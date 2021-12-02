Bugün sizlere şekilli PUBG nickleri nelerdir bahsedeceğiz. Oyun dünyasının önde gelen FPS oyunu PUBG çıktığından itibaren yoğun bir ilgi gördü. YouTube gibi kanallarda oldukça fazla izlenmeye sahip. Milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG oyuna başlarken bir nickname oluşturmanızı ister. Bu yazımızda şekilli PUBG nickleri sizler için derledik. PUBG isminizde özel semboller kullanmak, adların havalı görünmesine ve dikkat çekmesine yardımcı olur.
PUBG Mobile’da isim nasıl değiştirilir?
PUBG PC versiyonunda oldukça başarılı olmasının yanı sıra mobil oyunculuk tarafını da fethetmeyi başarmış durumda. Mobil cihazlarda en çok oynanan oyunlardan biri ve aynı zamanda devasa bir e-Spor kitlesine sahip. PUBG artık PC’de eskisi kadar popüler olmasa da mobil cihazlarda halen daha oldukça popüler. Oyunun PC sürümünde olduğu gibi adınızı değiştirmek için bir “İsim Yenileme Kartı”na ihtiyacınız olacak.
Ancak PC versiyonundan farklı olarak kartı edinmenin birkaç yolu var. PUBG “Royale Pass”inde hem ücretsiz hem de ücretli kısmında genellikle “İsim Yenileme Kartı” bulunur. Bu kartı oradan elde edebilirsiniz. Veya “İsim Yenileme Kartı”nı mağazadan 180 UC karşılığında doğrudan sahip olabilirsiniz. UC PUBG için oyun içi para birimidir. Kartı aldıktan sonra oyunun Envanter bölümünde bulunabilir. Bu kartı yalnızca bir kez kullanabilirsiniz. Bu nedenle nickname değiştirirken dikkatli olmakta fayda var.
Sizler için hazırladığımız şekilli nickler;
Şekilli PUBG Nickleri
- 『P么1N』 oP
- Soul々YourName
- BrawジYourName
- TOP个YourName
- Xx-DΞΛDSH0T-xX
- T€RM¡N@T●R
- sυραяι кιℓℓεя
- 亗『SH¥LAN』亗
- M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷
- ĐàRkÇlöwn•ツ
- ꧁༒☬sunny☬༒꧂
- ★彡[ᴅᴇᴀᴅ ᴋɪʟʟᴇʀ]彡★
- ꧁༺₦Ї₦ℑ₳༻꧂
- ꧁༒☬Bad☬Boy☬༒꧂
- ꧁༒☬M̷O̷N̷S̷T̷E̷R̷☬༒꧂
- ꧁༒♛King ♛༒꧂
- ◥ᖫℭяα𝕫Ÿ༒₭ɨllǝ℞ᖭ◤
- ᵒᵈ乡ᏒᏢ♕ᏦᎥᏞᏞᎬᏒ▄︻̷̿┻̿═━一
- ◥꧁དDevilツDadཌ꧂◤
- ༒☬〖ℳℜ〗 ℜoͥᴍaͣnͫ73☬༒
- ♤🔱ALFA🔱♤
- ཌwͥιͣɴͫтoxད
- 丨Ｊ Ｅ Ｒ Ｒ Ｙ丨
- ꧁ ༺ I₦ Ї ₦ ℑ ₳I ༻ ꧂
- ꧁ MAGIC FELIX ꧂
- ꧁♢•Ƙιrιtσ-Ƙυη•♢꧂
- ☬═҉╬ℛ₳₸⋒ṧћ╬҉═☬
- 🔪DARK_ASSASSIN🔪
- •={}DELT∆{}=•
- ΜΔD༒₦ł₦ℑ₳
- King♕
- (┛◉Д◉)┛彡┻━┻ BAMBINO
- °•°¤꧁༒☬Gaming☬༒꧂¤°•°
- ꧁༺ ₦Ї₦ℑ₳ ƤℜɆĐ₳₮Øℜ ༻꧂Gaming
- ™Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ™Gamer]
- ꧁HR꧂ ♛•𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛•♛™︎
- ◥꧁དℭ℟Åℤ¥༒
- (Black)-(Panter)
- ꧁࿇〘Æ Ł Ximulator〙࿇꧂
- ꧁࿇〘Æ Ł€Ꮆ€ŇĐ 〙࿇꧂
- ★ Scơ®pǐơƞϡ 㑮 ㊝ 玄
- ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
- ꧁☬⋆ТᎻᎬ༒ᏦᎥᏁᏳ⋆☬꧂
- ꧁༒Ǥ₳₦ǤֆƬᏋЯ༒꧂
- ░B░O░S░S░
- 𝓑𝓻𝓸𝓴𝓮𝓷 𝓗𝓮𝓪𝓻𝓽♡
- ༼ つ ◕_◕ ༽つ
- ☆ᶜˢ࿐₳₦Đ℟øM€Đ₳ꨄ
- ✿ • Q U E E N✿ᴳᴵᴿᴸ࿐
- ꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
- ꧁☯ℙ么ℕⅅ么☯꧂
- ƤℜɆĐ₳₮Øℜ
- ꧁H҉A҉C҉K҉E҉R҉꧂
- [✖‿✖]
- [✖‿✖] ℳÅ℟sHℳℭℓℓo [✖‿✖]
- 🅑🅛🅐🅒🅚🅟🅐🅝🅣🅗🅔🅡
- ⎝ツ⎠♚♕♔₭ł₦₲ ฿℟♔♕♚⎝ツ⎠
- ▄︻┻═┳一⚡🌀☞ĶÎŅĞ🌀☜⚡
- The🆂🆄🆁🆅🅸🆅🅾🆁
- █▬█ █ ▀█▀𝓴𝓲𝓷𝓰
- 乂·␈𒆜 𝓚𝓲𝓷𝓰𝓚𝓲𝓵𝓵𝓮𝓻 𒆜· 乂
- ꧁★ＢＯＲＮ ２ ＫＩＬＬ★꧂
- ▀▄▀▄▀▄🄺🄸🄽🄶▀▄▀▄▀▄
- ▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ K̊⫶I̊⫶N̊⫶G̊⫶ █ ▇
- ZİH̨̢̀İ͚̹Ņ͟͝SE͎͔̪L̖ ̅̏̃҉SO̅RU̿͂ͣǸ̅̏ ͋̅͊Y̷̸͟Aͯ̋̈RDIͫ̄͠M̄̃̏ ͑ͪͬ
- ༒S༒N༒I༒P༒E༒R༒
- ™Ꭰᥲʀκ͢❥Ӄᴎ͟͞ɪ͟͞ԍ͟͞ʜ͟͞ᴛ™Gamer]
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- ⊰ŠԩąƉŏώ⊱
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- ꧁༺༒☬๖ۣ•҉Ǥaϻeℝ❥ ☬༒༻꧂
- Nix ツ
- ᴹᴬᴰ|ɴᴇss
- ༒₲Ⱡ₳Đł₳₮ØⱤ༒
- ꧁ŠԩąƉŏώ❥•҉ǤaϻeⱤ꧂
- 彡★ᴾᴿᴼ『KING』★彡
- ☬ᴠᴇɴᴏᴍ☬
- 👑꧁༒$£&°/ŁËĜĘŇÐ༒꧂👑
- ◥꧁དᏕYᏓ༒ᎾᎡᎢᎬᏚᎬཌ꧂◤
- ꧁༒Fierro༒꧂
- ♛•⳩•ᎧᎦᎥℜᎥᎦ•♛™︎
- ꧁☯ℙ么ℕⅅ么☯꧂
- ꧁♥テⱠØ₱łł♥꧂
- ♛•KING•♛™︎
- ꧁Prettψ BØψ꧂
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- 𝑴𝑶𝑴𝑶♛•Xєno•♛.
- Ꭰᥲʀκ ⊰ŠԩąƉŏώ⊱
- 『𝕄ℝ』꧁𝕊𝕟𝕖𝕒𝕏꧂
- ☬ᴠ̷ᴇ̷ɴ̷ᴏ̷ᴍ̷☬
- ꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
- 𝕰𝖝𝖈𝖆𝖑𝖎𝖇𝖚𝖗
- íɑʍᴳ͢͢͢ⱥmᵉℝ🤧
- ꧁◥Pʜsʏᴄᴏ° Gᴀᴍɪɴɢ◤꧂
- 𝓅𝓇𝑜⫸ℊⒶ₥ Ⓔ𝓻✔
- ꧁༺J꙰O꙰K꙰E꙰R꙰༻꧂
- ⷨⷢⷢⷨⷢ𝙼𝚛°᭄░K░U░N░A░L░ᴮᵒˢˢ࿐
- ꧁༺₦Ї₦ℑ₳ GAMING༻꧂
- ꧁❦𝔾𝕒𝕞𝕖𝕣❦꧂
- ᵃᵏᵃ•Lᴜᴄɪғᴇʀ
- 👑꧁༒ŁËĜĘŇÐ༒꧂👑
- ❄D4RK WHIT3❄
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- 𝕘 𝕒 𝕞 𝕖 𝕠 𝕧 𝕖 𝕣 ꒰♡
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- ꧁☬༒թг๏₲₳ᛖɆ℟༒☬꧂
- ™ ¤ 《‖鬼「Ġ҉h҉Ṥ҉T҉ 」‖》¤™
- ꧁༒𝓵𝓾𝓬𝓲𝓯𝓮𝓻༒꧂
- ❀•𝒢𝒶𝓂𝑒𝓇•❀
- 【◆●Mr.Pysco●◆】
- ꧁༺ 美子༻꧂
- 𝓛𝓪𝓰𝓮𝓷𝓭🅶🅰🅼🅴🆁
- 𒀱𒈙꧅ｄέ𝓐𝐭Ｈ☬รt𝐀ㄥᛕ𝕖尺꧅𒈙𒀱
- ❦Lสdyqͥᴜeͣeͫή❦
Havalı PUBG Nickler
- Desert Rain: Çöl Yağmuru
- Immorral TürK: Ölümsüz Türk
- Game Kinq: Oyun Kralı
- Bonez Crusher: Kemik Kıran
- Cool Whip: Serin Kırbaç
- Brave Heart: Cesur Yürek
- Beetle King: Böcek Kral
- Candy Butcher: Şeker Kasabı
- Alone AnqeL: Yalnız Melek
- Angel Of Death: Ölüm Meleği
- Midnight War: Gece Yarısı Savaşı
- Adrenalin: Adrenalin, Heyecan
- Team Star: Takım Yıldızı
- Dark Days: Karanlık Günler
- Death Warrior: Ölüm Savaşçısı
- Morbid Angel: Ürkütücü melek
- The China Wall: Çin Duvarı
- Crazy Eights: Çılgın Sekizler
- Game Mafia: Oyun Mafyası
- Massive Stroke: Ağır DarbePower And Rich: Güç ve Zengin
- SwindLer: Kazık Sokan , İşgence Yapan
- Night Train: Gece Treni
- RuLing: Hükmedici
- Mental: Zihinsel
- Skull Crusher: Kafatası Kırıcı
- FairyTale: Peri Masalı
- Myth Arrow: Efsane Ok
- Captain Peroxide: Yüzbaşı Peroxide
- Blind GuardiaN: Kör gardiyan
- Turnip King: Şövalye Kral
- Dark Guardian: Karanlığın Gardiyanı
- The Happy Jock: Mutlu İskoçyalı
- PoW,wer Fuland Rich: Güçlü Ve Zengin
- Zombie Rotten: Çürümüş Zombi
- Xecutioner: Cellat
- Capital: Başkent
- Commando: Komando
- Creation Epic: Yaradılış destanı
- Breadmaker: Ekmek Yapıcı
- MindLess Rookie: Zihinsiz Çaylak
- Snake Eyes: Yılan Gözlü
- TeamStar: Grup Yıldızı
- Bearded Angler: Sakallı Fener Balığı
- Dark Horse: Kara At
- Fear: Korku
- Bugger: Herif
- Mercury Reborn: Mercury Yeniden Doğuş
- Tacklebox: Takım Çantası
- Swamp Masher: Bataklık Makinesi
- Savior Angel: Kurtarıcı melek
- The Order: Emir Veren
- Dangle: Sarkıtmak
- Alpha: AlfaDark Saga: Karanlık Destanı
- Crocodile: Timsah
- Creative: Yaratıcı
- Dancing Madman: Dans Deli Adam
- Real West: Gerçek batı
- Crash: Çarpışma , Parçalanma
- Fast Draw: Hızlı Çizim
- Osprey: Balık Kartalı
- Bowler: Top Atan Oyuncu
- The Crucial: Önemli
- Mortal Resistance: Ölümcül Direniş
- Sugar Man: Şeker Adam
- Disco Thunder: Disco Gök Gürültüsü
- Dream Theater: Hayal Tiyatrosu
- Hellforce: Cehennemin Gücü
- Take Away: Paket Servisi
- Swerve: Saptırmak
- Special Forces: Özel Kuvvet
- The Nightmare: Kabus
- Soulfly: Uçan ruh
Tabi ki bu oyunu oynayan kadın oyuncularımızda mevcut onlar içinde şu nickname isimlerini önerdik;
- Cinderella – Kül Kedisi
- Beauty Queen – Güzelllik Kraleçesi
- Angel Face Melek Yüzlü
- Kitten – Kedi Yavrusu
- Clover Dragon – Yonca Ejderhası
- Queen Bee – Kraliçe Arı
- Sneaky Lady – Gizli, Sinsi
- Acid Queen – Asitli Kraliçe
- Cool Whip – Serin Kırbaç
- Roller Girl – Silindir Kız
- Lady Smith – Bayan Demirci
- Heartbreaker – Kalp Kırıcı
- Emerald – Zümrüt Güzeli
- Eye Candy – Göz Şekeri
- Magenta – Eflatun
- leepwalker – Uyurgezer
- Drift – Sürüklenme
- Firkete – Firkete
- Snapdragon – Aslan Ağzı
- Alley Cat – Sokak Kedisi
- Steel Heart – Çelik Kalp
- Spellbinder – Etkileyici Roman
- Crumb Cake – Kırıntı Kek
- Coffee – Kahve
- Moon Orchid – Ay Orkide
- The Beekeeper – Arıcı
- Mafia Princess – Mafya Prenses
- Flashpoint – Alevlenme Noktası
- Dahlia – Yıldız Çiçeği
- Eye Candy – Göz Şekeri
- Wild Hair – Vahşi Saçlar
- Necessary Moment – Gereken An
- Sugar Hiccup – Şeker Sarkması
- Bright Eyes – Parlak Gözlü
- Moonflower – Ay Çiçeği
- All Natural – Tamamen Doğal
- Lightweight – Hafif
- Back Street – Arka Cadde
- Düşes – Düşes
- Loot – Yağma
- Delicious – Lezzetli
- Easy Street – Kolay Cadde
- Devil – Hazine Şeytanı
- Twinkle – Pırıltı
- Tomcat – Erkek Kedi
- Lady Fantastic – Fantastik Bayan
- Eerie – Ürkütücü
- Granola – Tahıl Karışımından Oluşan Tatlı
- Silver Cup – Gümüş Kupa
- Sleek Assassin – Zarif Katil
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