC sürümünde olduğu gibi adınızı değiştirmek için bir “İsim Yenileme Kartı”na ihtiyacınız olacak.

Ancak PC versiyonundan farklı olarak kartı edinmenin birkaç yolu var. PUBG “Royale Pass”inde hem ücretsiz hem de ücretli kısmında genellikle “İsim Yenileme Kartı” bulunur. Bu kartı oradan elde edebilirsiniz. Veya “İsim Yenileme Kartı”nı mağazadan 180 UC karşılığında doğrudan sahip olabilirsiniz. UC PUBG için oyun içi para birimidir. Kartı aldıktan sonra oyunun Envanter bölümünde bulunabilir. Bu kartı yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Bu nedenle nickname değiştirirken dikkatli olmakta fayda var.

Sizler için hazırladığımız şekilli nickler;

Şekilli PUBG Nickleri

『P么1N』 oP

Soul々YourName

BrawジYourName

TOP个YourName

Xx-DΞΛDSH0T-xX

T€RM¡N@T●R

sυραяι кιℓℓεя

亗『SH¥LAN』亗

M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷

ĐàRkÇlöwn•ツ

꧁༒☬sunny☬༒꧂

★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★

꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂

꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂

꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂

꧁༒♛King ♛༒꧂

◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤

ᵒᵈ乡ᏒᏢ♕ᏦᎥᏞᏞᎬᏒ▄︻̷̿┻̿═━一

◥꧁དDevilツDadཌ꧂◤

༒☬〖ℳℜ〗 ℜoͥᴍaͣnͫ73☬༒

♤🔱ALFA🔱♤

ཌwͥιͣɴͫтoxད

丨Ｊ Ｅ Ｒ Ｒ Ｙ丨

꧁ ༺ I₦ Ї ₦ ℑ ₳I ༻ ꧂

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™Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ™Gamer]

◤✞𝕯𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖓𝖌𝖊𝖑✞◥

꧁ঔৣ☬✞𝓓𝖔𝖓✞☬ঔৣ꧂

⊰ŠԩąƉŏώ⊱

♛•𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛•♛™︎

꧁༺༒☬๖ۣ•҉Ǥaϻeℝ❥ ☬༒༻꧂

Nix ツ

ᴹᴬᴰ|ɴᴇss

༒₲Ⱡ₳Đł₳₮ØⱤ༒

꧁ŠԩąƉŏώ❥•҉ǤaϻeⱤ꧂

彡★ᴾᴿᴼ『KING』★彡

☬ᴠᴇɴᴏᴍ☬

👑꧁༒$£&°/ŁËĜĘŇÐ༒꧂👑

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𒀱𒈙꧅ｄέ𝓐𝐭Ｈ☬รt𝐀ㄥᛕ𝕖尺꧅𒈙𒀱

❦Lสdyqͥᴜeͣeͫή❦

Havalı PUBG Nickler

Desert Rain: Çöl Yağmuru

Immorral TürK: Ölümsüz Türk

Game Kinq: Oyun Kralı

Bonez Crusher: Kemik Kıran

Cool Whip: Serin Kırbaç

Brave Heart: Cesur Yürek

Beetle King: Böcek Kral

Candy Butcher: Şeker Kasabı

Alone AnqeL: Yalnız Melek

Angel Of Death: Ölüm Meleği

Midnight War: Gece Yarısı Savaşı

Adrenalin: Adrenalin, Heyecan

Team Star: Takım Yıldızı

Dark Days: Karanlık Günler

Death Warrior: Ölüm Savaşçısı

Morbid Angel: Ürkütücü melek

The China Wall: Çin Duvarı

Crazy Eights: Çılgın Sekizler

Game Mafia: Oyun Mafyası

Massive Stroke: Ağır DarbePower And Rich: Güç ve Zengin

SwindLer: Kazık Sokan , İşgence Yapan

Night Train: Gece Treni

RuLing: Hükmedici

Mental: Zihinsel

Skull Crusher: Kafatası Kırıcı

FairyTale: Peri Masalı

Myth Arrow: Efsane Ok

Captain Peroxide: Yüzbaşı Peroxide

Blind GuardiaN: Kör gardiyan

Turnip King: Şövalye Kral

Dark Guardian: Karanlığın Gardiyanı

The Happy Jock: Mutlu İskoçyalı

PoW,wer Fuland Rich: Güçlü Ve Zengin

Zombie Rotten: Çürümüş Zombi

Xecutioner: Cellat

Capital: Başkent

Commando: Komando

Creation Epic: Yaradılış destanı

Breadmaker: Ekmek Yapıcı

MindLess Rookie: Zihinsiz Çaylak

Snake Eyes: Yılan Gözlü

TeamStar: Grup Yıldızı

Bearded Angler: Sakallı Fener Balığı

Dark Horse: Kara At

Fear: Korku

Bugger: Herif

Mercury Reborn: Mercury Yeniden Doğuş

Tacklebox: Takım Çantası

Swamp Masher: Bataklık Makinesi

Savior Angel: Kurtarıcı melek

The Order: Emir Veren

Dangle: Sarkıtmak

Alpha: AlfaDark Saga: Karanlık Destanı

Crocodile: Timsah

Creative: Yaratıcı

Dancing Madman: Dans Deli Adam

Real West: Gerçek batı

Crash: Çarpışma , Parçalanma

Fast Draw: Hızlı Çizim

Osprey: Balık Kartalı

Bowler: Top Atan Oyuncu

The Crucial: Önemli

Mortal Resistance: Ölümcül Direniş

Sugar Man: Şeker Adam

Disco Thunder: Disco Gök Gürültüsü

Dream Theater: Hayal Tiyatrosu

Hellforce: Cehennemin Gücü

Take Away: Paket Servisi

Swerve: Saptırmak

Special Forces: Özel Kuvvet

The Nightmare: Kabus

Soulfly: Uçan ruh

Tabi ki bu oyunu oynayan kadın oyuncularımızda mevcut onlar içinde şu nickname isimlerini önerdik;

Cinderella – Kül Kedisi

Beauty Queen – Güzelllik Kraleçesi

Angel Face Melek Yüzlü

Kitten – Kedi Yavrusu

Clover Dragon – Yonca Ejderhası

Queen Bee – Kraliçe Arı

Sneaky Lady – Gizli, Sinsi

Acid Queen – Asitli Kraliçe

Cool Whip – Serin Kırbaç

Roller Girl – Silindir Kız

Lady Smith – Bayan Demirci

Heartbreaker – Kalp Kırıcı

Emerald – Zümrüt Güzeli

Eye Candy – Göz Şekeri

Magenta – Eflatun

leepwalker – Uyurgezer

Drift – Sürüklenme

Firkete – Firkete

Snapdragon – Aslan Ağzı

Alley Cat – Sokak Kedisi

Steel Heart – Çelik Kalp

Spellbinder – Etkileyici Roman

Crumb Cake – Kırıntı Kek

Coffee – Kahve

Moon Orchid – Ay Orkide

The Beekeeper – Arıcı

Mafia Princess – Mafya Prenses

Flashpoint – Alevlenme Noktası

Dahlia – Yıldız Çiçeği

Eye Candy – Göz Şekeri

Wild Hair – Vahşi Saçlar

Necessary Moment – Gereken An

Sugar Hiccup – Şeker Sarkması

Bright Eyes – Parlak Gözlü

Moonflower – Ay Çiçeği

All Natural – Tamamen Doğal

Lightweight – Hafif

Back Street – Arka Cadde

Düşes – Düşes

Loot – Yağma

Delicious – Lezzetli

Easy Street – Kolay Cadde

Devil – Hazine Şeytanı

Twinkle – Pırıltı

Tomcat – Erkek Kedi

Lady Fantastic – Fantastik Bayan

Eerie – Ürkütücü

Granola – Tahıl Karışımından Oluşan Tatlı

Silver Cup – Gümüş Kupa

Sleek Assassin – Zarif Katil

Ayrıca bkz: Kopyala Yapıştır Yapabileceğimiz Şekilli Semboller ve Harfler