Kopyala Yapıştır Yapabileceğimiz Şekilli Semboller ve Harfler

Şekilli semboller sizlerin klavye aracılığıyla yapmasının oldukça zor hatta bazı sembollerde ise imkansız olduğu yazı biçimleridir. Şekilli sembolleri oluşturarak metinlerinizi süsleyebilir, oyunlarda kullandığınız nicklerinize hava katabilir veya sosyal medya hesaplarınızı çok daha güzel bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Şekilli semboller ile Instagram, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal medya platformlarında yazdığınız yorumları daha dikkat çekici hale getirebilirsiniz. Şekilli sembolleri kullanarak yorum yazabileceğiniz gibi, kullanıcı adınızı veya biyografinizi de yazabilirsiniz.

Kopyala Yapıştır Yapabileceğimiz Semboller

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Kopyala Yapıştır Yapabileceğimiz Harfler

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ᗩ ᗷ ᑕ ᗪ ᗴ ᖴ G ᕼ I İ ᒎ K ᒪ ᗰᑎ ᗝ ᑭ ᖇ ᔕ 丅 ᑌ ᐯ Ƴ ᘔ – ᗯ ᙭ ᑫ

𝔸 𝔹 ℂ 𝔻 𝔼 𝔽 𝔾 ℍ 𝕀 𝕁 𝕂 𝕃 𝕄 ℕ 𝕆 ℙ ℝ 𝕊 𝕋 𝕌 𝕍 𝕐 ℤ – 𝕎 𝕏 ℚ

𝔞 𝔟 𝔠 𝔡 𝔢 𝔣 𝔤 𝔥 𝔦 𝔧 𝔨 𝔩 𝔪 𝔫 𝔬 𝔭 𝔯 𝔰 𝔱 𝔲 𝔳 𝔶 𝔷 𝔵 𝔮

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Ayrıca bkz: Et işareti Nasıl Yapılır? Klavyede Et İşareti Yapmak